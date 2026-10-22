ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима

Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима. Това е становището на Софийската градска прокуратура, информират от bTV.
Мотивите са, че 23-годишната Михайлова е българска гражданка и е настанена за лечение поради влошеното ѝ здравословно състояние. Михайлова е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, при която има няколко ранени, включително и тя самата, а един от пътниците е починал в болница.
Въпреки наложената ѝ забрана да напуска Северна Македония, Михайлова се върна в България преди седмица. Защитата на Ива Михайлова внесе молба до шест български институции с искане екстрадицията ѝ от Северна Македония да бъде обявена за недопустима.
В момента 23-годишната жена е настанена за лечение в „Пирогов“ след настъпили усложнения от катастрофата. Междувременно стана ясно, че Ива Михайлова желае делото срещу нея в Основния съд в Кочани да продължи и тя да участва задочно в него чрез видеоконферентна връзка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #6
20:08 22.10.2026
2 Тази
20:11 22.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #20
20:11 22.10.2026
4 аааа
20:11 22.10.2026
5 айде стига с тая
20:12 22.10.2026
6 Тоя па
До коментар #1 от "Робот":Това проблем ли е?
Пред време писаха за една, с две блутутки!
Ето това е проблем!
20:13 22.10.2026
7 Мис раша
Коментиран от #12
20:14 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Муцко Мицков
20:17 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дзак
До коментар #7 от "Мис раша":Има здравна осигуровка!
Коментиран от #13
20:20 22.10.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Дзак":Къде? В Македония ли?
20:25 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РЕАЛИСТ
20:51 22.10.2026
19 адв Елдъров
20:53 22.10.2026
20 Перо
До коментар #3 от "честен ционист":И без ник си личи, че си тъп ционист!
20:54 22.10.2026