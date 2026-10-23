СЕМ: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими, заяви членът на Съвета за електронни медии Къдринка Къдринова след инцидента със Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Позиция изрази и Симона Велева, която призова за реални и работещи мерки за защита на журналистите и свободата на словото.
„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочи Къдринова.
Велева определи като недопустимо блъскането на Колтуклиева и оставянето ѝ в безпомощно състояние. „Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, написа тя.
СЕМ настоява за реални мерки
Според Велева Европейският акт за свободата на медиите предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии и по-голяма независимост на медийните регулатори. Тя посочи, че членовете на СЕМ са участвали в обсъждания и работни групи по законодателни промени за прилагането на европейските правила.
„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, заяви Велева. По думите ѝ законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят по-добра защита на журналистите.
Проверка на НСО и досъдебно производство
Инцидентът е станал, докато Колтуклиева е задавала въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространен видеозапис се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.
НСО съобщи, че е разпоредила незабавна проверка. След посещение във Военно-окръжната прокуратура Колтуклиева заяви пред журналисти, че е образувано досъдебно производство и че служителят е задържан. По-късно той е бил изведен от сградата на прокуратурата.
Михаела Доцова е посетила прокуратурата и е изразила съжаление за случилото се. Асоциацията на европейските журналисти настоя за отговорност и бързо, прозрачно разследване.
Източници: vesti.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
12:16 23.10.2026
3 Чао, Дацова!
12:16 23.10.2026
4 ГРАДИНАР
12:16 23.10.2026
5 обективен
12:16 23.10.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #27, #29, #33
12:17 23.10.2026
7 Коня Солтуклиева
Коментиран от #30
12:17 23.10.2026
8 Сила
Обаче селската пръчка Доца се наигра !!!
Ха ха ха ....егати каръка , точно преди изборите !!!
Коментиран от #13
12:17 23.10.2026
9 ту-туу
12:17 23.10.2026
10 8754
12:18 23.10.2026
11 Меме
Коментиран от #18
12:18 23.10.2026
12 Само
Коментиран от #32
12:18 23.10.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #8 от "Сила":Не е карък, ПОСТАНОВКА е❗
12:18 23.10.2026
14 Парпърляк
12:18 23.10.2026
15 Какъв журналист е
12:19 23.10.2026
16 Някой
Коментиран от #39, #54
12:20 23.10.2026
17 Биячът
Коментиран от #31
12:21 23.10.2026
18 Сила
До коментар #11 от "Меме":Защо футболния съдия от Перник ( заработващ допълнителни като охрана в НСО ) не показа червен картон ...и защо не беше с униформата си ( анцуг и диагоналка ) ...?!?
12:21 23.10.2026
19 Оня под Коня
12:21 23.10.2026
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Ти да видиш
12:23 23.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Радев Решетников
Аз мога да съм зле, стига Русия да е добре.
12:23 23.10.2026
24 Фейк - либераст
12:24 23.10.2026
25 Да бе да
12:24 23.10.2026
26 Хасковски каунь
бегом във Вашингтон да отваряш вратата на Тръмп
12:25 23.10.2026
27 за тебе
До коментар #6 от "Сатана Z":бамбуча
12:25 23.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Оня под Коня
До коментар #6 от "Сатана Z":Ако бутнат така твой родител, както Тоя бутна Соня, тогава кажи пак така? На чужд гръб сто тояги са Малко.
Коментиран от #79
12:26 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 9-те нужни оставки
До коментар #17 от "Биячът":17 Биячът
00ОТГОВОР
го изведоха с пранги от Военна прокуратура , а Доца , съуастна напускайки с него местопрестъплението да подава оставка и към Берковица !
-;-
Трябват 9-те оставки
2-та екипа сержанти
НСО шефа
Доцова
Наркойотова
12:27 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Няма алкохол
12:31 23.10.2026
35 Тити на Кака
Коментиран от #46
12:31 23.10.2026
36 ккк
12:31 23.10.2026
37 Пенчо
12:31 23.10.2026
38 Оня под Коня
12:32 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Борисов:
12:33 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 В цивилизованите държави е така
Радев иска да е като Путин и му подражава.
Коментиран от #52
12:34 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А срещу обикновените хора може
До коментар #35 от "Тити на Кака":Тъй ли?!
12:34 23.10.2026
47 Анджо
12:35 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Здравко Ахилесов
12:35 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хмм
До коментар #43 от "В цивилизованите държави е така":а в Израел направо ги убиват
12:36 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 нали държавните лица дадоха клетва
До коментар #16 от "Някой":да се жертват за народа? Защо ги е страх да се жертват?
12:37 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ПРИМЕР
Така да процедират и последващите охранявани лица..
12:38 23.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
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66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сем
12:39 23.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 То това е страшно, ба...
12:40 23.10.2026
79 Анджо
До коментар #29 от "Оня под Коня":Нека да влезне така и в мойта кола и ще видиш за какво става дума. Журналистката прави престъпление ,че отваря чужда собственост.
12:40 23.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ЩО ЗА ЖУРНАЛИСТИ СТЕ...........
12:41 23.10.2026
82 Не само
Но, в случая трябва да се погледне на НАХАЛСТВОТО и НАГЛОСТТА на въпросната госпожа Колтуклиева, а и не само.
Тя наруши неприкосновеността на лицето Доцова и на председателя на Парламента - недопустимо е да отваря вратата, на колата.
От друга страна длъжностните лица, какъвто е председателя на Парламента, затова че ползва и се разпорежда с държавна власт илинлицата с обществено положение, е ДЛЪЖЕН да отговори на обществото, каквото е изискано, чрез журналиста.
Но за това ЗАДЪЛЖЕНИЕ не би могло да се изисква с нахалсво и агресия, а се очаква обществото, чрез избирателния си глас да си кажат "думата".
12:41 23.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анджо
12:43 23.10.2026