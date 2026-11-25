Благомир Коцев определи решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на мандата му като резултат от натиск на местни икономически интереси. ОИК прекрати пълномощията му като кмет и анулира удостоверението му за избран кмет.

„Кмет в процедура по отстраняване“ – така Коцев описа статута си. По думите му до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението Общинският съвет не трябва да избира временно изпълняващ длъжността, а управлението на Варна трябва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

Твърдения за натиск и финансови стимули

Коцев заяви, че чрез трети лица до него са достигали сведения за предполагаемо финансово стимулиране на членове на ОИК. В изявлението му се споменават суми от 20 000 евро.

„Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях и че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“, каза Коцев.

Той изрично уточни, че това са слухове и сведения, които не е получил от първо лице. Коцев не представи доказателства за извършени плащания. Като основание за съмненията си посочи бързината на заседанието на комисията, липсата на ясно посочен автор на проекта за отстраняването му, отсъствието на аудиозапис и оскъдния писмен протокол.

Обвинения към бизнесмени и общински съветници

Варненският кмет отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев заяви, че в лични разговори с него оставането му на поста е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

„Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти“, заяви Коцев.

По думите му част от проектите са били със спорни строителни книжа. Той твърди още, че забавянето на процедурите е водело до предупреждения и заплахи, че може да загуби поста си. Коцев свърза натиска и с периодите преди приемането на общинския бюджет и гласуването на важни решения.

Той обвини и част от общинските съветници, че не вземат самостоятелно решенията си, а се съобразяват с интересите на неформални партийни лидери и представители на строителния бизнес.

Спорът за отпуските

Коцев отхвърли тезата, че решението на ОИК е продиктувано от използването на отпуск и отсъствието му от работа по време на задържането му през 2025 г. Той заяви, че според адвокатите му законът позволява неизползваният отпуск да бъде прехвърлен в следваща календарна година, а за прекратяване на мандата е необходимо непрекъснато отсъствие от 30 дни по неоснователни причини.

„По тази логика защо да не отвличаме кметове за няколко месеца, докато им изтекат отпуските, и след това да ги отстраняваме? Това може да стане спокойно във всеки един град“, предупреди Коцев.

Решението на ОИК подлежи на съдебно обжалване. Адвокатът на Коцев заяви, че ще бъде поискано и спиране на предварителното му изпълнение.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg