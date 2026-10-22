Теменужка Петкова към ПБ: Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“?

Всичко, за което от ГЕРБ-СДС алармирахме месеци наред, се потвърди с пълна сила! Вчера Евростат официално ревизира нагоре дефицита на България за 2025 г. до 4% от БВП, изразявайки резерви към качеството на статистическите данни на страната ни. Това написа в своя Фейсбук профил бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

„Тази ревизия се базира на информация от доклад на Сметната палата от извънреден одит в АПИ, възложен по искане на Народното събрание, инициирано от управляващите от „Прогресивна България“. Ние бяхме тези, които първи разкриха този сценарий и ясно казахме каква е крайната им цел – днес той е изпълнен до последната запетая от управляващите.

Заради тяснопартийния си интерес да дискредитира предходното редовно правителство, настоящият кабинет на „Прогресивна България“ изложи на риск и подкопа доверието в българските институции, но явно това не е важно за тях.

Ако има нещо положително в тази ситуация, то е това, че вместо търсеното от „Прогресивна България“ лошо „наследство“ и „фактури в чекмеджета“, одитът на Сметната палата ясно посочва, че:

„Откритите“ от Сметната палата сертификати НЕ СА утвърдени от Управителния съвет на АПИ до 31.12.2025 г.! Тези дейности не са приети от възложителя и за тях НЯМА издадени фактури от изпълнителите!

Тогава възникват логичните въпроси към управляващите:

Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“? След като Сметната палата доказа, че няма фактури, признавате ли, че извършихте панически действия, за да раздуете дефицита за 2025 г. и да скриете финансовия си провал с бюджета за 2026 г. и скандалния дефицит от 5.7% от БВП?

И още един немаловажен въпрос: На какво законово основание правителството изпрати данни към Евростат на базата на проект на одитен доклад? В момента тече законовата процедура по предоставяне на становища и възражения от лицата, чиято дейност е била обект на проверка. Ами ако случайно нещо се промени в окончателния одитен доклад, какво ще докладвате на Евростат? Или вие сте взели мерки да няма подобни изненади?

Звучи прогресивно, нали?“, пише тя.