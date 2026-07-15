Милошев: 400 декара в столичния квартал „Бояна“, собственост на дружество „Орфей“, са изчезнали от активите

В понеделник е факт вписването на новото ръководство на НДК. Заплатите на служителите бяха преведени, очаквам днес да са по сметките. Това заяви пред БТВ министърът на културата Евтим Милошев.

„Очаквам пълен анализ, одит, но що се отнася до предното ръководство – убеден съм, че решението за смяната е правилно. Конфликт на интереси, регистриран от Антикорупционната комисия, потвърден от Висшия административен съд. Дейността на г-жа Татарова е обект на държавните институции“, добави той.

„Заплатите на новия съвет на директорите ще се върнат към нормалност. Вече на ниво Министерски съвет обмисляме таван на заплатите на публичните предприятия. Предстои да се вземе решение за тавана и по какъв начин ще се изчисляват заплатите. Това е важно от гледна точка на обществения интерес“, коментира Милошев.

„НДК е публично дружество с активи за половин милиард евро. Това дружество всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 година. Всяка година собственият капитал пада под уставния капитал. С всяка година загубите се увеличават. Вече минаха 50 млн. евро загуби“, допълни министърът на културата.

„Директорът на филмово студио „Време“ дойде при мен и каза, че хотел, собственост на дружеството, трябва да бъде отдаден под наем. Направихме търг. Три фирми се явиха. Спечели третата, защото първата и втората са се отказали. Оказа се, че фирмите са – майка, татко и аз. Първата фирма е на сина, втората – на майката, а третата – на бащата. Бащата е пълномощник на сина, който дава най-висока оферта. Майката и синът се отказват в полза на бащата в този търг с тайно наддаване. Това е реалността. Наистина ли до такава степен сме затънали в посредственост, лоши практики и абсурди?“, каза министър Евтим Милошев.

„Текат и други проверки в момента. Става въпрос за стотици декари собственост на друго търговско дружество – „Орфей“. 400 декара липсват от активите на дружеството. Няма ги. Липсват. Къде са – това питам. Намират се на много атрактивно място в кв. „Бояна“. Мистерия е. Тече вътрешна проверка“, подчерта министърът.

Конкурсът „Евровизия“

„Държавата направи първите две много важни стъпки. Създаден е този орган, който да подкрепи организацията на министерско ниво. В Министерството на културата са преведени 20 млн. евро за „Евровизия“. Останаха само София и Бургас. По отношение на софийската кандидатура представители на Европейския съюз за радио и телевизия бяха на оглед в НДК. Предстои такъв и в Бургас“, каза министърът.

Градът домакин трябва да отговори на много критерии като зала, инфраструктура, хотели и международни транспортни връзки.

Решението кой да е домакин ще вземе международна комисия, в която влизат Българската национална телевизия, Европейският съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години.