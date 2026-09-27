Кандидатите за „Дондуков“ 2 Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания от емблематичната Златна църква в старата българска столица Велики Преслав. Те ще бъдат с номер 25 в бюлетината.
Илияна Йотова направи връзка между безценното ни културно-историческо наследство и нуждата то да бъде съхранявано и помнено.
„Имаме нужда от онова разбиране за държавност, където законите са еднакви за всички, където няма телефонно право, където държавата принадлежи на нас, българи, на нейните граждани, защото искаме днес суверенна държава, която сама решава съдбата си, която има самочувствието там, в Европа, да казва своите идеи“, казва Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голямо
19:38 27.09.2026
2 дядо дръмпир
19:38 27.09.2026
3 БОЦ - ко
От комунисти-"демократи" ,
Сам си го зав.ира,
Щом такива избира !!!
19:39 27.09.2026
4 Анонимен
19:39 27.09.2026
5 Помак
19:41 27.09.2026
6 аман
19:43 27.09.2026
7 Станка
19:50 27.09.2026
8 Без коментар
19:52 27.09.2026
9 123
19:58 27.09.2026
10 Който отиде да гласува
20:00 27.09.2026