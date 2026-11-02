Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана

Контейнерът, изхвърлен от морето между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“, ще бъде охраняван денонощно до приключване на процесуално-следствените действия. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.
„По предварителни данни няма опасност контейнерът да съдържа опасен товар, но това засега са само предположения“, уточни Диков.
По случая е образувано досъдебно производство във Военно-окръжната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни държавни институции, а на място са представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалните следствени действия.
Огледът ще предхожда изнасянето
След приключването на огледа ще започне товаренето на контейнера и изнасянето на всичко, което бъде открито в него. Действията ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Срокът ще зависи от хода на огледа и от метеорологичните условия. При дъжд и влошаване на времето работата вероятно ще бъде преустановена.
Проверява се връзка с потънал кораб
Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на потъналия преди няколко дни кораб Contship Jet, каза още Дико Диков. Плавателният съд е собственост на либерийска компания.
Към момента не е потвърдено какво съдържа контейнерът. Това ще стане ясно след огледа и последващите действия по разследването.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
16:11 02.11.2026
2 честен ционист
Коментиран от #17, #18
16:11 02.11.2026
3 Мунчовци с Шлемофони
Равинът в Киев е известен за ролята си в Майдана, но каква е ролята на Нетаняху, когато имат толкова силно приятелство, а потънаха 421 контейнера на Израел, без предизвестие.
На кого точно си отмъщава Москва?
Коментиран от #10, #11
16:17 02.11.2026
4 Киро
16:17 02.11.2026
5 Брей !
Като Лодки Бе !
16:18 02.11.2026
6 БГ ПОЩТ
Доставена е до поискване на плажа...
16:19 02.11.2026
7 Радев
16:21 02.11.2026
8 Здравко Ахилесов
Коментиран от #26
16:22 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Извинете
До коментар #3 от "Мунчовци с Шлемофони":Вие ли сте новият кремълски говорител?
А къде денахте Маша?
16:23 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Това са скъпи дарове
От тук нататък ще получават такива редовно.
16:25 02.11.2026
13 Има основание да се
Коментиран от #23
16:26 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фосфор
16:31 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мона Лиса
До коментар #2 от "честен ционист":Ми чи
Они са остали само кожа и коски...ве😱
16:35 02.11.2026
18 Вече ще приемаме потопените кораби
До коментар #2 от "честен ционист":и стоки, като дарове от Путин за Йотова и Радев.
Нали ни направиха 22-рата Русская Республика Болгаристан.
Коментиран от #21
16:36 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зелю
16:38 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 846638
16:40 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 665
16:43 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Интересно
До коментар #8 от "Здравко Ахилесов":Защо търговските кораби минават през бългрската икономическа зона, като знаят, че са потенциални мишени?
Коментиран от #27, #36
16:44 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 От чужбина
Коментиран от #33
17:01 02.11.2026
30 само предлагам
17:07 02.11.2026
31 Дзак
17:07 02.11.2026
32 Коледна украса
17:09 02.11.2026
33 Пабло е скобар
До коментар #29 от "От чужбина":Преди време по брега около Шабла имаше пакети чист кокаин по едно кило, обаче от ГДБОП си ги прибраха и си ги пласираха.
17:11 02.11.2026
34 Каква Почит !
17:17 02.11.2026
35 Анонимен
17:23 02.11.2026
36 Мона Лиса
До коментар #26 от "Интересно":Началник
От вчера
Това е стратегическа съветцка зона🤖
17:25 02.11.2026