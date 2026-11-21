Изборът на новия Висш съдебен съвет е закономерна стъпка към освобождаване на държавата от зависимости, заяви областният координатор на „Прогресивна България“ за София и председател на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков.

По думите му политическите зависимости, които години наред са възпрепятствали избора, вече не съществуват. На 20 ноември Народното събрание избра 11 членове на ВСС от парламентарната квота, а на 21 ноември следователите гласуваха за своя представител от професионалната квота. С това процедурата по попълването на 25-членния съвет навлезе във финалната си фаза.

„Независимостта на съдебната власт не е привилегия за магистратите. Тя е конституционна гаранция за обществото за справедливост“, заяви Димитър Здравков.

Той допълни, че не приема ВСС да бъде определян като „мой“, „твой“ или „на онези“, защото съветът е на целия български народ и на съдебната система.

Здравков отрече да е имало тайни разговори

Председателят на образователната комисия отхвърли твърденията, че обсъжданията за кандидатите за ВСС са водени тайно и извън парламента. Според него разговорите са се провеждали в залата на правната комисия по време на изслушванията, на които са присъствали представители и на останалите парламентарни групи.

Здравков отрече и да има напрежение или разцепление между парламентарната група на „Прогресивна България“ и Министерския съвет. Той коментира изказването на депутата Антон Кутев за проблеми в комуникацията между двете институции.

„В никакъв случай не може да става дума за разцепление в групата или подобни внушения. Комуникация има с всички министри“, каза Здравков.

Той посочи като пример работата си с екипа на министъра на образованието проф. Георги Вълчев и заяви, че информация за действия на администрацията понякога достига до управляващите през опозицията.

Предлага промени във финансирането на училищата

Здравков защити намерението финансирането на училищата да бъде обвързано не само с броя на учениците, но и с постигнатите резултати. Според него сегашният модел на делегираните бюджети създава условия системата да насърчава формалното присъствие, вместо реалното усвояване на знания. Методиката все още се разработва, като министърът е поискал няколко месеца за подготовката ѝ.

Като своя идея той посочи възможността резултатите от националното външно оценяване да бъдат свързани с придобиването на шофьорска книжка. Здравков уточни, че това не е приета мярка, а лично виждане за начин учениците да бъдат мотивирани да посещават училище с желание да придобиват знания.

Той заяви още, че ще настоява училищата, детските градини и студентските общежития да не плащат електроенергията си като промишлени предприятия. По думите му вече са водени разговори с представители на бюджетната и енергийната комисия. Ако пълното отпадане на този режим не е възможно, ще се търси вариант за значителни компенсации.

За предмета „Религия и добродетели“

Здравков защити и предлагания предмет „Религия и добродетели“. Той заяви, че не става дума за задължително вероучение, а за възможност родителите да избират между различни форми на обучение, включително вариант само с добродетели.

„Училището и семейството са съюзници. Не въвеждаме вероучение, запазваме светския характер на образованието“, каза той.

Като аргумент за предмета Здравков посочи нарастващата агресия сред децата и необходимостта от изграждане на нравствени ценности. По темата за евентуални протести заради бюджета и поскъпването той заяви, че протестът е нормална форма на обществено недоволство и не означава автоматично падане на правителството. Според него обаче към момента няма реални условия за масови протести. Той призна, че въпросът за цените и социалното напрежение остава основателен.

Източници: bntnews.bg