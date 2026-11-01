Костадинов: „Възраждане“ е незаобиколим фактор

Крайният резултат от изборите е бил определен от избирателите на „Възраждане“, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов. Той определи това като основния извод след изборния ден.
„Възраждане“ вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори“, написа Костадинов във Facebook. По думите му това важи и в ситуации, в които зад политическия му опонент стои обединеният потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки формации.
Костадинов: Гласувах „срещу“
По-рано през деня, когато гласува, лидерът на „Възраждане“ заяви, че за първи път в живота си не е гласувал „за“, а „срещу“.
Той посочи като причина за изборното поведение отказа на част от политическите сили да дебатират помежду си. Според него това е отказало и голяма част от гражданите да отидат до урните.
„Това, което се случи на предишните избори, на първия тур, и сега, на втория тур, е, че на практика с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си, те отказаха и голяма част от хората да отидат да гласуват“, коментира лидерът на „Възраждане“.
„Трябва да даваме личен пример“
Въпреки разочарованието си от политическата ситуация Костадинов заяви, че е упражнил правото си на глас, защото вярва в неговото значение.„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да даваме личен пример“, заяви Костадинов.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Възрожденец
Тя е по-достойния президент от двамата!
Коментиран от #22, #50
20:34 01.11.2026
3 Сила
Коментиран от #61
20:34 01.11.2026
4 Овчар
Коментиран от #25, #54, #58
20:34 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
20:36 01.11.2026
7 Какво щяхте да дебатирате
20:36 01.11.2026
8 ставка
При 20% разлика между Йотов и Гюрова, едва ли само Възр са решили.
20:36 01.11.2026
9 Сега
20:36 01.11.2026
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11 осраински
20:37 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Спецназ
ПРОТИВ п..троханската сглобка и мръсните г.рбаджиии
20:39 01.11.2026
19 Тьотините
20:40 01.11.2026
20 Костадинов откри топлата вода
20:41 01.11.2026
21 имиджова щета
Подобна липса на последователност рядко се прощава.
Дори в селския хоремаг.
Коментиран от #49
20:44 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
20:45 01.11.2026
24 Тервел
20:45 01.11.2026
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31 Вън от НАТО
20:47 01.11.2026
32 Бай Араб
20:47 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #53
20:48 01.11.2026
35 М. нглът
20:48 01.11.2026
36 Само копейката не вижда
Коментиран от #44
20:48 01.11.2026
37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:49 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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41 Този коментар е премахнат от модератор.
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43 Бай Араб
20:53 01.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бай Араб
20:53 01.11.2026
46 Ама
20:54 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
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51 Горски
Коментиран от #55
21:00 01.11.2026
52 Кирил
Наистина са незаобиколим фактор
21:01 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
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55 Амиии
До коментар #51 от "Горски":Така е Борисов открито призна, че играе "на влакче" с понитата😅 Язък му за имиджа на "мутра", "батка" и "мъжкар", който толкова се опитваше да ни натрапва, оказа, се един обикновен пе... сглобкаджия 😂
21:05 01.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АманДа
21:09 01.11.2026
58 ставка
До коментар #4 от "Овчар":Герберастията подкрепи Гюрова.
А Възр подкрепи Йотов.
Едно и също ти е жълтото около човката.
21:13 01.11.2026
59 Мда
21:15 01.11.2026
60 А реалността е
21:16 01.11.2026
61 Заю Баю
До коментар #3 от "Сила":Всички анти българи идват редовно под всяка статия засягаща Костадинов или Възраждане да си покажат невежеството и простащината. Явно за друго не ги бива. Омразата на малкият човечец е безценна.
21:17 01.11.2026
62 Истинско обещание 🇮🇷
21:17 01.11.2026
63 Фактор ли е?
Ще действа ли Коце, или ще папка?
21:18 01.11.2026
64 Офф
21:19 01.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:24 01.11.2026