Социолози: Победата на Йотова пренарежда политическите сили

Победата на Илияна Йотова на президентския балотаж пренарежда политическите позиции, а ниската избирателна активност остава основният негативен извод от вота. Това коментираха социолозите Първан Симеонов от „Мяра“ и Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ в студиото на „Денят започва“ по БНТ.

При обработени 99,95% от протоколите Йотова и Кирил Вълчев получават 57,58% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 39,47% от гласовете. Така Илияна Йотова става първата жена, избрана за президент на България.

Концентрация на властови позиции

„Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, се оказва, че президентските избори не пораждат такъв интерес, какъвто заслужават да имат. Имаме избран президент с категоричен резултат, жена за пръв път“, заяви Първан Симеонов.

Боряна Димитрова постави акцент върху политическата тежест на резултата. По думите ѝ „Прогресивна България“ вече държи всички ключови постове в държавата.

„Ние не сме имали такава концентрация на властови ресурси. Това е една съвършено нова ситуация, в която ще видим дали властта ще мине в режим на диалог, или в режим на една наистина силна концентрация на власт“, каза Димитрова.

Според нея победата поставя управляващата формация в положение, което изисква отговор как ще използва натрупаното влияние. Социологът не определи предварително посоката на развитие, но очерта два възможни сценария - повече диалог или допълнително съсредоточаване на властови ресурси.

Какво стои зад резултата

Първан Симеонов свърза мобилизацията на избирателите с активното участие на Румен Радев и с ясно заявеното противопоставяне между „мир“ и „война“. Според него Илияна Йотова се е позиционирала като президент на мира, а тази формула е привлякла и гласове от социални групи, които традиционно подкрепят „Възраждане“.

След изборите двамата анализатори обсъдиха и политическото бъдеще на Андрей Гюров. Симеонов го определи като „нова звезда“ в демократичното пространство и допусна той да създаде собствен проект, да участва в бъдещите местни избори или да се превърне в ново звено между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Боряна Димитрова оцени подкрепата от около 750 000 гласа като възможност демократичната общност да разшири обществената си тежест и да получи нова перспектива за развитие. Тя обаче предупреди, че този вот не може автоматично да се приема като траен личен електорат на Гюров.

„Не става дума за една хомогенна общност, която стои зад него. Тук има гласове от различни политически партии“, подчерта Димитрова.

Първан Симеонов обърна внимание и на възможно бъдещо напрежение между президентската институция и правителството, въпреки принадлежността им към една политическа формация. Това е един от въпросите, които ще покажат дали изборният резултат ще доведе до по-тясна координация във властта или до нови политически разломи.