„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ доказа, че е незаобиколим фактор в българската политика. Резултатите от президентските избори показаха значението на подкрепата на избирателите на партията и потвърдиха, че без съобразяване с позицията на „Възраждане“ не могат да се вземат важни политически решения.

Политическата организация е незаобиколим фактор и в предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров.

Той подчерта, че „Възраждане“ няма да прави компромиси с принципните си позиции и няма да участва в избор на ВСС, осъществен с гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Петров посочи, че Цвета Рангелова е номинирана от граждански организации и „Възраждане“ ще защитава нейната кандидатура, като ще търси необходимата подкрепа за избора ѝ.

За избора на членове на ВСС са необходими 160 гласа, поради което предстоят разговори с парламентарните групи, с изключение на ГЕРБ и ДПС.

„Ще разговаряме с всички останали политически сили, включително с „Прогресивна България“. Но категорично няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС“, заяви Петров.

Позицията на „Възраждане“ е последователна и партията няма да се откаже от критиките си към институциите, когато те не действат в интерес на българските граждани и националните интереси.

Петров посочи, че разговорите за осигуряване на необходимото мнозинство предстоят, а окончателното решение за избора на членовете на ВСС се очаква през втората половина на ноември.