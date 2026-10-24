Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха сигурността и газа

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща двустранното сътрудничество, сигурността и стабилността в Европа и Черноморския регион. За срещата съобщи Министерският съвет.
Разговорът се състоя в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври. Той е в унгарската столица за честванията на 70-ата годишнина от революцията и борбата за свобода от 1956 г.
Фокус върху икономиката и енергетиката
Христов и Орбан изразиха удовлетворение от двустранните отношения и отбелязаха липсата на открити въпроси между България и Унгария. Те потвърдиха готовността за поддържане на активен политически диалог и за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите, енергетиката, свързаността и туризма.
Двамата потвърдиха и интереса на страните си към изграждането на вертикалния газов коридор. На срещата беше обсъдена и средата за сигурност в Европа и Черноморския регион. Според съобщението на Министерския съвет България и Унгария са откроили близки позиции по редица въпроси от европейския дневен ред.
„Седмица на България“ в Будапеща
Анита Орбан определи настоящата седмица като „седмица на България“ заради интензивния политически диалог между двете държави. На 19 октомври тя беше в София по повод десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство.
Унгарският вицепремиер благодари за приема и организацията на визитата и открои разговорите си с българския министър на външните работи Велислава Петрова по двустранни и международни въпроси.
Иво Христов благодари за възможността да участва в честванията на годишнината от Унгарската революция. Той подчерта историческото ѝ значение и ролята ѝ на символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му събитията от 1956 г. са послужили като вдъхновение за последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.
Двамата вицепремиери заявиха готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.
Изложба за къщата музей „Лайош Кошут“
В началото на седмицата Велислава Петрова и Анита Орбан откриха в сградата на унгарското външно министерство изложба, посветена на историята на къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен.
Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври. Датата е избрана с решение на Народното събрание от 15 септември 2016 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбира му
15:11 24.10.2026
2 Тоя па какво разбира от газове?
15:19 24.10.2026
3 Олензена пача
15:19 24.10.2026
4 !!!?
15:27 24.10.2026
5 Важно е във всяка простотия
15:32 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ту-туууу
15:35 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
Коментиран от #11
15:45 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ооо още могат те
До коментар #9 от "Атина Палада":Колко още могат те- ще дакарат мунчова зима, ще бият който пита или мисли, защото ги стресира , ще вземат още по две евро от пенсиите, защогэ е прогресивно. Още толкова неща могат. Ние и представа нямаме даже колко са способни те.
16:05 24.10.2026