Първан Симеонов: Не вярвайте на класации в изборния ден

Първан Симеонов призова избирателите да не обръщат внимание на класации и други неофициални данни, които се разпространяват в изборния ден. По думите му подобни публикации могат да смутят гражданите и да повлияят върху решението им.

„Не бива да се обръща внимание на никакви класации и подобни, които текат в изборния ден. Те само смущават“, заяви пред БНР директорът на социологическа агенция „Мяра“. Според него голяма част от тези данни се публикуват именно с цел да въздействат върху вота.

Симеонов призова гражданите да отговарят на анкетьорите, но и да внимават дали съответната агенция работи по установените процедури. Той посочи, че участието в екзитполовете създава взаимен контрол и е допълнителна гаранция за прозрачността на изборния процес.

В тази посока е и призивът на Обществения съвет на Централната избирателна комисия към социологическите агенции да не допускат изтичане на данни преди края на изборния ден.

Как се провежда екзитполът

„Мяра“ работи с представителна извадка от секции в цялата страна. Агенцията се стреми да има по двама анкетьори във всяка избрана секция, за да обхване целия изборен ден.

На определен интервал част от гласувалите са приканвани анонимно да повторят своя вот, след като излязат от изборната секция. След това те попълват кратка анкета за начина, по който са гласували, както и за някои демографски показатели.

Симеонов подчерта, че искрените отговори са важни за достоверността на резултатите. Той уточни, че неофициалните класации не трябва да се бъркат с данните от екзитпола и с паралелното преброяване, които се извършват по конкретна методика.

Паралелното преброяване започва след края на вота

След приключването на изборния ден „Мяра“ започва паралелно преброяване на базата на обективна информация от секциите. Според Симеонов именно то дава реалистична картина на резултатите.

Социологът очаква процесът да бъде по-бърз в сравнение с предишни избори заради почти изцяло машинното гласуване.

По-рано през деня Симеонов съобщи пред БНР, че според екзитпола на „Мяра“ избирателната активност към 11:00 часа е 6,6%. Той уточни, че официалната статистика за активността трябва да се очаква от ЦИК.

Източници: bnrnews.bg, faktor.bg