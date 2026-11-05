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Табаков: Тръмп може да засили действията си навън
  Тема: Известни личности

Табаков: Тръмп може да засили действията си навън

5 Ноември, 2026 10:13 526 5

  • доналд тръмп-
  • мартин табаков-
  • междинни избори в сащ-
  • демократи-
  • иран

Президентът вероятно ще срещне по-сериозни ограничения във вътрешната политика, но запазва свобода на действие по въпросите на сигурността и международните отношения

Табаков: Тръмп може да засили действията си навън - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Победата на демократите на междинните избори в САЩ може да доведе до ново изостряне на отношенията между Конгреса и президента Доналд Тръмп. Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената, което поставя администрацията пред по-сериозни вътрешнополитически ограничения.

Въпреки това Тръмп запазва значителна свобода на действие във външната политика и може да насочи повече политическа активност към международната сцена. Това заяви международният анализатор Мартин Табаков в предаването „Здравей, България“.

„Когато едната ръка е обездвижена, движението се компенсира с другата“, обясни Табаков.

Според анализатора демократите вероятно ще поставят акцент върху по-достъпните публични услуги и борбата с корупцията. Именно по втората тема може да възникне сериозен конфликт с президента.

„Темата за импийчмънт най-вероятно ще стане политически популярна, но не съм убеден, че ще бъде лесна за реализиране на практика“, посочи Табаков.

Той припомни, че предишните опити за отстраняване на Тръмп, както и последвалите наказателни преследвания, са му дали възможност да се представи като жертва и да мобилизира електоралната си база. Сред възможните теми за разследване са конфликтите на интереси и начинът, по който президентът е използвал поста си.

По думите на Табаков съдебната отговорност е по-трудна за реализиране, докато Тръмп е действащ президент, но политическа отговорност може да бъде търсена и сега.

Президентът разполага с по-широки възможности за действия в областта на сигурността, отбраната и международните отношения, отколкото във вътрешната политика. Конгресът може да се опита да го ограничи чрез отказ от финансиране, но според Табаков Тръмп би могъл да потърси други механизми.

Анализаторът припомни първия мандат на президента, когато Тръмп обяви извънредно положение, след като Конгресът отказа да осигури средства за изграждането на стена по границата с Мексико.

Табаков не изключи и по-активни действия спрямо Иран. „Не знам каква е логиката да мислим, че сега ще ги послуша“, каза той по повод критиците, които са предупреждавали Тръмп срещу започването на военни действия.

Според анализатора резултатите от изборите са по-скоро лоша новина за Европа, тъй като американският президент може да насочи вниманието си към външната политика, ако среща ограничения във вътрешната.

Табаков коментира и бъдещето на Републиканската партия. Тръмп продължава да има изключително силно влияние върху формацията, но вече се забелязват процеси на дистанциране.

Сред политиците, които изграждат собствен профил, е вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Според Табаков това вероятно е свързано и с бъдещи президентски амбиции.

„Тръмп може да не бъде част от бъдещето на Републиканската партия, но неговото наследство ще продължава да влияе“, заключи Мартин Табаков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко!

    2 5 Отговор
    Родната путинова милиция ни пази.

    Коментиран от #5

    10:14 05.11.2026

  • 2 КОГАТО ЧОВЕК ГУБИ

    7 0 Отговор
    СЛЕДВАТ САМО ГРЕШКИ СЛЕД ГРЕШКИ.ТОЗИ ВЕЧЕ Е СПОСОБЕН НА СТРАШНИ ПРОСТОТИИ.

    10:16 05.11.2026

  • 3 Какво да "засили", като ....

    1 1 Отговор
    всичко което е засилил е "баталясало"!
    Руски стандарт, по Американски!!!

    10:19 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зоркото око на "Кимон Георгиев" ....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Споко!":

    гарантира войната в Украйна!
    И промивка на мозиците , до ниво на сибирски стандарт " Чукча"!

    10:23 05.11.2026

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