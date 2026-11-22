„Аз смятах, че трябва да бъда там, в тази операционна, и да помагам. Забранено ми беше, изтикаха ме и заключиха вратата.“ Така д-р Маргарита Бояджиева-Райчева описва предаването, което според нея е един от най-тежките моменти след смъртта на 6-годишното ѝ внуче.

Детето почина на 4 април 2025 г. след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. По случая обвиняеми са анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, както и стоматоложката д-р Десислава Георджева. Делото все още няма влязла в сила присъда.

Твърдения за многократно по-висока доза

Д-р Бояджиева-Райчева, която е анестезиолог с дългогодишен професионален опит, заяви, че на детето са приложени общо 25 милиграма от медикамента „Нивалин“. По думите ѝ в анестезиологичния лист са били записани дози от 10 плюс 10 милиграма, а допълнително са били приложени още 5 милиграма.

„Огромна доза антидот, която довежда до холинергична криза“, заяви тя. Според професионалната ѝ преценка количеството е било около пет пъти над необходимото за възрастта и теглото на детето. Тя свързва с подобно състояние затрудненото дишане, обилното слюноотделяне и посиняването.

По данни, цитирани от прокуратурата, обвинението срещу д-р Мандев е свързано с неправилно определена доза на медикамента и с непредприети действия при настъпило животозастрашаващо усложнение. Тези твърдения предстои да бъдат проверени в съдебното производство.

„Аз останах отвън“

Малко след края на стоматологичната интервенция майката на детето се обадила на д-р Бояджиева-Райчева и я помолила да отиде в болницата. Когато пристигнала, бабата заварила детето неспокойно, с тежко затруднено дишане и посинели крайници. Две медицински сестри се опитвали да отстранят натрупващите се секрети с портативен аспиратор.

Д-р Бояджиева-Райчева заяви, че поискала веднага да бъдат подадени кислород и да бъде измерена сатурацията. Според нея тогава персоналът започнал да търси необходимото оборудване.

„Болницата, за съжаление, въпреки че се правят общи анестезии, включително и на деца, няма готовност, няма стая за събуждане“, каза тя.

По думите ѝ д-р Мандев е напуснал лечебното заведение, без да е сигурен, че детето е възстановило ефективното си спонтанно дишане. След влошаването на състоянието д-р Морев го отвел в съседна операционна, където, според разказа на бабата, е направен неуспешен опит за интубация.

Обвинителният акт е върнат на прокуратурата

На 9 ноември Окръжният съд в Пловдив върна обвинителния акт на прокуратурата заради неясноти и противоречия в обвинението. Сред посочените от съда въпроси са съпоставянето на приложеното количество „Нивалин“ с допустимата доза и описанието на информацията, с която е разполагал вторият анестезиолог.

Прокурорът по делото Данаила Станкова заяви, че ще обжалва решението. Защитата на един от обвиняемите лекари от своя страна заяви, че според нея не е допусната грешка.

Източници: nova.bg, 24plovdiv.bg, marica.bg