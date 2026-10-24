Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха сигурността и газа

Вицепремиерът Иво Христов и заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан обсъдиха в Будапеща двустранното сътрудничество, сигурността и стабилността в Европа и Черноморския регион. За срещата съобщи Министерският съвет.

Разговорът се състоя в унгарското Министерство на външните работи в рамките на посещението на Христов в Будапеща от 22 до 24 октомври. Той е в унгарската столица за честванията на 70-ата годишнина от революцията и борбата за свобода от 1956 г.

Фокус върху икономиката и енергетиката

Христов и Орбан изразиха удовлетворение от двустранните отношения и отбелязаха липсата на открити въпроси между България и Унгария. Те потвърдиха готовността за поддържане на активен политически диалог и за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите, енергетиката, свързаността и туризма.

Двамата потвърдиха и интереса на страните си към изграждането на вертикалния газов коридор. На срещата беше обсъдена и средата за сигурност в Европа и Черноморския регион. Според съобщението на Министерския съвет България и Унгария са откроили близки позиции по редица въпроси от европейския дневен ред.

„Седмица на България“ в Будапеща

Анита Орбан определи настоящата седмица като „седмица на България“ заради интензивния политически диалог между двете държави. На 19 октомври тя беше в София по повод десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство.

Унгарският вицепремиер благодари за приема и организацията на визитата и открои разговорите си с българския министър на външните работи Велислава Петрова по двустранни и международни въпроси.

Иво Христов благодари за възможността да участва в честванията на годишнината от Унгарската революция. Той подчерта историческото ѝ значение и ролята ѝ на символ на стремежа към свобода и демокрация. По думите му събитията от 1956 г. са послужили като вдъхновение за последвалите демократични движения и борби за свобода в Европа.

Двамата вицепремиери заявиха готовност за продължаване на контактите на високо политическо равнище и за използване на потенциала за развитие на българо-унгарското партньорство.

Изложба за къщата музей „Лайош Кошут“

В началото на седмицата Велислава Петрова и Анита Орбан откриха в сградата на унгарското външно министерство изложба, посветена на историята на къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен.

Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври. Датата е избрана с решение на Народното събрание от 15 септември 2016 г.