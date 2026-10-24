Кой беше убитият Слави Бинев

Слави Бинев започва публичния си път като състезател по таекуондо, а в продължение на десетилетия името му се свързва със спорта, бизнеса и политиката. На 24 октомври 2026 г. той е застрелян след битов спор в столичния квартал „Павлово“, съобщиха за bTV от МВР. На мястото са работили полицейски екипи и криминалисти, но към първоначалните съобщения не бяха обявени данни за заподозрян или мотив.
От таекуондото до ръководните позиции
Славчо Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Завършва 47-мо спортно училище „Емил Марков“, след което учи във Френската езикова гимназия. Между 1986 и 1990 г. следва в Националната спортна академия „Васил Левски“, където придобива магистърска степен със специалности тенис и бокс.
Спортната му кариера е свързана основно с таекуондото. Между 1987 и 1992 г. печели национални титли и участва в международни състезания. През 1990 г. става абсолютен балкански шампион, а две години по-късно печели европейска титла на открито първенство в Целие, Словения.
По-късно Бинев заема ръководни длъжности в спортни организации. Между 1996 и 2008 г. е вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо, участва в Изпълнителния комитет на Българския олимпийски комитет и работи в структури на европейската и международната федерация по таекуондо. През 2016 г. е избран за председател на Българската федерация по таекуондо.
Бизнесът и годините на прехода
Бизнесът му започва още в края на 80-те години. През 1987 г. той е сред основателите на клуба за бойни изкуства „Хан Аспарух“. По-късно разширява дейността си към заведенията, строителството, медиите и финансовите услуги.
Бинев твърди, че между 1991 и 2007 г. компаниите, които е контролирал, са осигурявали работа на над 5000 души. Сред основните му бизнес интереси е „R-System Holding“ АД, познато и като „Royal Holding“. Според публикации от периода холдингът обединява над 100 дружества, а Бинев е председател на борда на директорите между 1994 и 2007 г.
Името му се свързва и с клуб БИАД, едно от популярните места за нощен живот в София през 90-те години и началото на новия век. Публичният му образ обаче се оформя и от конфликтите около бизнеса му. Нападението в спортния комплекс „Дескрим“ и побоят над него в БИАД през 2000 г. са сред случаите, отразявани във връзка с напрежението между предприемачи, охранителни фирми и силови групировки през прехода.
Евродепутат и народен представител
Бинев навлиза в политиката на национално и европейско равнище през 2007 г., когато е избран за евродепутат от листата на „Атака“. През 2009 г. е преизбран. В Европейския парламент работи по икономически и финансови теми, а през 2013 г. участва и в специалната комисия за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари.
През февруари 2012 г. учредява Консервативната партия „Движение на успеха“ и създава гражданското обединение ГОРД – „Гражданско обединение за реална демокрация“. В началото на 2014 г. се присъединява към НФСБ, а по-късно влиза в 43-тото Народно събрание.
Най-спорният епизод от парламентарната му кариера е изборът му за председател на Комисията по култура и медии през ноември 2014 г. Назначението предизвиква протести и реакции от представители на културните среди, след което през декември Бинев подава оставка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Запомнен
Коментиран от #25
11:30 24.10.2026
3 Динко Харсъзина
11:36 24.10.2026
4 Май
11:39 24.10.2026
5 хаха
11:39 24.10.2026
6 гост
Коментиран от #11, #26, #30
11:40 24.10.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
11:41 24.10.2026
8 Ха Ха
11:41 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какви времена, Какви нрави!
11:43 24.10.2026
11 Не малко,
До коментар #6 от "гост":а доста.... Защо ли?!
11:45 24.10.2026
12 Румен Радев
11:45 24.10.2026
13 Кой Знае Кой !
Шапката !
11:46 24.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 4567
11:47 24.10.2026
16 хаха
11:48 24.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 с такава биография
11:50 24.10.2026
19 ама
Коментиран от #32
11:51 24.10.2026
20 хаха
11:54 24.10.2026
21 Ние
11:57 24.10.2026
22 Да бе
Коментиран от #28
11:59 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Какъв човек беше...
12:11 24.10.2026
25 Овчар
До коментар #2 от "Запомнен":Църквата много ги тачи такива милионери ще бъде скъпо погребение с почести..! Мир вам..
12:11 24.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Просто човек
12:11 24.10.2026
28 факт
До коментар #22 от "Да бе":такъв е бита на успялите хора в България
12:16 24.10.2026
29 Смешник
12:17 24.10.2026
30 Ех ! Ся !
До коментар #6 от "гост":Такива Работи !
Не се Приказват !
12:17 24.10.2026
31 добрич
12:19 24.10.2026
32 Кога Ли Ще Дойде Ред !
До коментар #19 от "ама":И На Нашите !
Първи !
Двама ?
12:23 24.10.2026
33 Факт
12:25 24.10.2026
34 стоян георгиев
12:31 24.10.2026