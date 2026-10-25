Проф. Александър Оскар е избран за председател на Българското дружество по офталмология

Проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., е избран за председател на Българското дружество по офталмология (БДО) на отчетно-изборно събрание в Пампорово. За поста той се състезава с доц. д-р Димитър Групчев. Проф. Оскар е ръководител на Катедрата по офталмология към Медицинския университет – София и началник на Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“. Работи в областта на детската офталмология, невроофталмологията и офталмогенетиката.
До избора си за председател на БДО той оглавява Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика. Главен координатор е и на Експертния съвет по очни болести към Министерството на здравеопазването.
През 2020 г. проф. Оскар е отличен с наградата „Лекар на годината“, а през 2021 г. получава държавно отличие за заслугите си към българското общество.
Българското дружество по офталмология е основано през 1927 г. от акад. Иван Пашев в Александровска болница. Дейността му е свързана с развитието на офталмологията, научната работа и професионалното обучение на лекарите в тази област.
Сред посочените приоритети на новото ръководство са подкрепата за младите специалисти, развитието на научната дейност и международните контакти, както и подобряването на достъпа до диагностика и лечение на очните заболявания. В програмата са включени също профилактиката, ранното откриване на заболяванията и разработването на национални програми за опазване на зрението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Случайност
Коментиран от #9
08:15 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзак
Коментиран от #8
08:16 25.10.2026
4 Тико
Коментиран от #7
08:18 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сигурно !
До коментар #4 от "Тико":Ама Не Е !
НЕ ПНОЗНАВА ОФТАЛМОЛОГИЯТА !
И ЧОВЕШКОТО ОКО !
Коментиран от #10
08:24 25.10.2026
8 Трабва Да Е !
До коментар #3 от "Дзак":С Пръчки и Тояги !
08:25 25.10.2026
9 Това Че Е Евреин !
До коментар #1 от "Случайност":Няма Значение !
По - Важното Е !
Че е Некадърник !
Който Не познава Офталмологията !
И Човешкото Око !
08:27 25.10.2026
10 Всъщност !
До коментар #7 от "Сигурно !":Те Всичките Са !
Заедно с Техния Академик !
Петя Василива !
08:32 25.10.2026
11 Какъв Професор Е Тоя ?
08:38 25.10.2026
12 Любопитен
08:40 25.10.2026
13 Ами
08:42 25.10.2026
14 Леле
08:43 25.10.2026