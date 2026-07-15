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Милошев: 400 декара в столичния квартал „Бояна“, собственост на дружество „Орфей“, са изчезнали от активите

Милошев: 400 декара в столичния квартал „Бояна“, собственост на дружество „Орфей“, са изчезнали от активите

15 Юли, 2026 10:51 1 632 15

  • евтим милошев-
  • ндк-
  • орфей

НДК е публично дружество с активи за половин милиард евро. Това дружество всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 година

Милошев: 400 декара в столичния квартал „Бояна“, собственост на дружество „Орфей“, са изчезнали от активите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В понеделник е факт вписването на новото ръководство на НДК. Заплатите на служителите бяха преведени, очаквам днес да са по сметките. Това заяви пред БТВ министърът на културата Евтим Милошев.

„Очаквам пълен анализ, одит, но що се отнася до предното ръководство – убеден съм, че решението за смяната е правилно. Конфликт на интереси, регистриран от Антикорупционната комисия, потвърден от Висшия административен съд. Дейността на г-жа Татарова е обект на държавните институции“, добави той.

„Заплатите на новия съвет на директорите ще се върнат към нормалност. Вече на ниво Министерски съвет обмисляме таван на заплатите на публичните предприятия. Предстои да се вземе решение за тавана и по какъв начин ще се изчисляват заплатите. Това е важно от гледна точка на обществения интерес“, коментира Милошев.

„НДК е публично дружество с активи за половин милиард евро. Това дружество всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 година. Всяка година собственият капитал пада под уставния капитал. С всяка година загубите се увеличават. Вече минаха 50 млн. евро загуби“, допълни министърът на културата.

„Директорът на филмово студио „Време“ дойде при мен и каза, че хотел, собственост на дружеството, трябва да бъде отдаден под наем. Направихме търг. Три фирми се явиха. Спечели третата, защото първата и втората са се отказали. Оказа се, че фирмите са – майка, татко и аз. Първата фирма е на сина, втората – на майката, а третата – на бащата. Бащата е пълномощник на сина, който дава най-висока оферта. Майката и синът се отказват в полза на бащата в този търг с тайно наддаване. Това е реалността. Наистина ли до такава степен сме затънали в посредственост, лоши практики и абсурди?“, каза министър Евтим Милошев.

„Текат и други проверки в момента. Става въпрос за стотици декари собственост на друго търговско дружество – „Орфей“. 400 декара липсват от активите на дружеството. Няма ги. Липсват. Къде са – това питам. Намират се на много атрактивно място в кв. „Бояна“. Мистерия е. Тече вътрешна проверка“, подчерта министърът.

Конкурсът „Евровизия“

„Държавата направи първите две много важни стъпки. Създаден е този орган, който да подкрепи организацията на министерско ниво. В Министерството на културата са преведени 20 млн. евро за „Евровизия“. Останаха само София и Бургас. По отношение на софийската кандидатура представители на Европейския съюз за радио и телевизия бяха на оглед в НДК. Предстои такъв и в Бургас“, каза министърът.

Градът домакин трябва да отговори на много критерии като зала, инфраструктура, хотели и международни транспортни връзки.

Решението кой да е домакин ще вземе международна комисия, в която влизат Българската национална телевизия, Европейският съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми случват се такива

    17 1 Отговор
    работи в територията. те 3 милиона души изчезнаха сега проблем тука за някой декар правим

    10:52 15.07.2026

  • 2 Тя държавата

    15 2 Отговор
    изчезва ,че 400 декара ?

    11:01 15.07.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    20 0 Отговор
    Питайте Бацо он всичко знае, ама едва ли, ще ви каже😉 Ако не питайте някоя Гинка😉

    11:05 15.07.2026

  • 4 Коментар

    15 1 Отговор
    Вещицата Фандъкова за това се крие зад икони, да не й хванат престъпленията докато за внуците й харчат се в Париж и на Малдивите, да не си мислите, че синът и е останал в бетонирана немалинова

    11:07 15.07.2026

  • 5 име

    21 0 Отговор
    Накой си е построил Бояна Алино, вече е продал имотите, ся ще гледаме нова порция вайкане и шикалкавене в стил "ама, аз не бях, аз не разбрах, не видях, моите хора ме подведоха..."

    11:07 15.07.2026

  • 6 Машалла, боташарски неможачи!

    20 10 Отговор
    Освен да констатирате по медиите за пред стадото, нещо друго предприехте ли в "борбата с добрата ви олигархия"?

    11:07 15.07.2026

  • 7 Мдаа

    16 1 Отговор
    Аз предлагам да се върнат крумовите закони, поради простата причина, че няма толкова места по затворите.

    Коментиран от #11

    11:10 15.07.2026

  • 8 Тиме

    11 5 Отговор
    Чудиш се къде да набуташ това Тинче че няма нищо за трудов стаж и само ровиш където не ти е работата.

    11:13 15.07.2026

  • 9 36 години стигат

    17 0 Отговор
    36 години се краде яко. За това сме на дъното в Европа. Ходихме на екскурзии до Унгария, бяха на нашето ниво. Ние сега сме на ниво индийски щат.

    11:14 15.07.2026

  • 10 Да позная ли

    14 0 Отговор
    Продадени са за стотинки и разликата от милиони, взета под масата. Сигурно на парцелите, вече има нови къщи и сгради.

    11:24 15.07.2026

  • 11 То хубаво

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Ама какво ще правим с толкова сакати ,май по добре лагерите и да се бачка за хляба

    11:26 15.07.2026

  • 12 Госあ

    4 12 Отговор
    петроханците като седяха в скута на баце и пиха мазно кафе с шиши дума не обелваха за бруталната корупция навсякъде, гледаха само да се намърдат в схемите ! Сега скимтат

    Коментиран от #13

    11:48 15.07.2026

  • 13 Верно си Просあ

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    кат г-3 и всички останали муньoпитеци!

    12:09 15.07.2026

  • 14 много лесно може да се

    1 0 Отговор
    проследят къде са изчезнали 400-те декара, има имотен регистър, има район Витоша/ако е сменяно предназначението на имотите/, и там вероятно някои е топнал пръст с кацата с меда, със сигурност в момента тези 400 декара са застроени с апартаментни комплекси или къщи, продадени са на добросъвестни купувачи, някои е прибрал милиони много други по веригата по малко за да пазят мълчание, и така всеки си е облизал пръстчето от държавната софра.

    12:31 15.07.2026

  • 15 имаше

    0 0 Отговор
    един културен министър в кабинетите ва БМБ казва се Вежди Рашидов, които е и мастит строителен предприемач в кв. Бояна, той със сигурност знае къде са изчезнали тези 400 декара от държавното дружество "Орфей".

    12:36 15.07.2026

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