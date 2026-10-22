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Около 3000 лекарства са изчезнали от българския пазар: Има ли риск от нов недостиг?

Около 3000 лекарства са изчезнали от българския пазар: Има ли риск от нов недостиг?

22 Октомври, 2026 11:30 519 7

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  • пазар

Ниските цени и растящите производствени разходи принуждават компании да изтеглят медикаменти от пазара, предупреди Николай Хаджидончев

Около 3000 лекарства са изчезнали от българския пазар: Има ли риск от нов недостиг? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 3000 лекарства са изчезнали от българския пазар в периода между 2014 и 2022 г. Основната причина за изтеглянето на голяма част от достъпните медикаменти е нерентабилността на производството и продажбата им.

За това предупреди председателят на Управителния съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) Николай Хаджидончев в ефира на „Тази сутрин“.

По думите му недостигът на лекарства не е проблем само за България, а за целия Европейски съюз. Причините обаче са различни при иновативните и при генеричните медикаменти.

„Когато става въпрос за скъпоструващи иновативни медикаменти, основният проблем за липсите е свързан със свободното движение на стоки и услуги или така наречената паралелна търговия в рамките на Европейския съюз. Нещо, което е напълно нормално и законно“, обясни Хаджидончев.

Той посочи, че цените на лекарствата в България са сред най-ниските в Европа. Това стимулира търговци да купуват медикаменти от българския пазар и да ги продават в държави, където цените са по-високи.

При генеричните лекарства, които се използват масово за лечение на хронични заболявания, проблемът е различен.

„Последните години много медикаменти бяха изтеглени от пазара и основната причина за изтеглянето им е нерентабилност. Цената, която е регулирана, е такава, че производителят или почти не печели, или е на загуба и затова взима решение да изтегли съответния медикамент“, заяви председателят на БГФармА.

Според Хаджидончев ситуацията се е усложнила особено след пандемията от COVID-19, когато разходите за производство са нараснали значително.

Цените на активните субстанции, които се произвеждат основно в Китай и Индия, са скочили драстично. Увеличили са се и разходите за енергия и транспорт, докато цените на лекарствата продължават да бъдат регулирани.

„Не е нормално една опаковка антибиотик да е на цената на едно кафе“, коментира той.

По думите му при редица критично важни медикаменти на пазара е останал само един производител. Това създава риск от недостиг, ако възникне производствен или качествен проблем.

„Стигна се дотам, че за много критично важни медикаменти остана един производител. И когато се случи производствен или качествен проблем за този производител, става така, че медикаментът го няма“, обясни Хаджидончев.

Той подчерта, че е необходимо да се гарантира присъствието на повече от един производител на критично важните лекарства, за да се осигури постоянната им наличност.

Относно разликите в цените на лекарствата между България и други европейски държави Хаджидончев обясни, че цените зависят от редица фактори – големината на пазара, местните регулации, конкуренцията и решенията на фармацевтичните компании.

Значение има и дали медикаментът е местно производство, или е вносен.

Той подчерта, че цените на лекарствата в България са строго регулирани, особено при продуктите, отпускани по лекарско предписание. Регулации съществуват и при лекарствата без рецепта, включително по отношение на част от надценките и отстъпките в аптеките.

По повод предстоящите проверки на Комисията за защита на потребителите Хаджидончев заяви, че няма притеснения.

Въпреки проблемите с недостига на медикаменти, България разполага със значително производство на генерични лекарства, което според Хаджидончев помага за ограничаване на липсите.

„Липси има в целия Европейски съюз и в световен мащаб. Много от западноевропейските държави говорят за много по-сериозни липси, отколкото в България“, заяви той.

По думите му 10% от заетите в производството на генерични медикаменти в Европейския съюз се намират в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не Стига Че !

    3 0 Отговор
    Няма Лекари !

    Ами и Лекарства !

    Сега !

    Коментиран от #3

    11:33 22.10.2026

  • 3 Има ли Тук ?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не Стига Че !":

    Министерство На Здравеопазването ?

    Или Няма ? !

    11:34 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Държавен вносител трябва

    2 0 Отговор
    Частните вносители са измамници и спекуланти.

    11:41 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спекулата с лекарства процъфтява в БГ.

    3 0 Отговор
    Радев нищо не прави.

    11:47 22.10.2026

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