Новини
България »
София »
Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО

Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО

23 Октомври, 2026 03:54, обновена 23 Октомври, 2026 03:56 546 14

  • нсо-
  • досъдебно производство-
  • военна прокуратура-
  • соня колтуклиева-
  • инцидент

Журналистката заяви, че от Военната прокуратура са ѝ казали за задържан служител на службата. По думите ѝ при инцидента е получила фрактура на рамото

Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Образувано е досъдебно производство след инцидента между служител на Националната служба за охрана (НСО) и журналистка пред централата на „Прогресивна България“. Това съобщи журналистката на излизане от Военно-окръжната прокуратура, където е прекарала около два часа и половина.

„Казаха, че са задържали охранителя на НСО“, заяви тя пред журналисти. По думите ѝ при прегледи във Военномедицинската академия е установена фрактура на рамото. Твърдението за травмата е на журналистката.

Как се е стигнало до инцидента

По разказа ѝ тя е задала въпроси на председателката на Народното събрание Михаела Доцова за провалени заседания по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“. Доцова се е качила в автомобил, а журналистката е отворила вратата и е продължила да пита, като е държала телефона си в ръка.

„В следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото“, каза тя. Журналистката допълни, че инцидентът е започнал още пред сградата на политическата формация, където според нея заместник-председателят Александър Нейчев я е обвинил в провокация.

Около 22:10 часа пред прокуратурата са дошли Михаела Доцова и Антон Кутев. Според журналистката Доцова е изразила съжаление, но е обяснила, че се е стресирала, след като при излизането си от централата е видяла само нея.

Проверка на НСО

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна проверка на действията на служителите си по случая и е уведомила Военната прокуратура.

Разследването трябва да изясни действията на служителя и обстоятелствата около инцидента. Към посочения момент не са съобщени данни за повдигнато обвинение.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 6 Отговор
    мутри във костюми мислят си че може да убиват безнаказано

    защо блъскате и събаряте жени?

    ела мене ме събори бе отворко

    Коментиран от #4, #13, #14

    03:59 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тошо

    6 0 Отговор
    тая трябва да я санкционират поне за дребно хулиганство ,хайде да не е опит за нападение

    04:01 23.10.2026

  • 4 Промяната

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Въх, кой са убили?

    Коментиран от #8

    04:04 23.10.2026

  • 5 Изинявайте няма време за Зрелища

    8 0 Отговор
    Председателят на Народното събрание е от първите Трима в държавата. Някой ще отива и ще отваря врата на кола, на третия човек в Държавата? На Запад охраната би реагирала доста по-различно.
    Похвала за НСО, свършили са си работата адекватно, но малко са закъснели. Изобщо не е трябвало да допускат възможността гражданка да се доближава до служебен автомобил, даващ възможност да се отваря вратата на същият.
    А г-жа Доцова изобщо да не изпада в обяснителен режим.
    България има много по-важни въпроси за Решаване от "паветни циркове".
    Референдум Дойран, Фалшифицирани дефици и инфлация 2025. Бюджет 2027. Чудовищни цени, инфлация и дефицит предизвикани от 2021 до 2025 г.

    Коментиран от #9

    04:07 23.10.2026

  • 6 Промяната

    7 2 Отговор
    Соня Колтуклиева трябва да бъде съдена за хулиганство!

    04:07 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Г-жа Соня

    0 0 Отговор
    пита за амнистирани и фамилиарничи агресивно с г-жа Доцова, отваря врати, тика телефони в чужди коли.
    Забрави Плевенлиев, който обясняваше, че Амнистията не е едноличен акт.
    Но ЗАБРАНЕНОТО за Йотова е РАЗРЕШЕНОТО за Плевенлиев.
    Двойният Аршин отблъсна избирателите ви, другари демократи..
    Прилича на другата "руса" журналистка, която гонеше Радев по сокаци и ниви.
    До изборите ще наблюдаваме подобни "жълтопаветни Циркове",
    които будят отвращение, предвид тежката икономическа и финансова ситуация за 75% от българите, предизвикана от жълтопаветниците.
    Колко ли са им платили на удобните "журналистки", за тези сценки, да "изкарат зимата, да изучат унучетата".
    Предлагам в 3-та серия да летят на Президентските дувари с планери, да пъхат снимащи дронове в Премиерските Будоари, дет съ вика, лоша слава няма, особено подплатена с любимото ойро на позабравените в пенсионна възраст "мисирки", заради които не гледаме телевизия.

    04:30 23.10.2026

  • 11 фаоико

    0 0 Отговор
    Браво на служителя. Той е назначени и му се заплаща да охранява държавните лица. Този платен парцал дето отваря вратите на служебната кола, без разрешение с какви мотиви я отваря??? Ами ако са и платили да извърши атентат??? Служителя от къде да знае какви са и намеренията??? И тези постановки на мафията на ГЕРБ, ПП и ДБ педофили и другата свиня, да ги прожектирате на вашите си маймуни дето много ви харесват как лъжете. Браво на служителя. Слава на Господ Иисус Христос останала е жива Соня. Повече няма срещу заплащане да отваря вратите и да прави интриги и панайри. Ще си вземе сребърниците дето е заработила за скандала.

    04:34 23.10.2026

  • 12 Каква Човещина

    0 0 Отговор
    Къде е Човещината, на захвърлените в кошчето воля на 600 000 българи?
    Застанали с името и лицето си, в името на Достоен Живот, по -ниски цени на храни, лекарства, ток.
    Човешко ли е заради ойрото и повишените цени, българите да загиват от липса на вода, топлина, храна, лекарства, поради непосилни цени на същите с въвеждане на ойро..
    Не бяха ли 600 000 българи окървавени и изоставени в кошчето на НС.
    За 600 000 българи, НЯМАШЕ ЛИНЕЙКА
    Защото жълтопаветниците били решили, Българите да нямат глас по меж. договори, без да бъдат питани, искат ли да НЕ БЪДАТ ПИТАНИ.
    Дори ако тези договори са причина за лишаване от храна, лекарства, топлина и вода, и ги обричат на бавна и мъчителна смърт, когато нямаш пари да си купиш лекарства, да отопляваш дома си и да пестиш от храна. Да ти се отказва лечение, ЗАЩОТО НЯМАШ пари, нищо че си осигурен.
    Хайде без милозлива "съпричастност" към обслужващи властови интереси провокатори.

    04:48 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Сигурно си много корав, а? Льольо!

    04:51 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове