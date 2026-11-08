Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност и нормализация

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че двата национални вота през 2026 г. са потвърдили доверието на гражданите към „Прогресивна България“ и курса към нормализация и устойчивост. Той коментира политическата ситуация в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, а по-късно разви позициите си и в публикация във Facebook.

Парламентарните избори се проведоха на 19 април, а президентските – на 25 октомври. Според Христов резултатите показват подкрепа за два стратегически избора на управляващите – отстраняването на най-видимите олигархични зависимости от властта и недопускането България да поеме към войната.

„Прогресивна България може да бъде обвинявана в много неща, но със сигурност успя да свали най-видимите олигарси от власт и да избегне държавата да даде крен към войната“, заяви Христов.

В публикацията си той предупреди за опити за радикализация в обществото, които според него се проявяват най-вече в социалните мрежи и в изказванията на политически лидери. Христов използва думите на Ивайло Мирчев, който определи проектобюджета за 2027 г. като „бюджет на безпътицата“ и заяви, че опозицията ще направи „аутопсия“ на документа, за да отправи иронична критика към „Демократична България“.

За бюджета и втория пенсионен стълб

Христов защити решението Бюджет 2027 да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство. „Къде да бъде представен – в институт по ноктопластика?“, попита той и определи УНСС като естествено място за представяне на финансовата рамка заради икономическия профил на университета.

По думите му проектобюджетът предвижда ограничаване на дефицита, намаляване на държавните разходи и административна реформа. Христов посочи, че само в МВР се планира съкращаване на близо 2000 служители. Той заяви още, че са предвидени по-голяма подкрепа за семействата и децата, за учениците и студентите, както и облекчения за бизнеса.

Вицепремиерът отхвърли твърденията, че правителството подготвя посегателство върху средствата във втория пенсионен стълб. Според него гражданите трябва сами да избират дали осигурителните им средства да постъпват в НОИ или в частен пенсионен фонд, вместо да бъдат служебно разпределяни.

Спорът за „демократичната общност“

Във Facebook Христов атакува и представители на „демократичната общност“, които според него са отказали на гражданите възможност за референдум относно парите им и противопоставят мнозинството на площада на мнозинството в урните. „Има само една мяра за мнозинството в едно демократично общество и това е изборът на гражданите в урните“, написа той.

Христов коментира и Комисията по досиетата. Той заяви, че при закриването ѝ ще бъдат премахнати разходите за комисари и раздута администрация, но режимът за достъп до досиетата няма да се променя. По думите му и занапред ще бъдат огласявани лицата с досиета, които претендират за високи политически постове.