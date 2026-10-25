Първан Симеонов: Не вярвайте на класации в изборния ден

Първан Симеонов призова избирателите да не обръщат внимание на класации и други неофициални данни, които се разпространяват в изборния ден. По думите му подобни публикации могат да смутят гражданите и да повлияят върху решението им.
„Не бива да се обръща внимание на никакви класации и подобни, които текат в изборния ден. Те само смущават“, заяви пред БНР директорът на социологическа агенция „Мяра“. Според него голяма част от тези данни се публикуват именно с цел да въздействат върху вота.
Симеонов призова гражданите да отговарят на анкетьорите, но и да внимават дали съответната агенция работи по установените процедури. Той посочи, че участието в екзитполовете създава взаимен контрол и е допълнителна гаранция за прозрачността на изборния процес.
В тази посока е и призивът на Обществения съвет на Централната избирателна комисия към социологическите агенции да не допускат изтичане на данни преди края на изборния ден.
Как се провежда екзитполът
„Мяра“ работи с представителна извадка от секции в цялата страна. Агенцията се стреми да има по двама анкетьори във всяка избрана секция, за да обхване целия изборен ден.
На определен интервал част от гласувалите са приканвани анонимно да повторят своя вот, след като излязат от изборната секция. След това те попълват кратка анкета за начина, по който са гласували, както и за някои демографски показатели.
Симеонов подчерта, че искрените отговори са важни за достоверността на резултатите. Той уточни, че неофициалните класации не трябва да се бъркат с данните от екзитпола и с паралелното преброяване, които се извършват по конкретна методика.
Паралелното преброяване започва след края на вота
След приключването на изборния ден „Мяра“ започва паралелно преброяване на базата на обективна информация от секциите. Според Симеонов именно то дава реалистична картина на резултатите.
Социологът очаква процесът да бъде по-бърз в сравнение с предишни избори заради почти изцяло машинното гласуване.
По-рано през деня Симеонов съобщи пред БНР, че според екзитпола на „Мяра“ избирателната активност към 11:00 часа е 6,6%. Той уточни, че официалната статистика за активността трябва да се очаква от ЦИК.
Източници: bnrnews.bg, faktor.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #11
15:25 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шорт
15:26 25.10.2026
5 Преброяване на дивите зайци
15:26 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град София
Коментиран от #20
15:29 25.10.2026
10 Ха-ха-ха!
15:29 25.10.2026
11 Пома Гачев
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":за януарския сговор на президентите
15:30 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пълни глупости
15:31 25.10.2026
14 Десислава
15:31 25.10.2026
15 Пълни глупости
15:33 25.10.2026
16 55 от Козлодуй
Коментиран от #17
15:34 25.10.2026
17 Налудник
До коментар #16 от "55 от Козлодуй":Абсолютно!
15:36 25.10.2026
18 Жоржета стресираща
15:36 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Жоржета стресираща
До коментар #9 от "Град София":Ужасно
А мъж ми все такива ги води у нас😱
15:38 25.10.2026
21 Да попитам
Коментиран от #22, #25
15:41 25.10.2026
22 Шорт
До коментар #21 от "Да попитам":Откраднаха квото можаха. Сега са добре финансово! За абдалите/Избори/ Хляб и зрелища!
15:46 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 604
15:48 25.10.2026
25 оня с коня
До коментар #21 от "Да попитам":Незанисимо че питаш къде са ГЕРБ,ще ти се отговори МИЛОСЪРДНО:ГЕРБ са на мястото си в НС и са ВТОРА политическа сила.
Коментиран от #34
15:48 25.10.2026
26 Софето
15:49 25.10.2026
27 пиПилота Зеленото Чорапче
15:50 25.10.2026
28 Хммм
Коментиран от #31, #32
15:52 25.10.2026
29 Донякъде бих повярвал,
Коментиран от #30
15:53 25.10.2026
30 Да се връща към основната си професия
До коментар #29 от "Донякъде бих повярвал,":Доцата да се връща да защитава наркобарони.
Лобито и се издъни.
15:54 25.10.2026
31 На кого му пука
До коментар #28 от "Хммм":Важното е, че Коцко няма да мине.
15:56 25.10.2026
32 оня с коня
До коментар #28 от "Хммм":пази си коментарите за след ВТОРИЯ тур,защото тогава "зад Баира ще стане Панаира"
Коментиран от #36
15:59 25.10.2026
33 Kирпич
16:00 25.10.2026
34 Лорда
До коментар #25 от "оня с коня":Сериозно?😂
16:00 25.10.2026
35 Април
16:00 25.10.2026
36 Пущиня(к)
До коментар #32 от "оня с коня":Гунди. У последните секунди. Нали така вика оня морж утрепания.
16:02 25.10.2026