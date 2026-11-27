Вицепремиерът Иво Христов изрази надежда да бъде постигнат консенсус за мерки, свързани с ограничаването на достъпа на младежи до социалните мрежи. Той направи изказването си в отговор на въпрос на Анна Бодакова от „Демократична България“ за действията на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Въпросът беше поставен във връзка със случая от нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2026 г. в София, по който се води разследване за блудство над непълнолетно момиче.„Надявам се да постигнем консенсус относно определени мерки, свързани с ограничаването на достъпа до социалните мрежи на младежите в по-неосъзната възраст“, заяви Иво Христов.
Той посочи, че подобни мерки вече са въведени или се обсъждат в редица демократични държави. По думите му ограниченията трябва да бъдат разглеждани на фона на зачестилите случаи на насилие сред младежите.
Комисията ще поиска информация от СДВР
Към момента в администрацията на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не е постъпила официална информация за лицата, участвали в случая, нито за лица, привлечени като обвиняеми, съобщи Христов.
Той уточни, че е извършена служебна проверка на постъпилите сигнали. Установено е, че на 20 ноември секретарят на местната комисия в район „Надежда“ е участвала в координационна среща по покана на дирекция „Социално подпомагане“ в район „Сердика“.
На срещата е решено да се проучат потребностите на пострадалите деца и да се оцени родителският капацитет. Предвидени са още консултиране на децата и семействата и насочване към услуги за психологична подкрепа. В останалите местни комисии в София няма данни за сигнали, свързани със случая.
Централната комисия ще поиска от СДВР информация за малолетните и непълнолетните лица, за които има данни за участие в случая. След получаването ѝ местните комисии ще проверят дали с тези деца е работено досега и какви мерки са предприемани.
При необходимост ще бъдат изготвени индивидуални планове за работа със съдействието на детските педагогически стаи, службите за закрила на детето и училищата. Ще бъдат обсъдени и мерки за своевременно сигнализиране при насилие и системни отсъствия, контрол върху придружаването на деца на обществени места късно вечер и превенция на употребата на наркотични вещества.
Предишно предложение не получи подкрепа
Темата за ограниченията в социалните мрежи вече беше обсъдена в парламента. На 4 ноември парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика не прие на първо четене законопроект, който предвиждаше ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи и платформи за споделяне на видеоклипове.
Предложението включваше ограничения за деца под 16-годишна възраст, както и правила за достъп на младежите над тази възраст. На този фон Христов заяви, че очаква разговорите да продължат с цел намиране на общо решение, което да съчетава защитата на децата и отговорността на институциите.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА