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ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима

ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима

22 Октомври, 2026 20:05 802 20

  • софийска градска прокуратура-
  • ива михайлова-
  • екстрадиция

Мотивите са, че 23-годишната Михайлова е българска гражданка и е настанена за лечение поради влошеното ѝ здравословно състояние

ОТ СГП: Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Евентуалната екстрадиция на Ива Михайлова е недопустима. Това е становището на Софийската градска прокуратура, информират от bTV.

Мотивите са, че 23-годишната Михайлова е българска гражданка и е настанена за лечение поради влошеното ѝ здравословно състояние. Михайлова е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, при която има няколко ранени, включително и тя самата, а един от пътниците е починал в болница.

Въпреки наложената ѝ забрана да напуска Северна Македония, Михайлова се върна в България преди седмица. Защитата на Ива Михайлова внесе молба до шест български институции с искане екстрадицията ѝ от Северна Македония да бъде обявена за недопустима.

В момента 23-годишната жена е настанена за лечение в „Пирогов“ след настъпили усложнения от катастрофата. Междувременно стана ясно, че Ива Михайлова желае делото срещу нея в Основния съд в Кочани да продължи и тя да участва задочно в него чрез видеоконферентна връзка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    12 6 Отговор
    Еее пак ли тази с двата паспорта..!

    Коментиран от #6

    20:08 22.10.2026

  • 2 Тази

    10 5 Отговор
    Девойка ще вземе да ни вкара в беля,какви са тези двойни гражданства,ако си Българка живееш в България,ако си Македонка живееш там.

    20:11 22.10.2026

  • 3 честен ционист

    12 5 Отговор
    Като дойде заповедта за екстрадиция от Европейския съд, ще гледате Ганчо как се свива. България е съучастник на подсъдими лица и само някой като Макрон може да я измъкне от Правосъдието, защото Македония е правова държава.

    Коментиран от #20

    20:11 22.10.2026

  • 4 аааа

    12 6 Отговор
    Мразя хората,които цоцат от две крави според интереса. Тази - също е една интересчийка, като баща си. Пределно ясно е, че тя иска да се укрие. И какво като българсикте съдилища корумпирани обявят искането за екстрадиция за недопустимо - международното право не отменя македонското искане.

    20:11 22.10.2026

  • 5 айде стига с тая

    15 3 Отговор
    ни курдисвате всеки ден таз калинка

    20:12 22.10.2026

  • 6 Тоя па

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Това проблем ли е?
    Пред време писаха за една, с две блутутки!
    Ето това е проблем!

    20:13 22.10.2026

  • 7 Мис раша

    10 4 Отговор
    Недопустимо е български граждани да имат по малко права от боядисана македонка. Мен ще ме приемат ли с предимство за безплатно лечение. Политиката потъпка медицината.

    Коментиран от #12

    20:14 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Муцко Мицков

    4 1 Отговор
    Фиром,че гледаш ЕС през крив макарон.

    20:17 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мис раша":

    Има здравна осигуровка!

    Коментиран от #13

    20:20 22.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Къде? В Македония ли?

    20:25 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Започна се вече. Дето имаше някакъв бит българин в Македония, съдът реши , че биячите му не са виновни. Каквото повикало, такова се обадило.

    20:51 22.10.2026

  • 19 адв Елдъров

    0 0 Отговор
    Това създава опасен прецедент. Сега турските джигити, които ни избиват на пътя, ще се позовават на този прецедент и няма да ги екстрадират у нас.

    20:53 22.10.2026

  • 20 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    И без ник си личи, че си тъп ционист!

    20:54 22.10.2026

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