Новини
България »
Всички градове »
Размерът на минималната заплата за догодина и промени в данъчни закони влизат за обсъждане в НСТС

Размерът на минималната заплата за догодина и промени в данъчни закони влизат за обсъждане в НСТС

22 Октомври, 2026 16:53 437 6

  • тристранен съвет-
  • минимална работна заплата-
  • данъчни закони-
  • промени-
  • министерски съвет-
  • обсъждане

В дневния ред са включени още законопроекти за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, както и Закона за счетоводството.

Размерът на минималната заплата за догодина и промени в данъчни закони влизат за обсъждане в НСТС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. и промени в редица данъчни закони ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в петък, 23 октомври. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от Dariknews.bg.

Заседанието ще започне в 9:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

Сред основните точки в дневния ред е проектът на постановление на правителството за определяне на размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2027 г.

Представителите на държавата, работодателите и синдикатите ще обсъдят и предложения за изменения в няколко ключови данъчни закона. Сред тях са Законът за данък върху доходите на физическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за данък върху добавената стойност.

В дневния ред са включени още законопроекти за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, както и Закона за счетоводството.

Ще бъдат разгледани и предложения за изменения в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и Закона за хазарта.

Общо девет точки са включени в дневния ред на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо обнародват закона,

    2 0 Отговор
    после го обсъждат.

    16:57 22.10.2026

  • 2 Предателски !

    2 0 Отговор
    Договорки !

    16:59 22.10.2026

  • 3 Извинете, Костадинов ли е купил сайта?

    3 0 Отговор
    Бедничкият той, безпаричник бил.

    17:02 22.10.2026

  • 4 Прогресивни съветски шарлатани !

    0 0 Отговор
    Съветските дрОгари излезнаха големи некадърници. Ще запишем в историята си, освен луканова и виденова зима, радева зима.
    "Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме"
    Народе ???

    17:03 22.10.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    " ГРАНИТНА " ," КЕХЛИБАРЕНА " ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ В КОЯ ЗАЛА ,НО ТАЗИ ВИ ПРЕДИЗБОРНА ИГРА Е ПОЗНАВАМЕ ,КАТО ОЧИТЕ СИ.И ТО НА 23 ОКТОМВРИ???? А НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН ДА НЕ СТЕ ПОКАНЕНИ НА РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЙОТОВА? КУПЕТЕ Й ЦВЕТЯ .🫡🤔🤦‍♂️🫵👎🇧🇬😠✈️🤥

    17:05 22.10.2026

  • 6 Горски

    1 0 Отговор
    Що за цинизъм, 5000 лева стартова заплата на бюджетници, 200 000 заплати шефове на болници и управител Лукойл. от 12 000 до 20 000 заплати депутати и Комисии. Здравна повишена, без необлагаем минимум. Повишение местни данъци и такси за 3 г. с 100%, Данъчната оценка Радев, и веднага общините, ще повишат данък смет. На месец здравни, местни данъци, топла вода, студена, парно с 30% сградна и ток общо, мобилни 220 ойро, едно пазаруване за ядене в квартални магазини 120 ойро на седмица, 480 ойро. Вече сме минус 60 ойро.

    17:28 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол