Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено

Задържането на служителя на Националната служба за охрана по случая със Соня Колтуклиева е било пресилена мярка. Това заяви съдията и член на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева в интервю за bTV.

По думите ѝ задържането има репресивен характер и не трябва да се предприема автоматично при данни за извършено престъпление. То е допустимо, когато са налице законовите основания, сред които опасност заподозреният да се укрие или да попречи на разследването.

„Това е форма на репресивна мярка. Тя не е необходимо да бъде прилагана във всички случаи, а само когато процесуалният закон предвижда това“, заяви Дишева.

Тя отбеляза, че служителят е в трудово правоотношение с НСО и изрази мнение, че в конкретната ситуация не са били налице основания, които да налагат задържането му. Според Дишева съдът също се е произнесъл, че тази мярка не е била необходима.

Съдията подчерта, че за изясняването на случая са нужни разпити и други процесуални действия. Тя отказа да прогнозира дали ще се стигне до наказателна отговорност, тъй като разполага единствено с публично разпространения видеозапис и няма достатъчно информация за конкретните обстоятелства.

„Трябва да се прецени каква е била конкретната ситуация, дали използването на сила е било провокирано по някакъв начин и дали поведението е било адекватно на ситуацията и на правомощията“, каза Дишева.

Предупреждение за политически натиск

В интервюто тя коментира и публичните позиции на изпълнителната власт за действията срещу престъпността и корупцията. Дишева заяви, че всяка законова борба с тези явления трябва да бъде приветствана, но предупреди, че изпълнителната власт не бива да поставя изисквания към съдебната.

„Не може изпълнителната власт поначало да поставя изисквания към съдебната, да следва нейните изисквания“, посочи членът на ВСС.

Според Дишева прокуратурата трябва да работи в съответствие със закона, без да се подчинява на политически очаквания или влияние. Тя обърна внимание и на факта, че няколко широко отразени ареста и разследвания са се случили в седмицата преди изборите.

Дишева подчерта, че действията на полицията и прокуратурата трябва да се преценяват според закона и конкретните обстоятелства по всеки отделен случай, а не според обществения отзвук.