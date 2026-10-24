Новини
България »
Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха сигурността и газа

Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха сигурността и газа

24 Октомври, 2026 15:09 605 11

  • иво христов-
  • анита орбан-
  • българия и унгария-
  • вертикален газов коридор-
  • българо-унгарско приятелство

Двамата вицепремиери потвърдиха готовност за по-тясно сътрудничество в енергетиката, търговията, инвестициите и свързаността

Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха сигурността и газа - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща двустранното сътрудничество, сигурността и стабилността в Европа и Черноморския регион. За срещата съобщи Министерският съвет.

Разговорът се състоя в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври. Той е в унгарската столица за честванията на 70-ата годишнина от революцията и борбата за свобода от 1956 г.

Фокус върху икономиката и енергетиката

Христов и Орбан изразиха удовлетворение от двустранните отношения и отбелязаха липсата на открити въпроси между България и Унгария. Те потвърдиха готовността за поддържане на активен политически диалог и за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите, енергетиката, свързаността и туризма.

Двамата потвърдиха и интереса на страните си към изграждането на вертикалния газов коридор. На срещата беше обсъдена и средата за сигурност в Европа и Черноморския регион. Според съобщението на Министерския съвет България и Унгария са откроили близки позиции по редица въпроси от европейския дневен ред.

„Седмица на България“ в Будапеща

Анита Орбан определи настоящата седмица като „седмица на България“ заради интензивния политически диалог между двете държави. На 19 октомври тя беше в София по повод десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство.

Унгарският вицепремиер благодари за приема и организацията на визитата и открои разговорите си с българския министър на външните работи Велислава Петрова по двустранни и международни въпроси.

Иво Христов благодари за възможността да участва в честванията на годишнината от Унгарската революция. Той подчерта историческото ѝ значение и ролята ѝ на символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му събитията от 1956 г. са послужили като вдъхновение за последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Двамата вицепремиери заявиха готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.

Изложба за къщата музей „Лайош Кошут“

В началото на седмицата Велислава Петрова и Анита Орбан откриха в сградата на унгарското външно министерство изложба, посветена на историята на къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен.

Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври. Датата е избрана с решение на Народното събрание от 15 септември 2016 г.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбира му

    8 3 Отговор
    главата на червения ДС мазник от газ ?

    15:11 24.10.2026

  • 2 Тоя па какво разбира от газове?

    6 3 Отговор
    Не различава пропан от метан.

    15:19 24.10.2026

  • 3 Олензена пача

    6 2 Отговор
    Една олензена кратуна се представя за нещо. Той на какво е министър да обсъжда ,, нещо,,?

    15:19 24.10.2026

  • 4 !!!?

    5 1 Отговор
    На този му организират срещи, ту за "Бангаранга" ту за "Тралала" само и само да дразнят хората, че е нищоправещ...!!!?

    15:27 24.10.2026

  • 5 Важно е във всяка простотия

    3 0 Отговор
    Да има все по-тясно сътрудничество

    15:32 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ту-туууу

    2 2 Отговор
    Денят на българо-унгарското приятелство... къде живеем бре? Що за безумни празници

    15:35 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Голен смех. Сега четох данните на НСИ - през 2022 годината в ковид и началото на вероломното нападение на Русия над Украйна, в най-гилемите сътресения на пазарите и последвалите четири години на изборени маратони и служебни правителства, периодът на сглобката...българите са били в период с по-добра покупателна способност от колкото оо времето на СТАБИЛНОТО, ПРОГРЕСИВНО и СТАБИЛНО правителство на Румен Радев. Прогресистите върнаха доходите на равнището на тройната коалиция. Толкова ли могат?

    Коментиран от #11

    15:45 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ооо още могат те

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Колко още могат те- ще дакарат мунчова зима, ще бият който пита или мисли, защото ги стресира , ще вземат още по две евро от пенсиите, защогэ е прогресивно. Още толкова неща могат. Ние и представа нямаме даже колко са способни те.

    16:05 24.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове