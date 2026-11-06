Осем кандидати за пет места: какво разкри изслушването за Прокурорската колегия

Приключи изслушването на кандидатите за парламентарната квота в Прокурорската колегия на ВСС. Интересно е, че за първи път сред тях няма действащ прокурор. Осемте претенденти предложиха различна комбинация от магистратски, академичен, управленски и политико-административен опит. Разликите проличаха най-вече в конкретността на решенията, отношението към кадровите зависимости и отговорите по спорните моменти от професионалните им биографии.

Стефан Милев: поглед от двете страни

Милев се отличи с продължителен опит и като прокурор, и като съдия, допълнен от ръководството на Софийския районен съд в кризисен период. Той посочи конкретни проблеми: предварително формираните мнозинства във ВСС, командироването като паралелен кариерен път, качеството на конкурсите и дисбаланса между ВКП и първоинстанционните прокуратури. Предложи част от щатовете във ВКП да бъдат насочени към най-натоварените звена. На критичните въпроси отговори пряко. Отрече твърдението, формулирано като слух, че е раздавал указания за гласуване по поръчка на Сотир Цацаров, и разграничи служебните си контакти от лични зависимости. Не премълча и отменено от ВАС дисциплинарно наказание, наложено от него като ръководител. Представянето му остави впечатление за кандидат, който познава прокуратурата отвътре, но вече може да я оценява и от позицията на съдия.

Красимир Комсалов: практически кадрови решения

Комсалов постави акцент върху непотизма, съдебната номенклатура, формалното атестиране и прекомерното командироване. Сред конкретните му предложения са освобождаване на членовете на конкурсните комисии от друга работа и по-обективно отчитане на натовареността и качеството. Въпросите към него засегнаха избора му за председател на ОС–Пазарджик, отношението към решенията на общите събрания и твърдения за натиск над служители покрай системата „Треликс“. Комсалов отрече последното и се позова на одит без установени трудовоправни нарушения. Отговорите му бяха спокойни и управленски ориентирани, без опит спорните теми да бъдат заобиколени.

Иван Калибацев: твърда реторика и въпроси около кадровия подход

Калибацев призова за „прочистване на съдебната власт отвътре“ и говори за назначения на роднини, привилегировано командироване и субективни конкурси. Той има продължителен опит като административен ръководител, но използваният език поставя въпроса как подобна заявка ще бъде превърната в ясни и еднакво приложими процедури. Кандидатът потвърди, че познава представители на номиниралата го политическа сила от Пловдив. Внимание привлече и висящата процедура за председател на ОС–Пловдив, при която той оспорва законосъобразността на общото събрание, подкрепило друг кандидат. Отговорите му бяха категорични, но оставиха открит въпроса как би съчетавал твърдия кадрови контрол с доверието на професионалната общност.

Милена Карагьозова: умереност и човешки фактор

Карагьозова акцентира върху възнагражденията на съдебните служители, забавените конкурси и субективното прилагане на иначе съществуващите критерии. Според нея голяма част от проблемите могат да бъдат решени и при действащите правила, ако се прилагат добросъвестно. Тя определи съдията в Прокурорската колегия като потенциално по-независим при избора на главен прокурор. По-колеблив беше отговорът ѝ как е избрана за кандидат — първоначално заяви, че не знае, а впоследствие уточни, че с нея са се свързали депутати.

Екатерина Салкова: академична концепция с по-малко управленска конкретика

Проф. Салкова предложи разделяне на подготовката от провеждането на конкурсните изпити, различна тежест на въпросите и ограничаване на прокурорските изяви по висящи дела. Тя възрази срещу включването на оценката от държавния изпит в конкурсния бал, позовавайки се на липсата на единен стандарт между университетите. Същевременно острата ѝ обща оценка за нивото на част от юридическите дисертации прозвуча по-скоро като академична критика, отколкото като кадрово решение. Тезата, че споровете около главния прокурор ще намалеят при избора на почтен човек, също оставя на втори план необходимостта от устойчиви институционални гаранции.

Андрей Янкулов: силна диагноза и политико-административна биография

Янкулов очерта тежка картина на прокуратурата - мрежи за влияние, спорни кадрови решения и кариерни „къси писти“. Опитът му като прокурор, адвокат и представител на неправителствения сектор обяснява остротата на поставената от него диагноза. Предишното му участие в различни политически кабинети закономерно предизвика въпроси за дистанцията от изпълнителната власт. Янкулов заяви, че никога не е членувал в партия и е заемал постовете си като експерт. Диагнозата му беше силна, но част от решенията останаха по-общо формулирани.

Веселин Вучков: достъпни идеи, но спорни критерии

Проф. Вучков предложи ежегодни конкурси за освободените места, връщане на събеседването и проверка на командированията в специализираните прокурорски звена. Той ясно заяви, че нови случаи като „Нотариуса“ или „Осемте джуджета“ биха означавали провал на следващия ВСС. По-спорна е идеята оценката от държавния изпит да участва в конкурсния бал при различни стандарти между университетите. Биографията му включва работа като заместник-министър и министър в политически кабинет, докато практическият му досег с текущото кадрово управление на съд или прокуратура е по-ограничен.

Емил Дечев: радикални предложения и риск от разфокусиране

При второто си явяване пред комисията - този път като кандидат за Прокурорската колегия - Дечев защити оставането на прокуратурата в съдебната власт, ротацията между отделите и по-реално случайно разпределение на преписките. Идеята пострадалият да може да образува досъдебно производство след прокурорски отказ беше определена и от самия него като „екзотична“ и изисква значителни законодателни промени извън непосредствените правомощия на ВСС. Разказите му за неназовани младши магистрати с професионални дефицити поставиха и въпроса дали подобни случаи не следва да се разглеждат по установения институционален ред. Допълнителни въпроси пораждат участието му едновременно в процедурите за двете колегии и предишната му работа в политически кабинети.

Какъв е изводът от изслушванията

Изслушването показа, че най-голямо значение има не броят на заявените реформи, а дали предложенията попадат в правомощията на ВСС и могат да дадат проверим резултат. Най-завършени изглеждаха кандидатурите, при които професионалният опит беше свързан с конкретни мерки, ясни механизми и готовност за пряк отговор по спорните въпроси. При останалите силните диагнози невинаги бяха последвани от решения в рамките на правомощията на ВСС, а отделни биографични и политико-административни обстоятелства останаха да изискват допълнителна преценка.

Източник: trud.bg