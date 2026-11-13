Земеделски производители кандидатстват за базар пред НДК

Земеделски производители могат да кандидатстват за участие в Коледния фермерски базар пред Националния дворец на културата в София. Инициативата на Министерството на земеделието и храните е част от Sofia Christmas Fest 2026, а базарът ще бъде разположен около втората каскада на фонтаните пред НДК от 20 ноември до 27 декември 2026 г.

Министерството ще осигури оборудвани коледни къщички, в които участниците ще могат да представят и продават своята продукция. Целта е да се популяризират българските земеделски продукти и да се насърчи директният контакт между производителите и потребителите.

Участието ще бъде на ротационен принцип

За да получат възможност повече производители от различни региони на страната, местата ще се разпределят на ротационен принцип. Всеки одобрен кандидат ще може да представя продукцията си в рамките на седем последователни календарни дни.

При кандидатстването може да бъде посочен предпочитан период, както и резервни дати. Подборът ще се извършва по предварително определени критерии, като предимство ще имат производители, които не са участвали в предходни издания на базара.

Кой може да кандидатства

Право да подадат заявление имат земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., както и производители от приоритетните сектори по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023–2027 г.

Заявлението по образец трябва да съдържа информация за стопанството, подпомогнатия проект, продукцията, която ще бъде представена, и предпочитаните дати за участие.

Документите се приемат до 13 ноември 2026 г. включително.

Източници: bgnes.bg, bnrnews.bg