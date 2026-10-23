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Изведоха с белезници служителя на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева
  Тема: Известни личности

Изведоха с белезници служителя на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева

23 Октомври, 2026 03:40, обновена 23 Октомври, 2026 03:49 776 20

  • нсо-
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  • военна прокуратура-
  • задържан служител-
  • инцидент в софия

По случая е образувано досъдебно производство. Охранителят беше отведен от Военно-окръжната прокуратура от служители на „Военна полиция“

Изведоха с белезници служителя на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), участвал в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, беше изведен с белезници от сградата на Военно-окръжната прокуратура, съобщи БТА.

Журналистката е била в прокуратурата около два часа и половина, след което е заявила пред медиите, че по случая е образувано досъдебно производство и че ѝ е било съобщено за задържането на охранителя. Малко след нея от сградата е излязъл и служителят на НСО, който е бил отведен от „Военна полиция“.

Инцидентът се разигра вечерта на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ на бул. „Христо Ботев“ в София. По информация на bTV Колтуклиева се е приближила до служебния автомобил, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В разпространен видеозапис се вижда как служител на НСО избутва журналистката, която пада на тротоара.

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. Впоследствие тя разказа пред медиите, че е изпитвала силна болка след падането.

НСО разпореди незабавна проверка

Още вечерта на 22 октомври от Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, участвали в инцидента.

От службата посочиха, че при установяване на действия, несъответстващи на необходимото в конкретната ситуация, ще бъдат предприети съответните мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

В позицията си НСО напомни и за задължението да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица, като подчерта, че действията на служителите трябва да са съобразени със закона и конкретната обстановка.

Михаела Доцова разговаря с журналистката

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е посетила Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично със Соня Колтуклиева, и е изразила съжаление за случилото се.

По думите на журналистката обаче разговорът не е довел до изясняване на ситуацията. Колтуклиева заяви пред медиите, че е възприела обясненията на Доцова като оправдание и че според нея се прави опит отговорността за инцидента да бъде прехвърлена върху самата нея.

Случаят предизвика широк обществен и политически отзвук, както и призиви за поемане на отговорност от ръководството на НСО и от председателя на парламента.

Разследването трябва да установи всички обстоятелства около инцидента и действията на участващите лица. Извеждането на служителя с белезници и образуването на досъдебно производство не представляват сами по себе си доказателство за окончателно установена вина.

Източници: БТА, bTV Новините.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пътя един

    0 3 Отговор
    Отдолу на горе в охранителни детективска фирма пинкертон и
    ФБР няма връщане назад. Ново име ново семейство.
    Няма да за първи път. Дано стигнеш $5 милиона.

    03:54 23.10.2026

  • 2 Почва се

    14 2 Отговор
    За напросветените
    и Колтуклиева не е малко нагла

    03:54 23.10.2026

  • 3 НСО защо още не е закрито?

    7 11 Отговор
    ИЗТРЕПАХТЕ НАРОДА СИ , КОЙ ЩЕ ГЛАСУВА ПОСЛЕ?

    03:55 23.10.2026

  • 4 Исторически факти

    13 2 Отговор
    Боко и Шиши подготвят сценка – Дрон купен от Кауфланд, с нарисувано руско знаме на перките, ще се удари в парламента и ще счупи прозореца на тоалетната. Ще се определи като нападение над независима и неприкосновенна България и Йотова и Радев ще си подадат доброволно оставките. До вчера се чудех, какво ще измислят Тиквата и Шопара, за да ударят Радев и Йотова предизборно. След инсценировката на Култуклиевата днес разбрах. Да видим какво са подготвили за петък, събота и неделя?

    03:56 23.10.2026

  • 5 НСО защо още не е закрито?

    7 9 Отговор
    киро с кривата уста блъска и изби едно цяло семейство

    сега тая кокошка , претрепа една мисирка, и 37 години ни убивате без война

    03:56 23.10.2026

  • 6 Тоя сто процента

    6 10 Отговор
    бие жени и деца.

    Коментиран от #10

    03:58 23.10.2026

  • 7 Промяната

    15 2 Отговор
    Колтуклиева е паднала за дуспа. Предизборни провокации. Нещо неясно има ли?

    03:59 23.10.2026

  • 8 Киро брейков

    9 1 Отговор
    Айде сега като няма кръв няма фал няма и дуспа...Нищо не е станало..

    03:59 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Можеше да я дръпне.

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя сто процента":

    Можеше много неща да направи. Блъсна я с явната цел да я повали. Ако нямаше камери сигурно щеше да я бие с юмруци и крака. Със сигурност е бивш приятелките си.

    04:06 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Горски

    9 2 Отговор
    НСО прави няколко грешки:

    Първо, колата не тръгва веднага, щом като Доцова се качва.

    С това я излагат на опасност. Не от журналистката, а от потенциална сериозна заплаха.

    Второ, човекът пред вратата напуска поста си и така дава възможност всеки да отвори вратата на автомобила.

    Абсолютна аматьорщина.

    Трето, същият служител реагира недопустимо грубо, след като вече е изложил на опасност охраняваната личност.

    И една огромна грешка на Доцова.

    Как може да потегли с колата, след като вижда падналата на земята Колтуклиева? Абстрахирам се от обстоятелството,че пострадалата е С. Колтуклиева Охраната действа аматьорски . Недопустимо е външен човек да стига до колата с охраняваното лице,Г-жата отваря вратата на колата и снима с телефона. Ами,ако вместо телефон беше извадила пистолет и го използва? М???? Отук насетне е чисто човешкият въпрос след като просва жената на плочките отпрашва с колата без да се интерсува какво е сторил.

    04:16 23.10.2026

  • 13 Исторически факти

    8 1 Отговор
    Извеждането на служителя с белезници и образуването на досъдебно производство не представляват сами по себе си доказателства за окончателно установена вина. Вместо да бъде награден служителя на НСО, те го арестуват.
    Ако в САЩ,журналист си позволи да отвори демонстративно вратата на автомабила на Председателя на Сената,дали няма да бъде...застрелян на място от охраната...?!

    04:19 23.10.2026

  • 14 Да ви кажа

    6 2 Отговор
    Тази обясни, че е отворила вратата на колата и се е опитала да навре телефон или микрофон в лицето на председателката на НС. Охранителят явно е пропуснал този момент и афектиран от това, че ще му търсят отговорност за това я е боторясал. Сега всичко живо е наскачало срещу управляващите, без да си дават сметка, че в някои държави заради такова действие тази днес нямаше да я има...

    Коментиран от #19

    04:30 23.10.2026

  • 15 Горскиии

    1 0 Отговор
    Точно пък грешка било, че не била слязла да и забърше лютите рани и да я цунка по джуките мазни, ти да видиш!

    04:36 23.10.2026

  • 16 Млад и перспективен

    1 1 Отговор
    Щото си е свършил работата, както трябва?
    Поне някой работи!

    04:38 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Така става

    1 2 Отговор
    като туриш на пост 1 в държавата някоя си с име Доцова

    04:42 23.10.2026

  • 19 Марш да живееш там

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да ви кажа":

    Наркоманн

    04:43 23.10.2026

  • 20 Мижи да те лажем

    1 0 Отговор
    Прах в очите на овцътъ от коментари 2, 4, 7, 8, 13, 14… И гъста шопска мъгла

    04:50 23.10.2026

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