Проф. Александър Оскар е избран за председател на Българското дружество по офталмология

Проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., е избран за председател на Българското дружество по офталмология (БДО) на отчетно-изборно събрание в Пампорово. За поста той се състезава с доц. д-р Димитър Групчев. Проф. Оскар е ръководител на Катедрата по офталмология към Медицинския университет – София и началник на Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“. Работи в областта на детската офталмология, невроофталмологията и офталмогенетиката.

До избора си за председател на БДО той оглавява Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика. Главен координатор е и на Експертния съвет по очни болести към Министерството на здравеопазването.

През 2020 г. проф. Оскар е отличен с наградата „Лекар на годината“, а през 2021 г. получава държавно отличие за заслугите си към българското общество.

Българското дружество по офталмология е основано през 1927 г. от акад. Иван Пашев в Александровска болница. Дейността му е свързана с развитието на офталмологията, научната работа и професионалното обучение на лекарите в тази област.

Сред посочените приоритети на новото ръководство са подкрепата за младите специалисти, развитието на научната дейност и международните контакти, както и подобряването на достъпа до диагностика и лечение на очните заболявания. В програмата са включени също профилактиката, ранното откриване на заболяванията и разработването на национални програми за опазване на зрението.