Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО

Образувано е досъдебно производство след инцидента между служител на Националната служба за охрана (НСО) и журналистка пред централата на „Прогресивна България“. Това съобщи журналистката на излизане от Военно-окръжната прокуратура, където е прекарала около два часа и половина.
„Казаха, че са задържали охранителя на НСО“, заяви тя пред журналисти. По думите ѝ при прегледи във Военномедицинската академия е установена фрактура на рамото. Твърдението за травмата е на журналистката.
Как се е стигнало до инцидента
По разказа ѝ тя е задала въпроси на председателката на Народното събрание Михаела Доцова за провалени заседания по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“. Доцова се е качила в автомобил, а журналистката е отворила вратата и е продължила да пита, като е държала телефона си в ръка.
„В следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото“, каза тя. Журналистката допълни, че инцидентът е започнал още пред сградата на политическата формация, където според нея заместник-председателят Александър Нейчев я е обвинил в провокация.
Около 22:10 часа пред прокуратурата са дошли Михаела Доцова и Антон Кутев. Според журналистката Доцова е изразила съжаление, но е обяснила, че се е стресирала, след като при излизането си от централата е видяла само нея.
Проверка на НСО
По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила незабавна проверка на действията на служителите си по случая и е уведомила Военната прокуратура.
Разследването трябва да изясни действията на служителя и обстоятелствата около инцидента. Към посочения момент не са съобщени данни за повдигнато обвинение.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
защо блъскате и събаряте жени?
ела мене ме събори бе отворко
Коментиран от #4, #13, #14
03:59 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тошо
04:01 23.10.2026
4 Промяната
До коментар #1 от "оня с коня":Въх, кой са убили?
Коментиран от #8
04:04 23.10.2026
5 Изинявайте няма време за Зрелища
Похвала за НСО, свършили са си работата адекватно, но малко са закъснели. Изобщо не е трябвало да допускат възможността гражданка да се доближава до служебен автомобил, даващ възможност да се отваря вратата на същият.
А г-жа Доцова изобщо да не изпада в обяснителен режим.
България има много по-важни въпроси за Решаване от "паветни циркове".
Референдум Дойран, Фалшифицирани дефици и инфлация 2025. Бюджет 2027. Чудовищни цени, инфлация и дефицит предизвикани от 2021 до 2025 г.
Коментиран от #9
04:07 23.10.2026
6 Промяната
04:07 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Г-жа Соня
Забрави Плевенлиев, който обясняваше, че Амнистията не е едноличен акт.
Но ЗАБРАНЕНОТО за Йотова е РАЗРЕШЕНОТО за Плевенлиев.
Двойният Аршин отблъсна избирателите ви, другари демократи..
Прилича на другата "руса" журналистка, която гонеше Радев по сокаци и ниви.
До изборите ще наблюдаваме подобни "жълтопаветни Циркове",
които будят отвращение, предвид тежката икономическа и финансова ситуация за 75% от българите, предизвикана от жълтопаветниците.
Колко ли са им платили на удобните "журналистки", за тези сценки, да "изкарат зимата, да изучат унучетата".
Предлагам в 3-та серия да летят на Президентските дувари с планери, да пъхат снимащи дронове в Премиерските Будоари, дет съ вика, лоша слава няма, особено подплатена с любимото ойро на позабравените в пенсионна възраст "мисирки", заради които не гледаме телевизия.
04:30 23.10.2026
11 фаоико
04:34 23.10.2026
12 Каква Човещина
Застанали с името и лицето си, в името на Достоен Живот, по -ниски цени на храни, лекарства, ток.
Човешко ли е заради ойрото и повишените цени, българите да загиват от липса на вода, топлина, храна, лекарства, поради непосилни цени на същите с въвеждане на ойро..
Не бяха ли 600 000 българи окървавени и изоставени в кошчето на НС.
За 600 000 българи, НЯМАШЕ ЛИНЕЙКА
Защото жълтопаветниците били решили, Българите да нямат глас по меж. договори, без да бъдат питани, искат ли да НЕ БЪДАТ ПИТАНИ.
Дори ако тези договори са причина за лишаване от храна, лекарства, топлина и вода, и ги обричат на бавна и мъчителна смърт, когато нямаш пари да си купиш лекарства, да отопляваш дома си и да пестиш от храна. Да ти се отказва лечение, ЗАЩОТО НЯМАШ пари, нищо че си осигурен.
Хайде без милозлива "съпричастност" към обслужващи властови интереси провокатори.
04:48 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
До коментар #1 от "оня с коня":Сигурно си много корав, а? Льольо!
04:51 23.10.2026