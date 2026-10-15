Новият и.ф. главен прокурор е Магдалена Лазарова

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник- главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“, съобщават от Нова телевизия. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.
Магдалена Лазарова има дългогодишен професионален опит в съдебната система. Кариерата ѝ започва през 1998 г., когато е назначена за младши прокурор в Районната прокуратура в Благоевград. По-късно работи като прокурор в районната и окръжната прокуратура в града, а през 2011 г. става зам.- апелативен прокурор в София.
В периода от 2012 до 2017 г. Лазарова е член на Висшия съдебен съвет, избрана от Народното събрание. След края на мандата си става съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а впоследствие работи в Апелативния съд в София.
На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС я избира за зам.-главен прокурор. Тя встъпва в длъжност на 12 май същата година.
Магдалена Лазарова е магистър по право, като придобива образователната си степен през 1996 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Прокуратурата ?
Или Министър председателя !
На България ?
Са За Боклука ?
12:23 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Е сега вече
12:24 15.10.2026
5 Ехааа
12:39 15.10.2026
6 абе-е-е...
12:40 15.10.2026
7 Хмм
12:45 15.10.2026
8 Гост
12:46 15.10.2026
9 Даа
са назначения на Пеевски- Борисов!!!
12:52 15.10.2026
10 Йес
13:01 15.10.2026
11 Качества
13:06 15.10.2026
12 Не знам
13:10 15.10.2026
13 Пепи Еврото
13:30 15.10.2026