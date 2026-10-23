Изведоха с белезници служителя на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), участвал в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, беше изведен с белезници от сградата на Военно-окръжната прокуратура, съобщи БТА.
Журналистката е била в прокуратурата около два часа и половина, след което е заявила пред медиите, че по случая е образувано досъдебно производство и че ѝ е било съобщено за задържането на охранителя. Малко след нея от сградата е излязъл и служителят на НСО, който е бил отведен от „Военна полиция“.
Инцидентът се разигра вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ на бул. „Христо Ботев“ в София. По информация на bTV Колтуклиева се е приближила до служебния автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва журналистката, която пада на тротоара.
След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. Впоследствие тя разказа пред медиите, че е изпитвала силна болка след падането.
НСО разпореди незабавна проверка
Още вечерта на 22 октомври от Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, участвали в инцидента.
От службата посочиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети съответните мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.
В позицията си НСО напомни и за задължението да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица, като подчерта, че действията на служителите трябва да са съобразени със закона и конкретната обстановка.
Михаела Доцова разговаря с журналистката
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е посетила Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично със Соня Колтуклиева, и е изразила съжаление за случилото се.
По думите на журналистката обаче разговорът не е довел до изясняване на ситуацията. Колтуклиева заяви пред медиите, че е възприела обясненията на Доцова като оправдание и че според нея се прави опит отговорността за инцидента да бъде прехвърлена върху самата нея.
Случаят предизвика широк обществен и политически отзвук, както и призиви за поемане на отговорност от ръководството на НСО и от председателя на парламента.
Разследването трябва да установи всички обстоятелства около инцидента и действията на участващите лица. Извеждането на служителя с белезници и образуването на досъдебно производство не представляват сами по себе си доказателство за окончателно установена вина.
Източници: БТА, bTV Новините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пътя един
ФБР няма връщане назад. Ново име ново семейство.
Няма да за първи път. Дано стигнеш $5 милиона.
03:54 23.10.2026
2 Почва се
и Колтуклиева не е малко нагла
03:54 23.10.2026
3 НСО защо още не е закрито?
03:55 23.10.2026
4 Исторически факти
03:56 23.10.2026
5 НСО защо още не е закрито?
сега тая кокошка , претрепа една мисирка, и 37 години ни убивате без война
03:56 23.10.2026
6 Тоя сто процента
Коментиран от #10
03:58 23.10.2026
7 Промяната
03:59 23.10.2026
8 Киро брейков
03:59 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Можеше да я дръпне.
До коментар #6 от "Тоя сто процента":Можеше много неща да направи. Блъсна я с явната цел да я повали. Ако нямаше камери сигурно щеше да я бие с юмруци и крака. Със сигурност е бивш приятелките си.
04:06 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Горски
Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.
С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.
Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.
Абсолютна аматьорщина.
Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.
И една огромна грешка на Доцова.
Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева? Абстрахирам се от обстоятелството,че пострадалата е С. Колтуклиева Охраната действа аматьорски . Недопустимо е външен човек да стига до колата с охраняваното лице,Г-жата отваря вратата на колата и снима с телефона. Ами,ако вместо телефон беше извадила пистолет и го използва? М???? Отук насетне е чисто човешкият въпрос след като просва жената на плочките отпрашва с колата без да се интерсува какво е сторил.
04:16 23.10.2026
13 Исторически факти
Ако в САЩ,журналист си позволи да отвори демонстративно вратата на автомабила на Председателя на Сената,дали няма да бъде...застрелян на място от охраната...?!
04:19 23.10.2026
14 Да ви кажа
Коментиран от #19
04:30 23.10.2026
15 Горскиии
04:36 23.10.2026
16 Млад и перспективен
Поне някой работи!
04:38 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Така става
04:42 23.10.2026
19 Марш да живееш там
До коментар #14 от "Да ви кажа":Наркоманн
04:43 23.10.2026
20 Мижи да те лажем
04:50 23.10.2026