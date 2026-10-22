Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично

Мисля да оставя квалификациите настрана, но виждаме, че за краткото време, за което управлява правителството на Румен Радев, доверието в него е спаднало драстично. Напротив, по време на управлението на служебния ни кабинет, доверието към правителството се беше повишило. Това каза в "Лице в лице" по bTV кандидатът за президент Андрей Гюров, цитиран от novini.bg. Той коментира думите на премиера Румен Радев от по-рано днес "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце", с които министър-председателят потвърди подкрепата на "Прогресивна България" за кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.

В момента социологическите агенции показват спад на подкрепата на г-жа Йотова и увеличение на подкрепата за нашата кандидат-президентска двойка. Ако говорим за това властта да бъде в сигурни ръце, май не е в много сигурни ръце, заяви Гюров.

По думите му управляващите се опитват "с хаотични действия да спасяват едно провалено управление".

Той коментира и арестите на кметове на ДПС в последните дни.

Борбата с олигархията е много важен проблем, но тези действия сега са много закъснели. Защо са толкова закъснели, защо точно сега, можем да си зададем въпроси – дали е развалена сделка между Пеевски и Радев, или се прави опит за сплашване на българските турци? Виждаме сенки на комунистическата власт отново да се опитват да ги използват за свои цели. Има ясна европейска алтернатива, която може да им даде свобода и зачитане. Видяхме го по време на служебния кабинет, така че те имат много ясна визия и възможност да изберат тази седмица, посочи кандидатът за президент.

Отново се използват методи, които сме виждали през годините – сплашване, натиск. В момента не виждам спокойствие у българските граждани, а притеснение – като започнем от високите цени и липсата на сигурност и стигнем до европейската позиция, която критикува действията на правителството ни във връзка с атаките в Черно море. Имахме всички индикации за предстоящата ескалация на руската хибридна заплаха, но нямаше никакви действия от страна на нашето правителство, докато не се случиха атаките. Имаше потънали кораби, загинали хора, икономиката ни е застрашена само защото правителството ни не взе конкретни мерки, а се снишаваше, подчерта Андрей Гюров.

Има механизми за наблюдения на източния фланг и антидрон защита от НАТО. Ние не се включваме в тези дейности, а поръчваме зенитни ракети, котио ще дойдат през 2030 г. Това показва колко закъсняла и неадекватна е политиката на правителството. Мълчанието не е стратегия за сигурност, както и пожеланието за мир не е отбрана. Трябва да бъдат взети всички възможни мерки за сигурност, отбеляза Гюров.

Българските граждани са много умни, но им липсва прозрачност и информация. Когато собствените им служби не им дават адекватна информация, те се чувстват застрашени. Те търсят баланса на управлението и не властта в сигурни ръце – те търсят контролът на властта да бъде в сигурни ръце, добави кандидатът за държавен глава.

В отговор на въпрос той увери, че ако е бил президент, е щял да наложи вето на приетия от кабинета "Радев" бюджет за 2026 г.

Щях да наложа вето на бюджета. Той не работи за българските граждани - прехвърля се допълнителна административна и данъчна тежест на гърба на гражданите. Ако искаме да повишаваме доверието в държавата, трябва да спазваме законите, защото в случая не е спазен Законът за публичните финанси. Как искаме гражданите да спазват правилата, ако държавата не ги спазва? Въпреки всичко президентът пусна този бюджет, "помилва" го и него, макар че той е по-лош и от предишния. В резултат на действията на управляващите доходите на българите спадат всеки ден и те го усещат, когато отидат до магазина, заяви Андрей Гюров.

Ако бъда избран, ще бъда активен президент, президент, който обединява, а не разделя. Българските граждани не са крепостни хора - не гласувайте за партийни кандидати, гласувайте за бъдещето си, за бъдещето на децата си и за посоката, в която искате да се развива тази страна, призова Гюров.