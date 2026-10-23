Доц. Милен Иванов за случая с Колтуклиева: Каскадни грешки на охраната и ръководителя на охранителния екип

"В случая охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип. Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата – шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група.
В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняваното лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал".
Това обясни в предаването "Преди всички" по БНР доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност.
Той коментира инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, при който тя пострада след съприкосновение с охранител на НСО.
Експертът посочи и друга грешка на охраната.
"Другото, което е, той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резултатът е ясен – лицето, върху което той въздейства – журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни доц. Иванов.
Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин.
"По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.
По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО.
"Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", коментира доц. Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабата да бъде арестувана за атентат
Коментиран от #8, #20
10:34 23.10.2026
2 Ключови места
10:35 23.10.2026
3 гражданин
10:35 23.10.2026
4 Трол
10:37 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Каскадни грешки на охраната !
На България !
10:42 23.10.2026
8 А Вас !
До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":За Заговор !
Срещу Държавата !
Коментиран от #19
10:44 23.10.2026
9 Гай Турий
Коментиран от #25
10:44 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Драги ми Смехурко
10:49 23.10.2026
13 Има вероятност за инсценировка
Трябва да се провери подробно - дали от бутането, тя е паднала или ако е залитнала, е предпочела да заеме позиция, като се престори на паднала.
Ако е паднала в състоянието, в което е снимана, то несъмнено поне би си натъртила сериозно гърба и/или би си охлузила открити части, но такива медицински данни липсват.
Не е известно, дали посочените данни - за "извадено рамо", не са в случай че някой е опитал да я задържи, докато тя е опитвала да заеме позиция на земята или не е стара травма.
Не би било оправдано поведението на охранителя - с бутане, както и на охранителя и на Доцова - да не окажат помощ, но не е известна действителната ситуация, тъй като липсват данни.
Още повече, че не закъсня реакцията на политически опоненти - да се възползват от случая, за да си подготвят "стола", на властта.
10:49 23.10.2026
14 естествен процес
10:50 23.10.2026
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Гост":Когато всички медии са твои - никой не задава НЕПРВИЛНИТЕ😉 въпроси❗
10:50 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
Коментиран от #31
10:52 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами
До коментар #8 от "А Вас !":в САЩ наистина щяха да ѝ повдигнат обвинение за заплаха на охраняемо лице
Коментиран от #21, #26, #27, #32
10:53 23.10.2026
20 Вън шарлатани
До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":Аз пък се чудя как така една натискачка на звънец да е номер 1 в държавата.И ,то да го прави както й нареди фатмака.
Коментиран от #28
10:55 23.10.2026
21 Да бе да
До коментар #19 от "Ами":Те там направо си отсрелват политиците.
10:59 23.10.2026
22 Гост
11:00 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Служби пълни с догажденци и долабанци
-;-
Не разбирам от политика, партии и кадрови подбори, но като знам как комунистите се нареждат и си живеят сладко, ми е ясно че Шапкарите са се напълнили с проверени другари и техните дечиня!
Нали ви е ясно че по тези синекурните местенца няма случайни и амбициозни честни люде!!!!!!!!!
Какви власти и какви 5 рубли, като назначенията са все на проверени другари о доказани йолсалдари?!?!?!!
Апропо какво стана с шумотевицата около Петьо Еврото- нали и там за евродлъжности и не знам какво си по съдебните системи са все проверени другарки и другари!!!!
Какъв преход и какъв просперитет , като всичките власти са прогнили и нефелави!!!
Коментиран от #29
11:02 23.10.2026
25 Зъл пес
До коментар #9 от "Гай Турий":Ах,ти да видиш висшето държавно величество колко е важно.Кога ходеше у локвите на село,няма проблем.Стига с това лизане бе.Докъде ще ни докарат агресистите?
11:03 23.10.2026
26 Смехоран
До коментар #19 от "Ами":А Братчеда на Деса да го уволнят на мига,щото оставя вратата на автомобила достъпна за всеки.
11:04 23.10.2026
27 Така де
До коментар #19 от "Ами":В САЩ да, но ние се учим от Русия.
11:05 23.10.2026
28 чистите пари на Мафията прави прехода
До коментар #20 от "Вън шарлатани":20 Вън шарлатани
00ОТГОВОР
До коментар 1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":
Аз пък се чудя как така една натискачка на звънец да е номер 1 в държавата.И ,то да го прави както й нареди фатмака
-;-
А чудиш ли се Фатвака на кого изпълнява нарежданията?!?!
Дали ти които дадоха парите а успешните парламентарни избори на прогресистите не си правят техните кадрови преценки
Какви Решетки и какви стрини от БКП-тата, като всичко е Мафия и парите правят системата
Само ако се видят имотите на политици, магистрати, генерали и властници, и ще ни стане ясно защо сме мизерници с МРЗ 630Евро!!!
11:05 23.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "Служби пълни с догажденци и долабанци":А дали И ДВАМАТА едновременно допускат грешките СЛУЧАеНО🤔❓❗
11:05 23.10.2026
30 Адвокат
11:07 23.10.2026
31 Пропаднали власти ни мачкат
До коментар #17 от "Хмм":17 Хмм
11ОТГОВОР
Радев реши срещу Назарян да изкара Доцова също изрусена, изобщомного изрусени край радев и нито една естествено руса, това издава комплекси и суетност
-;-
Няма значение цвета на косата и изрусяването- важното е политическата неведеност пред лидера на партията и че всички партии са АЕД-та!
Какъв демократизъм и каква сила на закона!
Пфууууууууууууууу
11:08 23.10.2026
32 шапкари намърдани по службите
До коментар #19 от "Ами":19 Ами
00ОТГОВОР
До коментар 8 от "А Вас !":
в САЩ наистина щяха да ѝ повдигнат обвинение за заплаха на охраняемо лице
-;-
Колтуклиева и доста известна от години и би трябвало шапкарите от НСО-то да я знаят коя е и какво провокативно поведение има!!!!!!!!!!!!
А защо журналистите да не питат или пилитиците ни трябва да имат мандати на спокойствие!!
11:11 23.10.2026
33 Промяна Х
11:11 23.10.2026