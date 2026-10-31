Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе

Седем товарни вагона от композиция, превозваща амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При инцидента част от товара е попаднала върху земята.
При огледа са установени два участъка с разсипано бяло гранулирано вещество. Общото количество е приблизително 20 килограма, съобщава БТА. От местата са взети проби както от веществото, така и от почвата около него.
Пробите ще бъдат подложени на лабораторни изследвания. На мястото е изпратен екип от дежурната оперативна група, който е извършил действия по документиране на произшествието и установяване на обстоятелствата около дерайлирането.
По случая е образувано досъдебно производство във Второ районно управление на полицията в Русе. Причините за инцидента все още не са изяснени.
Източници: novini.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая Модерна !
Инфра Структура !
15:43 31.10.2026
2 Конспиратор
което е един чувал амониева селитра тор за домашната градина с домати.
15:45 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Партизани
Коментиран от #15
15:47 31.10.2026
9 Исторически парк
15:50 31.10.2026
10 Руски саботажи
15:53 31.10.2026
11 За мен !!!
15:58 31.10.2026
12 Христоо
15:59 31.10.2026
13 МИРО
16:00 31.10.2026
14 47458384
16:04 31.10.2026
15 Мимч
До коментар #8 от "Партизани":Много си прав.Наистина това е за Укрите за взривове.Нека да се разчупват и да не достигат до тоя бандит...Така е и с корабите,които превозват оръжия за тях....
16:06 31.10.2026
16 оня с дтава пръста чело къде е?
16:06 31.10.2026
17 Стока
16:07 31.10.2026