Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота показва ново политическо сближаване между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова пред БНТ.

По думите ѝ трите формации са се договорили за състава на ВСС, без ГЕРБ да участва в предварителните разговори. Петкова определи обсъжданията като непрозрачни.

„Странното е, че всъщност всички тези договорки бяха направени на тъмно. Аз не знам какво налагаше тази секретност и тези разговори по коридорите и по стаите“, заяви Петкова.

Тя посочи, че ГЕРБ е подкрепила определени кандидати след изслушванията им и въз основа на становищата на своите представители в парламентарната правна комисия. Според Петкова постигнатото мнозинство показва, че между управляващите и ПП-ДБ има нова политическа договореност.

„Стана ясно и след вчерашните договорки и вчерашната сглобка, свързана с Висшия съдебен съвет, че каквото и да говорят колегите от едната и от другата страна, сглобката е налице. Така че единствената опозиция са ГЕРБ и нашите партньори от СДС“, каза тя.

Предупреждение за политически реваншизъм

Петкова изрази надежда обновяването на ръководните органи в съдебната система да не доведе до политически реваншизъм. Тя включи в този контекст избора на нов състав на ВСС, бъдещото обновяване на Инспектората към него и предстоящия избор на главен прокурор.

Като пример за подобни действия тя посочи ареста през 2022 г. на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

Критики към бюджета за 2027 г.

Бившият финансов министър разкритикува и проекта за държавния бюджет за 2027 г. Тя заяви, че ГЕРБ ще настоява да отпаднат всички предложения, които според партията увеличават данъчната тежест за гражданите и бизнеса.

Сред посочените мерки са 33-процентен данък върху свръхпечалбата, облагане на ваучерите за храна и увеличение с 30% на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според Петкова последната мярка не отчита разликите в цените на имотите в отделните региони.

Тя постави под съмнение твърдението на управляващите, че проектът предвижда реална консолидация на публичните финанси. По думите ѝ разходите се увеличават с близо 2,5 милиарда евро, а капиталовите разходи намаляват с 3,3 милиарда евро главно заради приключването на Плана за възстановяване и устойчивост.

Петкова посочи още заложен бюджетен дефицит от 4,2% на начислена и 3,5% на касова основа, както и планирано поемане на нов държавен дълг от 8,6 милиарда евро.

„Това, което на практика се раздава, е щедрост на кредит“, коментира тя.

По отношение на евентуални протести срещу проектобюджета Петкова заяви, че решението дали да участват в тях принадлежи на гражданите.

Източници: news.bg