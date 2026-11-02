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"Алфа Рисърч": Само в столицата и сред висшистите Гюров е пред Йотова
  Тема: Избори

"Алфа Рисърч": Само в столицата и сред висшистите Гюров е пред Йотова

2 Ноември, 2026 07:25 1 898 135

  • алфа рисърч-
  • екзитпол-
  • президентски избори-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Екзитполът показва големи разлики в подкрепата според населеното място и образованието на избирателите

"Алфа Рисърч": Само в столицата и сред висшистите Гюров е пред Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров води убедително пред Илияна Йотова в София, докато кандидатът получава по-висока подкрепа в големите областни градове, малките населени места и селата. Това показват данните от екзитпола на „Алфа Рисърч“ за балотажа.

В столицата за Гюров са гласували 61% от избирателите, а Йотова събира 35%. Разликата между двамата е 26 процентни пункта. София е единственото място в разбивката по населени места, където Гюров има преднина.

Йотова води в областните градове и селата

В големите областни градове картината се обръща. Йотова получава 54% от гласовете, а Гюров – 42%. Вотът с опцията „Не подкрепям никого“ е 4%. Преднината на Йотова там достига 12 пункта, след като на първия тур е била 7 пункта.

В малките градове Йотова събира 59%, срещу 36% за Гюров. Така разликата в нейна полза е 23 пункта. В селата съотношението е сходно – 60% за Йотова и 36% за Гюров.

Разлики и според образованието

При избирателите с висше образование двамата кандидати са почти изравнени. Гюров получава 50%, а Йотова – 46%.

Сред хората със средно образование Йотова води с 53% срещу 44% за Гюров. При избирателите с основно и по-ниско образование резултатът е 51% за Йотова и 42% за Гюров.

Именно в последната група е отчетен и най-високият дял на избралите „Не подкрепям никого“ – 7%. На първия тур подкрепата за Гюров сред тези избиратели е била почти три пъти по-ниска, сочат данните, представени от „Алфа Рисърч“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    29 96 Отговор
    Това е напълно естествено и не учудва никой. Съдбата ни я решават необразованите.

    Коментиран от #15, #21, #29, #32, #85, #93

    07:28 02.11.2026

  • 2 Българин

    64 15 Отговор
    Точно заради столицата и висшистите гюро няма бъдеще!

    07:28 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ХА ХА

    86 10 Отговор
    Нямат край мъките тъмносини жълтопаветни !

    Коментиран от #94

    07:28 02.11.2026

  • 5 Баце

    83 12 Отговор
    Няма значение, важен е крайният резултат. То у БГ висшистите са на килограм.
    Важното е, че българите си избраха Президент, а украинците неможаха.

    07:30 02.11.2026

  • 6 Ами нормално

    14 43 Отговор
    Паветата ще пометат цялото правителство.

    07:32 02.11.2026

  • 7 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ

    71 7 Отговор
    Са жалки в усилията си да се изкарат значими.

    07:33 02.11.2026

  • 8 Айде, няма нужда вече, Гюро отече..

    70 7 Отговор
    Вишистите и столицата го харесват защото Гюро е умен и красив.. А, в родния му град Благоевград как е? Бие ли и там? А, в циганските махали май е Номер 1?

    Коментиран от #74

    07:33 02.11.2026

  • 9 Селянин

    19 54 Отговор
    Йотова да мести президентството на село сред овцете при избирателите.

    07:34 02.11.2026

  • 10 И как разбрахте за висшистите

    89 9 Отговор
    Вота нали е таен.
    Или пак внушения.
    И нещо друго:
    Висшист не означава специалист по политика

    Коментиран от #43, #50, #134

    07:34 02.11.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    62 9 Отговор
    Вместо да ни триете, прочетете си първото изречение на статията и осъзнайте , каква глупост сте написали. И ме разделяйте обществото с подобни статии. При демокрацията всеки има равен глас. Отмина времето, когато са гласували само богатите и образованите и на жените не са давали да гласуват. В 21-ви век живеем.

