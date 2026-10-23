Протест в София след нападението край НДК

Протест срещу нелегалната миграция се проведе в София след нападението над млади мъже край НДК. Участниците в демонстрацията заявиха позиция срещу присъствието на нелегални мигранти в столицата.

Повод за протеста е случай в центъра на София, при който младежи са били нападнати и ранени с нож. Пострадалите са получили медицинска помощ и са били лекувани в болница, съобщи NOVA.

Обвиняемият е задържан в Пловдив

Полицията е издирила и задържала в Пловдив 23-годишен сирийски гражданин. На него са повдигнати обвинения за нанасяне на леки телесни повреди. Софийският районен съд го е оставил в ареста, като е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие. Държавното обвинение е посочило, че деянието е извършено в изпитателен срок и че мъжът не пребивава на регистрирания си адрес.

Обвиняемият твърди, че се е защитавал

Пред съда 23-годишният мъж е поискал по-лека мярка и е заявил, че е действал при самоотбрана.

„Моля за снизхождение с по-ниска мярка и съжалявам за всичко, което се случи. Не искам да имам неприятности, просто се защитавах. Тук съм, за да работя и да помагам на семейството си в Сирия“, е заявил обвиняемият пред Темида.

Защитата му е представила различна версия за случилото се, според която сирийският гражданин е бил нападнат от група младежи. Съдът обаче е приел, че няма данни той да е бил провокиран или да е действал при неизбежна отбрана. Решението подлежи на обжалване по законовия ред.