Балотажът във Врачанско: 26% активност и как Тодор Живков помага на Ники Кънчев да гласува

Балотажът във Врачанско приключи при 26% избирателна активност, с пет процентни пункта повече спрямо първия тур. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили три пъти повече гласове от загубилите президентската надпревара кандидати в областта.

В градските секции обаче не се образуваха опашки. На места с часове не е имало нито един избирател. „Чакаме само избиратели“, казва председателката на секционна избирателна комисия Цветанка Герговска.

Част от хората обясняват слабия интерес с дъждовното време и лични ангажименти. Сред първите гласували членове на секционна комисия раздавали сладко. На балотажа са дошли и избиратели, които не са се явили на първия тур. Някои от тях открито са заявили подкрепа за жената в президентската надпревара.

Двама избиратели с необичайни имена

Сред гласувалите са двама мъже, чиито имена привличат внимание още пред секцията. Ники Кънчев е със зрителни проблеми и е упражнил правото си на вот с помощта на придружител. Помага му Тодор Живков.

Единият е животновъд, а другият – началник-влак. На въпрос как реагират хората на името му, Тодор Живков отговаря: „Човекът прави името, не името човека.“ По думите му реакциите са различни – хората му се радват, но понякога заради името си е и бит.

Ники Кънчев казва, че познава своя телевизионен и радиосъименник. Двамата заявяват, че са отишли до урните с очакване за повече ред и по-ниски цени.

Шест сигнала за купуване на гласове

От МВР съобщават за шест сигнала за купуване на гласове по време на балотажа във Врачанско. Всички те са определени като неоснователни.

Постъпили са и сигнали за предизборна агитация. Най-сериозният е бил свързан с твърдение за агитация в нощно заведение във Враца часове преди отварянето на секциите в полза на спечелилата президентска двойка. И този сигнал е счетен за неоснователен.

Източници: btvnovinite.bg