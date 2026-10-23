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Протест в София след нападението край НДК
  Тема: Кризата с бежанците

Протест в София след нападението край НДК

23 Октомври, 2026 23:07 684 13

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  • нелегална миграция-
  • сирийски гражданин

Участниците се обявиха срещу нелегалната миграция. За случая е обвинен 23-годишен сирийски гражданин, оставен в ареста от съда

Протест в София след нападението край НДК - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест срещу нелегалната миграция се проведе в София след нападението над млади мъже край НДК. Участниците в демонстрацията заявиха позиция срещу присъствието на нелегални мигранти в столицата.

Повод за протеста е случай в центъра на София, при който младежи са били нападнати и ранени с нож. Пострадалите са получили медицинска помощ и са били лекувани в болница, съобщи NOVA.

Обвиняемият е задържан в Пловдив

Полицията е издирила и задържала в Пловдив 23-годишен сирийски гражданин. На него са повдигнати обвинения за нанасяне на леки телесни повреди. Софийският районен съд го е оставил в ареста, като е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие. Държавното обвинение е посочило, че деянието е извършено в изпитателен срок и че мъжът не пребивава на регистрирания си адрес.

Обвиняемият твърди, че се е защитавал

Пред съда 23-годишният мъж е поискал по-лека мярка и е заявил, че е действал при самоотбрана.

„Моля за снизхождение с по-ниска мярка и съжалявам за всичко, което се случи. Не искам да имам неприятности, просто се защитавах. Тук съм, за да работя и да помагам на семейството си в Сирия“, е заявил обвиняемият пред Темида.

Защитата му е представила различна версия за случилото се, според която сирийският гражданин е бил нападнат от група младежи. Съдът обаче е приел, че няма данни той да е бил провокиран или да е действал при неизбежна отбрана. Решението подлежи на обжалване по законовия ред.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Точно така трябва!!! Денбелите пълнят България с незнаят и те какви ислямски екстремисти, защото техните олигарси не искат да плащат заплати на българите!!!
    После да не реват, защото народа няма да ги толерио!!!

    23:13 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блюстителя

    4 0 Отговор
    Това ако беше се случило в нормална държава, тоя щеше да бъде свален. Европа и голямата част от света сами си вкараха автогол сега се оплакват но няма смисъл от това. После не се сърдете че са се появили нацистки и расистки групи по света. Случайни неща няма всичко е вследствие от нещо което се е случило някъде.

    23:25 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всичко е ясно

    3 2 Отговор
    сирийският гражданин е бил нападнал цяла "група младежи"

    23:28 23.10.2026

  • 8 Спецназ

    6 0 Отговор
    Това не са "бежанци"!!

    НАБИЙТЕ СИ ГО В ГЛАВИТЕ!

    Тези 90% МЪЖЕ са
    бегълци от Сирия и бивши главорези от Ислямска Държава!

    ТЕ Джихада няма да го спрат и тук-
    помнете ми думата- това са УБИЙЙЦИ!

    Никакви бежанци и такива не са-
    защо жените и децата си не са си довели? А??

    23:29 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Логично е

    2 0 Отговор
    просто да се е защитавал. Кой ще напада цяла сюрия без причина ? И сигурно пак видеозаписи няма годни нали?

    23:38 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Демократ

    1 0 Отговор
    Абсолютно мал оумрн народец процеси не могат да контролират ни статистика знаят ни математичен модел на процес могат да съставят на вдичкото отгоре масово имп отентни и гонят чужденците държава отдебили

    23:44 23.10.2026

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