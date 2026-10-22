Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично

Мисля да оставя квалификациите настрана, но виждаме, че за краткото време, за което управлява правителството на Румен Радев, доверието в него е спаднало драстично. Напротив, по време на управлението на служебния ни кабинет, доверието към правителството се беше повишило. Това каза в "Лице в лице" по bTV кандидатът за президент Андрей Гюров, цитиран от novini.bg. Той коментира думите на премиера Румен Радев от по-рано днес "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце", с които министър-председателят потвърди подкрепата на "Прогресивна България" за кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.
В момента социологическите агенции показват спад на подкрепата на г-жа Йотова и увеличение на подкрепата за нашата кандидат-президентска двойка. Ако говорим за това властта да бъде в сигурни ръце, май не е в много сигурни ръце, заяви Гюров.
По думите му управляващите се опитват "с хаотични действия да спасяват едно провалено управление".
Той коментира и арестите на кметове на ДПС в последните дни.
Борбата с олигархията е много важен проблем, но тези действия сега са много закъснели. Защо са толкова закъснели, защо точно сега, можем да си зададем въпроси – дали е развалена сделка между Пеевски и Радев, или се прави опит за сплашване на българските турци? Виждаме сенки на комунистическата власт отново да се опитват да ги използват за свои цели. Има ясна европейска алтернатива, която може да им даде свобода и зачитане. Видяхме го по време на служебния кабинет, така че те имат много ясна визия и възможност да изберат тази седмица, посочи кандидатът за президент.
Отново се използват методи, които сме виждали през годините – сплашване, натиск. В момента не виждам спокойствие у българските граждани, а притеснение – като започнем от високите цени и липсата на сигурност и стигнем до европейската позиция, която критикува действията на правителството ни във връзка с атаките в Черно море. Имахме всички индикации за предстоящата ескалация на руската хибридна заплаха, но нямаше никакви действия от страна на нашето правителство, докато не се случиха атаките. Имаше потънали кораби, загинали хора, икономиката ни е застрашена само защото правителството ни не взе конкретни мерки, а се снишаваше, подчерта Андрей Гюров.
Има механизми за наблюдения на източния фланг и антидрон защита от НАТО. Ние не се включваме в тези дейности, а поръчваме зенитни ракети, котио ще дойдат през 2030 г. Това показва колко закъсняла и неадекватна е политиката на правителството. Мълчанието не е стратегия за сигурност, както и пожеланието за мир не е отбрана. Трябва да бъдат взети всички възможни мерки за сигурност, отбеляза Гюров.
Българските граждани са много умни, но им липсва прозрачност и информация. Когато собствените им служби не им дават адекватна информация, те се чувстват застрашени. Те търсят баланса на управлението и не властта в сигурни ръце – те търсят контролът на властта да бъде в сигурни ръце, добави кандидатът за държавен глава.
В отговор на въпрос той увери, че ако е бил президент, е щял да наложи вето на приетия от кабинета "Радев" бюджет за 2026 г.
Щях да наложа вето на бюджета. Той не работи за българските граждани - прехвърля се допълнителна административна и данъчна тежест на гърба на гражданите. Ако искаме да повишаваме доверието в държавата, трябва да спазваме законите, защото в случая не е спазен Законът за публичните финанси. Как искаме гражданите да спазват правилата, ако държавата не ги спазва? Въпреки всичко президентът пусна този бюджет, "помилва" го и него, макар че той е по-лош и от предишния. В резултат на действията на управляващите доходите на българите спадат всеки ден и те го усещат, когато отидат до магазина, заяви Андрей Гюров.
Ако бъда избран, ще бъда активен президент, президент, който обединява, а не разделя. Българските граждани не са крепостни хора - не гласувайте за партийни кандидати, гласувайте за бъдещето си, за бъдещето на децата си и за посоката, в която искате да се развива тази страна, призова Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #16, #25, #26
18:39 22.10.2026
2 Ум Бертоеко
18:39 22.10.2026
3 хмммм
18:40 22.10.2026
4 Човек на Иво
18:42 22.10.2026
5 Дзак
18:43 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кога?
18:44 22.10.2026
9 обективен
Коментиран от #20
18:45 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Какво Доверие ?
И Конституционно Регламентирани МИ ПРАВА ?
