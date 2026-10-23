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Доц. Милен Иванов за случая с Колтуклиева: Каскадни грешки на охраната и ръководителя на охранителния екип

Доц. Милен Иванов за случая с Колтуклиева: Каскадни грешки на охраната и ръководителя на охранителния екип

23 Октомври, 2026 10:33 864 33

  • милен иванов-
  • грешки-
  • охрана-
  • охранителен екип-
  • соня колтуклиева

В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си, анализира случая експертът по национална сигурност

Доц. Милен Иванов за случая с Колтуклиева: Каскадни грешки на охраната и ръководителя на охранителния екип - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В случая охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип. Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата – шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група.

В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняваното лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал".

Това обясни в предаването "Преди всички" по БНР доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност.

Той коментира инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, при който тя пострада след съприкосновение с охранител на НСО.

Експертът посочи и друга грешка на охраната.

"Другото, което е, той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резултатът е ясен – лицето, върху което той въздейства – журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни доц. Иванов.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин.

"По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.

По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО.

"Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", коментира доц. Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабата да бъде арестувана за атентат

    7 2 Отговор
    В България най-охраняваните политически фигури по закон са президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят,

    Коментиран от #8, #20

    10:34 23.10.2026

  • 2 Ключови места

    3 0 Отговор
    Ако започнем да решаваме кой заслужава права според това дали ни харесва поведението му, вече не говорим за правова държава, а за произвол. Законът важи еднакво и за симпатичните, и за несимпатичните хора.

    10:35 23.10.2026

  • 3 гражданин

    8 1 Отговор
    Трябаше да не е бутат , а да и сложат белезниците !!

    10:35 23.10.2026

  • 4 Трол

    7 4 Отговор
    Каскадна грешка е Доцова да се нарича политик, охраната й - охранител, а Колтуклиева - журналист.

    10:37 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Каскадни грешки на охраната !

    3 5 Отговор
    И Ръководството !

    На България !

    10:42 23.10.2026

  • 8 А Вас !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":

    За Заговор !

    Срещу Държавата !

    Коментиран от #19

    10:44 23.10.2026

  • 9 Гай Турий

    8 1 Отговор
    На нахалната кудкудячка направиха ли и кръвен тест за наркотици??! А трябва, след като посяга на висшето държавно лице.Тя носи някаква отговорност, опит за нещо лошо... Тя има ли право да отваря вратата на бронирания автомобил на Доцова??!

    Коментиран от #25

    10:44 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Драги ми Смехурко

    3 1 Отговор
    Докато са в предизборни кампании,ходят сред хората,ръкуват се с тях,всичко е ок.Когато вече са избрани видиш ли стават хора от висшата класа,със синя кръв,и никой няма право да ги заговаря дори.Нищо че до вчера е бил сопола на селото.

    10:49 23.10.2026

  • 13 Има вероятност за инсценировка

    6 1 Отговор
    От представените кадри се вижда че охранител бута Колтуклиева и следващия момент, когато тя е заела поза на земята.
    Трябва да се провери подробно - дали от бутането, тя е паднала или ако е залитнала, е предпочела да заеме позиция, като се престори на паднала.
    Ако е паднала в състоянието, в което е снимана, то несъмнено поне би си натъртила сериозно гърба и/или би си охлузила открити части, но такива медицински данни липсват.
    Не е известно, дали посочените данни - за "извадено рамо", не са в случай че някой е опитал да я задържи, докато тя е опитвала да заеме позиция на земята или не е стара травма.
    Не би било оправдано поведението на охранителя - с бутане, както и на охранителя и на Доцова - да не окажат помощ, но не е известна действителната ситуация, тъй като липсват данни.
    Още повече, че не закъсня реакцията на политически опоненти - да се възползват от случая, за да си подготвят "стола", на властта.

    10:49 23.10.2026

  • 14 естествен процес

    6 0 Отговор
    Защо не ù помогнаха веднага? Тя е на 69 години и трудно може да разчита на взаимност при тази тротоарна поза.

    10:50 23.10.2026

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Когато всички медии са твои - никой не задава НЕПРВИЛНИТЕ😉 въпроси❗

    10:50 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    2 3 Отговор
    Радев реши срещу Назарян да изкара Доцова също изрусена, изобщомного изрусени край радев и нито една естествено руса, това издава комплекси и суетност и каквощеше да ѝ стане на Доцова да отговори на "журналистката", защо трябваше да се прави на важна, селлски манталитет и чувство за малоценност, същата е и йотова и това ще ѝ коства президентството

    Коментиран от #31

    10:52 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "А Вас !":

    в САЩ наистина щяха да ѝ повдигнат обвинение за заплаха на охраняемо лице

    Коментиран от #21, #26, #27, #32

    10:53 23.10.2026

  • 20 Вън шарлатани

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":

    Аз пък се чудя как така една натискачка на звънец да е номер 1 в държавата.И ,то да го прави както й нареди фатмака.

