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Психологът Росен Йорданов: Вотът срещу Гюров е бил решаващ
  Тема: Избори

Психологът Росен Йорданов: Вотът срещу Гюров е бил решаващ

7 Ноември, 2026 16:56 2 123 48

  • президентски избори-
  • росен йорданов-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Йорданов смята, че подкрепата за загубилия кандидат не е била хомогенна и че част от избирателите са гласували основно срещу него

Психологът Росен Йорданов: Вотът срещу Гюров е бил решаващ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма част от гласувалите на втория тур на президентските избори са отишли до урните, за да гласуват срещу Андрей Гюров, а не непременно в подкрепа на Илияна Йотова. Това заяви психологът Росен Йорданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Илияна Йотова спечели балотажа на 1 ноември 2026 г., а Централната избирателна комисия я обяви за избрана за президент на Република България. Според Йорданов резултатът не може да бъде обяснен единствено с работата на предизборните щабове, партийните стратегии и активността в социалните мрежи.

„Голяма част от отишлите да упражнят правото си на глас отидоха да гласуват срещу него“, заяви Росен Йорданов.

Подкрепата за Гюров не била хомогенна

По думите на психолога по време на кампанията е била създадена представа, че Андрей Гюров има реален шанс да спечели изборите. Той обаче смята, че подкрепата от останалите политически формации не се е увеличила драматично и не се е превърнала в единен вот.

„Създаде се една фалшива представа, че господин Гюров има шанс да спечели. Не мисля, че подкрепата от другите партии се е увеличила драматично“, каза Йорданов. Той определи прехвърлената към Гюров подкрепа като „нехомогенна“.

Според психолога част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Гюров по идеологически причини. Като фактор за това той посочи събитията и позициите на Илияна Йотова по теми, свързани с Русия.

Коментар за дебата между кандидатите

Йорданов анализира и телевизионния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него във времето за отговори е имало забележима разлика между двамата кандидати.

„От едната страна на Гюров все му идваше повече времето, водещата беше страшно изнервена, а на госпожа Йотова не ѝ стигаше времето“, коментира психологът.

Той описа атмосферата в студиото като необичайна и я сравни с разговор между хора, които предварително са се разбрали за нещо, но единият не е изпълнил уговорката. По думите му именно реакциите след втория тур са показали процеси, останали извън основните политически анализи.

Източник: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победи народът

    46 8 Отговор
    , не искаме повече петроханци

    Коментиран от #12, #41

    16:57 07.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Йотова има 300 000 гласа повече от Гюров.200 000 от Възраждане и 100 000 от Величие

    Коментиран от #46

    16:59 07.11.2026

  • 3 Казуар

    32 4 Отговор
    Росене, като че ли и ти имаш нужда от психолог.

    Коментиран от #11, #17

    16:59 07.11.2026

  • 4 ставка

    32 2 Отговор
    А гроздето кисели, а? Психолога?
    Никога повече герб!

    17:00 07.11.2026

  • 5 Анализ от типа:

    16 2 Отговор
    Тук ли си? Тук съм. Хубаво. Там стои.

    17:02 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гюров 8% за русофобията НАТО

    15 5 Отговор
    Втори тур, пък и първи тур за Гюров, бе преброяване на десницата, на десният сектор, на НАТОФИЛИТЕ и ЕС-ФИЛИТЕ, на еврофилите. ... Гюров бе ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА, ПРЕБРОЯВАНЕ НА РУСОФОБИТЕ се оказа русофобите са 8% от българите. 8% е много слушатели за дарик радио. МНОГО МНОГО. Най слушаното радио не надхвърля 1% слушатели, от българите. Но я ми кажете, руска колония ли сме, тогава защо БНР-БНТ са крайни РУСОФОБИ? Коя телевизия и радио са русофили?

    17:07 07.11.2026

  • 10 Аналният

    12 6 Отговор
    психолог пак се изтропа.

    17:09 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не ги дишам

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Победи народът":

    Така е. ПеДрохАнеците въобще не ги дИшам.

    17:11 07.11.2026

  • 13 Какво Да Говорим !

