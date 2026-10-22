Съдът в Охрид оправда Ангелов и Спасески за Пендиков

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков. Решението е постановено при новото разглеждане на процеса, върнато от Апелативния съд в Битоля след жалби на прокуратурата и защитата.

Заседанието е било единствено по делото, като не са представени нови доказателства. Съдията е заявил, че мотивите за решението ще бъдат изложени писмено. За евентуално следващо обжалване не е съобщено.

Делото започна след нападението през 2023 г.

Случаят е от вечерта на 19 януари 2023 г., когато пред заведение в Охрид е нападнат Християн Пендиков, секретар на сдружението „Цар Борис Трети“. При инцидента той е получил два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба. Пендиков е бил транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

Първоначално по случая е бил обвинен Илия Спасески, а по-късно към делото е привлечен и Борче Ангелов. Двамата са отричали да са виновни. Делото е продължило почти две години, като са били разпитани свидетели на обвинението и защитата, а заседанията многократно са отлагани.

Първата присъда беше за осем месеца затвор

През март 2025 г. Основният съд в Охрид е постановил по осем месеца ефективно лишаване от свобода за Ангелов и Спасески за нанасяне на тежка телесна повреда. Съдът тогава не е приел за доказан мотива „от омраза“, свързан с българската идентичност на Пендиков. И прокуратурата, и защитата са обжалвали решението, след което Апелативният съд в Битоля е върнал делото за ново разглеждане.

В Охрид за днешното заседание са пристигнали и български депутати, които са изразили изненада и разочарование от новото решение. Пендиков по-рано е заявил: „Не би трябвало никой да е фаворизиран и би трябвало всички да сме еднакви пред закона.“

Източници: btvnovinite.bg, vesti.bg, bntnews.bg