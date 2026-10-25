Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проф. Александър Оскар е избран за председател на Българското дружество по офталмология

Проф. Александър Оскар е избран за председател на Българското дружество по офталмология

25 Октомври, 2026 08:04 573 14

  • александър оскар-
  • българското дружество по офталмология-
  • председател-
  • избор

За поста той се състезава с доц. д-р Димитър Групчев

Проф. Александър Оскар е избран за председател на Българското дружество по офталмология - 1
Снимка: Българското дружество по офталмология
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., е избран за председател на Българското дружество по офталмология (БДО) на отчетно-изборно събрание в Пампорово. За поста той се състезава с доц. д-р Димитър Групчев. Проф. Оскар е ръководител на Катедрата по офталмология към Медицинския университет – София и началник на Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“. Работи в областта на детската офталмология, невроофталмологията и офталмогенетиката.

До избора си за председател на БДО той оглавява Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика. Главен координатор е и на Експертния съвет по очни болести към Министерството на здравеопазването.

През 2020 г. проф. Оскар е отличен с наградата „Лекар на годината“, а през 2021 г. получава държавно отличие за заслугите си към българското общество.

Българското дружество по офталмология е основано през 1927 г. от акад. Иван Пашев в Александровска болница. Дейността му е свързана с развитието на офталмологията, научната работа и професионалното обучение на лекарите в тази област.

Сред посочените приоритети на новото ръководство са подкрепата за младите специалисти, развитието на научната дейност и международните контакти, както и подобряването на достъпа до диагностика и лечение на очните заболявания. В програмата са включени също профилактиката, ранното откриване на заболяванията и разработването на национални програми за опазване на зрението.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случайност

    5 4 Отговор
    Оскар е евреин.

    Коментиран от #9

    08:15 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    3 3 Отговор
    Освен да ги поздравим!

    Коментиран от #8

    08:16 25.10.2026

  • 4 Тико

    5 4 Отговор
    Сигурно е добър лекар, ама не работи за България първо.

    Коментиран от #7

    08:18 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сигурно !

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тико":

    Ама Не Е !

    НЕ ПНОЗНАВА ОФТАЛМОЛОГИЯТА !

    И ЧОВЕШКОТО ОКО !

    Коментиран от #10

    08:24 25.10.2026

  • 8 Трабва Да Е !

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    С Пръчки и Тояги !

    08:25 25.10.2026

  • 9 Това Че Е Евреин !

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Случайност":

    Няма Значение !

    По - Важното Е !

    Че е Некадърник !

    Който Не познава Офталмологията !

    И Човешкото Око !

    08:27 25.10.2026

  • 10 Всъщност !

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сигурно !":

    Те Всичките Са !

    Заедно с Техния Академик !

    Петя Василива !

    08:32 25.10.2026

  • 11 Какъв Професор Е Тоя ?

    2 1 Отговор
    По Какво ?

    08:38 25.10.2026

  • 12 Любопитен

    1 1 Отговор
    Ходил съм при него - изключително незаинтересован лекар, който оставя стажанти да вършат цялата работа и изобщо не се интересува от състоянието на пациентите си. Един лекар трябва не само да разбира от медицина, но трябва и човечност.

    08:40 25.10.2026

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Има си е частна клиника. Стахановец,бе

    08:42 25.10.2026

  • 14 Леле

    0 0 Отговор
    Защо така цензура тук в "свободните" западни "медии"

    08:43 25.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове