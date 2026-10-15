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Новият и.ф. главен прокурор е Магдалена Лазарова

Новият и.ф. главен прокурор е Магдалена Лазарова

15 Октомври, 2026 12:04 1 058 13

  • магдалена лазарова-
  • избор-
  • главен прокурор-
  • всс

Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“ . Лазарова ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.

Новият и.ф. главен прокурор е Магдалена Лазарова - 1
Снимка: prb.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник- главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“, съобщават от Нова телевизия. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.
Магдалена Лазарова има дългогодишен професионален опит в съдебната система. Кариерата ѝ започва през 1998 г., когато е назначена за младши прокурор в Районната прокуратура в Благоевград. По-късно работи като прокурор в районната и окръжната прокуратура в града, а през 2011 г. става зам.- апелативен прокурор в София.

В периода от 2012 до 2017 г. Лазарова е член на Висшия съдебен съвет, избрана от Народното събрание. След края на мандата си става съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а впоследствие работи в Апелативния съд в София.
На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС я избира за зам.-главен прокурор. Тя встъпва в длъжност на 12 май същата година.

Магдалена Лазарова е магистър по право, като придобива образователната си степен през 1996 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прокуратурата ?

    6 1 Отговор
    Съда ?

    Или Министър председателя !

    На България ?

    Са За Боклука ?

    12:23 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е сега вече

    7 1 Отговор
    ше се опраим

    12:24 15.10.2026

  • 5 Ехааа

    7 0 Отговор
    Цеци красимирова

    12:39 15.10.2026

  • 6 абе-е-е...

    5 0 Отговор
    Четем къде е работила.Из техния вилает.Що не избраха някоя работила в Тервел,Търговище,Попово или Тутракан?Забравени градчета и от Господ.Колко пъти сте чули тези имена в последните години?А и там хора живеят.

    12:40 15.10.2026

  • 7 Хмм

    9 0 Отговор
    кадър на ДПС

    12:45 15.10.2026

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    На муцуната и личи, че ще е послушна и ще направи всичко каквото и каже господаря

    12:46 15.10.2026

  • 9 Даа

    4 0 Отговор
    Още един кадър на ГЕРБ- ДПС! Дано да е за много кратко, защото сега предстои нов ВСС, те трябва да изберат нов постоянен главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат! Тогава чак ще очакваме справедливост и възмездие! Защото сегашните всички в
    са назначения на Пеевски- Борисов!!!

    12:52 15.10.2026

  • 10 Йес

    3 0 Отговор
    Ха -хаа!Завършила ПУЦ в ЮЗУ ...Трагедия,Калинка,Калинка мая....

    13:01 15.10.2026

  • 11 Качества

    0 0 Отговор
    В новия световен ред прокурорите вече се избират с конкурс за красота.

    13:06 15.10.2026

  • 12 Не знам

    0 0 Отговор
    Но вероятността да е дете на правилните мама и тате, тикано по стълбицата е голяма, направо огромна. Това означава и слушалка на правилната политическа мафия. Добре отгледан и охранен чиновник. По-интересно е работата и преди да бъде прокурор. Завършила право с цяло 6, адвокат, съдия?

    13:10 15.10.2026

  • 13 Пепи Еврото

    0 0 Отговор
    Най-накрая добър избор.

    13:30 15.10.2026

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