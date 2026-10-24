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Кой беше убитият Слави Бинев
  Тема: Известни личности

Кой беше убитият Слави Бинев

24 Октомври, 2026 11:25 3 165 34

  • слави бинев-
  • таекуондо-
  • евродепутат-
  • българска политика-
  • павлово

Бившият евродепутат и бизнесмен беше застрелян след битов спор в столичния квартал „Павлово“

Кой беше убитият Слави Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Слави Бинев започва публичния си път като състезател по таекуондо, а в продължение на десетилетия името му се свързва със спорта, бизнеса и политиката. На 24 октомври 2026 г. той е застрелян след битов спор в столичния квартал „Павлово“, съобщиха за bTV от МВР. На мястото са работили полицейски екипи и криминалисти, но към първоначалните съобщения не бяха обявени данни за заподозрян или мотив.

От таекуондото до ръководните позиции

Славчо Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва 47-мо спортно училище „Емил Марков“, след което учи във Френската езикова гимназия. Между 1986 и 1990 г. следва в Националната спортна академия „Васил Левски“, където придобива магистърска степен със специалности тенис и бокс.

Спортната му кариера е свързана основно с таекуондото. Между 1987 и 1992 г. печели национални титли и участва в международни състезания. През 1990 г. става абсолютен балкански шампион, а две години по-късно печели европейска титла на открито първенство в Целие, Словения.

По-късно Бинев заема ръководни длъжности в спортни организации. Между 1996 и 2008 г. е вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо, участва в Изпълнителния комитет на Българския олимпийски комитет и работи в структури на европейската и международната федерация по таекуондо. През 2016 г. е избран за председател на Българската федерация по таекуондо.

Бизнесът и годините на прехода

Бизнесът му започва още в края на 80-те години. През 1987 г. той е сред основателите на клуба за бойни изкуства „Хан Аспарух“. По-късно разширява дейността си към заведенията, строителството, медиите и финансовите услуги.

Бинев твърди, че между 1991 и 2007 г. компаниите, които е контролирал, са осигурявали работа на над 5000 души. Сред основните му бизнес интереси е „R-System Holding“ АД, познато и като „Royal Holding“. Според публикации от периода холдингът обединява над 100 дружества, а Бинев е председател на борда на директорите между 1994 и 2007 г.

Името му се свързва и с клуб БИАД, едно от популярните места за нощен живот в София през 90-те години и началото на новия век. Публичният му образ обаче се оформя и от конфликтите около бизнеса му. Нападението в спортния комплекс „Дескрим“ и побоят над него в БИАД през 2000 г. са сред случаите, отразявани във връзка с напрежението между предприемачи, охранителни фирми и силови групировки през прехода.

Евродепутат и народен представител

Бинев навлиза в политиката на национално и европейско равнище през 2007 г., когато е избран за евродепутат от листата на „Атака“. През 2009 г. е преизбран. В Европейския парламент работи по икономически и финансови теми, а през 2013 г. участва и в специалната комисия за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари.

През февруари 2012 г. учредява Консервативната партия „Движение на успеха“ и създава гражданското обединение ГОРД – „Гражданско обединение за реална демокрация“. В началото на 2014 г. се присъединява към НФСБ, а по-късно влиза в 43-тото Народно събрание.

Най-спорният епизод от парламентарната му кариера е изборът му за председател на Комисията по култура и медии през ноември 2014 г. Назначението предизвиква протести и реакции от представители на културните среди, след което през декември Бинев подава оставка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запомнен

    35 3 Отговор
    С двата шамара, дето му би Жоро Илиев, също покойник.

    Коментиран от #25

    11:30 24.10.2026

  • 3 Динко Харсъзина

    26 2 Отговор
    Няма да може да гласува

    11:36 24.10.2026

  • 4 Май

    19 0 Отговор
    по едно време беше и евродепутат в Брюксел.

    11:39 24.10.2026

  • 5 хаха

    33 1 Отговор
    Днес - Славчо, утре - Тиквьо ...

    11:39 24.10.2026

  • 6 гост

    46 2 Отговор
    Май малко сте пропуснали криминалната му кариера....

    Коментиран от #11, #26, #30

    11:40 24.10.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    12 1 Отговор
    достоен пастир на народа ни оФчи беше!! земля его пухом , и спрете Джейсън Борн , че много станаха( между другото аз вадя картечница в битов спор)

    11:41 24.10.2026

  • 8 Ха Ха

    52 1 Отговор
    Не знаех, че спорт-мутрите от прехода стигат и до евродепутати. Тогава защо се учудваме на какъв хал сме..

    11:41 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какви времена, Какви нрави!

    20 12 Отговор
    Какви времена и нрави доживяхме да се повтарят в прогресивната България!

    11:43 24.10.2026

  • 11 Не малко,

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    а доста.... Защо ли?!

    11:45 24.10.2026

  • 12 Румен Радев

    21 7 Отговор
    Борим олигархията

    11:45 24.10.2026

  • 13 Кой Знае Кой !

    13 0 Отговор
    Му Е Скроил !

    Шапката !

    11:46 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4567

    20 1 Отговор
    Олигархията ни е по-добра от олигархията ви!

    11:47 24.10.2026

  • 16 хаха

    20 0 Отговор
    А къщата му в Павлово за колко се дава?

    11:48 24.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 с такава биография

    29 0 Отговор
    Битов скандал е камуфлаж, а в действителност протича естественото подмладяване и обновяване на ръководните позиции на сенчестия бизнес.

    11:50 24.10.2026

  • 19 ама

    16 0 Отговор
    Това е добра поличба. Нама нищо лошо.

    Коментиран от #32

    11:51 24.10.2026

  • 20 хаха

    13 0 Отговор
    А кой е с по-пръсната кратуна? Той или Трактора?

    11:54 24.10.2026

  • 21 Ние

    4 3 Отговор
    Води ни Путине!

    11:57 24.10.2026

  • 22 Да бе

    17 0 Отговор
    Битов скандал с два изстрела сконтролен в главата и задържани трима въоръжени.

    Коментиран от #28

    11:59 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Какъв човек беше...

    5 0 Отговор
    Добър човек беше. Винаги поздравяваше. .........

    12:11 24.10.2026

  • 25 Овчар

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запомнен":

    Църквата много ги тачи такива милионери ще бъде скъпо погребение с почести..! Мир вам..

    12:11 24.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Просто човек

    2 4 Отговор
    Един 🚮🗑️ и путинофил…

    12:11 24.10.2026

  • 28 факт

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе":

    такъв е бита на успялите хора в България

    12:16 24.10.2026

  • 29 Смешник

    5 0 Отговор
    Как кой беше Беше мафиот приближен на Тиквата

    12:17 24.10.2026

  • 30 Ех ! Ся !

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Такива Работи !

    Не се Приказват !

    12:17 24.10.2026

  • 31 добрич

    4 1 Отговор
    един боклук по малко .аре лека нощ

    12:19 24.10.2026

  • 32 Кога Ли Ще Дойде Ред !

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "ама":

    И На Нашите !

    Първи !

    Двама ?

    12:23 24.10.2026

  • 33 Факт

    4 0 Отговор
    Пропускате на важния щрих,дядо му беше генерал от ДС,много близък до Любен Гоцев и кръжока му,

    12:25 24.10.2026

  • 34 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    И бинев замина...радев ще е като ранния бойко.ще има доста убийства за да се наместят новите играчи.

    12:31 24.10.2026

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