    Коментиран от #19, #20, #57

    07:34 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нормално

    16 46 Отговор
    простите хора са по лесни за лъжене.

    07:35 02.11.2026

  • 15 Болшевик

    12 30 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Откакто болшевиките взехме властта е така. Следващият генерален-секретар ще ви е с трети клас.

    07:36 02.11.2026

  • 16 Тити

    10 47 Отговор
    Явно Йотова ще е президент на неграмотните каква гордост

    Коментиран от #38, #49

    07:37 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оня с шута

    39 3 Отговор

    До коментар #13 от "¹4⁸8":

    Чемодан ,вокзал ,Украина🇺🇦 ,мога даже и начален тласък да тии дам.

    07:38 02.11.2026

  • 19 Това не променя нищо

    10 42 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Само Простаци гладуваха за наркойотова.

    Коментиран от #30, #35, #68

    07:39 02.11.2026

  • 20 Прогресист

    9 24 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Няма вече демокрация. Връщаме Бай Тошо. Имате право да мълчите и да работите.

    Коментиран от #28

    07:39 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Държава с отпаднала необходимост

    4 9 Отговор
    Закривай!

    07:40 02.11.2026

  • 24 Ами

    31 4 Отговор
    Софийският табун понита 🦄 е най-голям та затова! Последните години понита от цялата страна се струпаха по жълтите павета 🟨🟨🟨 привлечени от прайда 🌈 , така че не е изненадващо розовото гласуване!

    07:40 02.11.2026

  • 25 Жожи

    26 2 Отговор
    Новите вишисти-тези който учат по заведенията на студентски град?

    07:41 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кои университети

    28 3 Отговор
    Явно ивате информация от кои университети са висшистите. НБУ и ЮЗУ.

    07:42 02.11.2026

  • 28 Жожи

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Прогресист":

    Няма вече пари на заем, трябва да се връщат старите заеми

    07:43 02.11.2026

  • 29 по български

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Учителката нашляпа ученика по меките части..

    07:43 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК

    36 7 Отговор
    Който да гласува за тъпак като Гюро.

    07:44 02.11.2026

  • 32 Еййй, извинявайте

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Госпожине

    07:44 02.11.2026

  • 33 Нормално

    22 6 Отговор
    Всичката измет е в София, колкото до вишистите - книгите не прощават...

    Коментиран от #40, #60

    07:44 02.11.2026

  • 34 Избирател

    25 6 Отговор
    "Андрей Гюров води убедително пред Илияна Йотова в София"

    Ами в София са всичките които са на хранилка на разни НПО-та, там са и всичките тролеи (добре организиран градски транспорт от Мирчев).

    07:44 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 анонимен

    20 1 Отговор
    В Анкара също Гюров е пред Йотова.

    07:44 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Алфата

    18 2 Отговор
    Е агенцията, която познава с много големи приближения. Спонсорите са и Герб и ППДБ. Това, което правят не е социология, а пристрастна интерпретация на изборните резултати. Американците му казват wishful thinking. Никога няма да разберем нито каква им е извадката, нито какъв е бил методът на изследване.

    07:45 02.11.2026

  • 40 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Нормално":

    Алкохолът може и да ти прости, но книгата никога...

    07:45 02.11.2026

  • 41 1337

    10 6 Отговор
    путин снощи е изпратил запитване към радев
    де се скриха тагарев, неински и поптодорова

    за да им подари бързовар
    и пакетче специално подбран чай
    (само един ще им стигне за цял живот)

    07:46 02.11.2026

  • 42 Зевзек

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "¹4⁸8":

    Е друго си е да си умнокрасив жълтопаветник на хранилка.

    07:46 02.11.2026

  • 43 Хаха

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":

    Не ли ви минава през ума, че много от по-възрастните хора имат истинско висше образование.Какви глупости!

