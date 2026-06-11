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Александър Пулев: Развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството

Александър Пулев: Развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството

11 Юни, 2026 16:51 511 9

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Вицепремиерът и икономически министър проведе среща с представители на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“

Александър Пулев: Развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и заместник-министър Михаела Карадимова проведоха работна среща с представители на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ). В рамките на разговора бяха обсъдени актуалното състояние на сектора, перспективите за неговото развитие и възможностите за разширяване на партньорството между държавата и бизнеса.

В началото на срещата министър Пулев подчерта, че развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството. Той отбеляза значението на сектора за икономическия растеж, укрепването на националния индустриален капацитет и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика.

Предприятията от отбранителната индустрия могат да разчитат на последователна подкрепа“, заяви министър Пулев, като акцентира върху ангажимента на правителството да насърчава развитието на българската отбранителна индустрия.

Той подчерта още, че засиленият интерес към българската отбранителна индустрия се отразява и на активния диалог с европейските институции и партньорските държави. Сред основните теми в тези дискусии са развитието на индустриалните способности и укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база, стана ясно от думите му. „Ще продължим да работим за насърчаване на българското производство и за създаване на условия за по-активно участие на българските предприятия в европейските инициативи и международните вериги на доставки“, посочи министър Пулев, като акцентира върху новите възможности в областта на дигитализацията, иновациите и киберсигурността, както и значителния потенциал за индустриално сътрудничество в отбранителната сфера.

В тази връзка заместник-министър Михаела Карадимова обобщи акцентите от току-що проведеното Международно изложение „Хемус 2026“ - пълноценно използване на всички механизми за подкрепа на ниво Европейски съюз, включително инструмента SAFE, с цел допълване на националния ресурс и осигуряване на устойчиво развитие на сектора, насърчаването на инвестициите в отбранителния сектор и възможностите за задълбочаване на партньорството между държавата и бизнеса.

Двете страни потвърдиха ангажимента за поддържане на активен диалог и тясно сътрудничество между институциите в България и представителите на индустрията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тези пари по сейф не са подарък а заеми с големи лихви.

    16:53 11.06.2026

  • 2 От кого ,

    6 0 Отговор
    както и с кого ще се отбраняват другарите ? Пари няма , борч след борч , хора няма , а и младите никога няма да хванат оръжие !

    16:56 11.06.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор
    Путин ще ни завладее,за да ни храни!?
    🤔🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    16:59 11.06.2026

  • 4 Баба ви Алина

    5 0 Отговор
    Да ви пи... кая на приоритетите.
    ОСТАВКА!
    ВИЕ СТЕ ПОЗОР!

    17:02 11.06.2026

  • 5 Инвестиции

    6 0 Отговор
    в смърт ? Големи приоритети и поглед към бъдещето , бе ! Срам !

    17:05 11.06.2026

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    България не произвежда отбранителни оръжия, а нападателни.

    17:14 11.06.2026

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Кога Румен ще построи военно временни убежища за неговите гласоподаватели или ще редица походни лега в гарите на метрото,които са на повече от 2 метра под морското равнище. Това са отбранителни съоръжения, но те не носят комисионни като нападателите оръжия.

    17:18 11.06.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    ПУЛЕВ, ТИ ПИТА ЛИ АНТОН КУТЕВ И РАДЕВ, ДАЛИ МОЖЕ ДА РАЗГОВАРЯШ ПО ТАЗИ ТЕМА? А, ДА НЕ ЗАБРАВЯ И СТОЯНОВ. САМО ПИТАМ? 🌋🎡♨️

    17:21 11.06.2026

  • 9 Откъде

    1 0 Отговор
    ги е събрал муньото всичките с такива пидилски муцуни

    17:22 11.06.2026

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