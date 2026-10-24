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Цеков: НСО може да използва сила само при абсолютна необходимост
  Тема: Известни личности

Цеков: НСО може да използва сила само при абсолютна необходимост

24 Октомври, 2026 17:59 955 42

  • борислав цеков-
  • нсо-
  • мартин варадинов-
  • закон за нсо-
  • междинни избори в сащ

Експертът по конституционно право коментира случая със служителя на НСО Мартин Варадинов и предстоящите междинни избори в САЩ

Цеков: НСО може да използва сила само при абсолютна необходимост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Законът за Националната служба за охрана допуска употреба на физическа сила само при абсолютна необходимост. Това заяви експертът по конституционно право Борислав Цеков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Коментарът му беше повод решението на съда от 23 октомври да остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо служителя на НСО Мартин Варадинов.

Цеков подчерта, че отказът на съда да определи най-тежката мярка за неотклонение не решава въпроса за вината по същество. „Когато става дума за мярка за неотклонение, това е едно. Дали обвинението ще бъде потвърдено от съда с наказателна присъда, е съвсем друго“, посочи той.

Какво изисква Законът за НСО

По думите на Цеков задачата на охраната е да предотвратява противозаконни посегателства и нападения. Тя не включва възпрепятстване на опити за разговор, каза експертът.

Той определи като несъстоятелен аргумента, че служителят не е можел да знае какво ще се случи, тъй като в конкретния случай става дума за журналист. Според Цеков употребата на сила трябва да бъде съобразена не само с необходимостта от реакция, но и с изискването да се защитава здравето и животът на хората.

„Освен че трябва да има абсолютна необходимост, употребата на сила, както повелява Законът за НСО, трябва да е такава, че да защитава здравето и живота на хората“, заяви той.

Цеков добави, че служителят трябва да бъде осъден, ако законът бъде приложен правилно. Изказването му представлява правна оценка на случая, а окончателното решение за наказателната отговорност е в правомощията на съда.

Прогнозата му за междинните избори в САЩ

В същото предаване Борислав Цеков коментира и политическата ситуация в Съединените щати преди междинните избори. Според него към момента вероятността републиканците да загубят контрола върху Камарата на представителите е по-голяма, отколкото да изгубят мнозинството си в Сената.

Цеков посочи, че междинните избори традиционно показват обществените нагласи, но загубата на мнозинство в едната или в двете камари на Конгреса не означава автоматично блокиране на президентската администрация.

По думите му ситуацията е по-особена заради напрежението в коалицията, подкрепила Доналд Тръмп на последните избори. Той отбеляза, че политическата линия на президента създава разногласия и сред традиционните републиканци.

Като пример Цеков посочи реакциите около сделката с дизелово гориво с Русия, която според него е предизвикала недоволство сред част от традиционните републикански среди. Ако разногласията се задълбочат, рискът републиканците да загубят мнозинството си в едната или в двете камари може да се увеличи, смята той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 12 Отговор
    Анаболите ги правят агресивни.

    18:02 24.10.2026

  • 2 ......-

    6 0 Отговор
    То и личното КНО можеш да го ползваш точ1но никога.

    18:03 24.10.2026

  • 3 Друго си е експерт, а не радевист

    7 26 Отговор
    да го обясни на самозабравилите се фатмаци.

    Коментиран от #24, #31

    18:04 24.10.2026

  • 4 Бяла Мечка

    16 4 Отговор
    В други държави им свирят на флеейта с един изход след което 😀😀😀публиката се е разпръснала.

    Коментиран от #7

    18:06 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доцова още ли е на държавна хранилка?

    8 21 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    нсо са убииициии , събориха на земята възрастна жена тя ли им беше проблема или беше терорист?

    те толкова си могат

    Коментиран от #13

    18:14 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да Видим Сега !

    5 6 Отговор
    Какво Ще Каже !

    Партенката !

    Сие Дацова !

    И НСО !

    18:16 24.10.2026

  • 13 Те Само Това Знаят !

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Доцова още ли е на държавна хранилка?":

    -------------- !

    18:17 24.10.2026

  • 14 И той е подлога

    10 2 Отговор
    И да си завре ценза на тъмно.

    Коментиран от #39

    18:18 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗНАЕМ ГО.........

    12 2 Отговор
    ЦЕКОВ , ПОДЛ ОЖЕНИЯ ПРЕД ДВЕТЕ Ш КЕМ БЕТА

    18:18 24.10.2026

  • 17 Ами Че !Нали Мафията !

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    И Държавата Са Едно !

    И Съда И Прокуратурата !

    Си Ги Пазят !

    18:18 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Психолог

    4 12 Отговор
    Който посяга публично на жени, със сигурност упражнява насилие вкъщи. Ако не е женен, бие майка си.

    18:24 24.10.2026

  • 20 Горски

    14 7 Отговор
    Интересно ми е защо трябва да се пази председателя на Народното събрание Михаела Доцова ? Какво точно зависи от нея в народното събрание освен да ръководи и въдворява ред ? Що се отнася до Култуклиева, то нейното действие е незаконно и си получава заслуженото а тя от своя страна се " просна като пребита. Култуклиева,това беше твоето последно театрално представление,сама се наигра с цирковете които постоянно правиш.Дано ти е бил добър хонорара,защото ти е последният ! Култуклиева е една некадърница търсеща по всякакъв начин правокаций защото никой не и обръща внимание и е отритната от всякъде. Женицата постигна своят пик в кариера и живот,вече цели два дена се говори за нея,и след това трайна и вечна тишина.

    18:25 24.10.2026

  • 21 Доцова защо не спря колата на НСО

    5 13 Отговор
    след като видя, че жената е паднала?
    Няма морал!
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #25, #35

    18:26 24.10.2026

  • 22 Лекото на Боко

    15 3 Отговор
    Цеков гнида продажна,от кога почна да разбираш и охрана и безопасност

    18:34 24.10.2026

  • 23 Председателката на НС

    4 5 Отговор
    Чийто гард прасна Колтуклиева се извини на феновете, че малодушно е избягала от местопроизшествието."Разбира се,можех да се върна и да я изритам в главата.Но още съм неопитна, не съм свикнала с ролята на първа сред равни.Още не съм осъзнала,че на мен ми е позволено това,което не е позволено на добитъка."

    Коментиран от #41

    18:43 24.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Викаш

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Доцова защо не спря колата на НСО":

    трябвало е да помага на симулантката. Може би с изкуствено дишане, а, моралисте?

    18:46 24.10.2026

  • 26 Перо

    5 5 Отговор
    Тоя охранител не е служил в армията, изцяло е рожба на мутренската демокрация и се мисли за рамбовец с неограничени права, без задължения! Не е прочел и закона, на който се основава неговата професия! Трябва да си понесе отговорността!

    18:48 24.10.2026

  • 27 3.14К

    2 1 Отговор
    Неграмотно наредените жълти павета са опасни за организацията на движението върху тях за пешеходци и автомобили. Последствията от щетите са необратими.

    18:50 24.10.2026

  • 28 Малки обяви

    4 5 Отговор
    НС
    търси спешно
    председателка на парламента.
    Изисквания:
    1. Да владее руски език.
    2. Да има черен колан по карате.
    3. Руса, само руса, винаги РУСА. Русо гладно няма. Ако е от Русе, още по-добре.
    4. Да няма тоалети с деколте и поли над коляното.
    5. Предимство на кандидатката: да е била гадже на В. Божков, кметска дъщеря от Северозапада или поне да е от Хасковския регион.
    6. Минимум 3 години стаж в БСП.
    7. Специализация по психология на тема "Овладяване на стреса във високорискова среда при натискане на звънци от трибуна".

    Документи се приемат в деловодството на НС (може и в НСО) до деня на балотажа.
    Подпис: /не се чете/

    18:54 24.10.2026

  • 29 Тоя гард

    4 1 Отговор
    Трябва да бъде уволнен.Не защото блъсна Колтуклиева,а защото е тъп.Махна се от вратата на колата,още преди тя да е тръгнала .Три коли на НСО,12 охранители а позволиха на една жена да отвори вратата на колата .Охраната на перхидролената секретарка ни струва сто хиляди евро месечно ,а ни правят шоу.

    Коментиран от #37

    18:57 24.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Друго си е експерт, а не радевист":

    тоА щеше надълго щеше да ти обяснява как охранителят НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ, ако бабето беше лиснало боя или киселина върху лицето на Втория човек в държавата❗
    Малките ПО ПЕЙКИТЕ не знаете, че преди време така заляха журналистката Заркова❗

    18:59 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гарда на НСО бил лейтенант тия там си

    6 1 Отговор
    Играят на звания
    Лейтенант който отива към задната кола преди колата на доцова да е тръгнала от парко мястото Шофьора на доцова не заключва вратите отвътре след като тя е влязла в колата и доцова сама дърпа тежката врата защото не знае кой отваря вратата
    Затова се стигна до инцидента
    Ако беше атентат вече щеше да има военно положение и вечерен час
    А тази журналистка с тъмни очила никой не я разпознава като такава от охраната

    19:03 24.10.2026

  • 35 Бай онзи

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Доцова защо не спря колата на НСО":

    Защото има протокол на НСО,според който при всеки инцидент с охранявано лице,първото действие е по най-бързия начин,автомобилите да напуснат мястото на произшествието.

    19:03 24.10.2026

  • 36 Джони

    0 2 Отговор
    И този като Калоян Методиев след неуспеха да се уредят със скужбичка ,започнаха да хулят .Слави Трифонов също.така е с всички неудачници.

    19:03 24.10.2026

  • 37 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя гард":

    Да, той трябваше да изчака!
    Но старшият на екипа трябваше да е осигурил заключване на вратите отвътре,
    а водачът трябваше да е потеглил с влизането на групата в колата❗
    И тримата в екипа имат пропуски, но това не оправдава опита за нахлуване в охранявян автомобил ❗
    А сценката с полягането, слагането на телефона в ръката ( все моменти умишлено Не заснети) просто няма нужда от пояснение❗
    Чудно как уж никой не се сети да коментира тези неща🤔❗

    19:10 24.10.2026

  • 38 История с Фатмаци Папараци

    2 0 Отговор
    Колтуклиева е плагиатствала от Радев.

    17 юни 2020 г.: на извънреден брифинг лидерът на ГЕРБ заяви, че президентът редовно вдига през общата ограда безпилотна машина, с която го снима на терасата и в двора на резиденция Бояна. Когато охраната от НСО се опитвала да реагира, им било отговаряно, че дронът се управлява лично от Радев.

    Коментиран от #42

    19:26 24.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ти нямаш ценз на нищо

    1 0 Отговор
    Завиждаш.

    19:31 24.10.2026

  • 41 Японец

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Председателката на НС":

    Нашите шефове умеят да носят отговорност за подчинените си.
    В подобен случай си правят сепуко.

    19:33 24.10.2026

  • 42 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "История с Фатмаци Папараци":

    Лидерът на ГЕ•П лично обяви,
    че е построил МИЛИОНИ километри магистрали🫪 провери сам❗
    че е марширувал, като пионерче след Чернобил🫪 вече е бил в МВР ❗
    че при Виденов е работил допълнително, з да купува "Хумана" (бебешка каша) за дъщеричката си🫪 тя вече е била на 13 ❗

    19:34 24.10.2026

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