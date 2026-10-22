Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков. Решението е постановено при новото разглеждане на процеса, върнато от Апелативния съд в Битоля след жалби на прокуратурата и защитата.
Заседанието е било единствено по делото, като не са представени нови доказателства. Съдията е заявил, че мотивите за решението ще бъдат изложени писмено. За евентуално следващо обжалване не е съобщено.
Делото започна след нападението през 2023 г.
Случаят е от вечерта на 19 януари 2023 г., когато пред заведение в Охрид е нападнат Християн Пендиков, секретар на сдружението „Цар Борис Трети“. При инцидента той е получил два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба. Пендиков е бил транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.
Първоначално по случая е бил обвинен Илия Спасески, а по-късно към делото е привлечен и Борче Ангелов. Двамата са отричали да са виновни. Делото е продължило почти две години, като са били разпитани свидетели на обвинението и защитата, а заседанията многократно са отлагани.
Първата присъда беше за осем месеца затвор
През март 2025 г. Основният съд в Охрид е постановил по осем месеца ефективно лишаване от свобода за Ангелов и Спасески за нанасяне на тежка телесна повреда. Съдът тогава не е приел за доказан мотива „от омраза“, свързан с българската идентичност на Пендиков. И прокуратурата, и защитата са обжалвали решението, след което Апелативният съд в Битоля е върнал делото за ново разглеждане.
В Охрид за днешното заседание са пристигнали и български депутати, които са изразили изненада и разочарование от новото решение. Пендиков по-рано е заявил: „Не би трябвало никой да е фаворизиран и би трябвало всички да сме еднакви пред закона.“
Източници: btvnovinite.bg, vesti.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
15:30 22.10.2026
2 Ива Михайлова
15:30 22.10.2026
3 Мицкоски
15:31 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван от Троян
Коментиран от #9, #10
15:38 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 сложно е
До коментар #5 от "Реалист":Бойкотът не работи. Събота и неделя цяла западна България е там на заведение - от 200 до 500 % по ниски цени в ресторантите за по-качествена храна заради скъпотията у нас поради въвеждане на еврото. Храните - от 50 до 100% по ниски, даже и повече. Както и обикновените хора в Македония не са виновни за изстъпленията на техните политици. По същия начин, по който обикновения българин не е виновен за шайката БГ политици, която унищожава собствения си народ вече 30 години. Самите македонци трабва да разберат, че техните политици им правят мечешка услуга, но е трудно, защото промиването на мозъци е жестоко - още от детската градина - до университета. Затова натискът трябва да е на ниво държава и политика, а не нашите политици да се снишават и дупят, а народите да се избиват и мразят.
Коментиран от #13
15:47 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Маке, никой не те пита
До коментар #6 от "Иван от Троян":Глей да не я заместиш
15:52 22.10.2026
11 Троян
До коментар #7 от "Никой не е очаквал друго":Абе не говори така. Като се натряскаме ловната дружинка ще стигнем чак до Скопие. Долу ръцете от Ива Михайлова.
15:53 22.10.2026
12 дам
15:54 22.10.2026
13 Тоя фейк
До коментар #8 от "сложно е":сам ли го измисли. Бивал съм тъдява. Два дена иху, после цял месец тихо. Разправяй ги другаде. Например на русофилските ви сбирки. На пет водки може да ти повярват.
15:55 22.10.2026