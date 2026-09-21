След падането при НДК: Джани се подготвя за лечение в Турция

14-годишният Джани, който пострада при падане заедно с парапет на НДК, се очаква да замине за лечение в Турция през следващите дни. Клиника там е предложила на семейството шестмесечна програма с по шест процедури дневно на стойност 250 000 евро, разказа бабата на момчето в ефира на бТВ.
Тя се грижи ежедневно за него — мие го, храни го и му помага да се изправя за кратко с леглото. По думите ѝ Джани не помни какво се е случило.
„Не мога да кажа не мога“, сподели баба му, цитирана от novini.bg.
С турската клиника се е свързал бащата на детето. Семейството възлага надежди на предложеното лечение, въпреки високата му цена. Според разказа на бабата в „Пирогов“ са им казали, че няма шанс за възстановяване. След разговора с клиниката в Турция самата тя оценява този шанс на 50%.
Джани често ѝ казва, че му липсва животът преди инцидента — времето, когато е можел да става, да се разхожда и да излиза.
„Аз трябва да му дам кураж“, казва тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #4
08:37 21.09.2026
2 14/88
08:37 21.09.2026
3 Дядо дръмпир
08:43 21.09.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Хмм":"Лечението" в Турция е като един скъп олинклусив. Накрая се прибираш у дома със стомашно разстройство и скъсан джоб. В Турция дори и така наречените професори по медицина са менте. Ако се нуждаете от лечение, потърсете го в реномирани държави като Израел.
08:44 21.09.2026
5 Кой е виновният?
Коментиран от #12
08:45 21.09.2026
6 абе кви са тея ненормални имена
Коментиран от #7, #9, #11, #14
08:46 21.09.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":По документи сигурно е Джан. Така по ли ти харесва?
Коментиран от #15
08:52 21.09.2026
8 Има ли излекувани хора в Турция до сега
Коментиран от #10
09:03 21.09.2026
9 Исторически парк
До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":Така си е.. в София всички българчета са с англосаксонски имена 💩
09:05 21.09.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Има ли излекувани хора в Турция до сега":Повечето частни болници в България функционират по турски модел. Крайното впечатление е, че плащаш за пакртна услуга, която най-често накрая включва и разходи за транспортиране в хладилна камера. Модерната медицина не е панацея, обаче със сигурност Турция е доста далеч от такива достижения. Единствено си направи име последните години с процедурите по присаждането на коса и зъби, но това не е медицина.
Коментиран от #16
09:08 21.09.2026
11 Лорда
До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":Оставаше бащата да се казва Родари...
Коментиран от #13, #17, #18
09:09 21.09.2026
12 Това няма да бъде лечение
До коментар #5 от "Кой е виновният?":Това ще бъде харчене на пари които българите непрекъснато събират но за съжаление чудеса не се чува да стават. Пирогов са отлични хирурзи казали са им истината. Напразни надежди няма. Дано дано ме опровергаят съжалявам.
09:10 21.09.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "Лорда":По-скоро се казва Ружди.
09:12 21.09.2026
14 В България имената трябва да са българск
До коментар #6 от "абе кви са тея ненормални имена":По този път по който сме тръгнали ще си загубим държавността с тези небългарски имена и повсеместна ислямизация и турцизация
09:13 21.09.2026
15 Абе
До коментар #7 от "честен ционист":Може да е и Джансур.
09:17 21.09.2026
16 Частниците убиват държавността
До коментар #10 от "честен ционист":Ти за хората си се загрижил. Я виж по улиците колко азиатци от Индия Непал Пакистан и други подобни страни са доведени в България. Уж за работа. Ми че те да по 40 кила каква работа могат да свършат. Но държавността на българите е компрометирана завинаги ,
09:19 21.09.2026
17 Абе
До коментар #11 от "Лорда":Може да е и Моранди.
Коментиран от #19
09:19 21.09.2026
18 Какъв лорд си ти бе
До коментар #11 от "Лорда":Хайде малко по сериозно !
09:21 21.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 007 лиценз ту кил
Да съдят НДК за парите.
Друг въпрос е чий го е дирил на парапета.
09:27 21.09.2026
21 Абе да бе
09:33 21.09.2026