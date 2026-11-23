Големите промени в съдебната система предстоят, а в Народното събрание скоро се очаква да бъдат внесени изменения в Закона за съдебната власт. Това заяви Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“ в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му овладяването на системата и порочните практики при назначенията продължават да бъдат сред основните проблеми.

„Съдебната реформа е стожер на обществените отношения. Съдебната реформа е един процес, който никога не трябва да спира“, каза Иванов. Той посочи, че в Народното събрание вече са правени стъпки за подобряване на съдебната система, но според него най-съществените промени все още предстоят.

Критики към назначенията и конкурсите

Като основен проблем Иванов определи овладяването на съдебната система. Той заяви, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет е продължил работата си почти два мандата и че процесите в системата са били проекция на политически амбиции.

Сред посочените от него практики е командироването на съдии, близки до административни ръководители. Иванов определи като друг порочен модел попълването на системата с „удобни“ кадри.

„Порочните конкурси – имаме не един или два порочни конкурса, за които е обществена тайна, че преди това са казуси, съответно конкурсите са нагласени, изпитните комисии не са обективни, а пристрастни към някои кадри“, заяви Мирослав Иванов.

Според него тези практики трябва да бъдат преустановени чрез промени в Закона за съдебната власт.

Изборът на главен прокурор ще е първият тест

Иванов призна, че съществува риск промяната в състава на ВСС да не доведе автоматично до промяна в начина, по който работи системата.

„Избраниците в състава на ВСС трябва да се еманципират от хората, които са ги избрали“, каза той.

Представителят на „Продължаваме промяната“ посочи, че подкрепените от партията кандидати са били представители на граждански организации, с които формацията не е била запозната предварително. Той изрази надежда, че членовете на новия състав ще предприемат действия за промяна.

„Дали съществува вероятност системата да остане такава, каквато е – разбира се. Дали може да се промени – има надежда“, заяви Иванов.

По думите му първият голям тест пред новия ВСС ще бъде изборът на главен прокурор. Иванов каза още, че във връзка с местните избори през 2027 г. в „Продължаваме промяната“ все още не са обсъждани имена за кандидат за кмет на София.

Източници: bntnews.bg