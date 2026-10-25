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Първан Симеонов: Не вярвайте на класации в изборния ден
  Тема: Избори

Първан Симеонов: Не вярвайте на класации в изборния ден

25 Октомври, 2026 15:22 991 36

  • първан симеонов-
  • избори 2026-
  • екзитпол-
  • избирателна активност-
  • социология

Социологът предупреди, че неофициалните данни могат да повлияят на вота. Той призова гражданите да участват в екзитполовете, но да внимават кои агенции спазват процедурите

Първан Симеонов: Не вярвайте на класации в изборния ден - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първан Симеонов призова избирателите да не обръщат внимание на класации и други неофициални данни, които се разпространяват в изборния ден. По думите му подобни публикации могат да смутят гражданите и да повлияят върху решението им.

„Не бива да се обръща внимание на никакви класации и подобни, които текат в изборния ден. Те само смущават“, заяви пред БНР директорът на социологическа агенция „Мяра“. Според него голяма част от тези данни се публикуват именно с цел да въздействат върху вота.

Симеонов призова гражданите да отговарят на анкетьорите, но и да внимават дали съответната агенция работи по установените процедури. Той посочи, че участието в екзитполовете създава взаимен контрол и е допълнителна гаранция за прозрачността на изборния процес.

В тази посока е и призивът на Обществения съвет на Централната избирателна комисия към социологическите агенции да не допускат изтичане на данни преди края на изборния ден.

Как се провежда екзитполът

„Мяра“ работи с представителна извадка от секции в цялата страна. Агенцията се стреми да има по двама анкетьори във всяка избрана секция, за да обхване целия изборен ден.

На определен интервал част от гласувалите са приканвани анонимно да повторят своя вот, след като излязат от изборната секция. След това те попълват кратка анкета за начина, по който са гласували, както и за някои демографски показатели.

Симеонов подчерта, че искрените отговори са важни за достоверността на резултатите. Той уточни, че неофициалните класации не трябва да се бъркат с данните от екзитпола и с паралелното преброяване, които се извършват по конкретна методика.

Паралелното преброяване започва след края на вота

След приключването на изборния ден „Мяра“ започва паралелно преброяване на базата на обективна информация от секциите. Според Симеонов именно то дава реалистична картина на резултатите.

Социологът очаква процесът да бъде по-бърз в сравнение с предишни избори заради почти изцяло машинното гласуване.

По-рано през деня Симеонов съобщи пред БНР, че според екзитпола на „Мяра“ избирателната активност към 11:00 часа е 6,6%. Той уточни, че официалната статистика за активността трябва да се очаква от ЦИК.

Източници: bnrnews.bg, faktor.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 9 Отговор
    Така, де, само на "мера според мера" трябва да се вярва.🤣 А и аз съм атеист.😎

    Коментиран от #11

    15:25 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шорт

    6 3 Отговор
    Никога и на нищо не вярвай! Като сядаш на тоалетната. Провери че някой не стой зад тебе!

    15:26 25.10.2026

  • 5 Преброяване на дивите зайци

    10 2 Отговор
    или колко още е останал добитък!

    15:26 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град София

    11 4 Отговор
    Как да вярваш?Вчера сутринта човека повярвал че са му дошли на гости за кафе хайваните а те взели и го гръмнали!!

    Коментиран от #20

    15:29 25.10.2026

  • 10 Ха-ха-ха!

    7 11 Отговор
    Че КОЙ пък вярва на теб бе, Първанчо? КОЙ вярва на теб и на твоята мръсна "Мяра", за чиято мерзост, продажност и измами още не е изнамерена мярна единица? И защо призоваваш да не вярваме на досегашните резултати? Защото разликата между резултата момента и "прогнозата" на твоято прогизнала от мерзост и зависимости "Мяра" е двуцифрен, нали? Много се изложи бе, Първане, много! Направо си ос--а!

