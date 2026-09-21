След падането при НДК: Джани се подготвя за лечение в Турция

14-годишният Джани, който пострада при падане заедно с парапет на НДК, се очаква да замине за лечение в Турция през следващите дни. Клиника там е предложила на семейството шестмесечна програма с по шест процедури дневно на стойност 250 000 евро, разказа бабата на момчето в ефира на бТВ.

Тя се грижи ежедневно за него — мие го, храни го и му помага да се изправя за кратко с леглото. По думите ѝ Джани не помни какво се е случило.

„Не мога да кажа не мога“, сподели баба му, цитирана от novini.bg.

С турската клиника се е свързал бащата на детето. Семейството възлага надежди на предложеното лечение, въпреки високата му цена. Според разказа на бабата в „Пирогов“ са им казали, че няма шанс за възстановяване. След разговора с клиниката в Турция самата тя оценява този шанс на 50%.

Джани често ѝ казва, че му липсва животът преди инцидента — времето, когато е можел да става, да се разхожда и да излиза.

„Аз трябва да му дам кураж“, казва тя.