Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено

Задържането на служителя на Националната служба за охрана по случая със Соня Колтуклиева е било пресилена мярка. Това заяви съдията и член на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева в интервю за bTV.
По думите ѝ задържането има репресивен характер и не трябва да се предприема автоматично при данни за извършено престъпление. То е допустимо, когато са налице законовите основания, сред които опасност заподозреният да се укрие или да попречи на разследването.„Това е форма на репресивна мярка. Тя не е необходимо да бъде прилагана във всички случаи, а само когато процесуалният закон предвижда това“, заяви Дишева.
Тя отбеляза, че служителят е в трудово правоотношение с НСО и изрази мнение, че в конкретната ситуация не са били налице основания, които да налагат задържането му. Според Дишева съдът също се е произнесъл, че тази мярка не е била необходима.
Съдията подчерта, че за изясняването на случая са нужни разпити и други процесуални действия. Тя отказа да прогнозира дали ще се стигне до наказателна отговорност, тъй като разполага единствено с публично разпространения видеозапис и няма достатъчно информация за конкретните обстоятелства.
„Трябва да се прецени каква е била конкретната ситуация, дали използването на сила е било провокирано по някакъв начин и дали поведението е било адекватно на ситуацията и на правомощията“, каза Дишева.
Предупреждение за политически натиск
В интервюто тя коментира и публичните позиции на изпълнителната власт за действията срещу престъпността и корупцията. Дишева заяви, че всяка законова борба с тези явления трябва да бъде приветствана, но предупреди, че изпълнителната власт не бива да поставя изисквания към съдебната.„Не може изпълнителната власт поначало да поставя изисквания към съдебната, да следва нейните изисквания“, посочи членът на ВСС.
Според Дишева прокуратурата трябва да работи в съответствие със закона, без да се подчинява на политически очаквания или влияние. Тя обърна внимание и на факта, че няколко широко отразени ареста и разследвания са се случили в седмицата преди изборите.
Дишева подчерта, че действията на полицията и прокуратурата трябва да се преценяват според закона и конкретните обстоятелства по всеки отделен случай, а не според обществения отзвук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пресилен
Коментиран от #18
09:28 24.10.2026
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5 Пенчо
09:30 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 иван костов
09:32 24.10.2026
10 Трябваше !
09:33 24.10.2026
11 Хората
09:34 24.10.2026
12 С Това Правосъдие !
Няма Да Има !
Още Повече !
Прогрес !
09:34 24.10.2026
13 Трифонов
До коментар #7 от "Сега някой трябва да блъсне съдията":Ти иди пробвай да отвориш вратата на колата на Тръмп. Та да пробваш ти, бай... , от първо лице, дали ще имаш някакъв шанс изобщо да оцелееш.
Коментиран от #28
09:36 24.10.2026
14 Значи
09:36 24.10.2026
15 Йотова
Коментиран от #22
09:37 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не че нещо
До коментар #1 от "пресилен":Ама си я бутна доста силно,и със злоба
Коментиран от #25
09:38 24.10.2026
19 Искам утре
Коментиран от #24, #29, #30
09:39 24.10.2026
20 npoгресистите
Коментиран от #51
09:42 24.10.2026
21 Незабавно
Коментиран от #49
09:42 24.10.2026
22 Хорхе
До коментар #15 от "Йотова":Задължително. И награда за назидание на наглите мисирки.
09:42 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Искам утре
До коментар #19 от "Искам утре":Нещо по добро да стане.
09:43 24.10.2026
25 Дани
До коментар #18 от "Не че нещо":А как трябваше да е бутне? Нежно и с лбов ли? Ами тоя е охранител и това му е работата.
Ти какво мислиш че ще стане ако някой реши да отваря врата на Тръмп, Нетаняху, Мерц, Макрон, Путин, Си и пр? Има си правила в тая работа и според мен човекът си ги спази както трябва. Дори ми се струва че малко малко я бутна. Защото можеше и пищова да играе. Можеше и трябваше, защото такива са правилата.
А дали трабва да има такива служби и по-точно точно тая, това друг въпрос. Няма да бъркаме ябълките с портокалите.
Коментиран от #37, #38, #48, #55, #65
09:47 24.10.2026
26 История с Фатмаци Папараци
Коментар от Тодор Живков: "Хо-хо, другари, всички сте равни, но някои сме по-рано от вас, хо-хо!".
Въпрос с повишена трудност: трябваше ли НСО да арестува Радев за папаращина?
09:50 24.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не си запознат
До коментар #13 от "Трифонов":Имало е такива опити с Тръмп. Нито ги бият, нито ги блъскат. Арестуват ги и ги глобяват с парична гаранция.
Ако Питаш за Путин: там също ги арестуват, пускат ги с парична гаранция, после журналистите изчезват безследно.
Коментиран от #56
09:53 24.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 в грешка си
До коментар #19 от "Искам утре":Тя не е "президеншата", а президентът Йотова.
09:57 24.10.2026
31 Хасковски каунь
Коментиран от #35
09:57 24.10.2026
32 ьаполо
Коментиран от #36, #44
09:59 24.10.2026
33 Хмм
10:00 24.10.2026
34 Учим се от Ким Чен
Коментиран от #46
10:00 24.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Извинете,
До коментар #25 от "Дани":тук не е Москва.
