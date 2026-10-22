Размерът на минималната заплата за догодина и промени в данъчни закони влизат за обсъждане в НСТС

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. и промени в редица данъчни закони ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в петък, 23 октомври. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от Dariknews.bg.

Заседанието ще започне в 9:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

Сред основните точки в дневния ред е проектът на постановление на правителството за определяне на размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2027 г.

Представителите на държавата, работодателите и синдикатите ще обсъдят и предложения за изменения в няколко ключови данъчни закона. Сред тях са Законът за данък върху доходите на физическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за данък върху добавената стойност.

В дневния ред са включени още законопроекти за промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, както и Закона за счетоводството.

Ще бъдат разгледани и предложения за изменения в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и Закона за хазарта.

Общо девет точки са включени в дневния ред на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.