"Алфа Рисърч": Само в столицата и сред висшистите Гюров е пред Йотова

Андрей Гюров води убедително пред Илияна Йотова в София, докато кандидатът получава по-висока подкрепа в големите областни градове, малките населени места и селата. Това показват данните от екзитпола на „Алфа Рисърч“ за балотажа.
В столицата за Гюров са гласували 61% от избирателите, а Йотова събира 35%. Разликата между двамата е 26 процентни пункта. София е единственото място в разбивката по населени места, където Гюров има преднина.
Йотова води в областните градове и селата
В големите областни градове картината се обръща. Йотова получава 54% от гласовете, а Гюров – 42%. Вотът с опцията „Не подкрепям никого“ е 4%. Преднината на Йотова там достига 12 пункта, след като на първия тур е била 7 пункта.
В малките градове Йотова събира 59%, срещу 36% за Гюров. Така разликата в нейна полза е 23 пункта. В селата съотношението е сходно – 60% за Йотова и 36% за Гюров.
Разлики и според образованието
При избирателите с висше образование двамата кандидати са почти изравнени. Гюров получава 50%, а Йотова – 46%.
Сред хората със средно образование Йотова води с 53% срещу 44% за Гюров. При избирателите с основно и по-ниско образование резултатът е 51% за Йотова и 42% за Гюров.
Именно в последната група е отчетен и най-високият дял на избралите „Не подкрепям никого“ – 7%. На първия тур подкрепата за Гюров сред тези избиратели е била почти три пъти по-ниска, сочат данните, представени от „Алфа Рисърч“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #15, #21, #29, #32, #85, #93
07:28 02.11.2026
2 Българин
07:28 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ХА ХА
Коментиран от #94
07:28 02.11.2026
5 Баце
Важното е, че българите си избраха Президент, а украинците неможаха.
07:30 02.11.2026
6 Ами нормално
07:32 02.11.2026
7 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ
07:33 02.11.2026
8 Айде, няма нужда вече, Гюро отече..
Коментиран от #74
07:33 02.11.2026
9 Селянин
07:34 02.11.2026
10 И как разбрахте за висшистите
Или пак внушения.
И нещо друго:
Висшист не означава специалист по политика
Коментиран от #43, #50, #134
07:34 02.11.2026
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #19, #20, #57
07:34 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нормално
07:35 02.11.2026
15 Болшевик
До коментар #1 от "Дедо":Откакто болшевиките взехме властта е така. Следващият генерален-секретар ще ви е с трети клас.
07:36 02.11.2026
16 Тити
Коментиран от #38, #49
07:37 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оня с шута
До коментар #13 от "¹4⁸8":Чемодан ,вокзал ,Украина🇺🇦 ,мога даже и начален тласък да тии дам.
07:38 02.11.2026
19 Това не променя нищо
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Само Простаци гладуваха за наркойотова.
Коментиран от #30, #35, #68
07:39 02.11.2026
20 Прогресист
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Няма вече демокрация. Връщаме Бай Тошо. Имате право да мълчите и да работите.
Коментиран от #28
07:39 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Държава с отпаднала необходимост
07:40 02.11.2026
24 Ами
07:40 02.11.2026
25 Жожи
07:41 02.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кои университети
07:42 02.11.2026
28 Жожи
До коментар #20 от "Прогресист":Няма вече пари на заем, трябва да се връщат старите заеми
07:43 02.11.2026
29 по български
До коментар #1 от "Дедо":Учителката нашляпа ученика по меките части..
07:43 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК
07:44 02.11.2026
32 Еййй, извинявайте
До коментар #1 от "Дедо":Госпожине
07:44 02.11.2026
33 Нормално
Коментиран от #40, #60
07:44 02.11.2026
34 Избирател
Ами в София са всичките които са на хранилка на разни НПО-та, там са и всичките тролеи (добре организиран градски транспорт от Мирчев).
07:44 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 анонимен
07:44 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Алфата
07:45 02.11.2026
40 Така е
До коментар #33 от "Нормално":Алкохолът може и да ти прости, но книгата никога...
07:45 02.11.2026
41 1337
де се скриха тагарев, неински и поптодорова
за да им подари бързовар
и пакетче специално подбран чай
(само един ще им стигне за цял живот)
07:46 02.11.2026
42 Зевзек
До коментар #13 от "¹4⁸8":Е друго си е да си умнокрасив жълтопаветник на хранилка.
07:46 02.11.2026
43 Хаха
До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":Не ли ви минава през ума, че много от по-възрастните хора имат истинско висше образование.Какви глупости!
Коментиран от #64
07:47 02.11.2026
44 уточнявам
07:47 02.11.2026
45 И как хората на село са по-прости
07:47 02.11.2026
46 Евроатлантик
Коментиран от #53
07:47 02.11.2026
47 НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК
Коментиран от #54
07:48 02.11.2026
48 Ей,не се спряхте,с пропагандата...!