10:02 24.10.2026
38 Не че нещо
До коментар #25 от "Дани":Ама май от сутринта си я подкарал ,къде изброяваш тия личности и ги сръвнявам с някаква си от която нищо не зависи .Охранителя вместо да и попрече да отваря врата я изчака и после му наредиха да я блъсне,а може и да е режисирано
10:02 24.10.2026
39 Избори
10:03 24.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 свършваме с многопартиината думокрация
Съдията заяви, че задържането трябва да се прилага само при опасност от укриване или възпрепятстване на разследването. Тя призова изпълнителната власт да не оказва натиск върху съдебната система
-;-
Не вярвам на нито едно от властите:
1--нито на съдебната
2--нито на изпълнителната
3--нито на президентската
4--нито на медиите
5--нито на народната
Всичко е пунта Мара и трябва да се откажем от поредния експеримента на комунистите - т.н многопартиина демокрация!
10:05 24.10.2026
44 русофили в съмнения
До коментар #32 от "ьаполо":32 ьаполо
23ОТГОВОР
Кой поръча и кои плати на актрисата 2 дни преди изборите да се разкаля терена??? Това е най важното. Кой плати и кои поръча?
-;-
Явно и 4-е кораба са платени на бандерита да си ги уцелят
10:06 24.10.2026
45 Абе
Коментиран от #50, #63
10:07 24.10.2026
46 русофили в съмнения
До коментар #34 от "Учим се от Ким Чен":34 Учим се от Ким Чен
10ОТГОВОР
Дано мунетата осигурят на тоя напод северно корейска справедливост. Натам вървим.
-;
на комунистите им липсва кадровия състав да си издигнат Киме Чен Ир и да си го направят бог
те вече се облажиха от Капитала и далаверата и им трябва още и още Партокрация
Властта на партиите гарантира че едни червени кхмери ще ни правят прехода и обещават светлото бъдеще
кога ще отидем на разума да лустрираме пропадналите комунисти и да забраним партиите!!!!!!!!!!
Коментиран от #52
10:08 24.10.2026
47 Нерегистриран
Коментиран от #62
10:08 24.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 пропаднали комунисти за светло бъдеще
До коментар #21 от "Незабавно":21 Незабавно
104ОТГОВОР
Пуснете охранителя. Той няма вина.
-;
Ах какви протести ще имаме срещу Мунчо и прогресистите!
10:09 24.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Прогресистите ще стигнат до протестите
До коментар #20 от "npoгресистите":20 npoгресистите
41ОТГОВОР
се забавляват
-;-
какви протести само ще имаме срещу прогресистите като видим новите сметки и разберем че благодарение на Мунчо и ЗКПЧ-то ще продължаваме да обедняваме
10:10 24.10.2026
52 Прав сте ,
До коментар #46 от "русофили в съмнения":Прав сте, тези мунета са точно червени кхмери. Какво ли още ни чака...
10:11 24.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 🦉🦉🦉🦉
Имаше ПРОВОКАЦИЯ , но не и БОЙ❗
Коментиран от #58, #61
10:14 24.10.2026
55 Ей, прогресивен з.пъ.ртък
До коментар #25 от "Дани":Папараците по цял свят използват непозволени методи, за да постигнат целите си: снимки или интервю. Арестуват ги, глобяват ги, не ги нокаутират.
Колтуклиева най-обикновен папарак, която се учи от Радев, който снимаше с дрон двора на Боко през 2020 г.
Не давай за пример политици, които не нарушават конституцията на страната си.
През президентството си Радев в наруши няколкократно.
А ние следваме примера на Вожда си. Светлия пример.
10:17 24.10.2026
56 Ти не си запознат
До коментар #28 от "Не си запознат":и затова си измисляш.
Коментиран от #68
10:22 24.10.2026
57 Еуфория
Превод в ефир: не може Радевите милиционери да казват на съдиите какво да правят.
10:22 24.10.2026
58 Не беше бой,
До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":беше нокаут. Еднократен.
10:23 24.10.2026
59 Ако Това Е Пресилено !
Ни Вкарва ?
В тази Сага ?
10:23 24.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Да Бутнеш Някой !
До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":За да Падне !
И Да Се Удари !
Е Равно На Удар !
10:26 24.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Прав си
До коментар #45 от "Абе":За изваденото рамо го знам от първо лице. Години наред си го носех така. Случвало ми се е да се извади дори когато кихна. За еднократен случай операция не се прилага, а само и то ако се налага, обездвижване
10:26 24.10.2026
64 ⚒️⚒️⚒️⚒️
Човешки, не: можеха поне да се свържат с медецински екип, полиция!!!
10:27 24.10.2026
65 А защо да не прояви любов и грижа?
До коментар #25 от "Дани":И защо да не я помоли възпитано да се отмести?
Измуча и я просна.
Това е истинският имидж на радевчетата. Първо мъчим, после нокаутираме.
Роди се нов термин: мунчовизъм.
Коментиран от #67
10:32 24.10.2026
66 Доцова сгази лука.
10:33 24.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Продължавай да си вярваш
До коментар #56 от "Ти не си запознат":Затова си на тоя хал.
Прекалил си с гледането на екшъни.
10:50 24.10.2026
69 Анонимен
10:51 24.10.2026
70 ИЗГЛЕЖДА
10:52 24.10.2026
71 Анонимен
До коментар #53 от "🦉🦉🦉🦉":ДОЦАТА НЕ Е НАРКОБАРОН ПЪРВО ТОВА СА ДЪРЖАВНИ ПАРИ ВТОРО И ДОЦА Е СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИТЕ НАЙ ВЕЧЕ С БЮДЖЕТ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ТЕЗИ ПРЕБИВАТ НЕВИНТИ ЖЕНИ ЕГАТИ ГАНГСТЕРИТЕ
10:54 24.10.2026