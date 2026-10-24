Цеков: НСО може да използва сила само при абсолютна необходимост

Законът за Националната служба за охрана допуска употреба на физическа сила само при абсолютна необходимост. Това заяви експертът по конституционно право Борислав Цеков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
Коментарът му беше повод решението на съда от 23 октомври да остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо служителя на НСО Мартин Варадинов.
Цеков подчерта, че отказът на съда да определи най-тежката мярка за неотклонение не решава въпроса за вината по същество. „Когато става дума за мярка за неотклонение, това е едно. Дали обвинението ще бъде потвърдено от съда с наказателна присъда, е съвсем друго“, посочи той.
Какво изисква Законът за НСО
По думите на Цеков задачата на охраната е да предотвратява противозаконни посегателства и нападения. Тя не включва възпрепятстване на опити за разговор, каза експертът.
Той определи като несъстоятелен аргумента, че служителят не е можел да знае какво ще се случи, тъй като в конкретния случай става дума за журналист. Според Цеков употребата на сила трябва да бъде съобразена не само с необходимостта от реакция, но и с изискването да се защитава здравето и животът на хората.
„Освен че трябва да има абсолютна необходимост, употребата на сила, както повелява Законът за НСО, трябва да е такава, че да защитава здравето и живота на хората“, заяви той.
Цеков добави, че служителят трябва да бъде осъден, ако законът бъде приложен правилно. Изказването му представлява правна оценка на случая, а окончателното решение за наказателната отговорност е в правомощията на съда.
Прогнозата му за междинните избори в САЩ
В същото предаване Борислав Цеков коментира и политическата ситуация в Съединените щати преди междинните избори. Според него към момента вероятността републиканците да загубят контрола върху Камарата на представителите е по-голяма, отколкото да изгубят мнозинството си в Сената.
Цеков посочи, че междинните избори традиционно показват обществените нагласи, но загубата на мнозинство в едната или в двете камари на Конгреса не означава автоматично блокиране на президентската администрация.
По думите му ситуацията е по-особена заради напрежението в коалицията, подкрепила Доналд Тръмп на последните избори. Той отбеляза, че политическата линия на президента създава разногласия и сред традиционните републиканци.
Като пример Цеков посочи реакциите около сделката с дизелово гориво с Русия, която според него е предизвикала недоволство сред част от традиционните републикански среди. Ако разногласията се задълбочат, рискът републиканците да загубят мнозинството си в едната или в двете камари може да се увеличи, смята той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
18:02 24.10.2026
2 ......-
18:03 24.10.2026
3 Друго си е експерт, а не радевист
Коментиран от #24, #31
18:04 24.10.2026
4 Бяла Мечка
Коментиран от #7
18:06 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Доцова още ли е на държавна хранилка?
До коментар #9 от "оня с коня":нсо са убииициии , събориха на земята възрастна жена тя ли им беше проблема или беше терорист?
те толкова си могат
Коментиран от #13
18:14 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да Видим Сега !
Партенката !
Сие Дацова !
И НСО !
18:16 24.10.2026
13 Те Само Това Знаят !
До коментар #10 от "Доцова още ли е на държавна хранилка?":-------------- !
18:17 24.10.2026
14 И той е подлога
Коментиран от #39
18:18 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЗНАЕМ ГО.........
18:18 24.10.2026
17 Ами Че !Нали Мафията !
До коментар #9 от "оня с коня":И Държавата Са Едно !
И Съда И Прокуратурата !
Си Ги Пазят !
18:18 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Психолог
18:24 24.10.2026
20 Горски
18:25 24.10.2026
21 Доцова защо не спря колата на НСО
Няма морал!
ОСТАВКА!
Коментиран от #25, #35
18:26 24.10.2026
22 Лекото на Боко
18:34 24.10.2026
23 Председателката на НС
Коментиран от #41
18:43 24.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Викаш
До коментар #21 от "Доцова защо не спря колата на НСО":трябвало е да помага на симулантката. Може би с изкуствено дишане, а, моралисте?
18:46 24.10.2026
26 Перо
18:48 24.10.2026
27 3.14К
18:50 24.10.2026
28 Малки обяви
търси спешно
председателка на парламента.
Изисквания:
1. Да владее руски език.
2. Да има черен колан по карате.
3. Руса, само руса, винаги РУСА. Русо гладно няма. Ако е от Русе, още по-добре.
4. Да няма тоалети с деколте и поли над коляното.
5. Предимство на кандидатката: да е била гадже на В. Божков, кметска дъщеря от Северозапада или поне да е от Хасковския регион.
6. Минимум 3 години стаж в БСП.
7. Специализация по психология на тема "Овладяване на стреса във високорискова среда при натискане на звънци от трибуна".
Документи се приемат в деловодството на НС (може и в НСО) до деня на балотажа.
Подпис: /не се чете/
18:54 24.10.2026
29 Тоя гард
Коментиран от #37
18:57 24.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Друго си е експерт, а не радевист":тоА щеше надълго щеше да ти обяснява как охранителят НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ, ако бабето беше лиснало боя или киселина върху лицето на Втория човек в държавата❗
Малките ПО ПЕЙКИТЕ не знаете, че преди време така заляха журналистката Заркова❗
18:59 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гарда на НСО бил лейтенант тия там си
Лейтенант който отива към задната кола преди колата на доцова да е тръгнала от парко мястото Шофьора на доцова не заключва вратите отвътре след като тя е влязла в колата и доцова сама дърпа тежката врата защото не знае кой отваря вратата
Затова се стигна до инцидента
Ако беше атентат вече щеше да има военно положение и вечерен час
А тази журналистка с тъмни очила никой не я разпознава като такава от охраната
19:03 24.10.2026
35 Бай онзи
До коментар #21 от "Доцова защо не спря колата на НСО":Защото има протокол на НСО,според който при всеки инцидент с охранявано лице,първото действие е по най-бързия начин,автомобилите да напуснат мястото на произшествието.
19:03 24.10.2026
36 Джони
19:03 24.10.2026
37 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "Тоя гард":Да, той трябваше да изчака!
Но старшият на екипа трябваше да е осигурил заключване на вратите отвътре,
а водачът трябваше да е потеглил с влизането на групата в колата❗
И тримата в екипа имат пропуски, но това не оправдава опита за нахлуване в охранявян автомобил ❗
А сценката с полягането, слагането на телефона в ръката ( все моменти умишлено Не заснети) просто няма нужда от пояснение❗
Чудно как уж никой не се сети да коментира тези неща🤔❗
19:10 24.10.2026
38 История с Фатмаци Папараци
17 юни 2020 г.: на извънреден брифинг лидерът на ГЕРБ заяви, че президентът редовно вдига през общата ограда безпилотна машина, с която го снима на терасата и в двора на резиденция Бояна. Когато охраната от НСО се опитвала да реагира, им било отговаряно, че дронът се управлява лично от Радев.
Коментиран от #42
19:26 24.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ти нямаш ценз на нищо
19:31 24.10.2026
41 Японец
До коментар #23 от "Председателката на НС":Нашите шефове умеят да носят отговорност за подчинените си.
В подобен случай си правят сепуко.
19:33 24.10.2026
42 🦉🦉🦉🦉
До коментар #38 от "История с Фатмаци Папараци":Лидерът на ГЕ•П лично обяви,
че е построил МИЛИОНИ километри магистрали провери сам❗
че е марширувал, като пионерче след Чернобил вече е бил в МВР ❗
че при Виденов е работил допълнително, з да купува "Хумана" (бебешка каша) за дъщеричката си тя вече е била на 13 ❗
19:34 24.10.2026