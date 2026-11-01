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Костадинов: „Възраждане“ е незаобиколим фактор
  Тема: Избори

Костадинов: „Възраждане“ е незаобиколим фактор

1 Ноември, 2026 20:32 1 060 66

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • избори-
  • българска политика

Лидерът на партията заяви, че нейният електорат е определил крайния резултат от изборите и предупреди опонентите си да се съобразяват с това

Костадинов: „Възраждане“ е незаобиколим фактор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайният резултат от изборите е бил определен от избирателите на „Възраждане“, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов. Той определи това като основния извод след изборния ден.

„Възраждане“ вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори“, написа Костадинов във Facebook. По думите му това важи и в ситуации, в които зад политическия му опонент стои обединеният потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки формации.

Костадинов: Гласувах „срещу“

По-рано през деня, когато гласува, лидерът на „Възраждане“ заяви, че за първи път в живота си не е гласувал „за“, а „срещу“.

„Днес за първи път в живота си не гласувах „за“, а „срещу“. И интересното е, че истината е нещо, което трябва сериозно да ни накара да се замислим – всички, които се занимаваме с политика“, каза Костадинов.

Той посочи като причина за изборното поведение отказа на част от политическите сили да дебатират помежду си. Според него това е отказало и голяма част от гражданите да отидат до урните.

„Това, което се случи на предишните избори, на първия тур, и сега, на втория тур, е, че на практика с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си, те отказаха и голяма част от хората да отидат да гласуват“, коментира лидерът на „Възраждане“.

„Трябва да даваме личен пример“

Въпреки разочарованието си от политическата ситуация Костадинов заяви, че е упражнил правото си на глас, защото вярва в неговото значение.

„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да даваме личен пример“, заяви Костадинов.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Възрожденец

    38 20 Отговор
    Над 80% от Възраждане гласуваха за Йотова!
    Тя е по-достойния президент от двамата!

    Коментиран от #22, #50

    20:34 01.11.2026

  • 3 Сила

    17 26 Отговор
    Кафяв "фактор"...всички го заобикаля !!!

    Коментиран от #61

    20:34 01.11.2026

  • 4 Овчар

    18 24 Отговор
    Възраждане и герб са едно и също..

    Коментиран от #25, #54, #58

    20:34 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    20 11 Отговор
    Провал на Сглобката.

    20:36 01.11.2026

  • 7 Какво щяхте да дебатирате

    16 23 Отговор
    ако беше на балотаж със секретарката? Руски мекерета!

    20:36 01.11.2026

  • 8 ставка

    15 13 Отговор
    Кротко.
    При 20% разлика между Йотов и Гюрова, едва ли само Възр са решили.

    20:36 01.11.2026

  • 9 Сега

    16 15 Отговор
    Вече къщите на морето могат да се довършат.....Коцето е изявен полити...чески номад....пък приказките,дето ги ръси,патриотизъм,за нац.интерес,са само за бала.мурниците,по време на избори,иначе в Нар.събрание си играеше личните игри....далаверки.

    20:36 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 осраински

    23 4 Отговор
    С колкото по малка разлика спечели Йотова толкова повече мъката ще тормози либералите

    20:37 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Спецназ

    20 8 Отговор
    Aз също съм за Възраждане и също гласувах не толкова с кеф за ЯКАТА КАКА, а

    ПРОТИВ п..троханската сглобка и мръсните г.рбаджиии

    20:39 01.11.2026

  • 19 Тьотините

    10 8 Отговор
    червенотиквеничета

    20:40 01.11.2026

  • 20 Костадинов откри топлата вода

    11 9 Отговор
    Аз на всички избори гласувам за по-малкото зло, против по-голямото зло. Ако чакаме "спасителя" да гласуваме само за него, никога няма да има за кой, и ще печелят само агитките на вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За 36 години, някои все пак разбрахме че е задължително да се гласува, ако ще и "против", но никога с "няма смисъл", или още по глупавото "не подкрепям никого".

    20:41 01.11.2026

  • 21 имиджова щета

    16 8 Отговор
    Поиска оставката на Йотова, а след това се хвали с това че я е избрал за президент.
    Подобна липса на последователност рядко се прощава.
    Дори в селския хоремаг.

    Коментиран от #49

    20:44 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    11 5 Отговор
    Хм. Май е прав. Йотова не бива да забравя това. А на нея поздрави за победата.

