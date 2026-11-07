Психологът Росен Йорданов: Вотът срещу Гюров е бил решаващ

Голяма част от гласувалите на втория тур на президентските избори са отишли до урните, за да гласуват срещу Андрей Гюров, а не непременно в подкрепа на Илияна Йотова. Това заяви психологът Росен Йорданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Илияна Йотова спечели балотажа на 1 ноември 2026 г., а Централната избирателна комисия я обяви за избрана за президент на Република България. Според Йорданов резултатът не може да бъде обяснен единствено с работата на предизборните щабове, партийните стратегии и активността в социалните мрежи.

Подкрепата за Гюров не била хомогенна

„Голяма част от отишлите да упражнят правото си на глас отидоха да гласуват срещу него“, заяви Росен Йорданов.

По думите на психолога по време на кампанията е била създадена представа, че Андрей Гюров има реален шанс да спечели изборите. Той обаче смята, че подкрепата от останалите политически формации не се е увеличила драматично и не се е превърнала в единен вот.

„Създаде се една фалшива представа, че господин Гюров има шанс да спечели. Не мисля, че подкрепата от другите партии се е увеличила драматично“, каза Йорданов. Той определи прехвърлената към Гюров подкрепа като „нехомогенна“.

Според психолога част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров по идеологически причини. Като фактор за това той посочи събитията и позициите на Илияна Йотова по теми, свързани с Русия.

Коментар за дебата между кандидатите

Йорданов анализира и телевизионния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него във времето за отговори е имало забележима разлика между двамата кандидати.

„От едната страна на Гюров все му идваше повече времето, водещата беше страшно изнервена, а на госпожа Йотова не ѝ стигаше времето“, коментира психологът.

Той описа атмосферата в студиото като необичайна и я сравни с разговор между хора, които предварително са се разбрали за нещо, но единият не е изпълнил уговорката. По думите му именно реакциите след втория тур са показали процеси, останали извън основните политически анализи.

Източник: nova.bg