Управляващите потвърдиха закриването на Комисията по досиетата

Управляващите потвърждават намерението си да закрият Комисията по досиетата и да прехвърлят дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“. Това е записано в мотивите към публикувания проект за държавния бюджет за 2027 г., съобщи Българското национално радио.

В същото време за комисията са предвидени разходи в размер на 1,8 млн. евро за следващата година. В мотивите е посочено, че е започнала законодателна инициатива за структурна реформа, чиято цел е дейността на органа да премине към Държавна агенция „Архиви“.

Идеята е заложена още в бюджета за 2026 г.

„Предприета е законодателна инициатива за структурна реформа по отношение на комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия с цел дейността ѝ да премине към Държавна агенция „Архиви““, е записано в документа.

Намерението за закриване на Комисията по досиетата стана ясно още с преходните и заключителните разпоредби на проекта за бюджет за 2026 г. Тогава управляващите го мотивираха с отпаднала необходимост от самостоятелното съществуване на комисията.

На вицепремиера Иво Христов беше възложено да изготви законопроект за прехвърляне на дейността към Държавна агенция „Архиви“. Проектът предвижда промяна в начина, по който ще продължи работата, свързана с документите на бившите служби за сигурност и с обявяването на принадлежност към тях.

Над 100 общественици са против

Срещу закриването на комисията се обявиха над 100 общественици, които настояха законопроектът да бъде оттеглен. Позицията им беше изразена по време на общественото обсъждане на предложените промени.

Срокът за подаване на становища по законопроекта изтича, след което предложенията и възраженията трябва да бъдат разгледани в рамките на законодателната процедура. Самото прехвърляне на функциите не може да се осъществи само с публикуването на бюджетния проект и ще изисква приемането на съответните законови промени.

Комисията по досиетата е създадена със закон, за да разкрива документи и да обявява принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. До окончателното приемане на законопроекта тя продължава да съществува като самостоятелен орган.

Източници: bnrnews.bg