    20:45 01.11.2026

  • 24 Тервел

    7 0 Отговор
    Кво значение има президентът , след като най обикновен каскет нахлу в Президентството с брадатите си мутри и без малко да арестува президентът

    20:45 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вън от НАТО

    10 3 Отговор
    Референдум! Вече му е крайно време

    20:47 01.11.2026

  • 32 Бай Араб

    6 6 Отговор
    Този сега откакто го нарита Митрофанова да гласува за Радев започна пак да се мъжее .

    20:47 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 12 Отговор
    ИЗРАЖДАНЕ Е БО,КЛУК

    Коментиран от #53

    20:48 01.11.2026

  • 35 М. нглът

    3 6 Отговор
    мн на сериозно се взема.

    20:48 01.11.2026

  • 36 Само копейката не вижда

    5 5 Отговор
    Че е пътник. Алчен, но беден…

    Коментиран от #44

    20:48 01.11.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 9 Отговор
    Всеки подкрепящ Израждане е бок,,,лук да и БКП Бо,,клук

    20:49 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 43 Бай Араб

    3 5 Отговор
    Кьосе ром

    20:53 01.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бай Араб

    2 5 Отговор
    Анадънмо шинди ?

    20:53 01.11.2026

  • 46 Ама

    7 2 Отговор
    Над 70% от ГЕРБерастите гласуваха за понитата, оказа се че Борисов, колкото и да е дебел е заобиколим фактор😂

    20:54 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Горски

    7 4 Отговор
    Важното е, че Йотова спечели, а кривите сметки на Кокорчо и ППетрханци са ясни! И Кокорчо е правил сметките със сметало с топчета. Обаче е смятал грешно, това не е като да откраднеш фирмата от съдружника си. РЕването по трите така наречени национални телевизии е голямо, но Йотова печели ако ще и с един глас. ППДБ постъпиха изключително глупави организирайки подкрепата за Гюров на втори тур и привиквайки Борисов, Плевнелиев и сие да се подпишат под призива. Вече няма как да убедят народа, че не са в сглобка и че ПБ е в съдружие с ГЕРБ и ДПС. Играха ва банк.

    Коментиран от #55

    21:00 01.11.2026

  • 52 Кирил

    3 4 Отговор
    Удивително е колко много иди оти има на толкова малко територия
    Наистина са незаобиколим фактор

    21:01 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Амиии

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Горски":

    Така е Борисов открито призна, че играе "на влакче" с понитата😅 Язък му за имиджа на "мутра", "батка" и "мъжкар", който толкова се опитваше да ни натрапва, оказа, се един обикновен пе... сглобкаджия 😂

    21:05 01.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АманДа

    1 1 Отговор
    Браво на Костадинов! Този път не се оттегли зад виртуалната ограда от слонова кост.

    21:09 01.11.2026

  • 58 ставка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Герберастията подкрепи Гюрова.
    А Възр подкрепи Йотов.
    Едно и също ти е жълтото около човката.

    21:13 01.11.2026

  • 59 Мда

    0 0 Отговор
    Този път браво Костадинов!

    21:15 01.11.2026

  • 60 А реалността е

    0 1 Отговор
    Възраждане е опозиция с отпаднала необходимос.

    21:16 01.11.2026

  • 61 Заю Баю

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Всички анти българи идват редовно под всяка статия засягаща Костадинов или Възраждане да си покажат невежеството и простащината. Явно за друго не ги бива. Омразата на малкият човечец е безценна.

    21:17 01.11.2026

  • 62 Истинско обещание 🇮🇷

    1 1 Отговор
    Днес отново спечели ДС БКП мутроолигархията и коалицията на Домусчиев и генерал Любен Гоцев,,,,позор за всички антибългари,,, България няма да е има на картата след 10 г ,,,радвате ли се безродници от ДС на мутроолигархията на Домусчиев? Бог да ви накаже дано

    21:17 01.11.2026

  • 63 Фактор ли е?

    0 1 Отговор
    Да видим как този незаобиколим фактор ще успее да се справи с 10-годишното позорно за България гюрово споразумение с фашизирания украински режим... Защото Радев нещо се ослушва.
    Ще действа ли Коце, или ще папка?

    21:18 01.11.2026

  • 64 Офф

    0 0 Отговор
    За съжаление България е заобиколим фактор, какво остава за Възраждане.

    21:19 01.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Българина от мъжки и женски пол обича да му е вътре ,,мазохист и съдист е ,иска си Стокхолмския синдром и за това гласува за Йотова,,заслужаваме си заличаването

    21:24 01.11.2026

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