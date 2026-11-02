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Социолози: Победата на Йотова пренарежда политическите сили
  Тема: Избори

Социолози: Победата на Йотова пренарежда политическите сили

2 Ноември, 2026 10:07 1 495 33

  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • първан симеонов-
  • боряна димитрова

Според Боряна Димитрова „Прогресивна България“ вече държи ключовите властови позиции. Първан Симеонов допуска Андрей Гюров да изгради собствен политически проект

Социолози: Победата на Йотова пренарежда политическите сили - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Победата на Илияна Йотова на президентския балотаж пренарежда политическите позиции, а ниската избирателна активност остава основният негативен извод от вота. Това коментираха социолозите Първан Симеонов от „Мяра“ и Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ в студиото на „Денят започва“ по БНТ.

При обработени 99,95% от протоколите Йотова и Кирил Вълчев получават 57,58% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 39,47% от гласовете. Така Илияна Йотова става първата жена, избрана за президент на България.

„Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, се оказва, че президентските избори не пораждат такъв интерес, какъвто заслужават да имат. Имаме избран президент с категоричен резултат, жена за пръв път“, заяви Първан Симеонов.

Концентрация на властови позиции

Боряна Димитрова постави акцент върху политическата тежест на резултата. По думите ѝ „Прогресивна България“ вече държи всички ключови постове в държавата.

„Ние не сме имали такава концентрация на властови ресурси. Това е една съвършено нова ситуация, в която ще видим дали властта ще мине в режим на диалог, или в режим на една наистина силна концентрация на власт“, каза Димитрова.

Според нея победата поставя управляващата формация в положение, което изисква отговор как ще използва натрупаното влияние. Социологът не определи предварително посоката на развитие, но очерта два възможни сценария - повече диалог или допълнително съсредоточаване на властови ресурси.

Какво стои зад резултата

Първан Симеонов свърза мобилизацията на избирателите с активното участие на Румен Радев и с ясно заявеното противопоставяне между „мир“ и „война“. Според него Илияна Йотова се е позиционирала като президент на мира, а тази формула е привлякла и гласове от социални групи, които традиционно подкрепят „Възраждане“.

След изборите двамата анализатори обсъдиха и политическото бъдеще на Андрей Гюров. Симеонов го определи като „нова звезда“ в демократичното пространство и допусна той да създаде собствен проект, да участва в бъдещите местни избори или да се превърне в ново звено между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Боряна Димитрова оцени подкрепата от около 750 000 гласа като възможност демократичната общност да разшири обществената си тежест и да получи нова перспектива за развитие. Тя обаче предупреди, че този вот не може автоматично да се приема като траен личен електорат на Гюров.

„Не става дума за една хомогенна общност, която стои зад него. Тук има гласове от различни политически партии“, подчерта Димитрова.

Първан Симеонов обърна внимание и на възможно бъдещо напрежение между президентската институция и правителството, въпреки принадлежността им към една политическа формация. Това е един от въпросите, които ще покажат дали изборният резултат ще доведе до по-тясна координация във властта или до нови политически разломи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 прогресистите са некадърни чорапи

    11 14 Отговор
    Боряна Димитрова постави акцент върху политическата тежест на резултата. По думите ѝ „Прогресивна България“ вече държи всички ключови постове в държавата.

    Коментиран от #11

    10:11 02.11.2026

  • 3 Истината

    34 5 Отговор
    След като Катастрофално се провали на президентските избори,
    Андрей Гюров ще изгради собствен политически проект,
    Който окончателно ще изпрати Петроханците от ПП/ДБ в отвъдното

    10:12 02.11.2026

  • 4 Гошо

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън ! Дрън !":

    и още веднъж Дрън Дрън

    10:13 02.11.2026

  • 5 !!!!

    12 25 Отговор
    Каквото и да "пренарежда" победата на покровителката на наркобароин, углавни престъпници и двойни убийци, неизменна и непреходна остава огромната омраза на българския народ и към нея, и към началника й - Фатмакът то село Славяново- прононсиран, верен и предан лакей и подлога на кремълския золедй! Този селяндурин от Славяново много ускорено тласка злочестата ни държава в пропастта! Той спечели двата си президентски мандата и парламентарните излори с лъжи и измами! Особено парламентарните! Народът обедня, цените неспирно хвърчат нагоре, мафиято царува, кради и трупа милиони под "мъдрото ръководство" на Фатмвака! Това е повече от позор за Бългаиря!

    Коментиран от #10, #20

    10:15 02.11.2026

  • 6 Специалист

    26 1 Отговор
    Аз повече на социолози и политолози не вярвам.Нито са обективни честни и справедливи.Говорят това за което им е платено.Нямам друго обяснение за непрофесионализъм им.Ако с други професии се работи така ще има човешки жертви

    10:15 02.11.2026

  • 7 Реалист

    25 4 Отговор
    Защо Б. Димитрова лъже за концентрация на власт ? А П.Стоянов - И. Костов , Първанов - Станишев , Борисов - Плевнелиев ? Не е ли същото ? Ама сега е удобно да плашим, а тогава , не .

