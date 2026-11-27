Вицепремиерът Иво Христов изрази надежда да бъде постигнат консенсус за мерки, свързани с ограничаването на достъпа на младежи до социалните мрежи. Той направи изказването си в отговор на въпрос на Анна Бодакова от „Демократична България“ за действията на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Въпросът беше поставен във връзка със случая от нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2026 г. в София, по който се води разследване за блудство над непълнолетно момиче.

„Надявам се да постигнем консенсус относно определени мерки, свързани с ограничаването на достъпа до социалните мрежи на младежите в по-неосъзната възраст“, заяви Иво Христов.

Той посочи, че подобни мерки вече са въведени или се обсъждат в редица демократични държави. По думите му ограниченията трябва да бъдат разглеждани на фона на зачестилите случаи на насилие сред младежите.

Комисията ще поиска информация от СДВР

„Аз съм от поколението, което не обича забраните, тъй като сме расли сред забрани и знаем, че те не работят добре, но от друга страна ние сме свидетели на вълна от насилие сред младежите“, каза вицепремиерът.

Към момента в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не е постъпила официална информация за лицата, участвали в случая, нито за лица, привлечени като обвиняеми, съобщи Христов.

Той уточни, че е извършена служебна проверка на постъпилите сигнали. Установено е, че на 20 ноември секретарят на местната комисия в район „Надежда“ е участвала в координационна среща по покана на дирекция „Социално подпомагане“ в район „Сердика“.

На срещата е решено да се проучат потребностите на пострадалите деца и да се оцени родителският капацитет. Предвидени са още консултиране на децата и семействата и насочване към услуги за психологична подкрепа. В останалите местни комисии в София няма данни за сигнали, свързани със случая.

Централната комисия ще поиска от СДВР информация за малолетните и непълнолетните лица, за които има данни за участие в случая. След получаването ѝ местните комисии ще проверят дали с тези деца е работено досега и какви мерки са предприемани.

При необходимост ще бъдат изготвени индивидуални планове за работа със съдействието на детските педагогически стаи, службите за закрила на детето и училищата. Ще бъдат обсъдени и мерки за своевременно сигнализиране при насилие и системни отсъствия, контрол върху придружаването на деца на обществени места късно вечер и превенция на употребата на наркотични вещества.

Предишно предложение не получи подкрепа

Темата за ограниченията в социалните мрежи вече беше обсъдена в парламента. На 4 ноември парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика не прие на първо четене законопроект, който предвиждаше ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи и платформи за споделяне на видеоклипове.

Предложението включваше ограничения за деца под 16-годишна възраст, както и правила за достъп на младежите над тази възраст. На този фон Христов заяви, че очаква разговорите да продължат с цел намиране на общо решение, което да съчетава защитата на децата и отговорността на институциите.

Източници: bta.bg