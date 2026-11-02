„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ доказа, че е незаобиколим фактор в българската политика. Резултатите от президентските избори показаха значението на подкрепата на избирателите на партията и потвърдиха, че без съобразяване с позицията на „Възраждане“ не могат да се вземат важни политически решения.
Политическата организация е незаобиколим фактор и в предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров.
Той подчерта, че „Възраждане“ няма да прави компромиси с принципните си позиции и няма да участва в избор на ВСС, осъществен с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
Петров посочи, че Цвета Рангелова е номинирана от граждански организации и „Възраждане“ ще защитава нейната кандидатура, като ще търси необходимата подкрепа за избора ѝ.
За избора на членове на ВСС са необходими 160 гласа, поради което предстоят разговори с парламентарните групи, с изключение на ГЕРБ и ДПС.
„Ще разговаряме с всички останали политически сили, включително с „Прогресивна България“. Но категорично няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС“, заяви Петров.
Позицията на „Възраждане“ е последователна и партията няма да се откаже от критиките си към институциите, когато те не действат в интерес на българските граждани и националните интереси.
Петров посочи, че разговорите за осигуряване на необходимото мнозинство предстоят, а окончателното решение за избора на членовете на ВСС се очаква през втората половина на ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25
19:03 02.11.2026
2 Дзак
19:06 02.11.2026
3 Овчар
19:07 02.11.2026
4 Възраждане
ПЪТНИЦИ СА, Радев им взе електората.
Коментиран от #9, #22
19:09 02.11.2026
5 Герги
Коментиран от #10
19:10 02.11.2026
6 Гост
19:12 02.11.2026
7 Тези
19:13 02.11.2026
8 нннн
Май други кандидати за сглобка с ГЕРБ и ДПС, освен много умните yмнокpacиви, няма.
Коментиран от #14
19:14 02.11.2026
9 Гробар
До коментар #4 от "Възраждане":Няма такова нещо. Избирателите на Възраждане сме твърд електорат. Не сме като жълтопаветните пчелички - бойко, чалгари, ппдб и подобни еднодневки.
19:16 02.11.2026
10 Гробар
До коментар #5 от "Герги":Ако Чорапа възприеме идеите на Възраждане защо да няма съвместна работа? Това няма общо с бизнес и феодалните интереси, които движеха сглобката ппдбгербдпс.
Коментиран от #17
19:18 02.11.2026
11 Показаха
19:20 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
Станаха РАДЕВИСТИ.
ЯКО БЛИЖАТ НА РАДЕВ ОБУВКИТЕ
А СЕ ПРАВИХА НА ТЯХНА ОПОЗИЦИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:24 02.11.2026
14 Сигурно сте на една позиция
До коментар #8 от "нннн":За цената на газа- повишение с 32%,намаление на заплати,пенсии, майчински и детски.Важно е партийната субсидия да върви,че Костя да си довърши втората къща.
19:27 02.11.2026
15 Отстрани
19:29 02.11.2026
16 Отлично!
19:29 02.11.2026
17 Радев може да е всякакъв,
До коментар #10 от "Гробар":но не е нацист. И е хитрец. Ползва си възрожденския електорат, как си иска .
"Остави таз песен любовна" (Ботев).
Коментиран от #20
19:32 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
19:40 02.11.2026
20 Прав си
До коментар #17 от "Радев може да е всякакъв,":Радев е един селски хитрец,интригант и интересчия.Но когато си хитър и използваш някого,този някой не е ли т ъ п?
Коментиран от #21
19:41 02.11.2026
21 Гробар
До коментар #20 от "Прав си":Не съвсем. Тъпи са тези, които гласуват за селския хитрец. Да правим разлика все пак.
Коментиран от #23
19:45 02.11.2026
22 иван костов
До коментар #4 от "Възраждане":Тиквата и Свинята трябва да бъдат притиснати с всички средства за да бъдат изолирани педофилите!
19:50 02.11.2026
23 Ти виждаш разлика
До коментар #21 от "Гробар":Между селския хитрец и наркобаронесата?
19:53 02.11.2026
24 Троян
20:03 02.11.2026
25 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе тя и Корнелия номинира Радев за президент и му посла чергата но сега съжалява за това!
20:07 02.11.2026
26 Изобщо
20:19 02.11.2026
27 ...
20:44 02.11.2026