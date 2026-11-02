Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана

Контейнерът, изхвърлен от морето между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“, ще бъде охраняван денонощно до приключване на процесуално-следствените действия. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

„По предварителни данни няма опасност контейнерът да съдържа опасен товар, но това засега са само предположения“, уточни Диков.

По случая е образувано досъдебно производство във Военно-окръжната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни държавни институции, а на място са представители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалните следствени действия.

Огледът ще предхожда изнасянето

След приключването на огледа ще започне товаренето на контейнера и изнасянето на всичко, което бъде открито в него. Действията ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Срокът ще зависи от хода на огледа и от метеорологичните условия. При дъжд и влошаване на времето работата вероятно ще бъде преустановена.

Проверява се връзка с потънал кораб

Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на потъналия преди няколко дни кораб Contship Jet, каза още Дико Диков. Плавателният съд е собственост на либерийска компания.

Към момента не е потвърдено какво съдържа контейнерът. Това ще стане ясно след огледа и последващите действия по разследването.

Източници: bta.bg