Протест в София след нападението край НДК

Протест срещу нелегалната миграция се проведе в София след нападението над млади мъже край НДК. Участниците в демонстрацията заявиха позиция срещу присъствието на нелегални мигранти в столицата.
Повод за протеста е случай в центъра на София, при който младежи са били нападнати и ранени с нож. Пострадалите са получили медицинска помощ и са били лекувани в болница, съобщи NOVA.
Обвиняемият е задържан в Пловдив
Полицията е издирила и задържала в Пловдив 23-годишен сирийски гражданин. На него са повдигнати обвинения за нанасяне на леки телесни повреди. Софийският районен съд го е оставил в ареста, като е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Според прокуратурата съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие. Държавното обвинение е посочило, че деянието е извършено в изпитателен срок и че мъжът не пребивава на регистрирания си адрес.
Обвиняемият твърди, че се е защитавал
Пред съда 23-годишният мъж е поискал по-лека мярка и е заявил, че е действал при самоотбрана.„Моля за снизхождение с по-ниска мярка и съжалявам за всичко, което се случи. Не искам да имам неприятности, просто се защитавах. Тук съм, за да работя и да помагам на семейството си в Сирия“, е заявил обвиняемият пред Темида.
Защитата му е представила различна версия за случилото се, според която сирийският гражданин е бил нападнат от група младежи. Съдът обаче е приел, че няма данни той да е бил провокиран или да е действал при неизбежна отбрана. Решението подлежи на обжалване по законовия ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
После да не реват, защото народа няма да ги толерио!!!
23:13 23.10.2026
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5 Блюстителя
23:25 23.10.2026
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7 Всичко е ясно
23:28 23.10.2026
8 Спецназ
НАБИЙТЕ СИ ГО В ГЛАВИТЕ!
Тези 90% МЪЖЕ са
бегълци от Сирия и бивши главорези от Ислямска Държава!
ТЕ Джихада няма да го спрат и тук-
помнете ми думата- това са УБИЙЙЦИ!
Никакви бежанци и такива не са-
защо жените и децата си не са си довели? А??
23:29 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Логично е
23:38 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Демократ
23:44 23.10.2026