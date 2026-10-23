Изведоха с белезници служителя на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), участвал в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, беше изведен с белезници от сградата на Военно-окръжната прокуратура, съобщи БТА.

Журналистката е била в прокуратурата около два часа и половина, след което е заявила пред медиите, че по случая е образувано досъдебно производство и че ѝ е било съобщено за задържането на охранителя. Малко след нея от сградата е излязъл и служителят на НСО, който е бил отведен от „Военна полиция“.

Инцидентът се разигра вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ на бул. „Христо Ботев“ в София. По информация на bTV Колтуклиева се е приближила до служебния автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва журналистката, която пада на тротоара.

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. Впоследствие тя разказа пред медиите, че е изпитвала силна болка след падането.

НСО разпореди незабавна проверка

Още вечерта на 22 октомври от Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, участвали в инцидента.

От службата посочиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети съответните мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

В позицията си НСО напомни и за задължението да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица, като подчерта, че действията на служителите трябва да са съобразени със закона и конкретната обстановка.

Михаела Доцова разговаря с журналистката

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е посетила Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично със Соня Колтуклиева, и е изразила съжаление за случилото се.

По думите на журналистката обаче разговорът не е довел до изясняване на ситуацията. Колтуклиева заяви пред медиите, че е възприела обясненията на Доцова като оправдание и че според нея се прави опит отговорността за инцидента да бъде прехвърлена върху самата нея.

Случаят предизвика широк обществен и политически отзвук, както и призиви за поемане на отговорност от ръководството на НСО и от председателя на парламента.

Разследването трябва да установи всички обстоятелства около инцидента и действията на участващите лица. Извеждането на служителя с белезници и образуването на досъдебно производство не представляват сами по себе си доказателство за окончателно установена вина.

Източници: БТА, bTV Новините.