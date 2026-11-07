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Управляващите потвърдиха закриването на Комисията по досиетата

Управляващите потвърдиха закриването на Комисията по досиетата

7 Ноември, 2026 13:03 1 050 38

  • комисия по досиетата-
  • държавна агенция архиви-
  • бюджет 2027-
  • иво христов-
  • държавна сигурност

Дейността ѝ трябва да премине към Държавна агенция „Архиви“, въпреки че за комисията са заложени 1,8 млн. евро в бюджета за 2027 г

Управляващите потвърдиха закриването на Комисията по досиетата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управляващите потвърждават намерението си да закрият Комисията по досиетата и да прехвърлят дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“. Това е записано в мотивите към публикувания проект за държавния бюджет за 2027 г., съобщи Българското национално радио.

В същото време за комисията са предвидени разходи в размер на 1,8 млн. евро за следващата година. В мотивите е посочено, че е започнала законодателна инициатива за структурна реформа, чиято цел е дейността на органа да премине към Държавна агенция „Архиви“.

„Предприета е законодателна инициатива за структурна реформа по отношение на комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия с цел дейността ѝ да премине към Държавна агенция „Архиви““, е записано в документа.

Идеята е заложена още в бюджета за 2026 г.

Намерението за закриване на Комисията по досиетата стана ясно още с преходните и заключителните разпоредби на проекта за бюджет за 2026 г. Тогава управляващите го мотивираха с отпаднала необходимост от самостоятелното съществуване на комисията.

На вицепремиера Иво Христов беше възложено да изготви законопроект за прехвърляне на дейността към Държавна агенция „Архиви“. Проектът предвижда промяна в начина, по който ще продължи работата, свързана с документите на бившите служби за сигурност и с обявяването на принадлежност към тях.

Над 100 общественици са против

Срещу закриването на комисията се обявиха над 100 общественици, които настояха законопроектът да бъде оттеглен. Позицията им беше изразена по време на общественото обсъждане на предложените промени.

Срокът за подаване на становища по законопроекта изтича, след което предложенията и възраженията трябва да бъдат разгледани в рамките на законодателната процедура. Самото прехвърляне на функциите не може да се осъществи само с публикуването на бюджетния проект и ще изисква приемането на съответните законови промени.

Комисията по досиетата е създадена със закон, за да разкрива документи и да обявява принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. До окончателното приемане на законопроекта тя продължава да съществува като самостоятелен орган.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно е

    33 7 Отговор
    Безделници и мизерници бяха всички там

    Коментиран от #7, #22

    13:05 07.11.2026

  • 2 Наглостта

    19 8 Отговор
    е пълна !

    Коментиран от #5

    13:05 07.11.2026

  • 3 Прилича

    10 5 Отговор
    на "загуцана" пуйка!

    13:06 07.11.2026

  • 4 Комисията

    24 10 Отговор
    трябваше отдавна да се закрие.

    13:07 07.11.2026

  • 5 Ъхъъъъ.....

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наглостта":

    Издръжката на Комисията по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА) за последните 10 години възлиза на около 5 милиона лева средно на година. Общо за десетгодишния период българските данъкоплатци са платили близо 50 милиона лева за нейното съществуване

    13:07 07.11.2026

  • 6 АБЕ

    23 2 Отговор
    Още много има да закривате.
    Даже и У парламентУ.
    240 сте мнооого.

    13:07 07.11.2026

  • 7 Ахааа

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно е":

    Абсолютно правилно! Толкова много милиони се харчат за нищоправене.... Нещо като директори на водопади! Който се интересува, има си архиви !

    13:08 07.11.2026

  • 8 Атлантическият нацизъм на Запада

    8 10 Отговор
    Не е нашият път. Ние българите не изповядваме нацистки западни "ценности" Ние сме като хората по улиците на Европа а не като нацистите в ЕК . Атлантизма е престъпна идеология, не чак колкото ционизма но пак престъпна нацистка, вредна и опасна

    Коментиран от #14

    13:11 07.11.2026

  • 9 Пловдив

    6 1 Отговор
    Искам да си прочета досието и узная предателите.....!!!!????

    Коментиран от #11, #18

    13:11 07.11.2026

  • 10 Правилно я закриват

    12 2 Отговор
    Но преди това трябваше да осветлят данните.

    13:14 07.11.2026

  • 11 Окооо

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пловдив":

    Отиди в архива и си виж досието, те хората от ДС, отдавна не са сред живите....

    13:15 07.11.2026

  • 12 55 от Козлодуй

    4 2 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    13:15 07.11.2026

  • 13 А оредвидените

    5 2 Отговор
    1,8 млн.лв.за издръжката и ,ще ги откраднат?

    13:16 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Тя тая комисия и без това се оказа безполезна. Не спря кариерата на Георги Марков, не разкри нищо за Стефан Савов. Баща му осъден на смърт от Народния съд, той нито в Белене, нито интерниран, разрешено му е да следва в софийския университет. Е, как стават тия работи? Социалдемократите ги интернираха например.

    13:18 07.11.2026

  • 16 жалко че няма да разберем за на мирчев

    12 1 Отговор
    баща му бил агент на дс през възродителния процес един от най лощите по характер - за кмета на София се знае че цялата рода е била от дс и така до последния либерал

    13:21 07.11.2026

  • 17 некадърни хорица

    4 2 Отговор
    почти какво решат пак грешат и парите изчезват поради некадърност и кражби
    и пак нови заеми и беден народец
    и затва държавата е най смешна и бедна в европа

    13:21 07.11.2026

  • 18 жалко че на всички предатели

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пловдив":

    сега синовете и дъщерите са либерали и викат тук не е Москва .но са били добре през комунизма и са папкали

    13:22 07.11.2026

  • 19 Наблюдател

    3 3 Отговор
    Имаше един, при демокрацията стана председател на Съюза на репресираните, името му не помня. Имаше предаване за него. Пускат го от лагера, софийската рода се събрала, снима с кинокамера, посрещат го с подарък - чисто нова Волга. Волгите не ги продаваха на трудещите се, но ЦК можеше да разреши. То и кинокамери не е имало. Та така, и този господин не беше агент на ДС.

    13:23 07.11.2026

  • 20 Управляващите

    6 2 Отговор
    да потвърдят закриването на втория пенсионен узаконен рекет, обир пладнешки.

    Коментиран от #26

    13:24 07.11.2026

  • 21 Иван

    5 3 Отговор
    Защитиха си доносниците и агентите от партията ПБ

    13:26 07.11.2026

  • 22 Никаква комисия

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно е":

    Директно лycтpaцuя на кoмyнucтuтe!
    Нямат право да заемат никаква държавна дейност. Никога.
    Децата им също. За внуците ще си помислим.

    Коментиран от #27

    13:29 07.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да видим

    0 1 Отговор
    Груеф как ше се справи...? От него се очаква много...

    13:30 07.11.2026

  • 25 Младите хора

    5 5 Отговор
    Друго трябва да знаят и да им бъде обяснявано и учено в учебниците по история в училищата и университетите. Трябва да знаят, че заради нацизма и фашизма в парламента на България преди 1944 г. , заради тогавашните атлантици десетки хиляди българи загубиха за винаги имотите си в Гърция ! Всички претенции от всякакво естество, произтичащи от мирния договор от 10 февруари 1947 година се анулират с СПОГОДБА за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция ратифицирана с Указ № 397 на Президиума на Народното събрание от 30.07.1964 г. - ДВ, бр. 87 от 3.11.1964 г. Обн., ДВ, бр. 87 от 3.11.1964 г. В сила от 9.07.1964 г...... фашистите, нацистите, атлантиците нанесоха огромна щета на българите с чийто имоти се платиха реално репарациите на Гърция заради продажността на една шепа депутати и политици преди 1944 г

    Коментиран от #37

    13:31 07.11.2026

  • 26 точно защото това си кражба сътворена

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Управляващите":

    от гебр дпс
    тези пари тряба да са в НОИ

    13:32 07.11.2026

  • 27 да точно но всички

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Никаква комисия":

    либерали който сега скачат и викат тук не е Москва са синове и дъшери на комунисти и същите тези цял живот са били на хранилката благодарение на родителите си

    Коментиран от #30, #32

    13:34 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е,то пък

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "да точно но всички":

    Радев,Гълъб и половината им депутати са комунисти- бивши членове на БКП.

    13:44 07.11.2026

  • 31 Никой

    4 3 Отговор
    Как няма да искат да закрият комисията по досиетата като по голямата част от доносниците са в управляващата клика на ПБ и БСП и Възраждане .

    13:45 07.11.2026

  • 32 Уааау

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "да точно но всички":

    Радев няма и един ден извън държавната хранилка.

    13:45 07.11.2026

  • 33 Евала

    3 3 Отговор
    Най-после. Там само лапаха едни пари.

    13:47 07.11.2026

  • 34 Хе хе хе

    3 3 Отговор
    То и без тва няма вече нужда от нея, те всичките оцелели са в парламента!

    13:47 07.11.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тия 100 общественика да не са записани в някое досие? Я публикувайте всичко! Няма значение, че някой може да е извън политиката, миналото трябва да си го догони!

    13:54 07.11.2026

  • 36 Най-бедните в ЕС

    0 0 Отговор
    сме ЕТО ЗАТОВА

    13:55 07.11.2026

  • 37 И това го губим

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Младите хора":

    "Благодарение" на СССР и по нареждане на Сталин.Дъртако.

    13:58 07.11.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Слава на БКП !!! СЛИВА е БКП!

    13:59 07.11.2026

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