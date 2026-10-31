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Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе
  Тема: Трафик

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе

31 Октомври, 2026 15:40 510 17

  • русе-
  • дерайлирали вагони-
  • амониева селитра-
  • досъдебно производство-
  • железопътен транспорт

При инцидента са се разсипали около 20 килограма гранулирано вещество. Взети са проби от товара и почвата, а полицията е образувала досъдебно производство

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем товарни вагона от композиция, превозваща амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При инцидента част от товара е попаднала върху земята.

При огледа са установени два участъка с разсипано бяло гранулирано вещество. Общото количество е приблизително 20 килограма, съобщава БТА. От местата са взети проби както от веществото, така и от почвата около него.

Пробите ще бъдат подложени на лабораторни изследвания. На мястото е изпратен екип от дежурната оперативна група, който е извършил действия по документиране на произшествието и установяване на обстоятелствата около дерайлирането.

По случая е образувано досъдебно производство във Второ районно управление на полицията в Русе. Причините за инцидента все още не са изяснени.

Източници: novini.bg, dariknews.bg


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая Модерна !

    3 5 Отговор
    Железопътна !

    Инфра Структура !

    15:43 31.10.2026

  • 2 Конспиратор

    8 0 Отговор
    ✔️Общото количество е приблизително 20 килограма✔️
    което е един чувал амониева селитра тор за домашната градина с домати.

    15:45 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Партизани

    8 0 Отговор
    Амониева селитра за барут за Украйна.

    Коментиран от #15

    15:47 31.10.2026

  • 9 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Украинска предизборна диверсия

    15:50 31.10.2026

  • 10 Руски саботажи

    6 0 Отговор
    Йотова и радев, които ни вкараха във войната спят или гледат в друга посока

    15:53 31.10.2026

  • 11 За мен !!!

    2 0 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВИЦА СА БО...ЦИ, МРЪ....ЦИ И ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ !!!

    15:58 31.10.2026

  • 12 Христоо

    2 0 Отговор
    Христо да види дали има замръсяване. Големия специалист в риос русе.

    15:59 31.10.2026

  • 13 МИРО

    3 0 Отговор
    За ТОЛКОВА ВРЕМЕ ВЛАСТ У ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ НЕ СЕ ВИДЯ АБСОЛЮТНО НИЩО ХУБАВО!!!

    16:00 31.10.2026

  • 14 47458384

    2 0 Отговор
    Подозирам, че може би става дума за 20 тона .... 20 кг е две кофи тор - ако за такова количество тор за растения вдигате цялата държава в паника , значи добре сте ! Аз отидох да купувам йод - викам си айде почнааха ни с амониевата селитра. Който е правил едно време едни работи с амониева селитра - с два болта и една гайка и малко найлон - да цъкне един плюс да се преброим !

    16:04 31.10.2026

  • 15 Мимч

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Партизани":

    Много си прав.Наистина това е за Укрите за взривове.Нека да се разчупват и да не достигат до тоя бандит...Така е и с корабите,които превозват оръжия за тях....

    16:06 31.10.2026

  • 16 оня с дтава пръста чело къде е?

    1 0 Отговор
    мирчев с двата пръста чело къде е ? че той е експерт по всичко и ще каже за къде отива тая амониева селитра? какво ще наторяват с нея или ще правят барут?

    16:06 31.10.2026

  • 17 Стока

    0 0 Отговор
    за многострадалния Гебарев.Бивш кинтексаджия-сега "честен" и почтен бизнесмени.Да не би селитрата да е била да наторяват овошките и лозята около Русе,а?!

    16:07 31.10.2026

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