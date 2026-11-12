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Екатерина Бончева: Има личен мотив за преместването на комисията

Екатерина Бончева: Има личен мотив за преместването на комисията

12 Ноември, 2026 10:04 729 12

  • комисията по досиетата-
  • екатерина бончева-
  • иво христов-
  • държавна агенция архиви-
  • държавна сигурност

Дългогодишният член на Комисията по досиетата постави въпроси за независимостта на бъдещата структура и достъпа до архивите

Екатерина Бончева: Има личен мотив за преместването на комисията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложението Комисията по досиетата да бъде прехвърлена към Държавна агенция „Архиви“ предизвика нов политически спор. В ефира на NOVA дългогодишният член на комисията и журналист Екатерина Бончева заяви, че вижда в идеята и личен мотив.

Бончева каза, че е съпоставила действащия закон с предложението на вицепремиера Иво Христов. Според нея независим орган, избран от Народното събрание и отчитащ се пред парламента, ще бъде заменен от държавна агенция, зависима от Министерския съвет.

„На мястото на една независима комисия, избрана от НС с мнозинство и която се отчита пред парламента, идва една зависима от Христов и от Министерски съвет държавна агенция“, заяви Бончева.

Тя посочи, че председателят на Държавна агенция „Архиви“ се назначава от Министерския съвет. По думите ѝ това поставя въпроса дали бъдещата структура ще запази необходимата независимост при решенията за проверка и обявяване на принадлежност към бившите служби.

Въпросите за документите и достъпа

Бончева постави и въпрос как ще се работи с архивите, ако служителите в новата структура не преминават проверка от съвременните служби, за да получат достъп до класифицирана информация.

Тя се позова на три решения на Конституционния съд, за които каза, че изключват възможността подобна комисия да бъде част от изпълнителната власт. Според Бончева именно това би се случило при прехвърляне на дейността към агенция, чийто председател се назначава от правителството.

Журналистът отхвърли и тезата, че интересът към досиетата е изчерпан. Тя заяви, че комисията продължава да проверява лица на публични длъжности, а граждани подават заявления за достъп до документите. По думите ѝ натовареността е такава, че част от заявителите се налага да изчакват.

Твърдението за личен мотив

Бончева свърза предложението с обстоятелства около бащата на Иво Христов. Тя заяви, че при проверка през 2020 г. той е бил обявен като офицер от Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана и не е възразил срещу решението.

По думите ѝ години по-късно Христов, вече евродепутат, е завел дело срещу политолога Огнян Минчев заради публично огласена информация за принадлежността на баща му. Именно от тази последователност Бончева прави извода, че в предложението може да има „личен момент на отмъщение“.

„Аз не смятам, че децата и внуците трябва да отговарят за бащите и дядовците си, но в някои от тях се възпроизвежда един манталитет, който ни дърпа назад“, каза тя.

Идеята за закриване на комисията като самостоятелна структура и прехвърляне на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“ беше заложена в преходните и заключителните разпоредби на бюджета за 2026 г. Народното събрание възложи на вицепремиера Иво Христов да подготви нормативните промени, като първоначалният срок беше 15 септември 2026 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безполезна лапачка

    21 5 Отговор
    И тая си поживя за сметка на разни комисии!

    10:11 12.11.2026

  • 2 Мит

    19 4 Отговор
    Какъв мотив бе стрино ти добре си поживя около тия архиви.5 милионо за заплати а.Стига сте ревали 37 години още четете архиви.Дайте и чуждестанните агенти на показ или ще стане страшно а.

    10:15 12.11.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    2 6 Отговор
    Партизаните отново слизат от Балкана въпреки, че от създаването на тази "комисия", тя е била под тяхно ръководство

    10:21 12.11.2026

  • 4 Нещо да каже

    13 1 Отговор
    за нейния произход ?

    10:24 12.11.2026

  • 5 Разбира се Че Има !

    7 1 Отговор
    Всичките Те Са В Кюпа !

    10:25 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не е добре

    3 2 Отговор
    Някой да използва властта за разчистване на лични сметки е рецепта за мутринска държава.

    10:33 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тая пенсия още лапа

    1 2 Отговор
    Тоя кърлеж, използвачка нищо не свърши за толкова години, а сега рев за голямата заплата и пенсия. Нямат срам, нямат очи.

    10:37 12.11.2026

  • 10 ВИК

    0 1 Отговор
    Бончева е “най-независимият” член на Комисията по досиетата! Не изпълни ли задачата??? Омръзна на всички с “огромния си принос” за осветляване на принадлежност към ДС! Поколенията се смениха, стига вече с тези мантри, явно не може да смени плочата….

    10:41 12.11.2026

  • 11 Даниел

    1 0 Отговор
    Жената го каза,модела на комунистите се възпроизвежда,а отличителната им черта е отмъстителност!

    10:43 12.11.2026

  • 12 Василеску

    0 0 Отговор
    Не съм запознат с "личния мотив", не съм бил агент (имам си удостоверение от същата тази комисия), но считам, че наистина вече е за архива. И да не се харчат милиони за издръжсата на 20-ина чиновници "с връзки"

    10:44 12.11.2026

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