    Коментиран от #64

    07:47 02.11.2026

  • 44 уточнявам

    16 4 Отговор
    Истинските висшисти избягаха от умните и красивите висшисти по селата. Интелигентните хора трудно понасят истериите и болните амбиции на жълтопаветниците. Познавам баби и дядовци по селата, които ще сложат в малкия си джоб по знания и ентелект голяма част от умните и красивите.

    07:47 02.11.2026

  • 45 И как хората на село са по-прости

    16 3 Отговор
    Че живеят, мирно, тихо и спокойно ли? Вие градските чада сте богопомазани ли? Сигурно месото в лидл е много вкусно нали? Само може да мечтаете за нашият живот!

    07:47 02.11.2026

  • 46 Евроатлантик

    5 11 Отговор
    Все повече се налага да се наложи избирателен ценз. Не може ниско културни индивиди да определят бъдещето.

    Коментиран от #53

    07:47 02.11.2026

  • 47 НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК

    5 13 Отговор
    Гладувал за тъпачката ескобарова.

    Коментиран от #54

    07:48 02.11.2026

  • 48 Ей,не се спряхте,с пропагандата...!

    22 3 Отговор
    Значи само ,,селяните" и ,,неграмотните",са гласували за Йотова...?!
    Знам,че ви боли от загубата,ама айде приемете я с достойнство...!

    07:48 02.11.2026

  • 49 Любопитен

    18 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Грамотните кои са - нискочелия Мирчев, Киро Про100то или умник Гюро, който две думи на кръст не може да свърже?

    Коментиран от #52

    07:48 02.11.2026

  • 50 Хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":

    Точно така мисля и аз.

    07:49 02.11.2026

  • 51 Неслучайно

    10 3 Отговор
    ги наричат жълтопаврници. Вишистите са с дипломи от зрънчо. В Петрохан как е положението?

    07:49 02.11.2026

  • 52 Ивайло Мирчев -ДБ

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Любопитен":

    Чувам , чувам!

    07:50 02.11.2026

  • 53 Запознат

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "Евроатлантик":

    "Не може ниско културни индивиди да определят бъдещето"

    Е така ама само такива са гласували за Гюров - те истинските висшисти избягаха отдавна от България а тук останаха тези с купените дипломи.

    07:50 02.11.2026

  • 54 Тити

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "НЯМА НОРМАЛЕН ЧОВЕК":

    Уж си нормален а си фен на пасивната анна .аллнаа любофф ?Това ли е новото нормално ?

    07:51 02.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 маларт

    10 2 Отговор
    Сред псевдоумните с дипломи битува невероятната мисъл, че Йотова е комунист, а Гюров СДС, т.е. демократ. Нито едното е вярно, нито другото. Как се връзва това убеждение с потеклото и парите на кмета Терзиев не могат да ти обяснят. Това мислене показва колко са качествени дипломите им. Мисленето им се е спряло в началото на 90-те

    07:51 02.11.2026

  • 57 Трифонов

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Виж сега... ами нали трябва нещо да кажат. Главно на себе си. Че загубиха и втората колона на властта? Какво друго да кажат? Че времето бе хладно, че хората след 36 години и 5 годишна тежка парламентарна криза, вече не се впечатляват толкова от президентски избори, но въпреки това разликата между двамата кандидати е 20%. Че с бляновете им - Гюров президент, протести, оставка, избори и връщане на власт ГЕРБ, ДПС НН и ПП-ДБ, е окончателно свършено? Че съвсем скоро е много вероятно да загубят е местните избори, защото ПБ сега са се попритеснили от отлива на гласове и ще се "потрудят" за местните избори много повече, отколкото за тези, при това от позицията на държащи цялата власт? Както и че така ще загубят окончателно всичко? Е, няма как да излязат и да признаят това. Че ще се наложи да търсят и да конструират от нулата нов политически субект, който народа да припознае, като алтернатива на властта. Защото само при наличието на такъв, народът би излязъл ентусиазирано и масово на протести за свалянето на ПБ... А изглежда, че скоро такъв няма от къде да възникне.

    07:52 02.11.2026

  • 58 Избирател

    8 3 Отговор
    Жълтопаветниците какво ли няма да измислят за да оправдаят загубата си - а как ще обяснят че в Турция Гюров печели.

    07:52 02.11.2026

  • 59 АсанБГ

    9 4 Отговор
    Вярно е ,от нашта Шекер маалаа всички висшисти гласувахме за Гюров .

    07:53 02.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Който и да изберяхме

    4 3 Отговор
    все е грешка. И двамата ще да ни вкарат във война.
    Илюзия е, че Йотова е Миротворец.
    Тя стриктно изпълнява повелите на войнолюбците.
    По делата им ще ги познаем.
    Ойроатлантиците спечелиха изборите.
    А българите отново бяха принудени от Блатото, да избират между двама ойро атлантици.
    Както казва проф. Христов: "Да им имам вторият акъл на българите".
    Ръкопляскат ли избирателите на Йотова евроатлантичката, както през ВСВ, да празнуват докато могат.
    Готвени сме за "пушечно месо".

    07:54 02.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Минава ни през ума, и като човек

    13 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    с много опит в образователната система ще ви кажа, че и преди 40 години, както и сега, 80% от хората с университетска диплома не са с висше образование а са "зели вишУ". Дипломата никога не е била и няма да бъде критерий за интелект. И извън България картинката не е много по-различна.

    07:56 02.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гост

    4 6 Отговор
    Начетените хоа знаят за кого да гласуват..стадото гласува за тиранин....

    07:57 02.11.2026

  • 68 Поплачи си...!

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Това не променя нищо":

    ,,наркоЙотова",ще ти е Президента,още цели 5 години...!

    Коментиран от #70

    07:57 02.11.2026

  • 69 ИВАН

    6 4 Отговор
    И в Кърджали Гюров води и в София, сами можем да си направим заключенията ...

    07:58 02.11.2026

  • 70 Много им е мъка

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Поплачи си...!":

    Направо не вярват, хахаха

    07:59 02.11.2026

  • 71 минувач

    9 4 Отговор
    Най добре София да излезе от България и да стане град държава като Монако

    Коментиран от #76, #97

    07:59 02.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пешо

    1 1 Отговор
    Кърджали, Кърджали.

    08:02 02.11.2026

  • 74 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Айде, няма нужда вече, Гюро отече..":

    Твърдението че е умен, не успя да го докаже.

    08:02 02.11.2026

  • 75 Мишел

    5 2 Отговор
    Сорос остана без президент на България, защото пак заложи на куция кон,

    08:02 02.11.2026

  • 76 Пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "минувач":

    А какво ще рупат шопите без Прованса?

    Коментиран от #84

    08:04 02.11.2026

  • 77 Вишистите

    5 2 Отговор
    Може да са разбрали какви ги говорят ПП ДБ но хората не могат ги разбра никога. Аз дето съм вишист , но от провинцията нищо не им разбирам. Важно е да имаш више. Касиерите в лидол например знаят английски. ....

    08:04 02.11.2026

  • 78 ДА ВДИГАЙТЕ НАСТРОЕНИЕТО

    5 2 Отговор
    БЕЗ ГЮРУК. НЕКА ДУМИТЕ ЗА ВИШИСТИ И СОФИЯНЦИ ДА ДУЯТ ЕГОТО МУ. А НИЕ СЪС ГАЙДИТЕ ЧЕСТНИТЕ РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ СРЕДНЯЦИ ЩО ДА ПРАВИМ. А ЗА ОТ МААЛИТЕ ТУРКИЯСЪС ОСНОВНОТО ЩО НЕ ПИШИТЕ ЗА КОГО ГЛАСУВАХА всички у парламента политици съд прокуратура управници са вишисти. И ЩО СА ТАМ ЩОТО НАЙ УМЕЛО И БЕЗРАЗСЪДНО УСВОЯВАТ.