Знам,че ви боли от загубата,ама айде приемете я с достойнство...!
07:48 02.11.2026
49 Любопитен
До коментар #16 от "Тити":Грамотните кои са - нискочелия Мирчев, Киро Про100то или умник Гюро, който две думи на кръст не може да свърже?
Коментиран от #52
07:48 02.11.2026
50 Хаха
До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":Точно така мисля и аз.
07:49 02.11.2026
51 Неслучайно
07:49 02.11.2026
52 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #49 от "Любопитен":Чувам , чувам!
07:50 02.11.2026
53 Запознат
До коментар #46 от "Евроатлантик":"Не може ниско културни индивиди да определят бъдещето"
Е така ама само такива са гласували за Гюров - те истинските висшисти избягаха отдавна от България а тук останаха тези с купените дипломи.
07:50 02.11.2026
54 Тити
До коментар #47 от "НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК":Уж си нормален а си фен на пасивната анна .аллнаа любофф ?Това ли е новото нормално ?
07:51 02.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 маларт
07:51 02.11.2026
57 Трифонов
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Виж сега... ами нали трябва нещо да кажат. Главно на себе си. Че загубиха и втората колона на властта? Какво друго да кажат? Че времето бе хладно, че хората след 36 години и 5 годишна тежка парламентарна криза, вече не се впечатляват толкова от президентски избори, но въпреки това разликата между двамата кандидати е 20%. Че с бляновете им - Гюров президент, протести, оставка, избори и връщане на власт ГЕРБ, ДПС НН и ПП-ДБ, е окончателно свършено? Че съвсем скоро е много вероятно да загубят е местните избори, защото ПБ сега са се попритеснили от отлива на гласове и ще се "потрудят" за местните избори много повече, отколкото за тези, при това от позицията на държащи цялата власт? Както и че така ще загубят окончателно всичко? Е, няма как да излязат и да признаят това. Че ще се наложи да търсят и да конструират от нулата нов политически субект, който народа да припознае, като алтернатива на властта. Защото само при наличието на такъв, народът би излязъл ентусиазирано и масово на протести за свалянето на ПБ... А изглежда, че скоро такъв няма от къде да възникне.
07:52 02.11.2026
58 Избирател
07:52 02.11.2026
59 АсанБГ
07:53 02.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Който и да изберяхме
Илюзия е, че Йотова е Миротворец.
Тя стриктно изпълнява повелите на войнолюбците.
По делата им ще ги познаем.
Ойроатлантиците спечелиха изборите.
А българите отново бяха принудени от Блатото, да избират между двама ойро атлантици.
Както казва проф. Христов: "Да им имам вторият акъл на българите".
Ръкопляскат ли избирателите на Йотова евроатлантичката, както през ВСВ, да празнуват докато могат.
Готвени сме за "пушечно месо".
07:54 02.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Минава ни през ума, и като човек
До коментар #43 от "Хаха":с много опит в образователната система ще ви кажа, че и преди 40 години, както и сега, 80% от хората с университетска диплома не са с висше образование а са "зели вишУ". Дипломата никога не е била и няма да бъде критерий за интелект. И извън България картинката не е много по-различна.
07:56 02.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гост
07:57 02.11.2026
68 Поплачи си...!
До коментар #19 от "Това не променя нищо":,,наркоЙотова",ще ти е Президента,още цели 5 години...!
Коментиран от #70
07:57 02.11.2026
69 ИВАН
07:58 02.11.2026
70 Много им е мъка
До коментар #68 от "Поплачи си...!":Направо не вярват, хахаха
07:59 02.11.2026
71 минувач
Коментиран от #76, #97
07:59 02.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Пешо
08:02 02.11.2026
74 АБВ
До коментар #8 от "Айде, няма нужда вече, Гюро отече..":Твърдението че е умен, не успя да го докаже.
08:02 02.11.2026
75 Мишел
08:02 02.11.2026
76 Пешо
До коментар #71 от "минувач":А какво ще рупат шопите без Прованса?
Коментиран от #84
08:04 02.11.2026
77 Вишистите
08:04 02.11.2026
78 ДА ВДИГАЙТЕ НАСТРОЕНИЕТО
08:05 02.11.2026
79 Важна е ниската активност
Коментиран от #88, #95
08:06 02.11.2026
80 Пурко
08:06 02.11.2026
81 Вишистите
08:06 02.11.2026
82 Ивелин Михайлов
08:07 02.11.2026
83 Иво
08:07 02.11.2026
84 От провинцията
До коментар #76 от "Пешо":Ще опоскат всичко в кофите за смет, които стоят препълнени от година, а след това ще минат да диета:)
08:07 02.11.2026
85 Троян
До коментар #1 от "Дедо":Съдбата дедо си я решаваш сам. Имам само средно образование. Обаче съм заврчик. Петък следобяд си изключвам единият номер.