Коментиран от #14
18:46 22.10.2026
12 А бе
18:47 22.10.2026
13 избирател
Лицемерните партийни кандидати се опитват да се скрият, като срамежливи щрауси, заравяйки глава в пясъка на инициативните комитети.
18:47 22.10.2026
14 ЧЕРВЕНИЯ ФЕОДАЛ !
До коментар #11 от "Какво Доверие ?":ФЕОДАЛ !
Вън !
18:47 22.10.2026
15 Пловдив
18:47 22.10.2026
16 Не позна
До коментар #1 от "Тити":Гюрето и Сандьо ще усетят народната любов още тази неделя. И сглобката с пеевско-борисовите крадци няма да им помогне.
18:47 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мунчо Копейкин празнодумеца
"Не е време за аматьори на върха на държавата!"
Румен Радев
Време е да си ходи. Управлява почти пълен мандат, като съберем всичките му управления.
Не става!
18:48 22.10.2026
19 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Има ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, повтарям, има ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, но не спира да се оправдава с всички други! За 6 месеца ни направи по-бедни, по-несигурни и по безправни. Всичко останало си е както при Бойко и Делян.
Пълен позор!
18:50 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГУРОВ Е ПО НИСЪК И УТ ЗЕЛЕНСКИ
18:53 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шапкаря
18:53 22.10.2026
24 Джукаран
18:54 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мнение
До коментар #1 от "Тити":ВСИЧКИ ВИЕ КОИТО СТЕ КЪМ ПОСОЛСТВОТО И ПОСОЛСТВАТА, А СТЕ ТРЪГНАЛИ АКЪЛ ДА РЪСИТЕ???
ГЮРОВ И НЕИНСКИ СКЛЮЧИХА ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ И МУ ПРЕВЕДОХА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА, ДОКАТО БЯХА В СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО???
ВЪПРОСНИЯТ ГЮРОВ ИМА ПРАВО ДО ГОВОРИ САМО СЛЕД ЩРАКВАНЕ НА БЕЛЕЗНИЦИ!
ВСИЧКО ЩО Е ЕВРОАТЛАНТИК И "ВЪЗПИТАНИК" КЪМ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (ИЛИ ПОДОБНИ), ОСНОВНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ПРИ НАРУШЕНИЯ, ДИРЕКТНО ЗАД РЕШЕНКИТЕ!
ЦЯЛАТА КУПЕНА ....МЕТ, КОЯТО УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г МОМЕНТАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР!
БЪЛГАРИЯ Е ПРЕД ЗАКРИВАНЕ ИМЕННО ПОРАДИ ТАКИВА КАТО ГЮРОВ!!!!!!!!!!!
Коментиран от #29
18:55 22.10.2026
27 Мич
18:56 22.10.2026
28 Братовчеда
18:57 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Европеец
18:59 22.10.2026
31 Ако не ни натресат война
А доверие никому няма народа.
Те казаха ли какво мислят по тези въпроси и привличането на инвестиции?
19:00 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
Не помня Пеевски да е казвал, че Радев му е стоя в скута,
да е пил мазно турско кафе и да е писал конституция.
Коментиран от #39
19:00 22.10.2026
34 фбр
19:03 22.10.2026
35 гост
19:03 22.10.2026
36 Залите на Гюро препълнени
19:04 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абе Уби Так
До коментар #33 от "Ами":Той Пеевски много работи каза.
19:05 22.10.2026
40 Гражданин
19:05 22.10.2026
41 Радко Пиратко
Истинската опозиция са Ненчев- Кирилова и Костадинов - Волгин.
19:06 22.10.2026
42 Анонимен
19:06 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гмо
19:06 22.10.2026
45 Гробар
Коментиран от #51
19:07 22.10.2026
46 стоян георгиев
19:07 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Петрова
Милосърдието на Йотова и Радев към наркобарони и олигарси ми идва в повече.
Коментиран от #53
19:08 22.10.2026
49 Гюров на предишните избори:
19:09 22.10.2026
50 Европа или евразийска кенF
Не искам децата ми да живеят в концлагер, в който живяхме, докато бяхме под диктата на Москва, а Радев и Йотова ни теглят натам.
19:10 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 мнението на този мишок изобщо
19:11 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Баба Ванга казала
Мисля да ги послушам и да НЕ подкрепя секретарката на Радев.
19:13 22.10.2026
55 стоян георгиев
19:14 22.10.2026
56 Българин
19:16 22.10.2026