    08:05 02.11.2026

  • 79 Важна е ниската активност

    3 6 Отговор
    Няма значение кой стана пишман президент, той е избран с много малко гласове и е без легитимност. От висшисти, от среднисти, няма значение. Най-достойно е ятаганка като встъпи в длъжност да подаде оставка заедно с вицето и да има нови избори за президент. Но тъй като детската и мечта е била да стане президент, едва ли ще го направи, пък и не е от най-моралните. Живеем в много срамни години за България.

    Коментиран от #88, #95

    08:06 02.11.2026

  • 80 Пурко

    7 3 Отговор
    Не е вярно, И в Кърджали печели Гюро - с любезното съдействие на Шиши

    08:06 02.11.2026

  • 81 Вишистите

    6 2 Отговор
    На първия тур не бяха разбрали че има избори особено в провинцията но на втория се събудиха пък и никой не му се отива на фронта дори и дрогиран. ...

    08:06 02.11.2026

  • 82 Ивелин Михайлов

    7 3 Отговор
    Мда университетите ги превърнаха в перални на сорос за измиване на мозъци💩

    08:07 02.11.2026

  • 83 Иво

    6 3 Отговор
    Пълни глупости. А пък да не споменавам какво е нивото на висшистите в бг.

    08:07 02.11.2026

  • 84 От провинцията

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пешо":

    Ще опоскат всичко в кофите за смет, които стоят препълнени от година, а след това ще минат да диета:)

    08:07 02.11.2026

  • 85 Троян

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Съдбата дедо си я решаваш сам. Имам само средно образование. Обаче съм заврчик. Петък следобяд си изключвам единият номер.

    Коментиран от #125

    08:08 02.11.2026

  • 86 Зевзек

    8 2 Отговор
    Гюров печелел в София - ами нормално е защото всички селяндури от провинцията се изнесоха там - от когото нищо не става отива да работи в София. Пък за висшистите - един преди време казваше че нощно време трябва да заключват вратите на университетите че някое бездомно куче може да влезе и да изкара висше. Отделно е пък че всички НПО-та са в София - много народ е на хранилка там.

    08:08 02.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Факт

    3 4 Отговор
    София си е милиционерски град...

    Коментиран от #110

    08:09 02.11.2026

  • 90 доктор ОХ боли

    1 2 Отговор
    Как ли щеше да протече балотаЖ между Бойко и Делян !
    Ех какво шоу ни чакаше ! Сеир и майтап. Смях на корем. МЕ-кане , мръщене , килограми , простащина , дебелащина на корем.

    08:11 02.11.2026

  • 91 Макар и дрогиран

    3 1 Отговор
    Никой не му се отива на фронта разберете го .

    08:13 02.11.2026

  • 92 Да ама Не

    4 1 Отговор
    Не се умориха да послъгват срещу финансови стимули тез социолози, бре. Не са минали и 24 часа откак Йотова размаза Гюров с огромна разлика, пак започнаха да говорят небивалици...

    Коментиран от #117

    08:13 02.11.2026

  • 93 Спечелил балотажа електорат

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    От къдя на къдя Гюро и Кандю тея войнолюбци вааааа ? Йотова ръъъйййй!

    08:13 02.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Прав си

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Важна е ниската активност":

    Йотова не може да се сравнява с господарите на Гюров - моралните стожери ББ и Пеевски:)))
    А срам ли те е от сядането на Асенка в скута на Шиши или се чувстваш горд?

    08:13 02.11.2026

  • 96 Ганьо Банкянски

    2 1 Отговор
    БОЙКО пак загуби , въпреки че НЕ участваше в изборите ! Аз се кефя от този факт , който вече се явява и негов личен ДЕФЕКТ !

    08:14 02.11.2026

  • 97 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "минувач":

    По-добре Пловдив столица!

