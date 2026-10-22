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Теменужка Петкова към ПБ: Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“?

Теменужка Петкова към ПБ: Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“?

22 Октомври, 2026 12:55 730 18

  • теменужка петкова-
  • кабинет-
  • пб

Всичко, за което от ГЕРБ-СДС алармирахме месеци наред, се потвърди с пълна сила! Вчера Евростат официално ревизира нагоре дефицита на България за 2025 г. до 4% от БВП, изразявайки резерви към качеството на статистическите данни на страната ни

Теменужка Петкова към ПБ: Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всичко, за което от ГЕРБ-СДС алармирахме месеци наред, се потвърди с пълна сила! Вчера Евростат официално ревизира нагоре дефицита на България за 2025 г. до 4% от БВП, изразявайки резерви към качеството на статистическите данни на страната ни. Това написа в своя Фейсбук профил бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

„Тази ревизия се базира на информация от доклад на Сметната палата от извънреден одит в АПИ, възложен по искане на Народното събрание, инициирано от управляващите от „Прогресивна България“. Ние бяхме тези, които първи разкриха този сценарий и ясно казахме каква е крайната им цел – днес той е изпълнен до последната запетая от управляващите.

Заради тяснопартийния си интерес да дискредитира предходното редовно правителство, настоящият кабинет на „Прогресивна България“ изложи на риск и подкопа доверието в българските институции, но явно това не е важно за тях.

Ако има нещо положително в тази ситуация, то е това, че вместо търсеното от „Прогресивна България“ лошо „наследство“ и „фактури в чекмеджета“, одитът на Сметната палата ясно посочва, че:

„Откритите“ от Сметната палата сертификати НЕ СА утвърдени от Управителния съвет на АПИ до 31.12.2025 г.! Тези дейности не са приети от възложителя и за тях НЯМА издадени фактури от изпълнителите!

Тогава възникват логичните въпроси към управляващите:

Къде отиде евтиният ви политически мит за „фактури в чекмеджета“? След като Сметната палата доказа, че няма фактури, признавате ли, че извършихте панически действия, за да раздуете дефицита за 2025 г. и да скриете финансовия си провал с бюджета за 2026 г. и скандалния дефицит от 5.7% от БВП?

И още един немаловажен въпрос: На какво законово основание правителството изпрати данни към Евростат на базата на проект на одитен доклад? В момента тече законовата процедура по предоставяне на становища и възражения от лицата, чиято дейност е била обект на проверка. Ами ако случайно нещо се промени в окончателния одитен доклад, какво ще докладвате на Евростат? Или вие сте взели мерки да няма подобни изненади?

Звучи прогресивно, нали?“, пише тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    11 7 Отговор
    Кеша веднага да прати милиционерите си да арестуват Петкова...!!!

    12:57 22.10.2026

  • 2 Крум

    15 4 Отговор
    Нуше,бай ставри и така ще те вземе.

    12:59 22.10.2026

  • 3 честен ционист

    4 10 Отговор
    Шефката на Евростат като я знам, каква шматка беше у института ми е ясно как радевисти я натискат да пише, каквото й диктуват.

    13:00 22.10.2026

  • 4 Ми тая женичка освен зла

    11 6 Отговор
    е и просто в изказа си
    От кой край е дошла да се меси където не Й е работа

    13:00 22.10.2026

  • 5 Кина

    3 3 Отговор
    Ченалова и теменужка са приятелки с много държавни кинти..!

    13:01 22.10.2026

  • 6 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    6 6 Отговор
    Е, поне Радев пребори олигархията. Oh, wait… Той назначи сума ти хора на Борисов и Пеевски на важни позиции. Здраве да е!

    13:01 22.10.2026

  • 7 "Евтиният политически мит"

    4 11 Отговор
    отиде при дупката ви от 18 милиарда! От един дол дренки сте! Прогресивната сглобка сега работи за Крадьо Боташов Копринков!

    13:02 22.10.2026

  • 8 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    8 9 Отговор
    Не съм вярвал, че може да се появят управници, които да са по големи крадци и лъжци от Борисов и Пеевски, но кРадев-Копринков и извадените скелети на БКП-ДС-КГБ от гардероба ги надминаха в пъти.

    13:03 22.10.2026

  • 9 Баба

    13 3 Отговор
    Тази дама е по-лесно да я прескочиш , отколкото да я заобиколиш .

    13:04 22.10.2026

  • 10 Трътла

    7 2 Отговор
    Теменужка в последно време често яде дюнери ,за това леко е затлъстяла.

    13:05 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 явно Теменужката добре се храни

    8 3 Отговор
    За разлика от българските пенсионери, които са кожа и кости.

    13:14 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бат Дилян Пе

    7 2 Отговор
    Теменуго.....къде е картата?! Първо я върни, после говори....
    Относно чекмеджетата....питай Тиквата....

    13:34 22.10.2026

  • 16 Баба Цоцолана

    4 2 Отговор
    Аз съм на светлинни години по-честна от тая. Само по външен вид си приличаме

    13:35 22.10.2026

  • 17 Мис Пиги

    2 0 Отговор
    Тази госпожа е за ареста - тя допусна въвеждането на еврото при прекомерен държавен дефицит и инфлация, която не отговаря на изискванията за приемане. Тежка или доживотна ефективна присъда я грози...

    13:52 22.10.2026

  • 18 Абе Нушке,

    0 0 Отговор
    ти не беше ли финансов министър в редовното правителство на директора на водопада? Ти и шефът ти ли сте подавали данните на Евростат за да ни набуташ в еврозоната? Защо не направихте бюджета за 2026-та? Уплаши се от големия дефицит и половин година държавата функционираше с медицинска бележка... Ти беше първата, която рече, че дефицитът е много голям и правеше пазарлъци за бюджета за 26-та, но така и не се сдоби със смелост да правиш нещо за парите на държавата, а народът съвсем ви уплаши и тебе и шефа ти от Банкя, та изтеглихте онова, което бяхте "измайсторили" като бюджет за 2026-та... Още тогава знаеше, че дефицитът е много голям и не се връзва с влизане в еврозоната, но сега се правиш на умряла лисица, както и непосредственият ти партиен бос... За пандиза сте и двамата, тъй да знаеш, и вземете със себе си и желязков...

    13:56 22.10.2026

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