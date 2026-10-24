Кой беше убитият Слави Бинев

Слави Бинев започва публичния си път като състезател по таекуондо, а в продължение на десетилетия името му се свързва със спорта, бизнеса и политиката. На 24 октомври 2026 г. той е застрелян след битов спор в столичния квартал „Павлово“, съобщиха за bTV от МВР. На мястото са работили полицейски екипи и криминалисти, но към първоначалните съобщения не бяха обявени данни за заподозрян или мотив.

От таекуондото до ръководните позиции

Славчо Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва 47-мо спортно училище „Емил Марков“, след което учи във Френската езикова гимназия. Между 1986 и 1990 г. следва в Националната спортна академия „Васил Левски“, където придобива магистърска степен със специалности тенис и бокс.

Спортната му кариера е свързана основно с таекуондото. Между 1987 и 1992 г. печели национални титли и участва в международни състезания. През 1990 г. става абсолютен балкански шампион, а две години по-късно печели европейска титла на открито първенство в Целие, Словения.

По-късно Бинев заема ръководни длъжности в спортни организации. Между 1996 и 2008 г. е вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо, участва в Изпълнителния комитет на Българския олимпийски комитет и работи в структури на европейската и международната федерация по таекуондо. През 2016 г. е избран за председател на Българската федерация по таекуондо.

Бизнесът и годините на прехода

Бизнесът му започва още в края на 80-те години. През 1987 г. той е сред основателите на клуба за бойни изкуства „Хан Аспарух“. По-късно разширява дейността си към заведенията, строителството, медиите и финансовите услуги.

Бинев твърди, че между 1991 и 2007 г. компаниите, които е контролирал, са осигурявали работа на над 5000 души. Сред основните му бизнес интереси е „R-System Holding“ АД, познато и като „Royal Holding“. Според публикации от периода холдингът обединява над 100 дружества, а Бинев е председател на борда на директорите между 1994 и 2007 г.

Името му се свързва и с клуб БИАД, едно от популярните места за нощен живот в София през 90-те години и началото на новия век. Публичният му образ обаче се оформя и от конфликтите около бизнеса му. Нападението в спортния комплекс „Дескрим“ и побоят над него в БИАД през 2000 г. са сред случаите, отразявани във връзка с напрежението между предприемачи, охранителни фирми и силови групировки през прехода.

Евродепутат и народен представител

Бинев навлиза в политиката на национално и европейско равнище през 2007 г., когато е избран за евродепутат от листата на „Атака“. През 2009 г. е преизбран. В Европейския парламент работи по икономически и финансови теми, а през 2013 г. участва и в специалната комисия за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари.

През февруари 2012 г. учредява Консервативната партия „Движение на успеха“ и създава гражданското обединение ГОРД – „Гражданско обединение за реална демокрация“. В началото на 2014 г. се присъединява към НФСБ, а по-късно влиза в 43-тото Народно събрание.

Най-спорният епизод от парламентарната му кариера е изборът му за председател на Комисията по култура и медии през ноември 2014 г. Назначението предизвиква протести и реакции от представители на културните среди, след което през декември Бинев подава оставка.