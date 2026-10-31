Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе

Седем товарни вагона от композиция, превозваща амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При инцидента част от товара е попаднала върху земята.

При огледа са установени два участъка с разсипано бяло гранулирано вещество. Общото количество е приблизително 20 килограма, съобщава БТА. От местата са взети проби както от веществото, така и от почвата около него.

Пробите ще бъдат подложени на лабораторни изследвания. На мястото е изпратен екип от дежурната оперативна група, който е извършил действия по документиране на произшествието и установяване на обстоятелствата около дерайлирането.

По случая е образувано досъдебно производство във Второ районно управление на полицията в Русе. Причините за инцидента все още не са изяснени.

Източници: novini.bg, dariknews.bg