Коментиран от #125
08:08 02.11.2026
86 Зевзек
08:08 02.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Факт
Коментиран от #110
08:09 02.11.2026
90 доктор ОХ боли
Ех какво шоу ни чакаше ! Сеир и майтап. Смях на корем. МЕ-кане , мръщене , килограми , простащина , дебелащина на корем.
08:11 02.11.2026
91 Макар и дрогиран
08:13 02.11.2026
92 Да ама Не
Коментиран от #117
08:13 02.11.2026
93 Спечелил балотажа електорат
До коментар #1 от "Дедо":От къдя на къдя Гюро и Кандю тея войнолюбци вааааа ? Йотова ръъъйййй!
08:13 02.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Прав си
До коментар #79 от "Важна е ниската активност":Йотова не може да се сравнява с господарите на Гюров - моралните стожери ББ и Пеевски:)))
А срам ли те е от сядането на Асенка в скута на Шиши или се чувстваш горд?
08:13 02.11.2026
96 Ганьо Банкянски
08:14 02.11.2026
97 Факт
До коментар #71 от "минувач":По-добре Пловдив столица!
08:14 02.11.2026
98 Честито народе мой
08:14 02.11.2026
99 насила дарител
08:14 02.11.2026
100 Казанлъшкия
08:15 02.11.2026
101 Варна
08:15 02.11.2026
102 Мда
Коментиран от #120
08:15 02.11.2026
103 Учуден
08:15 02.11.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Горката България !
08:16 02.11.2026
106 Госあ
08:16 02.11.2026
107 Абе
08:16 02.11.2026
108 Нормално
Коментиран от #116, #123, #124, #132
08:16 02.11.2026
109 Българин
08:16 02.11.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 123
08:16 02.11.2026
113 ?????
08:16 02.11.2026
114 Тез избори
08:17 02.11.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Хахаха
До коментар #108 от "Нормално":Държавата с най-тъпите вишисти ! Хахаха
08:17 02.11.2026
117 Ирония
До коментар #92 от "Да ама Не":Истината боли, а. И ти си от онези 80% българи.
08:18 02.11.2026
118 Хо хо хо
08:18 02.11.2026
119 АртеФакти
08:19 02.11.2026
120 Тез избори
До коментар #102 от "Мда":Снощи бяха по всички студия. Първо да научат книжовен български и още по добре ще бъде да си вървят в Стара Загора където им е мястото да не ми се правят на столичани в повече.
08:20 02.11.2026
121 Бай той Толстой
08:20 02.11.2026
122 Нисшист
Коментиран от #129
08:20 02.11.2026
123 хахаха
До коментар #108 от "Нормално":Същите тези умни и образовани българи 20 години гласуваха за Борисов и Фандъкова, а сега си избраха ДС отрочето Терзиев:)
08:21 02.11.2026
124 Питащ
До коментар #108 от "Нормално":"За Гюров гласуваха умните и образовани българи"
И тези от Кърджали и Турция ли са към тях - да не говорим за Факултето, Столипиново, Филиповци където също Гюров печели - там са само "умни и образовани българи".
08:21 02.11.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Рускиня
08:21 02.11.2026
127 Това са фактите
08:21 02.11.2026
128 Ролан
08:22 02.11.2026
129 ами , на какъв език те не знаят езици
До коментар #122 от "Нисшист":Те ако знаеха езици щяха да си стоят тука .
08:22 02.11.2026
130 Стенли
08:23 02.11.2026
131 ЕДГАР КЕЙСИ
08:24 02.11.2026
132 Казанлъшкия
До коментар #108 от "Нормално":Гласуваха средната класа и образованите, но всъщност крайно заблудени или неинформирани хорица - в чужбина масово гласуват за ПП и ДБ,защото явно не знаят ,че тези две партии също са деца и внуци на висши комунистически кадри. Ок, пратени са да се изучат 2 Западна Европа и САЩ,но целта е след време да се върнат и да управляват. Т.е.парите да останат пак в комунистическите родове. Обяснявам съм го на симпатизанти на ПП и ДБ,но те си знаят само наратива за проукраинска п.ропаганда, проЕС , антиРусия и т.н. А всички в парламента играят в един отбор и общото между тях е, че работят срещу България и българите. Симпатизантите на ПП и ДБ имат често и пс.ихически отклонения
08:24 02.11.2026
133 Запознат
До коментар #110 от "Казанлъшкия":"София е градът, където е интелигенцията"
София е град пълен със селяндури - каква интелигенция те гони - всеки от провинцията който не става за нищо отива в София да работи.
08:24 02.11.2026
134 При 51 акредитирани
До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":висши "университети" в България, които приемат с успех среден 2,75 за да си попълнят бройките, то пояти няма човек под 45 години, който да не е "висшист". Така че това не е критерий. Идете в Студентски град да се ориентирате за интелектуалния потенциал на следващите
08:25 02.11.2026
135 Заглавието
08:25 02.11.2026