    6 4 Отговор
    За Българската !

    Политическа !

    Импотенция !

    17:12 07.11.2026

  • 14 Ще се повторя

    26 5 Отговор
    При застъпници като плевню, църен иван, убавото наде, тагаренко, раданчо, трафровчето, Мегленчето кунефа, никито фасилев и Баце за капак и т.н. герои от прехода, се учудвам че по машините нямаше повърнато

    17:13 07.11.2026

  • 15 Сега !

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има нужда":

    Ще Ги !

    Получиш !

    17:13 07.11.2026

  • 16 Разбира се, че гласуваха против

    17 4 Отговор
    Гюров!
    Разбивката на гласовете за Йотова показва точно това!
    Аз самият не гласувах, просто понеже не мога да се навия да гласувам за Йотова. Но бях твърдо против Гюров и Шарлатаните.

    Коментиран от #29

    17:15 07.11.2026

  • 17 Има нужда

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Казуар":

    от усмирителна риза и още нещо, което модераторът трие.

    17:17 07.11.2026

  • 18 Факт:

    8 9 Отговор
    В края на изборния ден, между 18 и 20 часа, тумби баби и дядовци от малките градове и селата се втурнаха кой на патерици, кой с бастуните към изборните урни да гласуват за Йотова, демек за Радев!

    И изведнъж разликата от няколко процента между Йотова и Гюров скочи на 20 %.

    Мадуровките нямат нищо общо! Хахаха!

    Това е кармичен резонанс- точно ППДБ най- много настояваха за мадуровките и точно мадуров

    Коментиран от #25

    17:18 07.11.2026

  • 19 Голата истина

    6 10 Отговор
    Борисов, Радев, Василев, Мирчев, Пеевски и Божанов се разбраха изборите да бъдат спечелени от Радев и Йотова, изиграха представление пред народа, с което предадоха цялата власт на Радев и всичко беше осъществено с мадуровките по аповрд на Тръмп и Путин!

    Сега замазват положението с всякакви обяснения кой за кого бил гласувал уж.

    17:22 07.11.2026

  • 20 в240

    4 4 Отговор
    Психолога с коцкарски ПАТРОХАНСИ мустачки...мале...актив?

    17:24 07.11.2026

  • 21 Само питам

    12 5 Отговор
    Гюров (както и К.Петков) са съсобственици в голяма Украинска фирма за дронове ! Ха сега познайте , дали Гюров и компания , включително Баце , дето го подкрепя , искат войната да спре ? Май имат интерес от все по-дълга война .

    Коментиран от #40

    17:24 07.11.2026

  • 22 Гост

    8 2 Отговор
    ,,ТОВА,, платено ,,НЕЩО,, разбиращо от ,,всичко,, пак ли излезна да облъчва ,,заблудените души,,...
    ОТВРАТ.

    17:24 07.11.2026

  • 23 И трябва

    3 3 Отговор
    в дъждовната вечер,след 19 часа да са се извили опашки,с превърженици на Йотова!!!

    17:25 07.11.2026

  • 24 За всеки нормален

    3 5 Отговор
    алабалата е очевадна!

    17:28 07.11.2026

  • 25 И никой

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт:":

    не иска записи от камери,като на едни избори,в едно село със 150 избиратели,един от комисията ,,иска 300 гласа" за определен кандидат и после мулнаха Величие!

    17:31 07.11.2026

  • 26 Кандидатите бяха

    3 1 Отговор
    Хвани единия, че удари другия. Това кого хванаха избирателите да ударят другия беше избор на основание на хигиенни навици да не се изцапат, а не на психология, психиатрия и прочие.

    17:33 07.11.2026

  • 27 Перо

    7 1 Отговор
    Мнението на този психолог е пълен буламач от думи, без никакво съдържание! Има някакви предположения, без факти!

    17:36 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Разбира се, че гласуваха против":

    и аз така, но йотова си мисли, че е спечелила изборите със смазваща разлика, пак разроши косата и облече дантелите

    17:37 07.11.2026

  • 30 Коко

    6 1 Отговор
    Ако трябва да бъдем още по обективни гласувахме срещу помощта за Украйна.И срещу на веденото положение пред ЕС.

