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Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично

22 Октомври, 2026 18:35 795 56

  • андрей гюров-
  • управление-
  • стабилни ръце-
  • доверие-
  • кабинет радев-
  • спадане

Борбата с олигархията е много важен проблем, но тези действия сега са много закъснели. Защо са толкова закъснели, защо точно сега, можем да си зададем въпроси – дали е развалена сделка между Пеевски и Радев, или се прави опит за сплашване на българските турци?, попита кандидатът за президент

Андрей Гюров: Властта май не е в много сигурни ръце. Доверието в кабинета "Радев" е спаднало драстично - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мисля да оставя квалификациите настрана, но виждаме, че за краткото време, за което управлява правителството на Румен Радев, доверието в него е спаднало драстично. Напротив, по време на управлението на служебния ни кабинет, доверието към правителството се беше повишило. Това каза в "Лице в лице" по bTV кандидатът за президент Андрей Гюров, цитиран от novini.bg. Той коментира думите на премиера Румен Радев от по-рано днес "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце", с които министър-председателят потвърди подкрепата на "Прогресивна България" за кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.

В момента социологическите агенции показват спад на подкрепата на г-жа Йотова и увеличение на подкрепата за нашата кандидат-президентска двойка. Ако говорим за това властта да бъде в сигурни ръце, май не е в много сигурни ръце, заяви Гюров.

По думите му управляващите се опитват "с хаотични действия да спасяват едно провалено управление".

Той коментира и арестите на кметове на ДПС в последните дни.

Борбата с олигархията е много важен проблем, но тези действия сега са много закъснели. Защо са толкова закъснели, защо точно сега, можем да си зададем въпроси – дали е развалена сделка между Пеевски и Радев, или се прави опит за сплашване на българските турци? Виждаме сенки на комунистическата власт отново да се опитват да ги използват за свои цели. Има ясна европейска алтернатива, която може да им даде свобода и зачитане. Видяхме го по време на служебния кабинет, така че те имат много ясна визия и възможност да изберат тази седмица, посочи кандидатът за президент.
Отново се използват методи, които сме виждали през годините – сплашване, натиск. В момента не виждам спокойствие у българските граждани, а притеснение – като започнем от високите цени и липсата на сигурност и стигнем до европейската позиция, която критикува действията на правителството ни във връзка с атаките в Черно море. Имахме всички индикации за предстоящата ескалация на руската хибридна заплаха, но нямаше никакви действия от страна на нашето правителство, докато не се случиха атаките. Имаше потънали кораби, загинали хора, икономиката ни е застрашена само защото правителството ни не взе конкретни мерки, а се снишаваше, подчерта Андрей Гюров.

Има механизми за наблюдения на източния фланг и антидрон защита от НАТО. Ние не се включваме в тези дейности, а поръчваме зенитни ракети, котио ще дойдат през 2030 г. Това показва колко закъсняла и неадекватна е политиката на правителството. Мълчанието не е стратегия за сигурност, както и пожеланието за мир не е отбрана. Трябва да бъдат взети всички възможни мерки за сигурност, отбеляза Гюров.

Българските граждани са много умни, но им липсва прозрачност и информация. Когато собствените им служби не им дават адекватна информация, те се чувстват застрашени. Те търсят баланса на управлението и не властта в сигурни ръце – те търсят контролът на властта да бъде в сигурни ръце, добави кандидатът за държавен глава.
В отговор на въпрос той увери, че ако е бил президент, е щял да наложи вето на приетия от кабинета "Радев" бюджет за 2026 г.

Щях да наложа вето на бюджета. Той не работи за българските граждани - прехвърля се допълнителна административна и данъчна тежест на гърба на гражданите. Ако искаме да повишаваме доверието в държавата, трябва да спазваме законите, защото в случая не е спазен Законът за публичните финанси. Как искаме гражданите да спазват правилата, ако държавата не ги спазва? Въпреки всичко президентът пусна този бюджет, "помилва" го и него, макар че той е по-лош и от предишния. В резултат на действията на управляващите доходите на българите спадат всеки ден и те го усещат, когато отидат до магазина, заяви Андрей Гюров.
Ако бъда избран, ще бъда активен президент, президент, който обединява, а не разделя. Българските граждани не са крепостни хора - не гласувайте за партийни кандидати, гласувайте за бъдещето си, за бъдещето на децата си и за посоката, в която искате да се развива тази страна, призова Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    8 21 Отговор
    Нормално Радев подхлъзна всички сега всички работят за да чувства държавният служител задоволен

    Коментиран от #16, #25, #26

    18:39 22.10.2026

  • 2 Ум Бертоеко

    7 6 Отговор
    Мисли и е добре оформен. Обаче..

    18:39 22.10.2026

  • 3 хмммм

    8 1 Отговор
    Национал-социалист.. в Радев да, в нея не!

