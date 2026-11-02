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„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС

2 Ноември, 2026 19:02 1 037 27

  • петър петров-
  • цвета кирилова-
  • възраждане-
  • всс-
  • избор

Цвета Рангелова е номинирана от граждански организации и „Възраждане“ ще защитава нейната кандидатура, като ще търси необходимата подкрепа за избора ѝ

„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ доказа, че е незаобиколим фактор в българската политика. Резултатите от президентските избори показаха значението на подкрепата на избирателите на партията и потвърдиха, че без съобразяване с позицията на „Възраждане“ не могат да се вземат важни политически решения.

Политическата организация е незаобиколим фактор и в предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров.

Той подчерта, че „Възраждане“ няма да прави компромиси с принципните си позиции и няма да участва в избор на ВСС, осъществен с гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Петров посочи, че Цвета Рангелова е номинирана от граждански организации и „Възраждане“ ще защитава нейната кандидатура, като ще търси необходимата подкрепа за избора ѝ.

За избора на членове на ВСС са необходими 160 гласа, поради което предстоят разговори с парламентарните групи, с изключение на ГЕРБ и ДПС.

„Ще разговаряме с всички останали политически сили, включително с „Прогресивна България“. Но категорично няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС“, заяви Петров.

Позицията на „Възраждане“ е последователна и партията няма да се откаже от критиките си към институциите, когато те не действат в интерес на българските граждани и националните интереси.

Петров посочи, че разговорите за осигуряване на необходимото мнозинство предстоят, а окончателното решение за избора на членовете на ВСС се очаква през втората половина на ноември.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Възраждане и Величие спечелиха изборите за Йотова.

    Коментиран от #25

    19:03 02.11.2026

  • 2 Дзак

    6 4 Отговор
    При такова тършувате по домове и офиси от частни лица, трябва да се уведоми полицията!

    19:06 02.11.2026

  • 3 Овчар

    10 19 Отговор
    Възраждане, Герб и другите са едно и също вече почти 40 години..!

    19:07 02.11.2026

  • 4 Възраждане

    15 15 Отговор
    клекнаха на Радев, също като ГЕРБ.

    ПЪТНИЦИ СА, Радев им взе електората.

    Коментиран от #9, #22

    19:09 02.11.2026

  • 5 Герги

    18 12 Отговор
    Вече има нова сглобка,ПБ и Възраждане...и две патерици, Величие и БСП...

    Коментиран от #10

    19:10 02.11.2026

  • 6 Гост

    14 10 Отговор
    Жалка пасмина от фурнаджийски лопати.

    19:12 02.11.2026

  • 7 Тези

    13 12 Отговор
    Забравиха на кого са рожба и как ги въртеше Деса Метреса как да гласуват.После Костадин Ангелов ги действаше.Сега са си избрали нов деспот Мунчо.Жалки слуги ,какво да очакваш?Само парата им води действията.

    19:13 02.11.2026

  • 8 нннн

    22 9 Отговор
    Нормално. Позициите на Възраждане и ПБ по много въпроси са сравнително близки.
    Май други кандидати за сглобка с ГЕРБ и ДПС, освен много умните yмнокpacиви, няма.

    Коментиран от #14

    19:14 02.11.2026

  • 9 Гробар

    14 12 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Няма такова нещо. Избирателите на Възраждане сме твърд електорат. Не сме като жълтопаветните пчелички - бойко, чалгари, ппдб и подобни еднодневки.

    19:16 02.11.2026

  • 10 Гробар

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "Герги":

    Ако Чорапа възприеме идеите на Възраждане защо да няма съвместна работа? Това няма общо с бизнес и феодалните интереси, които движеха сглобката ппдбгербдпс.

    Коментиран от #17

    19:18 02.11.2026

  • 11 Показаха

    10 12 Отговор
    Си чии патерици последно са лицемерите Копейки и онова тъпото Ивелин,който трябваше вече да е в затвор за кражбите на хората и облагодетелстване на жена му с повече от 150 имота,но мафията в прокуратурата се занимава само с опонентите на властта.Политически поръчки изпълняват по измислени и мижави поводи,а големите золуми като Боташ не им вади очите.Позор!

    19:20 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    11 12 Отговор
    И всички от Израждане

    Станаха РАДЕВИСТИ.

    ЯКО БЛИЖАТ НА РАДЕВ ОБУВКИТЕ

    А СЕ ПРАВИХА НА ТЯХНА ОПОЗИЦИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:24 02.11.2026

  • 14 Сигурно сте на една позиция

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    За цената на газа- повишение с 32%,намаление на заплати,пенсии, майчински и детски.Важно е партийната субсидия да върви,че Костя да си довърши втората къща.

    19:27 02.11.2026

  • 15 Отстрани

    9 7 Отговор
    Възраждане увеличават непрекъснато електората си с последователните си позиции и на следващите парламентарни избори ще владеят поне една трета от парламента, а може и повече.

    19:29 02.11.2026

  • 16 Отлично!

    7 7 Отговор
    Само съдия нацист ни липсваше...

    19:29 02.11.2026

  • 17 Радев може да е всякакъв,

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    но не е нацист. И е хитрец. Ползва си възрожденския електорат, как си иска .


    "Остави таз песен любовна" (Ботев).

    Коментиран от #20

    19:32 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    4 4 Отговор
    Само с радев сте нали проруските

    19:40 02.11.2026

  • 20 Прав си

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Радев може да е всякакъв,":

    Радев е един селски хитрец,интригант и интересчия.Но когато си хитър и използваш някого,този някой не е ли т ъ п?

    Коментиран от #21

    19:41 02.11.2026

  • 21 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Прав си":

    Не съвсем. Тъпи са тези, които гласуват за селския хитрец. Да правим разлика все пак.

    Коментиран от #23

    19:45 02.11.2026

  • 22 иван костов

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Тиквата и Свинята трябва да бъдат притиснати с всички средства за да бъдат изолирани педофилите!

    19:50 02.11.2026

  • 23 Ти виждаш разлика

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    Между селския хитрец и наркобаронесата?

    19:53 02.11.2026

  • 24 Троян

    0 0 Отговор
    Не сте виждали истински нацисти.Те не носят черни дрешки, не са татуирани отгоре до долу. Пздравяват учтиво но във сърцето им се таи огромна злоба и със право.

    20:03 02.11.2026

  • 25 Феникс

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе тя и Корнелия номинира Радев за президент и му посла чергата но сега съжалява за това!

    20:07 02.11.2026

  • 26 Изобщо

    2 2 Отговор
    не трябваше да са в парламента

    20:19 02.11.2026

  • 27 ...

    1 1 Отговор
    Руски слуги с разрушаващи за България функции. Измет.

    20:44 02.11.2026

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