    08:14 02.11.2026

  • 98 Честито народе мой

    2 3 Отговор
    Спечели една не много сериозна жена с много нетрудолюбиви около нея

    08:14 02.11.2026

  • 99 насила дарител

    1 1 Отговор
    Нагрухтяване с бойков уклон !

    08:14 02.11.2026

  • 100 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Колкото по-образован е човек, толкова по-наивен е. Доказателство за това е ,че интелигенцията,която е предимно в София, масово гласува за ПП и ДБ. Не знам наясно ли са с това , че и ПП и ДБ са същите потомци на к.муняги като ГЕРБ и ДПС, БСП, но е факт,че доценти и професори гласуват за жъктипаветните.

    08:15 02.11.2026

  • 101 Варна

    1 2 Отговор
    За простия народ такова управление!!!

    08:15 02.11.2026

  • 102 Мда

    3 0 Отговор
    Е остана ли някой нормален човек, който все още да вярва на така наречените "социолози"?!?

    Коментиран от #120

    08:15 02.11.2026

  • 103 Учуден

    2 0 Отговор
    То доскоро ГЕРБ и ДПС също имаха огромно предимство именно във София - те винаги "печелеха" там и за това Толупа ни управлява толкова дълго - с любезното съдействие на шопите. Сега пък пропускат да споменат че и в Кърджали Гюров "печели" както и в Турция - сигурно там са само висшисти.

    08:15 02.11.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Горката България !

    2 3 Отговор
    Отнова е Окупирана !

    08:16 02.11.2026

  • 106 Госあ

    3 0 Отговор
    Айде сега по специалности и Университети. Тва "вишисти" е много съмнително определение.

    08:16 02.11.2026

  • 107 Абе

    3 0 Отговор
    кого будалкате, щом избирателите са 20% от имащите право на вот, сред които мъртъвци, с даун синдром, гласували по няколко пъти и т.н. ?!Утре ще изкарате нови числа, ама кой ще верва....

    08:16 02.11.2026

  • 108 Нормално

    2 3 Отговор
    За Гюров гласуваха умните и образовани българи, за Йотова - дъртите и необразовани...нормално е Йотова да спечели, то даже как не е с онези 80% се чудя...

    Коментиран от #116, #123, #124, #132

    08:16 02.11.2026

  • 109 Българин

    2 0 Отговор
    Алфа какво? Те тея са толкова "независими". Едни гръмки изказвания правят, а винаги едно и също, все не получили информацията. Нито един от вишистите, докторите или адвокатите, които познавам не го подркрепя този господин за един ден!

    08:16 02.11.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 123

    5 1 Отговор
    Не знам как определихте образованието на гласувалите, но е факт че Гюров печели най убедително в Турция и Кърджали. Всеки сам да си прави изводите.

    08:16 02.11.2026

  • 113 ?????

    8 1 Отговор
    И при читателите на Винету Гюров е пред Йотова.

    08:16 02.11.2026

  • 114 Тез избори

    6 0 Отговор
    Нещо ме съмняват. Тепърва ще берем ядове понеже петроханците не ги свърта.

    08:17 02.11.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #108 от "Нормално":

    Държавата с най-тъпите вишисти ! Хахаха

    08:17 02.11.2026

  • 117 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Да ама Не":

    Истината боли, а. И ти си от онези 80% българи.

    08:18 02.11.2026

  • 118 Хо хо хо

    4 0 Отговор
    Красива загуба

    08:18 02.11.2026

  • 119 АртеФакти

    3 0 Отговор
    Путин е виновен за поредния провал на сглобката

    08:19 02.11.2026

  • 120 Тез избори

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Мда":

    Снощи бяха по всички студия. Първо да научат книжовен български и още по добре ще бъде да си вървят в Стара Загора където им е мястото да не ми се правят на столичани в повече.

