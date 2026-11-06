Бъчварова: Подкрепата за Гюров трябва да има политически израз

Подкрепата за Андрей Гюров на президентския балотаж трябва да намери политически израз, заяви Румяна Бъчварова в ефира на Bulgaria ON AIR. Според окончателните резултати кандидатът и неговият вицепрезидент Георги Кандев получиха 750 251 гласа, или 39,48% от вота. Илияна Йотова спечели изборите с 1 093 852 гласа и 57,57%.

Бъчварова, която беше част от екипа на Гюров по време на кампанията, заяви, че бъдещето му зависи от собственото му решение.

„Той сам ще вземе решението си как да продължи. Става национално припозната фигура, която е изразител на определени позиции. В близко бъдеще той трябва да остане на тази позиция“, каза тя.

По думите ѝ около подкрепилите Гюров се е концентрирала протестна енергия. Тя определи като нейно ядро избирателите на двете десни демократични партии в парламента – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Възможно ли е ново обединение вдясно

Според Бъчварова е необходимо ново сътрудничество в дясното пространство, вместо да се повтарят старите политически модели. Тя оцени като добро взаимодействието между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ по време на президентската кампания и допусна то да продължи.

Социологът обаче не очаква националните партийни отношения непременно да се пренесат на местно ниво. По думите ѝ местните коалиции често са по-привлекателни за избирателите.

„Обединението на партии е само една от възможностите за тяхното сътрудничество в посока на това да постигнат целта си“, заяви Бъчварова.

Тя посочи, че между формациите трябва да има ясен регламент на отношенията, както и работа за привличане на по-широко обществено доверие.

Мобилизацията на балотажа

Бъчварова обясни разликата между резултатите от първия и втория тур с мобилизация на избиратели, подкрепящи Илияна Йотова. Според нея на балотажа са гласували повече хора, които не са участвали активно в първия тур.

Тя допусна и активизиране на корпоративен и платен вот, но подчерта, че не разполага с информация за конкретни договорки. Разминаването между екзитполовете и крайните резултати Бъчварова свърза с пълна мобилизация в края на изборния ден.