    17:39 07.11.2026

  • 31 Пак ли?

    4 4 Отговор
    Пак ли ни натрапвате противната, мазна и грозна мутра на този самозван "психолог", че и "криминален"? Хайде, холам! Не, Росене, дето те е оросила "прогресивна" роса, само че мръсна и кална, не! Вотът на втория тур не беше срещу Гюров, победата на фатмашката Йотов слугиня се дължи на гласовете на уродливото 190- килограмово туловище, което с ДПС- гласовете за Йотова си купи индулгенция! Дължи се и на непреходното коварство на мутрата от СИК! Йотова спечеил, защото ГЕРБ и ДПС гласуваха за нея! А защо мълчиш за съкрушителния удар по "прогресивната" червена сган на първия тур? Един милион гласове по-малко!!! Защо мълчиш бе, Росенчо? Българи, видите ли тази долна мутра на екран, веднага сменете канала!

    Коментиран от #39

    17:41 07.11.2026

  • 32 Ами прав е

    5 1 Отговор
    Има хора гласували за Йотова просто защото са анти Украйна и анти авторитарния Брюксел а не че харесват особено Йотова....просто бе избрано по малкото зло

    17:41 07.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 След

    2 3 Отговор
    18 часа ,80 годишни баби и дядовци са гласували за 5 секунди на машините!

    17:41 07.11.2026

  • 35 Психологът да напише книга

    2 0 Отговор
    Психологията на крадливите тикви за 20г
    ще бъде изкупен голям тираж

    17:42 07.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А50

    3 1 Отговор
    Всяко показване на Асен Кокорчото по телевизора пращаше нови 100 000 да гласуват за Йотова

    17:45 07.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А50

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пак ли?":

    Ти добре ли си? Да не си забравил хапчетата? От злоба още не сте на себе си, пиите си хапчетата

    Коментиран от #45

    17:48 07.11.2026

  • 40 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    ..."питащия", мисля, че ти не искаш да се спре войната, защото тогава Путин ще трябва да отговаря за милионите убити заради болното му желание за "реванш"...Ако си мислиш, че руснаците са се примирили със загубата на „Студената война“, много се лъжеш. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС...На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии...Още по времето на СССР, Украинци и Руснаци се МРАЗЕХА, което много ме учудваше! Въобще в СССР беше като в някакъв зверилник, не току-тъй ЗВЕРИЛНИКЪТ се разпадна за ЕДНА НОЩ.

    17:48 07.11.2026

  • 41 хихи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Победи народът":

    нито Петроханци нито хардвардски измамници

    17:49 07.11.2026

  • 42 1944

    1 1 Отговор
    Гюров бе употребен в полза на Йотова .Това се е знаело още като го назначиха за служебен премиер .Още догодина ще го видим в друг комунистически проект след ,като правителството на Радев бъде свалено и на есен ще се отиде на избори 2 в 1 .

    17:49 07.11.2026

  • 43 Коке Калатрава

    0 1 Отговор
    Радев го изигра много добре : първи тур -пас, да разбере Йотова, че е нищо, втори тур - гас, да не си помислят другите нещо

    17:49 07.11.2026

  • 44 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    срещу милиционера гласуваха хората

    17:50 07.11.2026

  • 45 Дъртак

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "А50":

    Ще изкараш ли до декемврийската пенсия.

    17:52 07.11.2026

  • 46 гОШО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    определено се затрудняваш при смятането

    17:54 07.11.2026

  • 47 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На дебата си прилича колко несъстоятелна е кандидатурата на лицето Гюгов.На лицето му беше изписано ,че е попаднал на място където са го завели на сила.Беше мъка да се наблюдава особено когато заби химикалката в купчината хартия пред него.Изобщо не знам за какво го реанимират здравите сили?Той е прочетен вестник!

    17:56 07.11.2026

  • 48 Тоя е мъжкият вариант

    0 0 Отговор
    На Кютюклоева.Пълен некадърник.

    17:57 07.11.2026

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