    08:20 02.11.2026

  • 121 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    То сега висшето образование е много реално😁.Не могат да четат,ама с вишо

    08:20 02.11.2026

  • 122 Нисшист

    2 1 Отговор
    За това България е това дередже, такива са ни висшистите предимно в столицата, както и неуспелите българи в чужбина бъкани от злоба, агресивно защитават проатлантиците, хора непознаващи българската история и култура, която Европа се опитва и успява да изтрие от учебниците. Като отидат в чужбина и плюят по собствената си държава от страх, че няма да ги харесат.

    Коментиран от #129

    08:20 02.11.2026

  • 123 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Нормално":

    Същите тези умни и образовани българи 20 години гласуваха за Борисов и Фандъкова, а сега си избраха ДС отрочето Терзиев:)

    08:21 02.11.2026

  • 124 Питащ

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Нормално":

    "За Гюров гласуваха умните и образовани българи"

    И тези от Кърджали и Турция ли са към тях - да не говорим за Факултето, Столипиново, Филиповци където също Гюров печели - там са само "умни и образовани българи".

    08:21 02.11.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Рускиня

    1 0 Отговор
    Честито на Илиана Котова за победата!

    08:21 02.11.2026

  • 127 Това са фактите

    1 2 Отговор
    Нискообразованите и помилваните наркопрестъпници са гласували за другарката Йотова

    08:21 02.11.2026

  • 128 Ролан

    1 0 Отговор
    Като знам какво е Вишото ни образование😉,то нещата намират своето обяснение😄

    08:22 02.11.2026

  • 129 ами , на какъв език те не знаят езици

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Нисшист":

    Те ако знаеха езици щяха да си стоят тука .

    08:22 02.11.2026

  • 130 Стенли

    0 0 Отговор
    А така , да види жълтопаветния планктон че Софето не България , вий така наречените софиянци(колко да сте софиянци като 80% сте от прованса ) като си избрахте кмет петроханец , ний от провинцията не желаем президент петроханец 😁🇧🇬

    08:23 02.11.2026

  • 131 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    И КАКВО "ИЗЛИЗА" НАКРАЯ, ЧЕ ........................ ПИГИ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАЛООБРАЗОВАНИТЕ И ЕЛЕКТОРАТА ОТ "ЕТНОСИТЕ", КОИТО ........................ МОГАТ НАЙ ЛЕСНО ДА СЕ МАНИПУЛИРАТ ............................ ФАКТ !

    08:24 02.11.2026

  • 132 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Нормално":

    Гласуваха средната класа и образованите, но всъщност крайно заблудени или неинформирани хорица - в чужбина масово гласуват за ПП и ДБ,защото явно не знаят ,че тези две партии също са деца и внуци на висши комунистически кадри. Ок, пратени са да се изучат 2 Западна Европа и САЩ,но целта е след време да се върнат и да управляват. Т.е.парите да останат пак в комунистическите родове. Обяснявам съм го на симпатизанти на ПП и ДБ,но те си знаят само наратива за проукраинска п.ропаганда, проЕС , антиРусия и т.н. А всички в парламента играят в един отбор и общото между тях е, че работят срещу България и българите. Симпатизантите на ПП и ДБ имат често и пс.ихически отклонения

    08:24 02.11.2026

  • 133 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Казанлъшкия":

    "София е градът, където е интелигенцията"

    София е град пълен със селяндури - каква интелигенция те гони - всеки от провинцията който не става за нищо отива в София да работи.

    08:24 02.11.2026

  • 134 При 51 акредитирани

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "И как разбрахте за висшистите":

    висши "университети" в България, които приемат с успех среден 2,75 за да си попълнят бройките, то пояти няма човек под 45 години, който да не е "висшист". Така че това не е критерий. Идете в Студентски град да се ориентирате за интелектуалния потенциал на следващите

    08:25 02.11.2026

  • 135 Заглавието

    1 0 Отговор
    Как само разделя хората умишлено.

    08:25 02.11.2026

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