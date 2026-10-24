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Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено

Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено

24 Октомври, 2026 09:26 2 008 71

  • атанаска дишева-
  • нсо-
  • соня колтуклиева-
  • задържане-
  • всс

Съдията заяви, че задържането трябва да се прилага само при опасност от укриване или възпрепятстване на разследването. Тя призова изпълнителната власт да не оказва натиск върху съдебната система

Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържането на служителя на Националната служба за охрана по случая със Соня Колтуклиева е било пресилена мярка. Това заяви съдията и член на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева в интервю за bTV.

По думите ѝ задържането има репресивен характер и не трябва да се предприема автоматично при данни за извършено престъпление. То е допустимо, когато са налице законовите основания, сред които опасност заподозреният да се укрие или да попречи на разследването.

„Това е форма на репресивна мярка. Тя не е необходимо да бъде прилагана във всички случаи, а само когато процесуалният закон предвижда това“, заяви Дишева.

Тя отбеляза, че служителят е в трудово правоотношение с НСО и изрази мнение, че в конкретната ситуация не са били налице основания, които да налагат задържането му. Според Дишева съдът също се е произнесъл, че тази мярка не е била необходима.

Съдията подчерта, че за изясняването на случая са нужни разпити и други процесуални действия. Тя отказа да прогнозира дали ще се стигне до наказателна отговорност, тъй като разполага единствено с публично разпространения видеозапис и няма достатъчно информация за конкретните обстоятелства.

„Трябва да се прецени каква е била конкретната ситуация, дали използването на сила е било провокирано по някакъв начин и дали поведението е било адекватно на ситуацията и на правомощията“, каза Дишева.

Предупреждение за политически натиск

В интервюто тя коментира и публичните позиции на изпълнителната власт за действията срещу престъпността и корупцията. Дишева заяви, че всяка законова борба с тези явления трябва да бъде приветствана, но предупреди, че изпълнителната власт не бива да поставя изисквания към съдебната.

„Не може изпълнителната власт поначало да поставя изисквания към съдебната, да следва нейните изисквания“, посочи членът на ВСС.

Според Дишева прокуратурата трябва да работи в съответствие със закона, без да се подчинява на политически очаквания или влияние. Тя обърна внимание и на факта, че няколко широко отразени ареста и разследвания са се случили в седмицата преди изборите.

Дишева подчерта, че действията на полицията и прокуратурата трябва да се преценяват според закона и конкретните обстоятелства по всеки отделен случай, а не според обществения отзвук.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресилен

    48 12 Отговор
    беше и цирка на тази журналистка.

    Коментиран от #18

    09:28 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенчо

    31 11 Отговор
    Един нормален коментар!

    09:30 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 иван костов

    34 13 Отговор
    Колтуклиева ще бъде номинирана за Оскар в категорията "главна женска" роля, а така също и в категорията "безопасна каскада"!😂

    09:32 24.10.2026

  • 10 Трябваше !

    29 12 Отговор
    Да Му Дадат Награда !

    09:33 24.10.2026

  • 11 Хората

    13 30 Отговор
    Учим се от Радев, който нарушаваше конституцията.

    09:34 24.10.2026

  • 12 С Това Правосъдие !

    11 8 Отговор
    Напредък !

    Няма Да Има !

    Още Повече !

    Прогрес !

    09:34 24.10.2026

  • 13 Трифонов

    36 8 Отговор

    До коментар #7 от "Сега някой трябва да блъсне съдията":

    Ти иди пробвай да отвориш вратата на колата на Тръмп. Та да пробваш ти, бай... , от първо лице, дали ще имаш някакъв шанс изобщо да оцелееш.

    Коментиран от #28

    09:36 24.10.2026

  • 14 Значи

    20 10 Отговор
    Когато Вероника Димитрова отваря вратата на ония лилави хамали рекетьори, могат да излязат и да я пребият спокойно? Тия са по брутални и от охраната на Шиши и Боко. Много бързо спряха да се разхождат между хората, новите властелини на България. И аз искам да знам защо Йотова помилва пласьори и трафиканти , хора които тровят децата ни.

