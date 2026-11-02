Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бургас »
Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана

Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана

2 Ноември, 2026 16:09 1 355 36

  • арапя-
  • контейнер-
  • военна прокуратура-
  • военна полиция-
  • contship jet

Военна полиция ще извърши оглед, а изнасянето му ще започне след указания на наблюдаващия прокурор. Засега няма потвърждение какво съдържа контейнерът

Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Контейнерът, изхвърлен от морето между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“, ще бъде охраняван денонощно до приключване на процесуално-следствените действия. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

„По предварителни данни няма опасност контейнерът да съдържа опасен товар, но това засега са само предположения“, уточни Диков.

По случая е образувано досъдебно производство във Военно-окръжната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни държавни институции, а на място са представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалните следствени действия.

Огледът ще предхожда изнасянето

След приключването на огледа ще започне товаренето на контейнера и изнасянето на всичко, което бъде открито в него. Действията ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Срокът ще зависи от хода на огледа и от метеорологичните условия. При дъжд и влошаване на времето работата вероятно ще бъде преустановена.

Проверява се връзка с потънал кораб

Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на потъналия преди няколко дни кораб Contship Jet, каза още Дико Диков. Плавателният съд е собственост на либерийска компания.

Към момента не е потвърдено какво съдържа контейнерът. Това ще стане ясно след огледа и последващите действия по разследването.

Източници: bta.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    24 4 Отговор
    С любов от Зеленски и Ердоган за следващия летен сезон.

    16:11 02.11.2026

  • 2 честен ционист

    7 16 Отговор
    Вътре са руските парадни униформи...

    Коментиран от #17, #18

    16:11 02.11.2026

  • 3 Мунчовци с Шлемофони

    16 4 Отговор
    Като се има в предвид, че е тръгнал от Израелско пристанище натоварен за Украйна, а Израел използва в Близкия Изток фосфор при бомбардировките си, няма да е неразумно предположението, че в контейнера е възможно да има силно отровни или взривоопасни вещества, с произход: Израел.
    Равинът в Киев е известен за ролята си в Майдана, но каква е ролята на Нетаняху, когато имат толкова силно приятелство, а потънаха 421 контейнера на Израел, без предизвестие.
    На кого точно си отмъщава Москва?

    Коментиран от #10, #11

    16:17 02.11.2026

  • 4 Киро

    18 1 Отговор
    Тез дет гледат искат да си наберат малко май а ?

    16:17 02.11.2026

  • 5 Брей !

    8 2 Отговор
    Тия пКонтейнери !

    Като Лодки Бе !

    16:18 02.11.2026

  • 6 БГ ПОЩТ

    17 2 Отговор
    Някой от Царево да е поръчвал коледна украса от Тему ?
    Доставена е до поискване на плажа...

    16:19 02.11.2026

  • 7 Радев

    4 7 Отговор
    Не знам, не чух,не видях.

    16:21 02.11.2026

  • 8 Здравко Ахилесов

    17 0 Отговор
    Ще изтровят морето заради тази война.

    Коментиран от #26

    16:22 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Извинете

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчовци с Шлемофони":

    Вие ли сте новият кремълски говорител?
    А къде денахте Маша?

    16:23 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това са скъпи дарове

    4 12 Отговор
    за Йотова и Радев от Путин.
    От тук нататък ще получават такива редовно.

    16:25 02.11.2026

  • 13 Има основание да се

    13 2 Отговор
    Предполага… Големи тъпаци, еййй… Какво има да предполагате и умувате, бе мурджовци ? Че то не е ли от ясно по-ясно? И колко дена ще ви трябват, да разкарате тия боклук от плажа? Всъщност, и команчите явно вече не стават, щом не са го разкостили веднага!

    Коментиран от #23

    16:26 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фосфор

    6 5 Отговор
    Отрова 421 контейнери подаръци от Украйна

    16:31 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мона Лиса

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ми чи
    Они са остали само кожа и коски...ве😱

    16:35 02.11.2026

  • 18 Вече ще приемаме потопените кораби

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    и стоки, като дарове от Путин за Йотова и Радев.
    Нали ни направиха 22-рата Русская Республика Болгаристан.

    Коментиран от #21

    16:36 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зелю

    7 5 Отговор
    - Да ми вардите стоката, ей!

    16:38 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 846638

    8 2 Отговор
    чува се , че една тумба трудоваци с преносими оксижени и ножовки са тръгнали да хвърлят едно око , пък каквото Господ даде !

    16:40 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 665

    3 2 Отговор
    Много опасни тези елхички, щом им трябва 24/7 охрана

    16:43 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здравко Ахилесов":

    Защо търговските кораби минават през бългрската икономическа зона, като знаят, че са потенциални мишени?

    Коментиран от #27, #36

    16:44 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 От чужбина

    4 0 Отговор
    Преди време един контейнеровоз беше се разбил в бреговете на Великобритания. Тогава много народ почнаха да "спасяват" стоката. Оказа се, че според тяхното законодателство каквото изхвърли морето можеш да си го прибереш напълно законно. И англичаните "спасяваха" кой каквото може.

    Коментиран от #33

    17:01 02.11.2026

  • 30 само предлагам

    1 0 Отговор
    Не го барайте На лято като дойда на море да го ползвам за шезлонг

    17:07 02.11.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор
    Колко хубав къмпинг беше. Жалко, че по онова време нямах никакви пари да остана дълго.

    17:07 02.11.2026

  • 32 Коледна украса

    0 0 Отговор
    Това е на дядо мраз контейнера.

    17:09 02.11.2026

  • 33 Пабло е скобар

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "От чужбина":

    Преди време по брега около Шабла имаше пакети чист кокаин по едно кило, обаче от ГДБОП си ги прибраха и си ги пласираха.

    17:11 02.11.2026

  • 34 Каква Почит !

    1 0 Отговор
    Какво Нещо !

    17:17 02.11.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор
    ВИКАЙТЕ ЙОТОВА И РАДЕВ ДА ВИ ПОМАГАТ ХАХАХАХА

    17:23 02.11.2026

  • 36 Мона Лиса

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Интересно":

    Началник
    От вчера
    Това е стратегическа съветцка зона🤖

    17:25 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове