Цеков: НСО може да използва сила само при абсолютна необходимост

Законът за Националната служба за охрана допуска употреба на физическа сила само при абсолютна необходимост. Това заяви експертът по конституционно право Борислав Цеков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Коментарът му беше повод решението на съда от 23 октомври да остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо служителя на НСО Мартин Варадинов.

Цеков подчерта, че отказът на съда да определи най-тежката мярка за неотклонение не решава въпроса за вината по същество. „Когато става дума за мярка за неотклонение, това е едно. Дали обвинението ще бъде потвърдено от съда с наказателна присъда, е съвсем друго“, посочи той.

Какво изисква Законът за НСО

По думите на Цеков задачата на охраната е да предотвратява противозаконни посегателства и нападения. Тя не включва възпрепятстване на опити за разговор, каза експертът.

Той определи като несъстоятелен аргумента, че служителят не е можел да знае какво ще се случи, тъй като в конкретния случай става дума за журналист. Според Цеков употребата на сила трябва да бъде съобразена не само с необходимостта от реакция, но и с изискването да се защитава здравето и животът на хората.

„Освен че трябва да има абсолютна необходимост, употребата на сила, както повелява Законът за НСО, трябва да е такава, че да защитава здравето и живота на хората“, заяви той.

Цеков добави, че служителят трябва да бъде осъден, ако законът бъде приложен правилно. Изказването му представлява правна оценка на случая, а окончателното решение за наказателната отговорност е в правомощията на съда.

Прогнозата му за междинните избори в САЩ

В същото предаване Борислав Цеков коментира и политическата ситуация в Съединените щати преди междинните избори. Според него към момента вероятността републиканците да загубят контрола върху Камарата на представителите е по-голяма, отколкото да изгубят мнозинството си в Сената.

Цеков посочи, че междинните избори традиционно показват обществените нагласи, но загубата на мнозинство в едната или в двете камари на Конгреса не означава автоматично блокиране на президентската администрация.

По думите му ситуацията е по-особена заради напрежението в коалицията, подкрепила Доналд Тръмп на последните избори. Той отбеляза, че политическата линия на президента създава разногласия и сред традиционните републиканци.

Като пример Цеков посочи реакциите около сделката с дизелово гориво с Русия, която според него е предизвикала недоволство сред част от традиционните републикански среди. Ако разногласията се задълбочат, рискът републиканците да загубят мнозинството си в едната или в двете камари може да се увеличи, смята той.