    09:36 24.10.2026

  • 15 Йотова

    12 7 Отговор
    Няма проблем ще го помилвам

    Коментиран от #22

    09:37 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не че нещо

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "пресилен":

    Ама си я бутна доста силно,и със злоба

    Коментиран от #25

    09:38 24.10.2026

  • 19 Искам утре

    17 10 Отговор
    Да отворят вратата на президеншата и някой да и лисне червена боя.Ще ми е интересна реакцията и.Сигурно ще поиска уволнение за шефа на фабриката за боя.

    Коментиран от #24, #29, #30

    09:39 24.10.2026

  • 20 npoгресистите

    9 5 Отговор
    се забавляват

    Коментиран от #51

    09:42 24.10.2026

  • 21 Незабавно

    25 6 Отговор
    Пуснете охранителя. Той няма вина.

    Коментиран от #49

    09:42 24.10.2026

  • 22 Хорхе

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "Йотова":

    Задължително. И награда за назидание на наглите мисирки.

    09:42 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Искам утре

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Искам утре":

    Нещо по добро да стане.

    09:43 24.10.2026

  • 25 Дани

    28 4 Отговор

    До коментар #18 от "Не че нещо":

    А как трябваше да е бутне? Нежно и с лбов ли? Ами тоя е охранител и това му е работата.
    Ти какво мислиш че ще стане ако някой реши да отваря врата на Тръмп, Нетаняху, Мерц, Макрон, Путин, Си и пр? Има си правила в тая работа и според мен човекът си ги спази както трябва. Дори ми се струва че малко малко я бутна. Защото можеше и пищова да играе. Можеше и трябваше, защото такива са правилата.
    А дали трабва да има такива служби и по-точно точно тая, това друг въпрос. Няма да бъркаме ябълките с портокалите.

    Коментиран от #37, #38, #48, #55, #65

    09:47 24.10.2026

  • 26 История с Фатмаци Папараци

    10 10 Отговор
    17 юни 2020 г.: на извънреден брифинг лидерът на ГЕРБ заяви, че президентът редовно вдига през общата ограда безпилотна машина, с която го снима на терасата и в двора на резиденция Бояна. Когато охраната от НСО се опитвала да реагира, им било отговаряно, че дронът се управлява лично от Радев.

    Коментар от Тодор Живков: "Хо-хо, другари, всички сте равни, но някои сме по-рано от вас, хо-хо!".

    Въпрос с повишена трудност: трябваше ли НСО да арестува Радев за папаращина?

    09:50 24.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не си запознат

    11 11 Отговор

    До коментар #13 от "Трифонов":

    Имало е такива опити с Тръмп. Нито ги бият, нито ги блъскат. Арестуват ги и ги глобяват с парична гаранция.
    Ако Питаш за Путин: там също ги арестуват, пускат ги с парична гаранция, после журналистите изчезват безследно.

    Коментиран от #56

    09:53 24.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 в грешка си

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Искам утре":

    Тя не е "президеншата", а президентът Йотова.

    09:57 24.10.2026

  • 31 Хасковски каунь

    17 4 Отговор
    Жълта евролиберастка комедия

    Коментиран от #35

    09:57 24.10.2026

  • 32 ьаполо

    17 7 Отговор
    Кой поръча и кои плати на актрисата 2 дни преди изборите да се разкаля терена??? Това е най важното. Кой плати и кои поръча? И как колегата и оператор не спира да снима дори като вижда че колежката му лежи на тротоара??? Защо не скача да и помага и да и окаже помощ, а и казва да лежи и да не мърда докато снима клипчето?? ? Чува се като и казва стой стой и не мъради??? Прилича много на режисура?? Защо не е привлякан като свидетел или обвиняем??? Първи и се обадил Мирчев и бил много любезен??? Как е разбрал или той и групичката му ли е поръчител??? Все са интересни въпроси. Слава на Господ Иисус Христос останала е жива след търкалянето. Сега очакваме да се разплете тази снимачна постановка. Кой поръча и плати?

