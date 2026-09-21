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След падането при НДК: Джани се подготвя за лечение в Турция

След падането при НДК: Джани се подготвя за лечение в Турция

21 Септември, 2026 08:34 785 21

  • джани-
  • падане-
  • ндк-
  • турска клиника-
  • турция

Семейството възлага надежди на предложеното лечение, въпреки високата му цена

След падането при НДК: Джани се подготвя за лечение в Турция - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишният Джани, който пострада при падане заедно с парапет на НДК, се очаква да замине за лечение в Турция през следващите дни. Клиника там е предложила на семейството шестмесечна програма с по шест процедури дневно на стойност 250 000 евро, разказа бабата на момчето в ефира на бТВ.

Тя се грижи ежедневно за него — мие го, храни го и му помага да се изправя за кратко с леглото. По думите ѝ Джани не помни какво се е случило.

„Не мога да кажа не мога“, сподели баба му, цитирана от novini.bg.

С турската клиника се е свързал бащата на детето. Семейството възлага надежди на предложеното лечение, въпреки високата му цена. Според разказа на бабата в „Пирогов“ са им казали, че няма шанс за възстановяване. След разговора с клиниката в Турция самата тя оценява този шанс на 50%.

Джани често ѝ казва, че му липсва животът преди инцидента — времето, когато е можел да става, да се разхожда и да излиза.

„Аз трябва да му дам кураж“, казва тя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    9 5 Отговор
    може ли да каже някой за излекуван в Турция?

    Коментиран от #4

    08:37 21.09.2026

  • 2 14/88

    3 3 Отговор
    у родината е най добре

    08:37 21.09.2026

  • 3 Дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    Много сте нагли!

    08:43 21.09.2026

  • 4 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    "Лечението" в Турция е като един скъп олинклусив. Накрая се прибираш у дома със стомашно разстройство и скъсан джоб. В Турция дори и така наречените професори по медицина са менте. Ако се нуждаете от лечение, потърсете го в реномирани държави като Израел.

    08:44 21.09.2026

  • 5 Кой е виновният?

    13 0 Отговор
    Защо виновният да се срути парапетът не плати лечението?

    Коментиран от #12

    08:45 21.09.2026

  • 6 абе кви са тея ненормални имена

    5 3 Отговор
    матрияла се е побъркал напълно

    Коментиран от #7, #9, #11, #14

    08:46 21.09.2026

  • 7 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":

    По документи сигурно е Джан. Така по ли ти харесва?

    Коментиран от #15

    08:52 21.09.2026

  • 8 Има ли излекувани хора в Турция до сега

    4 0 Отговор
    Защото аз си задавам въпроса защо турци не се лекуват в тези клиники и дали те не дават напразни надежди на чужденците особено на българите.

    Коментиран от #10

    09:03 21.09.2026

  • 9 Исторически парк

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":

    Така си е.. в София всички българчета са с англосаксонски имена 💩

    09:05 21.09.2026

  • 10 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Има ли излекувани хора в Турция до сега":

    Повечето частни болници в България функционират по турски модел. Крайното впечатление е, че плащаш за пакртна услуга, която най-често накрая включва и разходи за транспортиране в хладилна камера. Модерната медицина не е панацея, обаче със сигурност Турция е доста далеч от такива достижения. Единствено си направи име последните години с процедурите по присаждането на коса и зъби, но това не е медицина.

    Коментиран от #16

    09:08 21.09.2026

  • 11 Лорда

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":

    Оставаше бащата да се казва Родари...

    Коментиран от #13, #17, #18

    09:09 21.09.2026

  • 12 Това няма да бъде лечение

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кой е виновният?":

    Това ще бъде харчене на пари които българите непрекъснато събират но за съжаление чудеса не се чува да стават. Пирогов са отлични хирурзи казали са им истината. Напразни надежди няма. Дано дано ме опровергаят съжалявам.

    09:10 21.09.2026

  • 13 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лорда":

    По-скоро се казва Ружди.

    09:12 21.09.2026

  • 14 В България имената трябва да са българск

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":

    По този път по който сме тръгнали ще си загубим държавността с тези небългарски имена и повсеместна ислямизация и турцизация

    09:13 21.09.2026

  • 15 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Може да е и Джансур.

    09:17 21.09.2026

  • 16 Частниците убиват държавността

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Ти за хората си се загрижил. Я виж по улиците колко азиатци от Индия Непал Пакистан и други подобни страни са доведени в България. Уж за работа. Ми че те да по 40 кила каква работа могат да свършат. Но държавността на българите е компрометирана завинаги ,

    09:19 21.09.2026

  • 17 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лорда":

    Може да е и Моранди.

    Коментиран от #19

    09:19 21.09.2026

  • 18 Какъв лорд си ти бе

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лорда":

    Хайде малко по сериозно !

    09:21 21.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Цената е твърде висока за процедури, а не за лечение. Вероятността за подобрение е на практика или ше стане или няма да стане, но кой родител не би използвал всеки шанс да помогне на детето си.
    Да съдят НДК за парите.
    Друг въпрос е чий го е дирил на парапета.

    09:27 21.09.2026

  • 21 Абе да бе

    0 0 Отговор
    6 месеца х 6 процедури дневно = 1080 процедури. Малко натоварено ми се вижда.

    09:33 21.09.2026

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