    10:16 02.11.2026

  • 8 Слава на Бог

    25 6 Отговор
    Съкрушителната Победа на Илияна Йотова отлага за много дълго време планове на Украинците от ПП/ДБ за дестабилизация на държавата

    Коментиран от #23

    10:16 02.11.2026

  • 9 Да попитам

    21 3 Отговор
    Герберастката защо е толкова унила на снимката ?

    Коментиран от #13

    10:20 02.11.2026

  • 10 Споко

    21 6 Отговор

    До коментар #5 от "!!!!":

    Много се злобиш, а хората просто избраха България, не Украйна и не Брюкселска диктатура.

    10:21 02.11.2026

  • 11 Така е!

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "прогресистите са некадърни чорапи":

    Румен Радев има пълната власт и очакваме двамата Угоени екземпляра, Тиквата и ПееФ да отидат в заградено с решетки, топло и защитено място.

    Коментиран от #22, #25

    10:22 02.11.2026

  • 12 ШЕФА

    16 3 Отговор
    Сега се видя най ясно престъпниците Тулупа,ПП-ДБ и Прасето какви жалки мижитурки са,и колко им е електората.До сега са печелили само с Ала бала,Костинброд и благодарение на ПОЛИЦИЯТА която винаги е била на българоубиеца от село Банкя !

    10:24 02.11.2026

  • 13 ШЕФА

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Да попитам":

    Защото отива в трета глуха,и няма да има хонорари от ГРОБ ! Това и беше последната медийна изява !

    10:25 02.11.2026

  • 14 Комуняга

    13 7 Отговор
    Правителството на Радев има пълната власт за да управлява смело и да прави промени. Остава смяната на ВСС. Всички очакваме реформи и държавата да тръгне напред ! Искаме крадливи гербери и олигарси в затвора, излизане от ЕС и НАТО, национализиране на милиярдите окрадени от олигарсите, връщане на задължителната казарма, зантягане на контрола по границите ни, възстановяване на отношенията с братска Русия !

    Коментиран от #21, #24

    10:26 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Доротея

    5 2 Отговор
    Запомнете! Ако една власт не е концентрирана, то тя не е власт, а предмет на подигравка за анархистични елементи, либерасти и всякакви демократични примеси!

    Коментиран от #26

    10:30 02.11.2026

  • 17 5556

    9 2 Отговор
    Поне 10 процента от загубата на Гюров се дължи на мечешката услуга на Баце! Никой не иска ГЕРБ и ДПС! Те си заминават! Догодина на следващите избори за кметове още по-ясно ще стане колко е подкрепата за ГЕРБ и ДПС. Там ще участват искат, не искат.

    Коментиран от #31

    10:32 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 5556

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Комуняга":

    Баце ходи като в безтегловност. Нещо не е на кеф последните месеци. Или американците са му кръцнали парите за които не може да докаже произхода или Радев му е отрязал паричните потоци. Пеев и той нещо умислен ходи. Май се е случило нещо?

    10:37 02.11.2026

  • 22 Само глупак очаква това

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така е!":

    Руменчо и Боко и Шиши се кланят на един и същи господари. Ще се разберат някак си.

    10:50 02.11.2026

  • 23 Къде видя съкрушителна

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на Бог":

    победа при 28,6% избирателна активност и 1 093 000 гласа за Йотова при 6 500 000 избиратели? В повечето държави изборите щяха да бъдат отменени, иска се над 50% участие на избирателите.

    Коментиран от #30

    10:53 02.11.2026

  • 24 Боташев

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Комуняга":

    С кой ще тръгне България напред? С Кутив, със Слави Василев, с Дерменджиев, с Гергов?
    Те ще тръгнат напред имат едни 10 милиарда да си разпределят. Поклепмогат да разпродадат България на части на Турция и други заинтересовани страни.

    Коментиран от #28

    10:54 02.11.2026

  • 25 Сигурност

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Така е!":

    И Пеевски и Борисов и Радев са издигнати и поставени от генералите от Държавна Сигурност, които пък се отчитат пред Москва.

    Коментиран от #29

    10:56 02.11.2026

  • 26 Спас

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Доротея":

    От днес започва битката за местната власт

    10:57 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шиши и Боко за Местни избори 2027

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "5556":

    17 5556
    51ОТГОВОР
    Поне 10 процента от загубата на Гюров се дължи на мечешката услуга на Баце! Никой не иска ГЕРБ и ДПС! Те си заминават! Догодина на следващите избори за кметове още по-ясно ще стане колко е подкрепата за ГЕРБ
    -;-
    Свинята и Банкята на Местните избори ще си накупят кметовете и каквото им трябва!

    11:05 02.11.2026

  • 32 Смех бате

    1 1 Отговор
    Гебраджийката що така повехнала на снимката, като на пи ка но мушкато.

    11:10 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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