Изборът на представляващ Висшия съдебен съвет ще покаже посоката, в която ще се развива новият състав на органа. Това заяви председателят на 51-вото Народно събрание доц. Наталия Киселова в интервю за БНР, като определи себе си като „умерен песимист“ за предстоящото развитие.

„Изборът на членове на ВСС не е първа стъпка, а предпоставка за съдебна реформа. По това кой ще бъде представляващ ВСС ще видим посоката на поведение на формиращия се колективен орган“, каза Киселова.

Новият състав все още не е напълно формиран

Народното събрание избра парламентарната квота на ВСС на 20 ноември. От нея шестима членове влязоха в съдийската колегия, а петима – в прокурорската. Така избраните членове на съвета станаха 21, като предстои следователите да изберат последния представител.

В съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баташки, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров. В прокурорската колегия влязоха Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Според Киселова следващият важен знак ще бъде не само окончателното попълване на състава, а и начинът, по който той ще избере своя представляващ. Тя посочи, че именно този избор ще даде първа индикация за поведението на новия колективен орган.

Киселова защити разговорите за мнозинство

Киселова коментира и необходимостта от подкрепа между парламентарните групи. По думите ѝ, когато не достигат гласове до конституционно изискуемото мнозинство от 160 депутати, е нормално да се търси подкрепа чрез разговори.

Тя призова да се преодолее „сатанизирането“ на всяко съгласие като „сглобка“. Според нея конституционната уредба налага търсене на по-широко мнозинство, а това може да стане само чрез преговори между политическите сили.

В своя публикация БНР посочи, че при избора на парламентарната квота ГЕРБ и ДПС не са издигнали кандидати, а предложения са направили „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Предстоят процедурите за главен прокурор и председател на ВАС

Киселова заяви, че президентът Илияна Йотова ще има съществена роля при назначаването на главния прокурор и председателя на Върховния административен съд. Тя подчерта, че трябва внимателно да се проследи кога ще започнат двете процедури и дали ще се развиват едновременно.

Председателят на парламента смята, че първо трябва да бъде направена оценка на действащата конституционна уредба и на Закона за съдебната власт. Едва след това, по думите ѝ, следва да се обсъждат нови промени в Конституцията.

Като отделен въпрос тя посочи бъдещето на Инспектората към ВСС. Киселова допусна, че ако бъде прието предложение инспекторатът да бъде изведен от Конституцията, може да не се стигне до избор на главен инспектор и инспектори в настоящата процедура.