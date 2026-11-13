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Зрители освиркаха Евтим Милошев на „Киномания“
  Тема: Известни личности

Зрители освиркаха Евтим Милошев на „Киномания“

13 Ноември, 2026 08:04 461 15

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Част от публиката в НДК прекъсна министъра с викове „Оставка!“ и „БКП!“. Церемонията по откриването на 40-ото издание бе прекратена набързо

Зрители освиркаха Евтим Милошев на „Киномания“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на културата Евтим Милошев бе освиркан от част от публиката при откриването на 40-ото издание на „Киномания“ в зала 1 на Националния дворец на културата. Когато той взел микрофона, зрители го прекъснали с пляскане, освирквания и викове „Оставка!“ и „БКП!“. За случилото се съобщи „Сега“, позовавайки се на разкази на присъстващи в залата.

Наложило се организаторите да припомнят от сцената, че фестивалът се финансира и от Министерството на културата. След това церемонията била прекратена набързо и започнала прожекцията на откриващия филм.

Напрежението около културното ведомство

Случаят идва на фона на критики към културната политика и управлението на ведомството. В последните дни името на Милошев е свързвано със закриването на „Евро синема“ в сградата на Министерството на културата след 27 години прожекции на фестивално и европейско кино, както и с оплаквания на актьори от театри в страната за забавени с месеци заплати.

В публикацията се посочва и планирано намаляване на дела на публичните разходи за култура в брутния вътрешен продукт. Според представените разчети той трябва да спадне от 0,56% през 2026 г. до 0,43% през 2029 г.

Юбилейното издание продължава до декември

На откриването присъства акад. Людмил Стайков, създател на фестивала, започнал през 1987 г. под името „Световна кинопанорама“. Тази година Стайков е на 89 години. На сцената говориха и организаторите Христо Христозов и Хермина Азарян.

Програмата започна с „Див кон девет“ на Мартин Макдона. Във филма участва Джон Малкович, който спечели „Купа Волпи“ за мъжка роля на кинофестивала във Венеция. Преди него бе показан късометражният документален филм „Киномания: Началото“ на Борис Мисирков и Георги Богданов.

Фестивалът започва на 12 ноември и в Пловдив и Варна, а в Бургас програмата стартира с „Минотавър“ на Андрей Звягинцев. На 17 ноември „Киномания“ ще бъде открита в Стара Загора, а ден по-късно - в Благоевград.

Сред заглавията са още носителите на големи отличия от Берлинале, Кан и Венеция. Програмата продължава до началото на декември в киносалони и онлайн, като е предвидена и прожекция на „Дебютът“ на Джеси Айзенбърг с Джулиан Мур на 9 декември.

Източници: segabg.com


София / България
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