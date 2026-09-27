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Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания

Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания

27 Септември, 2026 19:33 424 10

  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • президент-
  • избор

„Имаме нужда от онова разбиране за държавност, където законите са еднакви за всички, където няма телефонно право, където държавата принадлежи на нас“, каза тя

Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатите за „Дондуков“ 2 Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания от емблематичната Златна църква в старата българска столица Велики Преслав. Те ще бъдат с номер 25 в бюлетината.

Илияна Йотова направи връзка между безценното ни културно-историческо наследство и нуждата то да бъде съхранявано и помнено.

„Имаме нужда от онова разбиране за държавност, където законите са еднакви за всички, където няма телефонно право, където държавата принадлежи на нас, българи, на нейните граждани, защото искаме днес суверенна държава, която сама решава съдбата си, която има самочувствието там, в Европа, да казва своите идеи“, казва Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямо

    3 8 Отговор
    Плюване по тази жена.Не се осъзнават,искат да и извадят очите,но ще и изпишат и веждите.Пожелавам и успех във всичко.

    19:38 27.09.2026

  • 2 дядо дръмпир

    4 2 Отговор
    съжалете ни.....нито ме интересува тази нито ме интересува този или онзи или ,който и да е!по тв дебати тук облъчване.спрете се ,милост.

    19:38 27.09.2026

  • 3 БОЦ - ко

    5 4 Отговор
    Народа пати,
    От комунисти-"демократи" ,
    Сам си го зав.ира,
    Щом такива избира !!!

    19:39 27.09.2026

  • 4 Анонимен

    5 3 Отговор
    УЬУУУУУУУУ ЙОТОВА СРАМ СИ НАПУСНИ БЪЛГАРСКОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРЕЗИДЕНСТВО

    19:39 27.09.2026

  • 5 Помак

    4 2 Отговор
    П.ми.та на залива всеки час , дори Бойко и Радев бяха по обрани ...неистово желание за власт - болестно състояние

    19:41 27.09.2026

  • 6 аман

    4 2 Отговор
    от клишета. Аз ще й кажа на Йотова от какво имаме нужда - имаме нужда от мислещи, отговорни и мъдри държавници, които да не служат на чужди посолства; имаме нужда от нормални доходи, за да можем да живеем достойно; имаме нужда от качествено образование и здравеопазване; имаме нужда съдът да не пуска престъпниците сред нас, а президентът да ги помилва... А евроклишетата отдавна само ни отвращават.

    19:43 27.09.2026

  • 7 Станка

    2 2 Отговор
    Бях се притеснила да не се е поболяла от толкова екскурзии и вируси из самолети, хотели ,вечери или някой от тълпата охрана да е кихнал . Много късно тази статия . Още от 6 сутринта трябва да я почвате и на 2 часа като виенето от усилените на макс колони от джамиите да я пускате . Да знаете и да и кажете - не си правите услуга въпреки плащанията . Додея ни .

    19:50 27.09.2026

  • 8 Без коментар

    1 2 Отговор
    ,,Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна"

    19:52 27.09.2026

  • 9 123

    2 0 Отговор
    Тежък избор ще бъде след като водещите кандидати, според социолозите, са любители на педофилията и наркоманията. Господ да пази България.

    19:58 27.09.2026

  • 10 Който отиде да гласува

    0 1 Отговор
    рак да го хване и да се мъче, че е предател!

    20:00 27.09.2026

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