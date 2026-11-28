Граждански активисти организират протест в защита на саудитския дисидент Абдурахман Ал-Халиди пред президентството в София. Демонстрацията ще започне в 11:00 часа и ще бъде под надслов „Долу ръцете от Абдурахман Ал-Халиди!“. Организаторите призовават граждани, правозащитници и обществени организации да се присъединят към акцията.

Поводът е окончателното решение на Върховния административен съд от 24 ноември, с което е потвърден отказът на Ал-Халиди да получи международна закрила в България. Според организаторите решението създава непосредствен риск той да бъде върнат в Саудитска Арабия, където може да бъде подложен на политическо преследване, произволно задържане или изтезания.

Основното искане на протестиращите е българските власти да гарантират, че саудитският гражданин няма да бъде принудително депортиран. Те настояват и за независима проверка на действията на Държавната агенция „Национална сигурност“, включително на информацията, въз основа на която Ал-Халиди е определен като заплаха за националната сигурност.

Въпрос за посещението на премиера в Саудитска Арабия

Активистите поставят и въпроса дали случаят е бил обсъждан по време на официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Саудитска Арабия. Решението на ВАС е постановено само дни след визитата. Публично не са представени доказателства за пряка връзка между посещението и съдебния акт, но организаторите настояват за конкретни отговори от българските институции.

Протестиращите говорят и за риск от транснационална репресия – преследване на политически противници извън границите на държавата им чрез натиск и сътрудничество между служби за сигурност.

Почти пет години в административно задържане

Ал-Халиди напуска Саудитска Арабия през 2013 г. след репресии срещу активисти. На 23 октомври 2021 г. преминава турско-българската граница, а на 16 ноември подава молба за международна закрила. Държавната агенция за бежанците отхвърля молбата му през май 2022 г., след което следват няколко съдебни производства и нови разглеждания на преписката.

През февруари 2024 г. той е уведомен за издадена заповед за депортиране. Български съдилища на няколко пъти постановяват освобождаването му, но Ал-Халиди остава в административно задържане въз основа на последващи актове. Освободен е на 21 август 2026 г. след близо пет години в центрове за задържане.

Случаят е обсъждан и на европейско ниво. През 2025 г. депутати от Европейския парламент са отправили писмени въпроси до Европейската комисия за продължителното задържане и риска от депортиране. В отговора си Комисията посочва, че държавите членки носят отговорност за решенията по молбите за международна закрила и при връщането трябва да спазват принципа на забрана за връщане в държава, където човек е изложен на риск от тежки нарушения на правата му.

През март 2024 г. пред президентството вече се проведе протест срещу депортирането на Ал-Халиди. Тогава правозащитната организация „Хюман райтс уоч“ предупреди за опасност от изтезания и несправедлив съдебен процес при връщането му в Саудитска Арабия.

Източници: bgnes.bg, news.bg, svobodnaevropa.bg