Кандидатите за „Дондуков“ 2 Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания от емблематичната Златна църква в старата българска столица Велики Преслав. Те ще бъдат с номер 25 в бюлетината.

Илияна Йотова направи връзка между безценното ни културно-историческо наследство и нуждата то да бъде съхранявано и помнено.

„Имаме нужда от онова разбиране за държавност, където законите са еднакви за всички, където няма телефонно право, където държавата принадлежи на нас, българи, на нейните граждани, защото искаме днес суверенна държава, която сама решава съдбата си, която има самочувствието там, в Европа, да казва своите идеи“, казва Илияна Йотова.