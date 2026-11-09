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INSAIT започва научно направление за откриване на лекарства с изкуствен интелект

INSAIT започва научно направление за откриване на лекарства с изкуствен интелект

9 Ноември, 2026 13:00 639 15

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  • д-р александрина гоева

След кариера в САЩ и Канада д-р Александрина Гоева се връща в София, за да ръководи изследвания, които могат да променят бъдещето на медицината

INSAIT започва научно направление за откриване на лекарства с изкуствен интелект - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изкуствен интелект, който разкрива как болестите променят човешките клетки и помага за откриването на нови лекарства и лечения. Това е амбицията на изцяло ново научно направление, което стартира в българския институт INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Начело на новото направление застава д-р Александрина Гоева - международно признат български учен с впечатляваща кариера в САЩ и Канада. Тя се завръща в България от Университета на Торонто, където е създала и ръководила собствена научноизследователска група в областта на машинното обучение и изчислителната биология. Преди това в продължение на седем години е работила в престижния институт Broad на Масачузетския технологичен институт (MIT) и Харвардския университет.

INSAIT ѝ дава възможност да продължи изследванията си на световно ниво, като същевременно вложи натрупаните знания и опит в развитието на българската наука и създаването на технологии, които могат да променят бъдещето на медицината. Новото направление в института ще обедини постиженията на изкуствения интелект, математиката и биологията в търсенето на отговор на един от най-важните въпроси пред съвременната медицина - как да бъдат откривани по-рано болестните изменения и как клетките да бъдат насочвани обратно към нормалното им функциониране.

В основата на изследванията стои възможността изкуственият интелект да анализира огромни количества биологични данни и да открива зависимости, които остават незабелязани при традиционните методи. По този начин учените ще могат да предвиждат как клетките реагират на различни лекарства и да определят кои вещества или комбинации имат най-голям потенциал за лечение. Това е особено важно, тъй като възможните комбинации са практически неизброими, а лабораторните експерименти могат да изследват само малка част от тях.

Научната кариера на д-р Александрина Гоева започва в България. Тя е възпитаник на Софийската математическа гимназия и завършва приложна математика в Софийския университет. Продължава образованието си в САЩ, където придобива магистърска степен по математика и докторска степен по статистика от Бостънския университет. Научните ѝ разработки са публикувани в едни от най-авторитетните международни издания, сред които Science, Cell, Nature Biotechnology, Nature Communications и Cell Reports. Изследванията ѝ имат над 7200 цитирания по данни на Google Scholar - показател за международното признание и значимостта на нейната работа. Тя е и създател на HiDDEN - иновативен метод за машинно обучение, с който са открити незабелязани досега клетъчни изменения, свързани с развитието на рак на кръвта и нарушения в защитната бариера на мозъка. Откритията ѝ разкриват нови възможности за по-ранна диагностика и по-добро разбиране на тежки заболявания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 2 Отговор
    Браво! Ето това е истинска област за развитие! Добре че е Радев да привлича такива хора. При толкова изчислителна мощ, която се изгради в България, никой не си беше отворил устата за дизайн на лекарства досега.

    13:07 09.11.2026

  • 2 Давай !

    1 2 Отговор
    Само Че Той !

    Откъде да Знае ?

    Какво Да прави ?

    13:08 09.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    3 3 Отговор
    Агент на ЦРУ да трови българите

    Коментиран от #4

    13:13 09.11.2026

  • 4 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Как се казва той

    13:15 09.11.2026

  • 5 То и наркотици така вече създават

    1 0 Отговор
    с изкуствен интелект

    13:15 09.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    2 2 Отговор
    Малко са ни нашите от фармамафията,сега и вносни такива

    13:16 09.11.2026

  • 7 Мдаа

    3 1 Отговор
    Единият изкуствен интелект създава болестите в биолабораториите на НАТО , а после ви представят като голямо достижение създаването на лекарство от друг изкуствен интелект.

    13:17 09.11.2026

  • 8 Комундета - днешни бизнесменчета

    0 0 Отговор
    Как се казва Искуствения Интелект - истинското му име е Тик Ток!

    13:20 09.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    1 1 Отговор
    Колкото повече напредва "медицината" толкова повече болни

    13:20 09.11.2026

  • 10 Ще ги открива

    0 0 Отговор
    По аптеките, поради затруднените доставки и липса на количества в много места!

    13:23 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пак схема

    0 0 Отговор
    Докато пиете кафета ще пускате Claude Science ли, правейки проекти за десетки милиони евра?

    Коментиран от #13

    13:26 09.11.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "пак схема":

    Въпросната дама пуска в Science, ама ти едва ли знаеш кво е това.

    Коментиран от #14

    13:29 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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