    Коментиран от #28

    10:55 23.10.2026

  • 21 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Те там направо си отсрелват политиците.

    10:59 23.10.2026

  • 22 Гост

    1 0 Отговор
    Бивш? Кво да очакваш! Глупости на ангро! А за атентатора нищо, що?

    11:00 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Служби пълни с догажденци и долабанци

    1 0 Отговор
    В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си, анализира случая експертът по национална сигурност
    -;-
    Не разбирам от политика, партии и кадрови подбори, но като знам как комунистите се нареждат и си живеят сладко, ми е ясно че Шапкарите са се напълнили с проверени другари и техните дечиня!

    Нали ви е ясно че по тези синекурните местенца няма случайни и амбициозни честни люде!!!!!!!!!
    Какви власти и какви 5 рубли, като назначенията са все на проверени другари о доказани йолсалдари?!?!?!!
    Апропо какво стана с шумотевицата около Петьо Еврото- нали и там за евродлъжности и не знам какво си по съдебните системи са все проверени другарки и другари!!!!
    Какъв преход и какъв просперитет , като всичките власти са прогнили и нефелави!!!

    Коментиран от #29

    11:02 23.10.2026

  • 25 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гай Турий":

    Ах,ти да видиш висшето държавно величество колко е важно.Кога ходеше у локвите на село,няма проблем.Стига с това лизане бе.Докъде ще ни докарат агресистите?

    11:03 23.10.2026

  • 26 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    А Братчеда на Деса да го уволнят на мига,щото оставя вратата на автомобила достъпна за всеки.

    11:04 23.10.2026

  • 27 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    В САЩ да, но ние се учим от Русия.

    11:05 23.10.2026

  • 28 чистите пари на Мафията прави прехода

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вън шарлатани":

    20 Вън шарлатани
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":

    Аз пък се чудя как така една натискачка на звънец да е номер 1 в държавата.И ,то да го прави както й нареди фатмака
    -;-
    А чудиш ли се Фатвака на кого изпълнява нарежданията?!?!
    Дали ти които дадоха парите а успешните парламентарни избори на прогресистите не си правят техните кадрови преценки
    Какви Решетки и какви стрини от БКП-тата, като всичко е Мафия и парите правят системата

    Само ако се видят имотите на политици, магистрати, генерали и властници, и ще ни стане ясно защо сме мизерници с МРЗ 630Евро!!!

    11:05 23.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Служби пълни с догажденци и долабанци":

    А дали И ДВАМАТА едновременно допускат грешките СЛУЧАеНО🤔❓❗

    11:05 23.10.2026

  • 30 Адвокат

    1 2 Отговор
    Има един най-важен и сериозен факт, който не се коментира- жената е оставена да лежи докарана до безпомощно състояние от така наречените охранители и спокойно подмината от председателя на българския парламент без никаква тревога- жива ли е, колко е пострадала, никакво действие за помощ и никаква бърза помощ. Това е безобразно и недопустимо безумие,което незабавно трябва да бъде наказано и отстраняване от длъжност на всички, са участвали. Начинът по който започнаха безсмислените оправдания доказва ниското ниво на най-важното качество на управляващите- човечността. В ръцете на такива бездушни и безсрамни хора е оставена съдбата на българския народ.

    11:07 23.10.2026

  • 31 Пропаднали власти ни мачкат

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    17 Хмм
    11ОТГОВОР
    Радев реши срещу Назарян да изкара Доцова също изрусена, изобщомного изрусени край радев и нито една естествено руса, това издава комплекси и суетност
    -;-
    Няма значение цвета на косата и изрусяването- важното е политическата неведеност пред лидера на партията и че всички партии са АЕД-та!
    Какъв демократизъм и каква сила на закона!
    Пфууууууууууууууу

    11:08 23.10.2026

  • 32 шапкари намърдани по службите

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    19 Ами
    00ОТГОВОР
    До коментар 8 от "А Вас !":

    в САЩ наистина щяха да ѝ повдигнат обвинение за заплаха на охраняемо лице
    -;-
    Колтуклиева и доста известна от години и би трябвало шапкарите от НСО-то да я знаят коя е и какво провокативно поведение има!!!!!!!!!!!!

    А защо журналистите да не питат или пилитиците ни трябва да имат мандати на спокойствие!!

    11:11 23.10.2026

  • 33 Промяна Х

    1 0 Отговор
    ДОЦА ОТ БЪЛГАРИТЕ Я ОХРАНАВАТ НАЛИ А ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ ДА ГРАБИ И ДА ГИ ПРЕБИВА МОЖЕ НАЛИ ТОВА Е РАДЕВА ДИКТАТУРА

    11:11 23.10.2026

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