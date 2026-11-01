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Досъдебно производство срещу председател на секция в Кърджали
  Тема: Избори

Досъдебно производство срещу председател на секция в Кърджали

1 Ноември, 2026 18:33 727 7

  • досъдебно производство-
  • изборни нарушения-
  • кърджали-
  • избирателна активност-
  • президентски избори

Председателят на секцията в село Пелин е отстранен, след като стоял зад машината и поставял картите на гласоподавателите. Проверяват се още пет сигнала за изборни нарушения

Досъдебно производство срещу председател на секция в Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досъдебно производство е образувано срещу председател на секция в крумовградското село Пелин. По информация на NOVA той е стоял зад машината за гласуване и е поставял картите на гласоподавателите.

Председателят е отстранен, а на негово място е назначен служебно нов. По случая няма посочени допълнителни данни за повдигнато обвинение или за предприета мярка спрямо него.

Пет сигнала за изборни нарушения

Изборният ден в област Кърджали е започнал спокойно, с изключение на четири секции в село Мост, които са останали без електричество заради авария. Екипи на „Гражданска защита“ са помогнали за отстраняването на проблема. От Районната избирателна комисия са заявили пред NOVA, че повредата не е попречила на гласуването.

Към 11:00 часа избирателната активност в областта е 3,69%. За сравнение, на първия тур по същото време са гласували 2,66% от избирателите. Проверяват се пет сигнала за изборни нарушения. В една от секциите в града от 793 души с право на глас са гласували осем.

Около 24 000 души гласуваха на първия тур

На първия тур в област Кърджали до урните са отишли около 24 000 души от над 270 000 избиратели. Председателят на СИК Любомир Калайджиев е заявил: „За първи път се случва да има толкова ниска избирателна активност. Отдавам го на незаинтересованост към президентската институция“.

Сред избирателите има очаквания активността да се повиши. „Трябва да гласуваме, щом са ни дали това право“, е казал един от тях. Друг е заявил: „Гласувах с надеждата този свят да се оправи“.

Източници: nova.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дупничанин

    6 1 Отговор
    В Кж е фрашкано с...българи, м-да-м...

    18:37 01.11.2026

  • 3 Пара лети

    5 0 Отговор
    И от ляво и от дясно. А народа реши че аванта няма да има.

    18:38 01.11.2026

  • 4 Гошо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гласоподавател":

    Веднъж за винаги, ти и такива като теб трябва да разберат „Няма сопа, която да избие Русия от сърцето на българина!“
    И каквото и да дрънкате ,нито Украйна ще спечели нито Радев ще загуби !

    18:44 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нормално !

    1 1 Отговор
    До Сега България !

    Не Е Имала Президент !

    Освен Мижгитурки !

    Изпълняващи Тази Роля !

    19:22 01.11.2026

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