    15:29 25.10.2026

  • 11 Пома Гачев

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    за януарския сговор на президентите

    15:30 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пълни глупости

    4 3 Отговор
    паралелно преброяване на базата на обективна информация от секциите.... ку-кууу А тайната на вота? А?

    15:31 25.10.2026

  • 14 Десислава

    12 2 Отговор
    Докато ние честните хора, относително честни, си седим отстрани и гнусливо отказваме да участваме в политическата мръсотия, тя става още по-гъста. Към нея се ориентират главно, а може би и единствено, хора, които търсят начин да правят пари. Или други, които са намерили начина, но им трябва малко защита и имунитет. И тук-там по некой кариерист.

    15:31 25.10.2026

  • 15 Пълни глупости

    10 7 Отговор
    Всички 500 симпатизанти на ПП-ДБ масово са гласували за Зеленски завалиите и сега са им невалидни бюлетините

    15:33 25.10.2026

  • 16 55 от Козлодуй

    7 6 Отговор
    То и Първан никога досега не е познал резултатите, така че да не дава акъл

    Коментиран от #17

    15:34 25.10.2026

  • 17 Налудник

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "55 от Козлодуй":

    Абсолютно!

    15:36 25.10.2026

  • 18 Жоржета стресираща

    4 3 Отговор
    Примата има един припев..койй ме смути...

    15:36 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жоржета стресираща

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Град София":

    Ужасно
    А мъж ми все такива ги води у нас😱

    15:38 25.10.2026

  • 21 Да попитам

    7 2 Отговор
    А ГЕРБ къде са, на кое място са ГЕРБ или вече изчезнаха от политиката на БГ ?

    Коментиран от #22, #25

    15:41 25.10.2026

  • 22 Шорт

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Откраднаха квото можаха. Сега са добре финансово! За абдалите/Избори/ Хляб и зрелища!

    15:46 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 604

    4 0 Отговор
    с тия флашки и бумбашки не верваме и на резултата!!!

    15:48 25.10.2026

  • 25 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Незанисимо че питаш къде са ГЕРБ,ще ти се отговори МИЛОСЪРДНО:ГЕРБ са на мястото си в НС и са ВТОРА политическа сила.

    Коментиран от #34

    15:48 25.10.2026

  • 26 Софето

    3 3 Отговор
    Идиотова губи ;)

    15:49 25.10.2026

  • 27 пиПилота Зеленото Чорапче

    4 1 Отговор
    Ужас! Не мога да ги излъжа пак да излязат на избори. Кремълските директиви не пристигнаха. Пратили ги в Сърбия тоя път.

    15:50 25.10.2026

  • 28 Хммм

    1 3 Отговор
    Това фашистче още се налява че Гюров ще се промуши..

    Коментиран от #31, #32

    15:52 25.10.2026

  • 29 Донякъде бих повярвал,

    3 0 Отговор
    ако Доцова беше подала оставка. Пак подчинените го отнесоха.

    Коментиран от #30

    15:53 25.10.2026

  • 30 Да се връща към основната си професия

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Донякъде бих повярвал,":

    Доцата да се връща да защитава наркобарони.
    Лобито и се издъни.

    15:54 25.10.2026

  • 31 На кого му пука

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хммм":

    Важното е, че Коцко няма да мине.

    15:56 25.10.2026

  • 32 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хммм":

    пази си коментарите за след ВТОРИЯ тур,защото тогава "зад Баира ще стане Панаира"

    Коментиран от #36

    15:59 25.10.2026

  • 33 Kирпич

    0 0 Отговор
    Няма да зарадвам ЗКПЧ то и тоя дето се прави на натовски генерал , Прикрити комунистически измамници Заваля дъжд Отивам за ГЪБИ

    16:00 25.10.2026

  • 34 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Сериозно?😂

    16:00 25.10.2026

  • 35 Април

    1 0 Отговор
    Мяра ,колко даваха на Радев?

    16:00 25.10.2026

  • 36 Пущиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Гунди. У последните секунди. Нали така вика оня морж утрепания.

    16:02 25.10.2026

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