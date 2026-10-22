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Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков

Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков

22 Октомври, 2026 15:27 624 13

  • християн пендиков-
  • охрид-
  • северна македония-
  • съдебно дело-
  • българско сдружение

Решението е постановено при новото разглеждане на делото след отменената присъда от по осем месеца затвор

Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков. Решението е постановено при новото разглеждане на процеса, върнато от Апелативния съд в Битоля след жалби на прокуратурата и защитата.

Заседанието е било единствено по делото, като не са представени нови доказателства. Съдията е заявил, че мотивите за решението ще бъдат изложени писмено. За евентуално следващо обжалване не е съобщено.

Делото започна след нападението през 2023 г.

Случаят е от вечерта на 19 януари 2023 г., когато пред заведение в Охрид е нападнат Християн Пендиков, секретар на сдружението „Цар Борис Трети“. При инцидента той е получил два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба. Пендиков е бил транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

Първоначално по случая е бил обвинен Илия Спасески, а по-късно към делото е привлечен и Борче Ангелов. Двамата са отричали да са виновни. Делото е продължило почти две години, като са били разпитани свидетели на обвинението и защитата, а заседанията многократно са отлагани.

Първата присъда беше за осем месеца затвор

През март 2025 г. Основният съд в Охрид е постановил по осем месеца ефективно лишаване от свобода за Ангелов и Спасески за нанасяне на тежка телесна повреда. Съдът тогава не е приел за доказан мотива „от омраза“, свързан с българската идентичност на Пендиков. И прокуратурата, и защитата са обжалвали решението, след което Апелативният съд в Битоля е върнал делото за ново разглеждане.

В Охрид за днешното заседание са пристигнали и български депутати, които са изразили изненада и разочарование от новото решение. Пендиков по-рано е заявил: „Не би трябвало никой да е фаворизиран и би трябвало всички да сме еднакви пред закона.“

Източници: btvnovinite.bg, vesti.bg, bntnews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Демек ако видим маке в България моем го млатим, щот тоа бой не е бой?

    15:30 22.10.2026

  • 2 Ива Михайлова

    4 2 Отговор
    Мога да им уредя лесно преминаване на границата, както и безплатно лечение.

    15:30 22.10.2026

  • 3 Мицкоски

    3 0 Отговор
    И медали ще им дам.

    15:31 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван от Троян

    1 3 Отговор
    Тази ива спешно да я дадат на македония и да я осъдят за 50г на топло , даже в карцера.Нагла , такива заслужават закона яко да ги натисне.

    Коментиран от #9, #10

    15:38 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сложно е

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Бойкотът не работи. Събота и неделя цяла западна България е там на заведение - от 200 до 500 % по ниски цени в ресторантите за по-качествена храна заради скъпотията у нас поради въвеждане на еврото. Храните - от 50 до 100% по ниски, даже и повече. Както и обикновените хора в Македония не са виновни за изстъпленията на техните политици. По същия начин, по който обикновения българин не е виновен за шайката БГ политици, която унищожава собствения си народ вече 30 години. Самите македонци трабва да разберат, че техните политици им правят мечешка услуга, но е трудно, защото промиването на мозъци е жестоко - още от детската градина - до университета. Затова натискът трябва да е на ниво държава и политика, а не нашите политици да се снишават и дупят, а народите да се избиват и мразят.

    Коментиран от #13

    15:47 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Маке, никой не те пита

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван от Троян":

    Глей да не я заместиш

    15:52 22.10.2026

  • 11 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой не е очаквал друго":

    Абе не говори така. Като се натряскаме ловната дружинка ще стигнем чак до Скопие. Долу ръцете от Ива Михайлова.

    15:53 22.10.2026

  • 12 дам

    0 0 Отговор
    Досущ като нашите съдилища -- всички честни са тормозени, а престъпниците се разхождат на свобода необезпокоявани с любезното съдействие на съд и прокуратура

    15:54 22.10.2026

  • 13 Тоя фейк

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "сложно е":

    сам ли го измисли. Бивал съм тъдява. Два дена иху, после цял месец тихо. Разправяй ги другаде. Например на русофилските ви сбирки. На пет водки може да ти повярват.

    15:55 22.10.2026

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