    Коментиран от #36, #44

    09:59 24.10.2026

  • 33 Хмм

    11 4 Отговор
    Дишева е една от най-свестните съдийки в България

    10:00 24.10.2026

  • 34 Учим се от Ким Чен

    4 5 Отговор
    Дано мунетата осигурят на тоя напод северно корейска справедливост. Натам вървим.

    Коментиран от #46

    10:00 24.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Извинете,

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "Дани":

    тук не е Москва.

    10:02 24.10.2026

  • 38 Не че нещо

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Дани":

    Ама май от сутринта си я подкарал ,къде изброяваш тия личности и ги сръвнявам с някаква си от която нищо не зависи .Охранителя вместо да и попрече да отваря врата я изчака и после му наредиха да я блъсне,а може и да е режисирано

    10:02 24.10.2026

  • 39 Избори

    6 9 Отговор
    Гардът от НСО е действал под определено предписание за защита на охраняваното лице. Друг е въпросът, че е допуснато външен човек да отвори вратата на автомобила. Що се касае до журналистката - тя е поела риск с поведението си, но така е в тази професия. Първо пропуск на НСО, второ риск на журналиста и трето и най-впечатляващо е отношението към паднал по гръб безпомощен човек? Властта не може да постъпва така и си заби нов пирон!

    10:03 24.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 свършваме с многопартиината думокрация

    3 4 Отговор
    Атанаска Дишева: Задържането на охранителя от НСО е пресилено
    Съдията заяви, че задържането трябва да се прилага само при опасност от укриване или възпрепятстване на разследването. Тя призова изпълнителната власт да не оказва натиск върху съдебната система
    -;-
    Не вярвам на нито едно от властите:
    1--нито на съдебната
    2--нито на изпълнителната
    3--нито на президентската
    4--нито на медиите
    5--нито на народната

    Всичко е пунта Мара и трябва да се откажем от поредния експеримента на комунистите - т.н многопартиина демокрация!

    10:05 24.10.2026

  • 44 русофили в съмнения

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "ьаполо":

    32 ьаполо
    23ОТГОВОР
    Кой поръча и кои плати на актрисата 2 дни преди изборите да се разкаля терена??? Това е най важното. Кой плати и кои поръча?
    -;-
    Явно и 4-е кораба са платени на бандерита да си ги уцелят

    10:06 24.10.2026

  • 45 Абе

    10 4 Отговор
    какви си ги измисляте. Военния съд е освободил охранителя още вчера и има куп доказателства за инсценировката. Ами защо още нищо не пишете за операцията на рамото на пачата. Извадено рамо се намества и не се получава при бутане или падане, а при дърпане на ръката

    Коментиран от #50, #63

    10:07 24.10.2026

  • 46 русофили в съмнения

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Учим се от Ким Чен":

    34 Учим се от Ким Чен
    10ОТГОВОР
    Дано мунетата осигурят на тоя напод северно корейска справедливост. Натам вървим.
    -;
    на комунистите им липсва кадровия състав да си издигнат Киме Чен Ир и да си го направят бог
    те вече се облажиха от Капитала и далаверата и им трябва още и още Партокрация
    Властта на партиите гарантира че едни червени кхмери ще ни правят прехода и обещават светлото бъдеще
    кога ще отидем на разума да лустрираме пропадналите комунисти и да забраним партиите!!!!!!!!!!

    Коментиран от #52

    10:08 24.10.2026

  • 47 Нерегистриран

    8 5 Отговор
    Служителят на НСО, си свърши професионално работата, избутвайки потенционален нападател опитващ се да осъществи не регламентиран контакт с охранявано лице! Всичко последвало като коментари е пародия, а най-голямата е че не го защити ръководителя на ведомството - Генерал ……!

    Коментиран от #62

    10:08 24.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 пропаднали комунисти за светло бъдеще

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Незабавно":

    21 Незабавно
    104ОТГОВОР
    Пуснете охранителя. Той няма вина.
    -;
    Ах какви протести ще имаме срещу Мунчо и прогресистите!

