СЕМ: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими, заяви членът на Съвета за електронни медии Къдринка Къдринова след инцидента със Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Позиция изрази и Симона Велева, която призова за реални и работещи мерки за защита на журналистите и свободата на словото.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочи Къдринова.

Велева определи като недопустимо блъскането на Колтуклиева и оставянето ѝ в безпомощно състояние. „Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, написа тя.

СЕМ настоява за реални мерки

Според Велева Европейският акт за свободата на медиите предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии и по-голяма независимост на медийните регулатори. Тя посочи, че членовете на СЕМ са участвали в обсъждания и работни групи по законодателни промени за прилагането на европейските правила.

„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, заяви Велева. По думите ѝ законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят по-добра защита на журналистите.

Проверка на НСО и досъдебно производство

Инцидентът е станал, докато Колтуклиева е задавала въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространен видеозапис се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

НСО съобщи, че е разпоредила незабавна проверка. След посещение във Военно-окръжната прокуратура Колтуклиева заяви пред журналисти, че е образувано досъдебно производство и че служителят е задържан. По-късно той е бил изведен от сградата на прокуратурата.

Михаела Доцова е посетила прокуратурата и е изразила съжаление за случилото се. Асоциацията на европейските журналисти настоя за отговорност и бързо, прозрачно разследване.

Източници: vesti.bg, bta.bg