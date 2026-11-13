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Тошковски: Ива Михайлова е била в бар преди да избяга в България

Тошковски: Ива Михайлова е била в бар преди да избяга в България

13 Ноември, 2026 14:28 222 15

  • ива михайлова-
  • панче тошковски-
  • северна македония-
  • кочани-
  • граничен контрол

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония твърди, че камери не са заснели Ива Михайлова или адвоката ѝ по пътя към България

Тошковски: Ива Михайлова е била в бар преди да избяга в България - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова е била забелязана в бар в Кочани вечерта преди да напусне Северна Македония, заяви вътрешният министър на страната Панче Тошковски. По думите му от този момент до появата ѝ в България нито една охранителна камера по граничните пунктове и пътните маршрути не е заснела нито Михайлова, нито адвоката ѝ Николай Димитров.

„Разследването за начина, по който Михайлова е напуснала страната, продължава“, каза Тошковски в интервю за телевизия „Сител“. Той заяви, че до момента няма данни служители на граничната полиция или на полицията в Кочани да са съдействали за излизането ѝ от страната.

Според министъра в официалните регистри няма информация Михайлова да е преминавала границата през 2026 г. Той посочи, че получените от българските гранични власти данни също не показват регистрирано влизане на нейно име в България през тази година.

Тошковски отхвърли твърденията, че полицейски служители са разпознали Михайлова и са разговаряли с нея при преминаването на границата. Той отправи и критики към България, като я обвини, че предоставя защита на лица, заподозрени или осъдени за престъпления. Това е позиция на северномакедонския вътрешен министър, а не установено заключение по разследването.

Делото в Кочани

Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е обвиняема по дело за участие в пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са ѝ отнели паспортите и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана за напускане на Северна Македония.

До напускането си Михайлова е изпълнявала наложените от съда ограничения и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани, уточни Тошковски.

На 12 октомври 2026 г. стана известно, че Михайлова се намира в България. Същия ден тя беше приета в столичната болница „Пирогов“. Случаят предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие.

Михайлова и адвокатът ѝ заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя е представила документите си за самоличност, издадени от двете държави. Македонското вътрешно министерство обаче твърди, че такова преминаване не фигурира в информационната система на граничните власти.

По искане на прокуратурата съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, а Михайлова беше обявена за международно издирване. Разследването за начина, по който тя е напуснала Северна Македония, продължава.

Източници: nova.bg


Северна Македония
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