Управляващите потвърдиха закриването на Комисията по досиетата

Управляващите потвърждават намерението си да закрият Комисията по досиетата и да прехвърлят дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“. Това е записано в мотивите към публикувания проект за държавния бюджет за 2027 г., съобщи Българското национално радио.
В същото време за комисията са предвидени разходи в размер на 1,8 млн. евро за следващата година. В мотивите е посочено, че е започнала законодателна инициатива за структурна реформа, чиято цел е дейността на органа да премине към Държавна агенция „Архиви“.„Предприета е законодателна инициатива за структурна реформа по отношение на комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия с цел дейността ѝ да премине към Държавна агенция „Архиви““, е записано в документа.
Идеята е заложена още в бюджета за 2026 г.
Намерението за закриване на Комисията по досиетата стана ясно още с преходните и заключителните разпоредби на проекта за бюджет за 2026 г. Тогава управляващите го мотивираха с отпаднала необходимост от самостоятелното съществуване на комисията.
На вицепремиера Иво Христов беше възложено да изготви законопроект за прехвърляне на дейността към Държавна агенция „Архиви“. Проектът предвижда промяна в начина, по който ще продължи работата, свързана с документите на бившите служби за сигурност и с обявяването на принадлежност към тях.
Над 100 общественици са против
Срещу закриването на комисията се обявиха над 100 общественици, които настояха законопроектът да бъде оттеглен. Позицията им беше изразена по време на общественото обсъждане на предложените промени.
Срокът за подаване на становища по законопроекта изтича, след което предложенията и възраженията трябва да бъдат разгледани в рамките на законодателната процедура. Самото прехвърляне на функциите не може да се осъществи само с публикуването на бюджетния проект и ще изисква приемането на съответните законови промени.
Комисията по досиетата е създадена със закон, за да разкрива документи и да обявява принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. До окончателното приемане на законопроекта тя продължава да съществува като самостоятелен орган.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Правилно е
Коментиран от #7, #22
13:05 07.11.2026
2 Наглостта
Коментиран от #5
13:05 07.11.2026
3 Прилича
13:06 07.11.2026
4 Комисията
13:07 07.11.2026
5 Ъхъъъъ.....
До коментар #2 от "Наглостта":Издръжката на Комисията по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА) за последните 10 години възлиза на около 5 милиона лева средно на година. Общо за десетгодишния период българските данъкоплатци са платили близо 50 милиона лева за нейното съществуване
13:07 07.11.2026
6 АБЕ
Даже и У парламентУ.
240 сте мнооого.
13:07 07.11.2026
7 Ахааа
До коментар #1 от "Правилно е":Абсолютно правилно! Толкова много милиони се харчат за нищоправене.... Нещо като директори на водопади! Който се интересува, има си архиви !
13:08 07.11.2026
8 Атлантическият нацизъм на Запада
Коментиран от #14
13:11 07.11.2026
9 Пловдив
Коментиран от #11, #18
13:11 07.11.2026
10 Правилно я закриват
13:14 07.11.2026
11 Окооо
До коментар #9 от "Пловдив":Отиди в архива и си виж досието, те хората от ДС, отдавна не са сред живите....
13:15 07.11.2026
12 55 от Козлодуй
13:15 07.11.2026
13 А оредвидените
13:16 07.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Наблюдател
13:18 07.11.2026
16 жалко че няма да разберем за на мирчев
13:21 07.11.2026
17 некадърни хорица
и пак нови заеми и беден народец
и затва държавата е най смешна и бедна в европа
13:21 07.11.2026
18 жалко че на всички предатели
До коментар #9 от "Пловдив":сега синовете и дъщерите са либерали и викат тук не е Москва .но са били добре през комунизма и са папкали
13:22 07.11.2026
19 Наблюдател
13:23 07.11.2026
20 Управляващите
Коментиран от #26
13:24 07.11.2026
21 Иван
13:26 07.11.2026
22 Никаква комисия
До коментар #1 от "Правилно е":Директно лycтpaцuя на кoмyнucтuтe!
Нямат право да заемат никаква държавна дейност. Никога.
Децата им също. За внуците ще си помислим.
Коментиран от #27
13:29 07.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да видим
13:30 07.11.2026
25 Младите хора
Коментиран от #37
13:31 07.11.2026
26 точно защото това си кражба сътворена
До коментар #20 от "Управляващите":от гебр дпс
тези пари тряба да са в НОИ
13:32 07.11.2026
27 да точно но всички
До коментар #22 от "Никаква комисия":либерали който сега скачат и викат тук не е Москва са синове и дъшери на комунисти и същите тези цял живот са били на хранилката благодарение на родителите си
Коментиран от #30, #32
13:34 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Е,то пък
До коментар #27 от "да точно но всички":Радев,Гълъб и половината им депутати са комунисти- бивши членове на БКП.
13:44 07.11.2026
31 Никой
13:45 07.11.2026
32 Уааау
До коментар #27 от "да точно но всички":Радев няма и един ден извън държавната хранилка.
13:45 07.11.2026
33 Евала
13:47 07.11.2026
34 Хе хе хе
13:47 07.11.2026
35 Анонимен
13:54 07.11.2026
36 Най-бедните в ЕС
13:55 07.11.2026
37 И това го губим
До коментар #25 от "Младите хора":"Благодарение" на СССР и по нареждане на Сталин.Дъртако.
13:58 07.11.2026
38 АГАТ а Кристи
13:59 07.11.2026