    18:40 22.10.2026

  • 4 Човек на Иво

    2 7 Отговор
    Пак ме заблудиха!

    18:42 22.10.2026

  • 5 Дзак

    20 9 Отговор
    Задълженията на Гюров в служебния кабинет се заключаваха в провеждане на избори и налагане на Еврото. За благодарност го издигат за президент.

    18:43 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кога?

    14 9 Отговор
    Кога да вярвам на Гюро- когато гласуваше за Радев - нашият президент или сега , когато го критикува?!

    18:44 22.10.2026

  • 9 обективен

    24 13 Отговор
    Тоз на снимката е гола вода , и много прилича на пастирката по манталитет !!

    Коментиран от #20

    18:45 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Какво Доверие ?

    4 6 Отговор
    Когато Този Ми Отнема Гражданските !

    И Конституционно Регламентирани МИ ПРАВА ?

    Коментиран от #14

    18:46 22.10.2026

  • 12 А бе

    17 7 Отговор
    Не колкото на петроханците - спаднало

    18:47 22.10.2026

  • 13 избирател

    6 9 Отговор
    ------ не гласувайте за партийни кандидати,...призова Гюров-------
    Лицемерните партийни кандидати се опитват да се скрият, като срамежливи щрауси, заравяйки глава в пясъка на инициативните комитети.

    18:47 22.10.2026

  • 14 ЧЕРВЕНИЯ ФЕОДАЛ !

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Какво Доверие ?":

    ФЕОДАЛ !

    Вън !

    18:47 22.10.2026

  • 15 Пловдив

    11 15 Отговор
    Гюров ПРЕЗИДЕНТ..!!!!

    18:47 22.10.2026

  • 16 Не позна

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Гюрето и Сандьо ще усетят народната любов още тази неделя. И сглобката с пеевско-борисовите крадци няма да им помогне.

    18:47 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мунчо Копейкин празнодумеца

    10 11 Отговор
    Днес празната манерка на мунчо роди нещо вярно
    "Не е време за аматьори на върха на държавата!"
    Румен Радев

    Време е да си ходи. Управлява почти пълен мандат, като съберем всичките му управления.
    Не става!

    18:48 22.10.2026

  • 19 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    10 9 Отговор
    Радев има пълно мнозинство и 131 депутати, но сглобката му пречела да се пребори с олигархията!
    Има ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, повтарям, има ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, но не спира да се оправдава с всички други! За 6 месеца ни направи по-бедни, по-несигурни и по безправни. Всичко останало си е както при Бойко и Делян.
    Пълен позор!

    18:50 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГУРОВ Е ПО НИСЪК И УТ ЗЕЛЕНСКИ

    11 11 Отговор
    ЯвНО НАРОЧНО ИЗБИРАТ ТАКИВА ДРЕБОСЪЦИ ШОТ СА КОМЛЕКСИ....

    18:53 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шапкаря

    11 14 Отговор
    Трябва да се ощипеш и да се събудиш бе Гуров.

    18:53 22.10.2026

  • 24 Джукаран

    4 9 Отговор
    А бе,ти верно ли си толкова тъ.. ко....?

    18:54 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    ВСИЧКИ ВИЕ КОИТО СТЕ КЪМ ПОСОЛСТВОТО И ПОСОЛСТВАТА, А СТЕ ТРЪГНАЛИ АКЪЛ ДА РЪСИТЕ???

    ГЮРОВ И НЕИНСКИ СКЛЮЧИХА ДОГОВОР СЪС ЗЕЛЕНСКИ И МУ ПРЕВЕДОХА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА, ДОКАТО БЯХА В СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО???

    ВЪПРОСНИЯТ ГЮРОВ ИМА ПРАВО ДО ГОВОРИ САМО СЛЕД ЩРАКВАНЕ НА БЕЛЕЗНИЦИ!
    ВСИЧКО ЩО Е ЕВРОАТЛАНТИК И "ВЪЗПИТАНИК" КЪМ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (ИЛИ ПОДОБНИ), ОСНОВНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ПРИ НАРУШЕНИЯ, ДИРЕКТНО ЗАД РЕШЕНКИТЕ!

    ЦЯЛАТА КУПЕНА ....МЕТ, КОЯТО УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 37Г МОМЕНТАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР!
    БЪЛГАРИЯ Е ПРЕД ЗАКРИВАНЕ ИМЕННО ПОРАДИ ТАКИВА КАТО ГЮРОВ!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #29

    18:55 22.10.2026

  • 27 Мич

    10 9 Отговор
    Скрий се в някоя дупка и не се показвай, лакей на европонитата.

    18:56 22.10.2026

  • 28 Братовчеда

    9 1 Отговор
    Накрая да ви кажа нещо културно, стига простотии. Свети Игнаций Богоносец, дето го честваме на Игнажден, първи е въвел в богослужението антифонното пение. Имал видение, в което ангелски хорове възхвалявали Триединия Бог антифонно, от две противоположни страни. За който не знае, ще обясня. Антифонното пеене е обратното на респонсорното. Нещо като статия за Путин и последвали хвалебствия от възрожденци и радевисти.

    18:57 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европеец

    9 9 Отговор
    Какво да кажа.... изгледах го Гюро при очиларката..... Клишета и заучени приказки, чист петруханец и при това гола вода, ама се взел Много на сериозно..... Сравнявам го с вчерашното участие на Костадинов в същото предаване... По мой впечатления Костадинов е класи над Гюро..... Да ,затова моят избор е направен, уверено и убедено ще гласувам с номер 11 за Костадинов и Волгин..... Не вярвам на социолози....

    18:59 22.10.2026

  • 31 Ако не ни натресат война

    3 4 Отговор
    И помощи за Украйна, Гюров и Кандимена са сигурни победители, според мен.
    А доверие никому няма народа.
    Те казаха ли какво мислят по тези въпроси и привличането на инвестиции?

    19:00 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    5 6 Отговор
    Сделката между Пеевски и Радев!?!
    Не помня Пеевски да е казвал, че Радев му е стоя в скута,
    да е пил мазно турско кафе и да е писал конституция.

    Коментиран от #39

    19:00 22.10.2026

  • 34 фбр

    3 6 Отговор
    Неищастен наркоман, не можа да станеш подуправител на банка , но се гласиш за президент!!! Ще станеш на куково лято!!!

    19:03 22.10.2026

  • 35 гост

    3 3 Отговор
    На тоз снощи асен му е отворил фонтанелата и днес плещи глупости ...

    19:03 22.10.2026

  • 36 Залите на Гюро препълнени

    2 4 Отговор
    Залите на Идйотова -по 30 пенсионери .

    19:04 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе Уби Так

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Той Пеевски много работи каза.

    19:05 22.10.2026

  • 40 Гражданин

    4 1 Отговор
    Спешните показни акции на МВР срещу шопар Пеевски са точно три дни преди изборите! Преди това не го закачаха въпреки всички фанфари за борба с олигархията. Смях! Страх тресе социалистическата олирархия, че схемата може да се провали!

    19:05 22.10.2026

  • 41 Радко Пиратко

    1 1 Отговор
    и Шарлатаните от ППДБ играят същия цирк, както преди - разменят си властта и имитират опозиция един срещу друг.

    Истинската опозиция са Ненчев- Кирилова и Костадинов - Волгин.

    19:06 22.10.2026

  • 42 Анонимен

    2 0 Отговор
    Боже този човек наистина ли си мисли, че не беше най-големия провал за премиер на България, откакто сме в ЕС? Единствената причина хората да не излязат да го изхвърлят физически от парламента беше, че след месец вече е изхвърлен. Накрая ще ни заприказва, че сме искали да умрем!

    19:06 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гмо

    3 1 Отговор
    Има нещо Петроханско в погледа му!

    19:06 22.10.2026

  • 45 Гробар

    2 2 Отговор
    Единственото хубаво на управлението на Чорапа е че фашистите вият на умряло. Хаха.

    Коментиран от #51

    19:07 22.10.2026

  • 46 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Гюро брани шопара

    19:07 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Петрова

    0 3 Отговор
    Гюров, Кандев и аз. Това е избора .
    Милосърдието на Йотова и Радев към наркобарони и олигарси ми идва в повече.

    Коментиран от #53

    19:08 22.10.2026

  • 49 Гюров на предишните избори:

    2 0 Отговор
    " Убедено ще подкрепя Румен Радев - нашият президент!"

    19:09 22.10.2026

  • 50 Европа или евразийска кенF

    0 3 Отговор
    Гласувам за европейско бъдеще, за бъдещето на децата ми.
    Не искам децата ми да живеят в концлагер, в който живяхме, докато бяхме под диктата на Москва, а Радев и Йотова ни теглят натам.

    19:10 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 мнението на този мишок изобщо

    1 0 Отговор
    не ни интересува , освен това същия мишок няма как да бъде български президент , само вероятността ще предизвика бунт и гражданска война

    19:11 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Баба Ванга казала

    1 1 Отговор
    Мъдрите хора са казали: "Не слагай всички яйца в една кошница."
    Мисля да ги послушам и да НЕ подкрепя секретарката на Радев.

    19:13 22.10.2026

  • 55 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Верно ли, бе! Петрохански боклук!

    19:14 22.10.2026

  • 56 Българин

    0 0 Отговор
    Може да сме всичко, но сме Душата и Сърцето на Света!

    19:16 22.10.2026

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