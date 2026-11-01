Костадинов: „Възраждане“ е незаобиколим фактор

Крайният резултат от изборите е бил определен от избирателите на „Възраждане“, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов. Той определи това като основния извод след изборния ден.

„Възраждане“ вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори“, написа Костадинов във Facebook. По думите му това важи и в ситуации, в които зад политическия му опонент стои обединеният потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки формации.

Костадинов: Гласувах „срещу“

По-рано през деня, когато гласува, лидерът на „Възраждане“ заяви, че за първи път в живота си не е гласувал „за“, а „срещу“.

„Днес за първи път в живота си не гласувах „за“, а „срещу“. И интересното е, че истината е нещо, което трябва сериозно да ни накара да се замислим – всички, които се занимаваме с политика“, каза Костадинов.

Той посочи като причина за изборното поведение отказа на част от политическите сили да дебатират помежду си. Според него това е отказало и голяма част от гражданите да отидат до урните.

„Това, което се случи на предишните избори, на първия тур, и сега, на втория тур, е, че на практика с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си, те отказаха и голяма част от хората да отидат да гласуват“, коментира лидерът на „Възраждане“.

„Трябва да даваме личен пример“

Въпреки разочарованието си от политическата ситуация Костадинов заяви, че е упражнил правото си на глас, защото вярва в неговото значение.

„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да даваме личен пример“, заяви Костадинов.

Източници: btvnovinite.bg