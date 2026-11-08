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Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност и нормализация
  Тема: Избори

Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност и нормализация

8 Ноември, 2026 06:21 363 7

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  • бюджет 2027-
  • втори пенсионен стълб-
  • избори

Вицепремиерът защити Бюджет 2027, втория пенсионен стълб и закриването на Комисията по досиетата

Иво Христов: Българите гласуваха за стабилност и нормализация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че двата национални вота през 2026 г. са потвърдили доверието на гражданите към „Прогресивна България“ и курса към нормализация и устойчивост. Той коментира политическата ситуация в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, а по-късно разви позициите си и в публикация във Facebook.

Парламентарните избори се проведоха на 19 април, а президентските – на 25 октомври. Според Христов резултатите показват подкрепа за два стратегически избора на управляващите – отстраняването на най-видимите олигархични зависимости от властта и недопускането България да поеме към войната.

„Прогресивна България може да бъде обвинявана в много неща, но със сигурност успя да свали най-видимите олигарси от власт и да избегне държавата да даде крен към войната“, заяви Христов.

В публикацията си той предупреди за опити за радикализация в обществото, които според него се проявяват най-вече в социалните мрежи и в изказванията на политически лидери. Христов използва думите на Ивайло Мирчев, който определи проектобюджета за 2027 г. като „бюджет на безпътицата“ и заяви, че опозицията ще направи „аутопсия“ на документа, за да отправи иронична критика към „Демократична България“.

За бюджета и втория пенсионен стълб

Христов защити решението Бюджет 2027 да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство. „Къде да бъде представен – в институт по ноктопластика?“, попита той и определи УНСС като естествено място за представяне на финансовата рамка заради икономическия профил на университета.

По думите му проектобюджетът предвижда ограничаване на дефицита, намаляване на държавните разходи и административна реформа. Христов посочи, че само в МВР се планира съкращаване на близо 2000 служители. Той заяви още, че са предвидени по-голяма подкрепа за семействата и децата, за учениците и студентите, както и облекчения за бизнеса.

Вицепремиерът отхвърли твърденията, че правителството подготвя посегателство върху средствата във втория пенсионен стълб. Според него гражданите трябва сами да избират дали осигурителните им средства да постъпват в НОИ или в частен пенсионен фонд, вместо да бъдат служебно разпределяни.

Спорът за „демократичната общност“

Във Facebook Христов атакува и представители на „демократичната общност“, които според него са отказали на гражданите възможност за референдум относно парите им и противопоставят мнозинството на площада на мнозинството в урните. „Има само една мяра за мнозинството в едно демократично общество и това е изборът на гражданите в урните“, написа той.

Христов коментира и Комисията по досиетата. Той заяви, че при закриването ѝ ще бъдат премахнати разходите за комисари и раздута администрация, но режимът за достъп до досиетата няма да се променя. По думите му и занапред ще бъдат огласявани лицата с досиета, които претендират за високи политически постове.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Нагли

    5 0 Отговор
    комунисти, забихте и последния пирон в ковчега на народа. Нали го гледах бюджета двойно и тройно повече милиарди за мафията

    06:24 08.11.2026

  • 2 Чичо Румен

    5 0 Отговор
    да връща кетъринга и шампанското, декември месец купона се отлага!

    06:26 08.11.2026

  • 3 На тоя

    6 0 Отговор
    мазен и фалшив субект , лъжата и алчността му струят от очите му . От шпионско и ДС котило , винаги до големия кокал и винаги на гърба на народа . Защитил бил бюджета ?! Та той за свои облаги и Дявола би защитил .

    06:30 08.11.2026

  • 4 Каква

    4 0 Отговор
    стабилност при нестабилна основа може да има , бе , другарино ? Ама вие всичките лъжата и измамата за нищо я нямате !

    06:36 08.11.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Тоя 110 киловолтов преносвач на русизъм в България - ГНЮС !!!

    06:37 08.11.2026

  • 6 Лъжци и крадци,

    2 0 Отговор
    много скоро ще разберете, за кого са гласували или, защо не са гласували.

    06:39 08.11.2026

  • 7 Напразно!

    1 0 Отговор
    Комунистите напразно се радват и не защото имат бляскави победи, а защото много скоро Крепостна рус ще изчезне от картата на света. А това щом стане несъществуващата им измислена пария на прогреса ще изчезне яко дим...

    06:43 08.11.2026

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