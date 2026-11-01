Досъдебно производство срещу председател на секция в Кърджали

Досъдебно производство е образувано срещу председател на секция в крумовградското село Пелин. По информация на NOVA той е стоял зад машината за гласуване и е поставял картите на гласоподавателите.

Председателят е отстранен, а на негово място е назначен служебно нов. По случая няма посочени допълнителни данни за повдигнато обвинение или за предприета мярка спрямо него.

Пет сигнала за изборни нарушения

Изборният ден в област Кърджали е започнал спокойно, с изключение на четири секции в село Мост, които са останали без електричество заради авария. Екипи на „Гражданска защита“ са помогнали за отстраняването на проблема. От Районната избирателна комисия са заявили пред NOVA, че повредата не е попречила на гласуването.

Към 11:00 часа избирателната активност в областта е 3,69%. За сравнение, на първия тур по същото време са гласували 2,66% от избирателите. Проверяват се пет сигнала за изборни нарушения. В една от секциите в града от 793 души с право на глас са гласували осем.

Около 24 000 души гласуваха на първия тур

На първия тур в област Кърджали до урните са отишли около 24 000 души от над 270 000 избиратели. Председателят на СИК Любомир Калайджиев е заявил: „За първи път се случва да има толкова ниска избирателна активност. Отдавам го на незаинтересованост към президентската институция“.

Сред избирателите има очаквания активността да се повиши. „Трябва да гласуваме, щом са ни дали това право“, е казал един от тях. Друг е заявил: „Гласувах с надеждата този свят да се оправи“.

Източници: nova.bg