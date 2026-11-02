"Алфа Рисърч": Само в столицата и сред висшистите Гюров е пред Йотова

Андрей Гюров води убедително пред Илияна Йотова в София, докато кандидатът получава по-висока подкрепа в големите областни градове, малките населени места и селата. Това показват данните от екзитпола на „Алфа Рисърч“ за балотажа.

В столицата за Гюров са гласували 61% от избирателите, а Йотова събира 35%. Разликата между двамата е 26 процентни пункта. София е единственото място в разбивката по населени места, където Гюров има преднина.

Йотова води в областните градове и селата

В големите областни градове картината се обръща. Йотова получава 54% от гласовете, а Гюров – 42%. Вотът с опцията „Не подкрепям никого“ е 4%. Преднината на Йотова там достига 12 пункта, след като на първия тур е била 7 пункта.

В малките градове Йотова събира 59%, срещу 36% за Гюров. Така разликата в нейна полза е 23 пункта. В селата съотношението е сходно – 60% за Йотова и 36% за Гюров.

Разлики и според образованието

При избирателите с висше образование двамата кандидати са почти изравнени. Гюров получава 50%, а Йотова – 46%.

Сред хората със средно образование Йотова води с 53% срещу 44% за Гюров. При избирателите с основно и по-ниско образование резултатът е 51% за Йотова и 42% за Гюров.

Именно в последната група е отчетен и най-високият дял на избралите „Не подкрепям никого“ – 7%. На първия тур подкрепата за Гюров сред тези избиратели е била почти три пъти по-ниска, сочат данните, представени от „Алфа Рисърч“.