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Бъчварова: Подкрепата за Гюров трябва да има политически израз
  Тема: Избори

Бъчварова: Подкрепата за Гюров трябва да има политически израз

6 Ноември, 2026 22:33 701 17

  • румяна бъчварова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • дясно обединение-
  • политическо бъдеще

Социологът смята, че около кандидата се е концентрирала протестна енергия и е необходимо ново сътрудничество вдясно

Бъчварова: Подкрепата за Гюров трябва да има политически израз - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подкрепата за Андрей Гюров на президентския балотаж трябва да намери политически израз, заяви Румяна Бъчварова в ефира на Bulgaria ON AIR. Според окончателните резултати кандидатът и неговият вицепрезидент Георги Кандев получиха 750 251 гласа, или 39,48% от вота. Илияна Йотова спечели изборите с 1 093 852 гласа и 57,57%.

Бъчварова, която беше част от екипа на Гюров по време на кампанията, заяви, че бъдещето му зависи от собственото му решение.

„Той сам ще вземе решението си как да продължи. Става национално припозната фигура, която е изразител на определени позиции. В близко бъдеще той трябва да остане на тази позиция“, каза тя.

По думите ѝ около подкрепилите Гюров се е концентрирала протестна енергия. Тя определи като нейно ядро избирателите на двете десни демократични партии в парламента – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Възможно ли е ново обединение вдясно

Според Бъчварова е необходимо ново сътрудничество в дясното пространство, вместо да се повтарят старите политически модели. Тя оцени като добро взаимодействието между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ по време на президентската кампания и допусна то да продължи.

Социологът обаче не очаква националните партийни отношения непременно да се пренесат на местно ниво. По думите ѝ местните коалиции често са по-привлекателни за избирателите.

„Обединението на партии е само една от възможностите за тяхното сътрудничество в посока на това да постигнат целта си“, заяви Бъчварова.

Тя посочи, че между формациите трябва да има ясен регламент на отношенията, както и работа за привличане на по-широко обществено доверие.

Мобилизацията на балотажа

Бъчварова обясни разликата между резултатите от първия и втория тур с мобилизация на избиратели, подкрепящи Илияна Йотова. Според нея на балотажа са гласували повече хора, които не са участвали активно в първия тур.

Тя допусна и активизиране на корпоративен и платен вот, но подчерта, че не разполага с информация за конкретни договорки. Разминаването между екзитполовете и крайните резултати Бъчварова свърза с пълна мобилизация в края на изборния ден.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тази

    18 3 Отговор
    ционистка подлога търси под вола теле.

    22:37 06.11.2026

  • 2 Европеец

    17 2 Отговор
    Заглавието звучи хубаво и ми се струва че идва поредното разцепление и борба за власт в ПП и ДБ..... Полза от тия пепе и дебеици за развитието на България е ни какво и колко по-бързо идват в небитието, толкова по-добре за българите населяващи територията....

    22:44 06.11.2026

  • 3 Краставите магарита

    13 1 Отговор
    Пак се надушиха
    Смрад

    22:46 06.11.2026

  • 4 Мда

    14 1 Отговор
    Гюров е издънка на иван костов (дсб). Подкрепиха го герб и тези от поредната сглобка - пп и дб, които даже на са в коалиция. Съвсем логично гюров загуби изборите за президент. Едва ли някой ще се интересува какво ще правият някакви си дб, които се лепнаха за пп, само за да влязат в НС.

    22:49 06.11.2026

  • 5 Гошо

    9 1 Отговор
    Така е, Гюров трябва да си плати .Хич и да не оправдава с това, че загуби изборите

    22:50 06.11.2026

  • 6 Хмм

    16 1 Отговор
    тези още не са разбрали, че Гюров загуби с голяма разлика срещу такава слаба кандидатура като Йотова, това беше вот не за Йотова, а против Гюров

    22:52 06.11.2026

  • 7 Подкрепата

    10 0 Отговор
    Два жълтопаветни квартала и Пеевско Кърджали по милост, за разкош.

    23:04 06.11.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    На мен ми е интересно кукумявката за Гюркан ли е гласувала или, както баце й препоръча, "по съвест". Но като се сетя, че гербер съвест няма, отговорът идва от самосебе си.

    23:06 06.11.2026

  • 9 Перо

    6 0 Отговор
    Какви десни партии, какви 5 лв., ционизъм и десни партии, а не неолиберастки?

    23:08 06.11.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    В световен мащаб, загуби ли някой президентски избори, поставя край на политическата си кариера, а тук още намират потенциал в този загубеняк Гюров. Видя се на дебата/ който самият той инициира/, че е едно глупаво човече. Натрупал някакви измислени дипломи от чужбина, ама в главата му нищо няма. В България не се харесват мъже, избягали от войнишка служба. Не се харесват и наркомани, лекувани в наркокомуна. Не се харесва и човек, който раздава български пари на Украйна. Не сме цъфнали и вързали, да пускаме пари в бездънна каца. За да избират хората за първи път жена за президент, това означава, че срещу нея не е бил истински мъж, а е бил един женчо.

    23:11 06.11.2026

  • 11 Хайде ,хайде изборите свършиха кой отъде

    7 0 Отговор
    Откога бенефициентите на субсидии от Америка за БГ и Сорос на демократите са " десни ".,когато винаги са леви.Капиталския кръг на който принадлежи Бъчварова са най подмолните негодници на прехода ,вечно не им стига и винаги искат всичко и пак им е малко..Щом тази го казва Прокопиев пак е решил да го използва.Но Гюров няма никаква визия,нито може да бъде лидер.

    23:11 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 вън или вътре

    5 0 Отговор
    Абе каква подкрепа и за кого, като не гласуваха над 70% от българите...
    Политическия израз е вътре в тия проценти

    23:13 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БЪЛГАРИН

    2 1 Отговор
    Народа каза Гюрата у канала

    23:21 06.11.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    "Възможно ли е ново обединение вдясно" - а кой според Бъчварова е вдясно?
    Те всички до един в т.н. дясно са се пребоядисали в последователи на Маркузе следвайки финансиращите ги НПО-та.
    Дясно според тях е само тва че искат да завоюват Русия.
    И то тва не е дясно , а пак споходилите ги европейски желания да завоюват и поделят Русия.
    Drang Nach Osten - както обикновено европейците всеки 100 години забравят предишните уроци и пак тръгват на изток.
    И по стара традиция ние пак се нареждаме на страната на булката, а след тва вием как бил унищожен цвета на нацията, който пак ни е набутал в някаква национална катастрофа.
    А който ни е набутал гледа да избяга от България, но преди тва дава акъли.

    23:23 06.11.2026

  • 17 Шоп

    0 0 Отговор
    Асенчо дали ще позволи някой да го измести???

    23:35 06.11.2026

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