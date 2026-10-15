Правосъдният министър ще обмисли дали да обжалва избора на нов и.ф. главен прокурор

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира избора на нов и.ф. главен прокурор

"Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата - да има само по един кандидат".

Министър Найденов обясни защо той не е предложил кандидат за поста:

"Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап. Както казах, не получих другите справки, а без тях не мога да си изградя впечатление за хората, които са изразили такова съгласие".

Правосъдният министър заяви, че ще обмисли дали има основания и дали е целесъобразно да атакува избора, съобщават от БНР.