    10:09 24.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Прогресистите ще стигнат до протестите

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "npoгресистите":

    20 npoгресистите
    41ОТГОВОР
    се забавляват
    -;-
    какви протести само ще имаме срещу прогресистите като видим новите сметки и разберем че благодарение на Мунчо и ЗКПЧ-то ще продължаваме да обедняваме

    10:10 24.10.2026

  • 52 Прав сте ,

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "русофили в съмнения":

    Прав сте, тези мунета са точно червени кхмери. Какво ли още ни чака...

    10:11 24.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 🦉🦉🦉🦉

    7 6 Отговор
    Нямаше БОЙ, нямаше УДАР❗
    Имаше ПРОВОКАЦИЯ , но не и БОЙ❗

    Коментиран от #58, #61

    10:14 24.10.2026

  • 55 Ей, прогресивен з.пъ.ртък

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Дани":

    Папараците по цял свят използват непозволени методи, за да постигнат целите си: снимки или интервю. Арестуват ги, глобяват ги, не ги нокаутират.
    Колтуклиева най-обикновен папарак, която се учи от Радев, който снимаше с дрон двора на Боко през 2020 г.
    Не давай за пример политици, които не нарушават конституцията на страната си.
    През президентството си Радев в наруши няколкократно.
    А ние следваме примера на Вожда си. Светлия пример.

    10:17 24.10.2026

  • 56 Ти не си запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не си запознат":

    и затова си измисляш.

    Коментиран от #68

    10:22 24.10.2026

  • 57 Еуфория

    3 5 Отговор
    В еуфорията си прогресивните копейдаши пропуснаха най-съществената част от интервюто: "Не може изпълнителната власт поначало да поставя изисквания към съдебната, да следва нейните изисквания“.

    Превод в ефир: не може Радевите милиционери да казват на съдиите какво да правят.

    10:22 24.10.2026

  • 58 Не беше бой,

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":

    беше нокаут. Еднократен.

    10:23 24.10.2026

  • 59 Ако Това Е Пресилено !

    3 5 Отговор
    Защо Радев ?

    Ни Вкарва ?

    В тази Сага ?

    10:23 24.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Да Бутнеш Някой !

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "🦉🦉🦉🦉":

    За да Падне !

    И Да Се Удари !

    Е Равно На Удар !

    10:26 24.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    За изваденото рамо го знам от първо лице. Години наред си го носех така. Случвало ми се е да се извади дори когато кихна. За еднократен случай операция не се прилага, а само и то ако се налага, обездвижване

    10:26 24.10.2026

  • 64 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 3 Отговор
    Служебно, охранителна си е свършил работата.
    Човешки, не: можеха поне да се свържат с медецински екип, полиция!!!

    10:27 24.10.2026

  • 65 А защо да не прояви любов и грижа?

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Дани":

    И защо да не я помоли възпитано да се отмести?
    Измуча и я просна.

    Това е истинският имидж на радевчетата. Първо мъчим, после нокаутираме.
    Роди се нов термин: мунчовизъм.

    Коментиран от #67

    10:32 24.10.2026

  • 66 Доцова сгази лука.

    3 1 Отговор
    Финито.

    10:33 24.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Продължавай да си вярваш

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ти не си запознат":

    Затова си на тоя хал.
    Прекалил си с гледането на екшъни.

    10:50 24.10.2026

  • 69 Анонимен

    1 0 Отговор
    А ДА ПРЕБИВА ЖЕНА НА 70 ГОДИНИ НЕ Е РЕПРЕСИЯ НЕ Е МУТРЕНСКО НЕ Е ГАМЕНСКО

    10:51 24.10.2026

  • 70 ИЗГЛЕЖДА

    0 0 Отговор
    на зле режисирана постановка. Има много въпросителни.....

    10:52 24.10.2026

  • 71 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "🦉🦉🦉🦉":

    ДОЦАТА НЕ Е НАРКОБАРОН ПЪРВО ТОВА СА ДЪРЖАВНИ ПАРИ ВТОРО И ДОЦА Е СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИТЕ НАЙ ВЕЧЕ С БЮДЖЕТ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ТЕЗИ ПРЕБИВАТ НЕВИНТИ ЖЕНИ ЕГАТИ ГАНГСТЕРИТЕ

    10:54 24.10.2026

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