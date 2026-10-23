Доц. Милен Иванов за случая с Колтуклиева: Каскадни грешки на охраната и ръководителя на охранителния екип

"В случая охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип. Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата – шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група.

В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняваното лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал".

Това обясни в предаването "Преди всички" по БНР доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност.

Той коментира инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, при който тя пострада след съприкосновение с охранител на НСО.

Експертът посочи и друга грешка на охраната.

"Другото, което е, той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резултатът е ясен – лицето, върху което той въздейства – журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни доц. Иванов.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин.

"По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.

По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО.

"Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", коментира доц. Иванов.