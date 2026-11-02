Социолози: Победата на Йотова пренарежда политическите сили

Победата на Илияна Йотова на президентския балотаж пренарежда политическите позиции, а ниската избирателна активност остава основният негативен извод от вота. Това коментираха социолозите Първан Симеонов от „Мяра“ и Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ в студиото на „Денят започва“ по БНТ.
При обработени 99,95% от протоколите Йотова и Кирил Вълчев получават 57,58% от гласовете. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 39,47% от гласовете. Така Илияна Йотова става първата жена, избрана за президент на България.„Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, се оказва, че президентските избори не пораждат такъв интерес, какъвто заслужават да имат. Имаме избран президент с категоричен резултат, жена за пръв път“, заяви Първан Симеонов.
Концентрация на властови позиции
Боряна Димитрова постави акцент върху политическата тежест на резултата. По думите ѝ „Прогресивна България“ вече държи всички ключови постове в държавата.
Според нея победата поставя управляващата формация в положение, което изисква отговор как ще използва натрупаното влияние. Социологът не определи предварително посоката на развитие, но очерта два възможни сценария - повече диалог или допълнително съсредоточаване на властови ресурси.
Какво стои зад резултата
Първан Симеонов свърза мобилизацията на избирателите с активното участие на Румен Радев и с ясно заявеното противопоставяне между „мир“ и „война“. Според него Илияна Йотова се е позиционирала като президент на мира, а тази формула е привлякла и гласове от социални групи, които традиционно подкрепят „Възраждане“.
След изборите двамата анализатори обсъдиха и политическото бъдеще на Андрей Гюров. Симеонов го определи като „нова звезда“ в демократичното пространство и допусна той да създаде собствен проект, да участва в бъдещите местни избори или да се превърне в ново звено между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.
Боряна Димитрова оцени подкрепата от около 750 000 гласа като възможност демократичната общност да разшири обществената си тежест и да получи нова перспектива за развитие. Тя обаче предупреди, че този вот не може автоматично да се приема като траен личен електорат на Гюров.„Не става дума за една хомогенна общност, която стои зад него. Тук има гласове от различни политически партии“, подчерта Димитрова.
Първан Симеонов обърна внимание и на възможно бъдещо напрежение между президентската институция и правителството, въпреки принадлежността им към една политическа формация. Това е един от въпросите, които ще покажат дали изборният резултат ще доведе до по-тясна координация във властта или до нови политически разломи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 прогресистите са некадърни чорапи
Коментиран от #11
10:11 02.11.2026
3 Истината
Андрей Гюров ще изгради собствен политически проект,
Който окончателно ще изпрати Петроханците от ПП/ДБ в отвъдното
10:12 02.11.2026
4 Гошо
До коментар #1 от "Дрън ! Дрън !":и още веднъж Дрън Дрън
10:13 02.11.2026
5 !!!!
Коментиран от #10, #20
10:15 02.11.2026
6 Специалист
10:15 02.11.2026
7 Реалист
10:16 02.11.2026
8 Слава на Бог
Коментиран от #23
10:16 02.11.2026
9 Да попитам
Коментиран от #13
10:20 02.11.2026
10 Споко
До коментар #5 от "!!!!":Много се злобиш, а хората просто избраха България, не Украйна и не Брюкселска диктатура.
10:21 02.11.2026
11 Така е!
До коментар #2 от "прогресистите са некадърни чорапи":Румен Радев има пълната власт и очакваме двамата Угоени екземпляра, Тиквата и ПееФ да отидат в заградено с решетки, топло и защитено място.
Коментиран от #22, #25
10:22 02.11.2026
12 ШЕФА
10:24 02.11.2026
13 ШЕФА
До коментар #9 от "Да попитам":Защото отива в трета глуха,и няма да има хонорари от ГРОБ ! Това и беше последната медийна изява !
10:25 02.11.2026
14 Комуняга
Коментиран от #21, #24
10:26 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Доротея
Коментиран от #26
10:30 02.11.2026
17 5556
Коментиран от #31
10:32 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 5556
До коментар #14 от "Комуняга":Баце ходи като в безтегловност. Нещо не е на кеф последните месеци. Или американците са му кръцнали парите за които не може да докаже произхода или Радев му е отрязал паричните потоци. Пеев и той нещо умислен ходи. Май се е случило нещо?
10:37 02.11.2026
22 Само глупак очаква това
До коментар #11 от "Така е!":Руменчо и Боко и Шиши се кланят на един и същи господари. Ще се разберат някак си.
10:50 02.11.2026
23 Къде видя съкрушителна
До коментар #8 от "Слава на Бог":победа при 28,6% избирателна активност и 1 093 000 гласа за Йотова при 6 500 000 избиратели? В повечето държави изборите щяха да бъдат отменени, иска се над 50% участие на избирателите.
Коментиран от #30
10:53 02.11.2026
24 Боташев
До коментар #14 от "Комуняга":С кой ще тръгне България напред? С Кутив, със Слави Василев, с Дерменджиев, с Гергов?
Те ще тръгнат напред имат едни 10 милиарда да си разпределят. Поклепмогат да разпродадат България на части на Турция и други заинтересовани страни.
Коментиран от #28
10:54 02.11.2026
25 Сигурност
До коментар #11 от "Така е!":И Пеевски и Борисов и Радев са издигнати и поставени от генералите от Държавна Сигурност, които пък се отчитат пред Москва.
Коментиран от #29
10:56 02.11.2026
26 Спас
До коментар #16 от "Доротея":От днес започва битката за местната власт
10:57 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шиши и Боко за Местни избори 2027
До коментар #17 от "5556":17 5556
51ОТГОВОР
Поне 10 процента от загубата на Гюров се дължи на мечешката услуга на Баце! Никой не иска ГЕРБ и ДПС! Те си заминават! Догодина на следващите избори за кметове още по-ясно ще стане колко е подкрепата за ГЕРБ
-;-
Свинята и Банкята на Местните избори ще си накупят кметовете и каквото им трябва!
11:05 02.11.2026
32 Смех бате
11:10 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.