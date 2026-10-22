ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима

Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима. Това е становището на Софийската градска прокуратура, информират от bTV.

Мотивите са, че 23-годишната Михайлова е българска гражданка и е настанена за лечение поради влошеното ѝ здравословно състояние. Михайлова е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, при която има няколко ранени, включително и тя самата, а един от пътниците е починал в болница.

Въпреки наложената ѝ забрана да напуска Северна Македония, Михайлова се върна в България преди седмица. Защитата на Ива Михайлова внесе молба до шест български институции с искане екстрадицията ѝ от Северна Македония да бъде обявена за недопустима.

В момента 23-годишната жена е настанена за лечение в „Пирогов“ след настъпили усложнения от катастрофата. Междувременно стана ясно, че Ива Михайлова желае делото срещу нея в Основния съд в Кочани да продължи и тя да участва задочно в него чрез видеоконферентна връзка.