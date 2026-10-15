Правосъдният министър ще обмисли дали да обжалва избора на нов и.ф. главен прокурор

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира избора на нов и.ф. главен прокурор
"Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата - да има само по един кандидат".
Министър Найденов обясни защо той не е предложил кандидат за поста:
"Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап. Както казах, не получих другите справки, а без тях не мога да си изградя впечатление за хората, които са изразили такова съгласие".
Правосъдният министър заяви, че ще обмисли дали има основания и дали е целесъобразно да атакува избора, съобщават от БНР.
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