Психологът Росен Йорданов: Вотът срещу Гюров е бил решаващ

Голяма част от гласувалите на втория тур на президентските избори са отишли до урните, за да гласуват срещу Андрей Гюров, а не непременно в подкрепа на Илияна Йотова. Това заяви психологът Росен Йорданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
Илияна Йотова спечели балотажа на 1 ноември 2026 г., а Централната избирателна комисия я обяви за избрана за президент на Република България. Според Йорданов резултатът не може да бъде обяснен единствено с работата на предизборните щабове, партийните стратегии и активността в социалните мрежи.„Голяма част от отишлите да упражнят правото си на глас отидоха да гласуват срещу него“, заяви Росен Йорданов.
Подкрепата за Гюров не била хомогенна
По думите на психолога по време на кампанията е била създадена представа, че Андрей Гюров има реален шанс да спечели изборите. Той обаче смята, че подкрепата от останалите политически формации не се е увеличила драматично и не се е превърнала в единен вот.
„Създаде се една фалшива представа, че господин Гюров има шанс да спечели. Не мисля, че подкрепата от другите партии се е увеличила драматично“, каза Йорданов. Той определи прехвърлената към Гюров подкрепа като „нехомогенна“.
Според психолога част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров по идеологически причини. Като фактор за това той посочи събитията и позициите на Илияна Йотова по теми, свързани с Русия.
Коментар за дебата между кандидатите
Йорданов анализира и телевизионния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него във времето за отговори е имало забележима разлика между двамата кандидати.„От едната страна на Гюров все му идваше повече времето, водещата беше страшно изнервена, а на госпожа Йотова не ѝ стигаше времето“, коментира психологът.
Той описа атмосферата в студиото като необичайна и я сравни с разговор между хора, които предварително са се разбрали за нещо, но единият не е изпълнил уговорката. По думите му именно реакциите след втория тур са показали процеси, останали извън основните политически анализи.
Източник: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победи народът
Коментиран от #12, #41
16:57 07.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #46
16:59 07.11.2026
3 Казуар
Коментиран от #11, #17
16:59 07.11.2026
4 ставка
Никога повече герб!
17:00 07.11.2026
5 Анализ от типа:
17:02 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гюров 8% за русофобията НАТО
17:07 07.11.2026
10 Аналният
17:09 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не ги дишам
До коментар #1 от "Победи народът":Така е. ПеДрохАнеците въобще не ги дИшам.
17:11 07.11.2026
13 Какво Да Говорим !
Политическа !
Импотенция !
17:12 07.11.2026
14 Ще се повторя
17:13 07.11.2026
15 Сега !
До коментар #11 от "Има нужда":Ще Ги !
Получиш !
17:13 07.11.2026
16 Разбира се, че гласуваха против
Разбивката на гласовете за Йотова показва точно това!
Аз самият не гласувах, просто понеже не мога да се навия да гласувам за Йотова. Но бях твърдо против Гюров и Шарлатаните.
Коментиран от #29
17:15 07.11.2026
17 Има нужда
До коментар #3 от "Казуар":от усмирителна риза и още нещо, което модераторът трие.
17:17 07.11.2026
18 Факт:
И изведнъж разликата от няколко процента между Йотова и Гюров скочи на 20 %.
Мадуровките нямат нищо общо! Хахаха!
Това е кармичен резонанс- точно ППДБ най- много настояваха за мадуровките и точно мадуров
Коментиран от #25
17:18 07.11.2026
19 Голата истина
Сега замазват положението с всякакви обяснения кой за кого бил гласувал уж.
17:22 07.11.2026
20 в240
17:24 07.11.2026
21 Само питам
Коментиран от #40
17:24 07.11.2026
22 Гост
ОТВРАТ.
17:24 07.11.2026
23 И трябва
17:25 07.11.2026
24 За всеки нормален
17:28 07.11.2026
25 И никой
До коментар #18 от "Факт:":не иска записи от камери,като на едни избори,в едно село със 150 избиратели,един от комисията ,,иска 300 гласа" за определен кандидат и после мулнаха Величие!
17:31 07.11.2026
26 Кандидатите бяха
17:33 07.11.2026
27 Перо
17:36 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хмм
До коментар #16 от "Разбира се, че гласуваха против":и аз така, но йотова си мисли, че е спечелила изборите със смазваща разлика, пак разроши косата и облече дантелите
17:37 07.11.2026
30 Коко
17:39 07.11.2026
31 Пак ли?
Коментиран от #39
17:41 07.11.2026
32 Ами прав е
17:41 07.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 След
17:41 07.11.2026
35 Психологът да напише книга
ще бъде изкупен голям тираж
17:42 07.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А50
17:45 07.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А50
До коментар #31 от "Пак ли?":Ти добре ли си? Да не си забравил хапчетата? От злоба още не сте на себе си, пиите си хапчетата
Коментиран от #45
17:48 07.11.2026
40 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #21 от "Само питам":..."питащия", мисля, че ти не искаш да се спре войната, защото тогава Путин ще трябва да отговаря за милионите убити заради болното му желание за "реванш"...Ако си мислиш, че руснаците са се примирили със загубата на „Студената война“, много се лъжеш. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС...На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии...Още по времето на СССР, Украинци и Руснаци се МРАЗЕХА, което много ме учудваше! Въобще в СССР беше като в някакъв зверилник, не току-тъй ЗВЕРИЛНИКЪТ се разпадна за ЕДНА НОЩ.
17:48 07.11.2026
41 хихи
До коментар #1 от "Победи народът":нито Петроханци нито хардвардски измамници
17:49 07.11.2026
42 1944
17:49 07.11.2026
43 Коке Калатрава
17:49 07.11.2026
44 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
17:50 07.11.2026
45 Дъртак
До коментар #39 от "А50":Ще изкараш ли до декемврийската пенсия.
17:52 07.11.2026
46 гОШО
До коментар #2 от "Последния Софиянец":определено се затрудняваш при смятането
17:54 07.11.2026
47 Сатана Z
17:56 07.11.2026
48 Тоя е мъжкият вариант
17:57 07.11.2026