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СЕМ: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

СЕМ: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

23 Октомври, 2026 12:14 601 84

  • сем-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • свобода на словото

Къдринка Къдринова и Симона Велева осъдиха случая със Соня Колтуклиева и призоваха за реални мерки за защита на журналистите

СЕМ: Посегателствата срещу журналисти са недопустими - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими, заяви членът на Съвета за електронни медии Къдринка Къдринова след инцидента със Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана. Позиция изрази и Симона Велева, която призова за реални и работещи мерки за защита на журналистите и свободата на словото.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочи Къдринова.

Велева определи като недопустимо блъскането на Колтуклиева и оставянето ѝ в безпомощно състояние. „Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, написа тя.

СЕМ настоява за реални мерки

Според Велева Европейският акт за свободата на медиите предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии и по-голяма независимост на медийните регулатори. Тя посочи, че членовете на СЕМ са участвали в обсъждания и работни групи по законодателни промени за прилагането на европейските правила.

„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, заяви Велева. По думите ѝ законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят по-добра защита на журналистите.

Проверка на НСО и досъдебно производство

Инцидентът е станал, докато Колтуклиева е задавала въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На разпространен видеозапис се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

НСО съобщи, че е разпоредила незабавна проверка. След посещение във Военно-окръжната прокуратура Колтуклиева заяви пред журналисти, че е образувано досъдебно производство и че служителят е задържан. По-късно той е бил изведен от сградата на прокуратурата.

Михаела Доцова е посетила прокуратурата и е изразила съжаление за случилото се. Асоциацията на европейските журналисти настоя за отговорност и бързо, прозрачно разследване.

Източници: vesti.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    26 5 Отговор
    Чета поредното лицемерно заглавие.....

    12:16 23.10.2026

  • 3 Чао, Дацова!

    9 11 Отговор
    Лекувай си стреса при психолог.

    12:16 23.10.2026

  • 4 ГРАДИНАР

    15 3 Отговор
    ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА КОЛТУЧЕНЕ.ДАЖЕ В ЖУРНАЛИСТИКАТА

    12:16 23.10.2026

  • 5 обективен

    14 1 Отговор
    СЕМ люпи само семки и получава заплати само за тоз де вее!!

    12:16 23.10.2026

  • 6 Сатана Z

    17 6 Отговор
    Спретнаха българската БУЧА на правителството заради твърдата позиция на Радев за регулиране на конфликта в Украйна

    Коментиран от #27, #29, #33

    12:17 23.10.2026

  • 7 Коня Солтуклиева

    22 5 Отговор
    за пари май ка си продавам

    Коментиран от #30

    12:17 23.10.2026

  • 8 Сила

    8 4 Отговор
    Хвани едните , удари другите !!!
    Обаче селската пръчка Доца се наигра !!!
    Ха ха ха ....егати каръка , точно преди изборите !!!

    Коментиран от #13

    12:17 23.10.2026

  • 9 ту-туу

    18 4 Отговор
    И журналистите нямат право да отварят вратите

    12:17 23.10.2026

  • 10 8754

    14 3 Отговор
    Има ли право да отваря вратата на такъв автомобил?

    12:18 23.10.2026

  • 11 Меме

    11 4 Отговор
    Какъв журналист, това е заслужил артист за Оскар

    Коментиран от #18

    12:18 23.10.2026

  • 12 Само

    8 4 Отговор
    срещу журналисти , ли , бе ? Другите хора гавазите на НСО могат ли да ги блъскат и нокаутират до припадък , оставяйки ги да лежат безпомощни запрашвайки от местопрестъплението ?

    Коментиран от #32

    12:18 23.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Не е карък, ПОСТАНОВКА е❗

    12:18 23.10.2026

  • 14 Парпърляк

    10 5 Отговор
    Това не е посегателство а защита на държавно лице

    12:18 23.10.2026

  • 15 Какъв журналист е

    13 2 Отговор
    Симо Тека например? Та той е рецидивист ! Соня е същата платена като него. Срам за сем да защитава тази м..ша в стадото.

    12:19 23.10.2026

  • 16 Някой

    15 2 Отговор
    Дори, когато нарушават закона? И представляват риск за сигурността на охранявано лице?Хайде стига! Журналиста има култура ии морал! Тази няма такива неща.

    Коментиран от #39, #54

    12:20 23.10.2026

  • 17 Биячът

    4 5 Отговор
    го изведоха с пранги от Военна прокуратура , а Доца , съуастна напускайки с него местопрестъплението да подава оставка и към Берковица !

    Коментиран от #31

    12:21 23.10.2026

  • 18 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Меме":

    Защо футболния съдия от Перник ( заработващ допълнителни като охрана в НСО ) не показа червен картон ...и защо не беше с униформата си ( анцуг и диагоналка ) ...?!?

    12:21 23.10.2026

  • 19 Оня под Коня

    3 2 Отговор
    Бай Ганьо си е Бай Ганьо!!! Мигрантските бунтове в Франция, да трошът, да чупят, но ние сме по диви, по брутални.

    12:21 23.10.2026

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Ти да видиш

    12 3 Отговор
    Асоциацията на театралните артисти няма ли да вземе отношение! Слабо изпълнение беше! Лежи,уж безпомощна и шушне... снимай, снимай! Все е имало изпълнени, ама такъв театър не бяхме гледали!!!!

    12:23 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Радев Решетников

    3 4 Отговор
    Лошо ми е...
    Аз мога да съм зле, стига Русия да е добре.

    12:23 23.10.2026

  • 24 Фейк - либераст

    9 2 Отговор
    Всички кандърма бабаите - на амбразурата! Къде бяхте когато просто Киро уби човека при Аксаково? Сигурно на другия ден сте асфалтирали пътя?

    12:24 23.10.2026

  • 25 Да бе да

    10 3 Отговор
    Добре де, а с какво правя тази журналистка посяга към вратата на колата? Какво очаква - да я почерпят с кафе и бонбони ли? Била Колтуклиева и какво от това?! Има си правила - преди да се правиш на журналист, провери какво можеш и какво не. Служителят дори и да си е превишил в някаква степен правата, пак е действал съгласно неговото задължение. Крайно време е да разберем, че има закони и тези закони трябва да се спазват.

    12:24 23.10.2026

  • 26 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Калинке,
    бегом във Вашингтон да отваряш вратата на Тръмп

    12:25 23.10.2026

  • 27 за тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    бамбуча

    12:25 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Оня под Коня

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ако бутнат така твой родител, както Тоя бутна Соня, тогава кажи пак така? На чужд гръб сто тояги са Малко.

    Коментиран от #79

    12:26 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 9-те нужни оставки

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Биячът":

    17 Биячът
    00ОТГОВОР
    го изведоха с пранги от Военна прокуратура , а Доца , съуастна напускайки с него местопрестъплението да подава оставка и към Берковица !
    -;-
    Трябват 9-те оставки
    2-та екипа сержанти
    НСО шефа
    Доцова
    Наркойотова

    12:27 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Няма алкохол

    1 1 Отговор
    Не случайно това зверилище на снимката е стара мома - няма толкова алкохол на света, който да накара който и да е нъж да си помисли друго.

    12:31 23.10.2026

  • 35 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    НСО: посегателствата срещу водещи политически лица също са недопустими.

    Коментиран от #46

    12:31 23.10.2026

  • 36 ккк

    0 0 Отговор
    Тогава аз в неделя отивам да отварям вратата на президентството да искам обяснения от тази стрина , щом така мисли госпожата, че всеки може да се бута навсякъде

    12:31 23.10.2026

  • 37 Пенчо

    0 0 Отговор
    Някои не са такива!

    12:31 23.10.2026

  • 38 Оня под Коня

    0 2 Отговор
    Да респект за Бай Ганьовщината. Но Това цял свят ще го види, тая диващина, не я видяхме даже от ония по Парижките улици.

    12:32 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Борисов:

    3 0 Отговор
    Ама Соня не е журналист, тя е ми.сирка....

    12:33 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В цивилизованите държави е така

    1 2 Отговор
    Но ние тук копираме от Русия. Там журналистите ги бият, затварят, тровят, изнасилват и пр.
    Радев иска да е като Путин и му подражава.

    Коментиран от #52

    12:34 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А срещу обикновените хора може

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити на Кака":

    Тъй ли?!

    12:34 23.10.2026

  • 47 Анджо

    2 0 Отговор
    Тая какво се оправдава, журналистката влиза със взлом в чужда собственост, защо не влезне така моята кола. Тази кола е собственост на председателката и когато вратите са затворени нямаш право да ги отваряш. Ако беше ударена при затворена врата, тогава може да бъде наказан охранителя.

    12:35 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Здравко Ахилесов

    1 0 Отговор
    Клякайте още на номерата на ГЕРБ! Утре пак някой ще отвори вратата на президенството щото е журналист, а гвардейците ще го гледат!

    12:35 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "В цивилизованите държави е така":

    а в Израел направо ги убиват

    12:36 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 нали държавните лица дадоха клетва

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    да се жертват за народа? Защо ги е страх да се жертват?

    12:37 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ПРИМЕР

    1 0 Отговор
    Другият път Дацова , покани Колтуклиева в колата да ти вземе интервю и я повози, а пък изкомандвай гарда да падне на земята !
    Така да процедират и последващите охранявани лица..

    12:38 23.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сем

    0 0 Отговор
    Не видяха посегателствата на медиите над хората включително и над политици. Ама веднага видяли посегателство над журналята.

    12:39 23.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 То това е страшно, ба...

    1 0 Отговор
    Не му пускайте снимката на този traверс, че ще трябва да си леем куршум.

    12:40 23.10.2026

  • 79 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оня под Коня":

    Нека да влезне така и в мойта кола и ще видиш за какво става дума. Журналистката прави престъпление ,че отваря чужда собственост.

    12:40 23.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ЩО ЗА ЖУРНАЛИСТИ СТЕ...........

    1 0 Отговор
    .........КАТО НЕ ЗНАЕТЕ ЧЕ КЪМ ОХРАНЯВАНО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕШ ПО ТОЗИ НАЧИН ДА НАРУШАВАТЕ ПЕРИМЕТЪР, А ЧЕ ГАРДА ИМА ВИНА ЧЕ ПОЗВОЛИ ДА ОТВОРИ ВРАТАТА ДА СИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ

    12:41 23.10.2026

  • 82 Не само

    0 0 Отговор
    Посегателството срещу който и да е човек или животно е недопустимо.
    Но, в случая трябва да се погледне на НАХАЛСТВОТО и НАГЛОСТТА на въпросната госпожа Колтуклиева, а и не само.
    Тя наруши неприкосновеността на лицето Доцова и на председателя на Парламента - недопустимо е да отваря вратата, на колата.
    От друга страна длъжностните лица, какъвто е председателя на Парламента, затова че ползва и се разпорежда с държавна власт илинлицата с обществено положение, е ДЛЪЖЕН да отговори на обществото, каквото е изискано, чрез журналиста.
    Но за това ЗАДЪЛЖЕНИЕ не би могло да се изисква с нахалсво и агресия, а се очаква обществото, чрез избирателния си глас да си кажат "думата".

    12:41 23.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анджо

    0 0 Отговор
    Охранителя ако си намери силен адвокат може да осъди държавата за не правомерно уволнение.

    12:43 23.10.2026

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