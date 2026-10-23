Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО

Образувано е досъдебно производство след инцидента между служител на Националната служба за охрана (НСО) и журналистка пред централата на „Прогресивна България“. Това съобщи журналистката на излизане от Военно-окръжната прокуратура, където е прекарала около два часа и половина.

„Казаха, че са задържали охранителя на НСО“, заяви тя пред журналисти. По думите ѝ при прегледи във Военномедицинската академия е установена фрактура на рамото. Твърдението за травмата е на журналистката.

Как се е стигнало до инцидента

По разказа ѝ тя е задала въпроси на председателката на Народното събрание Михаела Доцова за провалени заседания по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“. Доцова се е качила в автомобил, а журналистката е отворила вратата и е продължила да пита, като е държала телефона си в ръка.

„В следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото“, каза тя. Журналистката допълни, че инцидентът е започнал още пред сградата на политическата формация, където според нея заместник-председателят Александър Нейчев я е обвинил в провокация.

Около 22:10 часа пред прокуратурата са дошли Михаела Доцова и Антон Кутев. Според журналистката Доцова е изразила съжаление, но е обяснила, че се е стресирала, след като при излизането си от централата е видяла само нея.

Проверка на НСО

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна проверка на действията на служителите си по случая и е уведомила Военната прокуратура.

Разследването трябва да изясни действията на служителя и обстоятелствата около инцидента. Към посочения момент не са съобщени данни за повдигнато обвинение.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg